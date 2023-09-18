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BALKANTÜRKSİAD’da eğitim programları sürüyor

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) yönetimi, son olarak ‘Şirketler için Küresel Genişleme ve Yurtdışı Yatırım Fırsatları’ konulu seminer ile konu hakkında üyelerini ve iş dünyası temsilcilerini bilgilendirdi.

İş Dünyası 18.09.2023, 22:24
BALKANTÜRKSİAD’da eğitim programları sürüyor

Seminerde ilk olarak ‘Dijital Çağda Yeni Eko­nomi Yatırımları’ konulu bir sunum gerçekleştiren Grow in EMEA AB Girişim Erişim Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Babaoğlan, günümüzde teknoloji firmalarının pi­yasa değerinin diğer bir­çok sektördeki çok daha büyük firmalara göre yük­sek olduğunu belirtti. Dünyada artık iş yapış şe­killerinin değiştiğini anla­tan Ali Rıza Babaoğlan, “Artık bir işi yapabilmek için şirketi ya da ürün ve hizmetlerini satın alma­nıza gerek yok.

Dünyada bu şekilde şir­ketler arası işbirlikleri oluşmaya başladı. Çağı­mız teknolojinin çok hızlı dönüşüp, değiştiği bir dö­nem.

Bu hızlı dönemde doğru teknolojik fırsatları yaka­lamak için öngörülü ol­mak gerekiyor” dedi.

#BALKANTÜRKSİAD #eğitim
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