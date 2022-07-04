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Bebeciler Özbekistan pazarında
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türk iş insanlarının katılımıyla “Bebe ve Çocuk Konfeksiyon Sektörü Yurtdışı Pazarlama Programı” başladı.
İş Dünyası 04.07.2022, 22:03
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO), INDEX etkinlik alanında, 30 Haziran-1 Temmuz’da BTB Global organizasyonuyla düzenlendiği programa katılan Bursalı 40 sektör temsilcisi, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan’daki bebek ve çocuk konfeksiyonunda faaliyet gösteren firmalarla görüşmeler yapıyor.
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, firmaların dış ticaret hedeflerine ulaşması için yeni pazarlara açılması, mevcut pazarların da genişlemesinin önemine değindi. Bursalı sektör temsilcilerinin etkinliğe ilgi gösterdiğine değinen Kuş, “Son dönemde Özbekistan’la ilişkimiz arttı” dedi.
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