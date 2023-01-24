BALKANTÜRKSİAD’dan Avrupa çıkarması

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) 25 kişilik heyet ile Avrupa çıkarması yaptı. Fatih Şakir Başkanlığındaki BALKANTÜRKSİAD Heyeti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nu, Almanya’nın Düsseldorf kentinde de Avrupalı Türk İş Adamları Derneğini (ATİAD) ziyaret etti.

Balkan ve Rumeliye yönelik ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunan BALKANTÜRKSİAD yurtdışı çalışmalarını Avrupa geneline yayıyor. Geçtiğimiz günlerde Romanya ve Polonya pazarına yönelik görüşmelerinin ardından, 11-14 Ocak tarihlerinde Brüksel ve Düsseldorf’ta temaslarda bulunan BALKANTÜRKSİAD Heyeti, Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile bir araya gelirken, ATİAD üyeleriyle de ikili iş görülmeler gerçekleştirdi.