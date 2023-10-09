ARSİYAD, Başkan Erdem’i ziyaret etti

Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ARSİYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar ve yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret ederek, önümüzdeki döneme ilişkin proje ve hedeflerini paylaştı. Ziyarette, ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar, önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalarından bahsederek, devraldıkları ARSİYAD bayrağını daha da üstlere taşımak ve kente fayda sağlayacak projeleri hayata geçirmek istediklerini ifade etti. Genel ekonomi sorunlarının da istişare edildiği ziyarette Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, ARSİYAD’ın Bursa’ya değer katan sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu ve çalışmalarını takdir ettiklerini ifade etti.