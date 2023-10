BTSO akademik odalarla işbirliğini sürdürüyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 23 ve 56. komiteleri ile TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi üyeleri, istişare toplantısında bir araya geldi. 2013 yılından itibaren 60’ın üzerinde proje gerçekleştirdiklerini söyleyen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Projenin paydaşlarını doğru seçmediğiniz takdirde o projenin hayata geçmesi mümkün değildir. Bizler de ortaya koyduğumuz tüm projelerde her zaman doğru paydaşlarla hareket ettik. Konseyleri kurmamızın bir sebebi de bu. Yapının ve projenin temel taşları kamudur. Aynı zamanda ilgili sektördeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve il müdürlüklerimizin temsilcileri de konseylerimizde yer alıyor. Bunların hepsinin harmanlanıp ortaya çıktığı bir stratejinin başarısız olması mümkün değil. İşte tüm bunlar kapsamında istişarenin ve ortak aklın gücünün önemini görüyoruz” diye konuştu. Gerçekleşen toplantılarda kentsel dönüşümden mekansal planlamaya, sanayinin desantralizasyonundan mesleki mevzuatta yaşanan sıkıntılara kadar işin tarafları olarak hep birlikte fikirler yürüttüklerini belirtti. Toplantıda BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak da, Bursa’nın artık her yönüyle planlı, yüksek gelire sahip ve akıllı şehircilik modeliyle geleceğe hazırlanması gerektiğini dile getirdi. BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu ise, inşaat konseyi ve inşaat komiteleri olarak akademik odalarla şehir için her zaman ortak çalışmalar içinde olunduğunu ifade etti.