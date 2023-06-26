BESİAD’da Sinan Topuk dönemi
Bağlantı elemanları ana ve yan sanayiindeki kuruluşların ortak söylemlerini etkili şekilde dile getirmek ve çözüm odaklı projeleri hayata geçirmek amacı ile 2000 yılında 10 meslektaşın girişimi ile kurulan BESİAD’da ikinci kuşak genç iş insanları, bayrağı devraldı. 2002’den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Mustafa Tecdelioğlu, görevi Sinan Topuk’a devretti.
Hedef Avrupa birinciliği
Genel Kurul sonucunun sektörün geleceği adına hayırlı olmasını dileyen BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk, “Bağlantı elemanı üreticilerimiz ile bu üretime hizmet veren ve üretimi ile destek olan sanayi kuruluşlarının katılımı sonucu kurulan ve 100’ün üzerinde üyesi olan önemli bir sektörel dernek olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Ülkemizdeki tüm bağlantı elemanı üreticisi ve sektöre yan sanayi olarak hizmet veren kuruluşlara ulaşarak sektörel bütünleşmeyi sağlayacak ve üyelerimizin küresel pazarlarda daha rekabetçi şartlarda yer almasını sağlayacağız. Sektörümüzün gerçek potansiyeline ulaşması, talep ve önerilerimizin karşılık bulması noktasında taşın altına elimizi koyacağız. 2 milyar doları aşan hacmi ile Avrupa’da ilk 3’te yer alan sektörümüzü Avrupa’nın birincisi yapmayı hedefliyoruz.” dedi.
Yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev dağılımını şu şekilde yaptı:
Başkan: Sinan Topuk
Başkan Yardımcıları: Nihat Tecdelioğlu ve Tugan Nacaroğlu
Sekreter Üye: Yiğit Deniz
Sayman Üye: Emre Mataracı
Yönetim Kurulu Üyeleri: Tolga Karaağaçlı, Altuğ Çelebi, Emir Dengiz ve Nedim Uysal
Genel Sekreter: Semih Özölçer