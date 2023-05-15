BALKANTÜRKSİAD’dan Macaristan çıkarması

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Macaristan’a giden BALKANTÜRKSİAD Heyeti Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliğini de ziyaret etti. BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir’in başkanlığındaki Heyet, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği’nde Ticaret Müşavirleri Sedat Karaoğlu ve Tahire Nur Durmuş ile görüştü.

Macaristan’daki temasları hakkında açıklama yapan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Macaristan, Türk ihraç ürünleri açısından önemli bir pazar durumunda. Türkiye’den Macaristan’a yılda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriliyor.

Bu tutar içerisinde Bursa’nın yüzde 10’luk bir payı bulunuyor. Değerli Ticaret Müşavirlerimiz ile Macaristan pazarı ve işbirliği imkanlarını değerlendirdik” dedi.