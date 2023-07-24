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BEBKA’dan İznikli kadınlara destek
İş Dünyası 24.07.2023, 21:23
Bursa’da BEBKA destekleriyle İznik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından ‘Mihraplı Kadın Eli El Ürünleri Teşhir ve Satış Noktası’ projesi hayata geçirilecek. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje ile kırsal alanda yapılan üretim faaliyetlerinin desteklenmesi ve yöresel üretim çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, İznik Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’ne verdiği destekle ‘Mihraplı Kadın Eli El Ürünleri Teşhir ve Satış Noktası’ projesinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak.
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