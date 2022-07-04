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Bebeciler Özbekistan pazarında

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türk iş insanlarının katılımıyla “Bebe ve Çocuk Konfeksiyon Sektörü Yurtdışı Pazarlama Programı” başladı.

İş Dünyası 04.07.2022, 22:03
Bebeciler Özbekistan pazarında

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO), INDEX etkinlik alanında, 30 Ha­ziran-1 Temmuz’da BTB Global organi­zasyonuyla düzenlendiği programa katılan Bursalı 40 sektör temsilcisi, Öz­bekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Ta­cikistan’daki bebek ve çocuk konfeksiyonunda faaliyet gösteren fir­malarla görüşmeler yapıyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yar­dımcısı İsmail Kuş, firmaların dış tica­ret hedeflerine ulaşması için yeni pazarlara açılması, mevcut pazarların da genişlemesinin önemine değindi. Bursalı sektör temsilcilerinin etkinliğe ilgi gösterdiğine değinen Kuş, “Son dö­nemde Özbekistan’la ilişkimiz arttı” dedi.

#Özbekistan #Bebe ve Çocuk Konfeksiyon Sektörü Yurtdışı Pazarlama Programı #btso
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