BEBKA’dan İznikli kadınlara destek

Bursa’da BEBKA destekleriyle İznik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından ‘Mihraplı Kadın Eli El Ürünleri Teşhir ve Satış Noktası’ projesi hayata geçirilecek. Sosyal Geliş­meyi Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje ile kırsal alanda yapı­lan üretim faaliyetlerinin desteklenmesi ve yöresel üretim çeşitliliğinin artırıl­ması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Mü­dürlüğü koordinasyonunda faaliyetle­rini sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kal­kınma Ajansı, İznik Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’ne verdiği destekle ‘Mihraplı Kadın Eli El Ürünleri Teşhir ve Satış Noktası’ projesinin hayata geçiril­mesine katkı sağlayacak.