BUİKAD yeni döneme hazır

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, “Yönetim olarak mayıs ayından bu yana hiç dur­madık. Göreve geldiği­mizde Anıtkabir ziyareti­miz ile başladığımız çalışmalarımızı güz dö­nemi ile birlikte daha da hızlandıracağız” dedi. Top­lantıda daha sonra Komis­yonların BUİKAD üyele­rine yönelik çalışma programları gözden geçiri­lirken, 2024 yılı mayıs ayına kadar gerçekleştirile­cek etkinlikler ele alındı.