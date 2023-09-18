Son Dakika
BUİKAD yeni döneme hazır
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nde (BUİKAD) dönemin ilk Yönetim Takımı ve Komisyon Başkanları toplantısı gerçekleştirildi. BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır yönetiminde yapılan toplantıda Mayıs ayındaki genel kuruldan bu yana gerçekleştirilen çalışmalar ile önümüzdeki döneme ilişkin çalışma programı gözden geçirildi.
İş Dünyası 18.09.2023, 22:27
BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, “Yönetim olarak mayıs ayından bu yana hiç durmadık. Göreve geldiğimizde Anıtkabir ziyaretimiz ile başladığımız çalışmalarımızı güz dönemi ile birlikte daha da hızlandıracağız” dedi. Toplantıda daha sonra Komisyonların BUİKAD üyelerine yönelik çalışma programları gözden geçirilirken, 2024 yılı mayıs ayına kadar gerçekleştirilecek etkinlikler ele alındı.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız