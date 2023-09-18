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BALKANTÜRKSİAD’da eğitim programları sürüyor
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) yönetimi, son olarak ‘Şirketler için Küresel Genişleme ve Yurtdışı Yatırım Fırsatları’ konulu seminer ile konu hakkında üyelerini ve iş dünyası temsilcilerini bilgilendirdi.
İş Dünyası 18.09.2023, 22:24
Seminerde ilk olarak ‘Dijital Çağda Yeni Ekonomi Yatırımları’ konulu bir sunum gerçekleştiren Grow in EMEA AB Girişim Erişim Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Babaoğlan, günümüzde teknoloji firmalarının piyasa değerinin diğer birçok sektördeki çok daha büyük firmalara göre yüksek olduğunu belirtti. Dünyada artık iş yapış şekillerinin değiştiğini anlatan Ali Rıza Babaoğlan, “Artık bir işi yapabilmek için şirketi ya da ürün ve hizmetlerini satın almanıza gerek yok.
Dünyada bu şekilde şirketler arası işbirlikleri oluşmaya başladı. Çağımız teknolojinin çok hızlı dönüşüp, değiştiği bir dönem.
Bu hızlı dönemde doğru teknolojik fırsatları yakalamak için öngörülü olmak gerekiyor” dedi.
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