Balkantürksiad’dan iş geliştirme toplantıları

BALKANTÜRKSİAD’ın bu dönem ilk iş geliştirme toplantısı BALNET-2 arasında yapıldı. BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Biz büyük bir aileyiz. Bünyemizde her sektörden üyelerimiz var, üyelerimizin birbirlerini ve yaptıkları işleri daha yakından tanımaları çok önemli. Önceki yıllarda da düzenlediğimiz bu toplantılar sayesinde yeni iş birlikleri de sağlanmış oluyor” dedi.

BALKANTÜRKSİAD’ın üyeleri arasındaki iletişimi ve ticareti artırmak amacıyla projelendirdiği İş Geliştirme Toplantılarına aralıksız devam edeceklerini sözlerine ekleyen Şakir, “Sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasına göre çalışır. Biz de bu görev bilinciyle, tüm üyelerimizle aramızdaki sinerjiyi arttırıp iş hayatına katkı ve ticari ilişkilerimizin olgunlaşması için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.