banner34

banner6

Son Dakika

Akka kalıp enjeksiyon yeşil dönüşümde öncü

Yeşil dönüşümün sadece bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda bir fırsat olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen Akıncı, sürdürülebilirlik için bütüncül entegrasyonun sağlanmasının önemine değindi.

İş Dünyası 11.12.2023, 16:48
Akka kalıp enjeksiyon yeşil dönüşümde öncü

BTSO’da düzenlenen “Yeşil Dönüşüm Politikalarıyla Sektörleri Neler Bekliyor?” konulu panelde konuşan ve otomotiv sektöründeki yeşil dönüşüme ilişkin bilgiler veren Akka Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı ve BUİKAD Başkan Yardımcısı Nazan Akıncı, “Akka Kalıp olarak, otomotiv, plastik parça ve kalıp üretiminde çevre dostu uygulamalarda da öncü olmak için çaba harcamaktayız. Yeşil dönüşümü sadece bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda bir fırsat olarak görüyoruz. İnovasyon ve sürdürülebilirlik ile şekillenen bir geleceğe doğru ilerliyoruz” dedi.

#Akka
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18