BEKSİAD eğitime katkısını sürdürüyor

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Orhaneli Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi Bölümüne 10 adet dikiş makinası bağışladı. BEKSİAD üyelerinin destekleriyle bağışlanan 6 overlok, 1 reçme ve 3 adet düz dikiş makinası BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından BUÜ Orhaneli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çağatan Taşkın’a teslim edildi.

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, “Sektörümüzün yetişkin eleman ihtiyacının karşılanması için eğitime katkılarımız aralıksız devam ediyor. 5 yıl önce Bursa’mızın en köklü okullarından Necatibey Kız Meslek Lisesi ile bir protokol imzaladık” dedi.