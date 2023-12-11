Aras’tan gençlere tavsiyeler

Sektörlerin önde gelen şirketleri ve üst düzey yöneticilerini öğrenciler ile buluşturan Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi’ne konuk olan Yalçın Aras, tecrübelerini paylaşmak amacıyla gençlerle bir araya geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Üniversitesi İşletme Topluluğu (ULİT) tarafından bu yıl on ikincisi düzenlenen ve iki gün süren Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi’nin konuşmacıları arasında yer alan Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, tecrübelerini gençler ile paylaştı.

Sektörlerin önde gelen şirketleri ve üst düzey yöneticileri ile öğrencileri buluşturan etkinliğe konuk olan Yalçın Aras, iş yaşamında yakaladığı başarının sırlarını öğrenciler ile paylaşırken onlara iş hayatı ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Gökçelik şirketinin kuruluş hikayesi, iş hayatında karşılaştığı zorluklar ve başarıyı yakalamak için verdiği mücadele hikayesini paylaşan Aras, mezun olduktan sonra iş hayatına atılacak olan gençlere pek çok önemli tavsiyede bulunurken gençlerin sorularına da cevap verdi.