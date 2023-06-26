BESİAD’da Sinan Topuk dönemi

Bağlantı elemanları ana ve yan sana­yiindeki kuruluşların ortak söylem­lerini etkili şekilde dile getirmek ve çözüm odaklı projeleri hayata geçirmek amacı ile 2000 yılında 10 meslektaşın gi­rişimi ile kurulan BESİAD’da ikinci kuşak genç iş insanları, bayrağı devraldı. 2002’den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Mustafa Tec­delioğlu, görevi Sinan Topuk’a devretti.

Hedef Avrupa birinciliği

Genel Kurul sonucunun sektö­rün geleceği adına hayırlı olmasını dileyen BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk, “Bağlantı elemanı üreticilerimiz ile bu üretime hizmet veren ve üretimi ile destek olan sanayi kuruluşlarının katılımı sonucu kurulan ve 100’ün üzerinde üyesi olan önemli bir sektörel dernek olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Ülkemizdeki tüm bağlantı elemanı üreticisi ve sektöre yan sanayi olarak hizmet veren kuruluşlara ulaşa­rak sektörel bütünleşmeyi sağlayacak ve üyelerimizin küresel pazarlarda daha re­kabetçi şartlarda yer almasını sağlayaca­ğız. Sektörümüzün gerçek potansiyeline ulaşması, talep ve önerilerimizin karşılık bulması noktasında taşın altına elimizi koyacağız. 2 milyar doları aşan hacmi ile Avrupa’da ilk 3’te yer alan sektörümüzü Avrupa’nın bi­rincisi yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

Yeni Yönetim Kurulu, ilk toplan­tısında görev dağılımını şu şekilde yaptı:

Başkan: Sinan Topuk

Başkan Yardımcıları: Nihat Tec­delioğlu ve Tugan Nacaroğlu

Sekreter Üye: Yiğit Deniz

Sayman Üye: Emre Mataracı

Yönetim Kurulu Üyeleri: Tolga Kara­ağaçlı, Altuğ Çelebi, Emir Dengiz ve Nedim Uysal

Genel Sekreter: Semih Özölçer