BOSB’tan yeşil OSB yolunda bir adım daha

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) yönetimi, Türkiye’nin ilk ve en önemli organize sanayi bölgelerinden olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve Bursa’da da sayıları gün geçtikçe artan elektrikli araç kullanan sanayicilerin ya da bölgeye gelen misafirlerin, araç şarj ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üç noktaya şarj istasyonları kurdu. Organize sanayi bölgesi sosyal tesis alanı, OSB cami ve bankalar caddesi otoparkına kurulan istasyonlar elektrikli araç kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Şarj istasyonları hem AC şarj, hem de hızlı şarj (DC) özelliğine sahip bulunuyor. Kurulan istasyonlarda Türkiye’nin otomobili Togg da şarj edilebilecek.