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BUİKAD yeni döneme hazır

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nde (BUİKAD) dönemin ilk Yönetim Takımı ve Komisyon Başkanları toplantısı gerçekleştirildi. BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır yönetiminde yapılan toplantıda Mayıs ayındaki genel kuruldan bu yana gerçekleştirilen çalışmalar ile önümüzdeki döneme ilişkin çalışma programı gözden geçirildi.

İş Dünyası 18.09.2023, 22:27
BUİKAD yeni döneme hazır

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, “Yönetim olarak mayıs ayından bu yana hiç dur­madık. Göreve geldiği­mizde Anıtkabir ziyareti­miz ile başladığımız çalışmalarımızı güz dö­nemi ile birlikte daha da hızlandıracağız” dedi. Top­lantıda daha sonra Komis­yonların BUİKAD üyele­rine yönelik çalışma programları gözden geçiri­lirken, 2024 yılı mayıs ayına kadar gerçekleştirile­cek etkinlikler ele alındı.

#BUİKAD
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