Ağaç işleme makineleri hedef yükseltti

Alanında Avrasya’nın en büyük fuarı olan ve 3 bin 881’i yabancı alıcı olmak üzere 22 bin ziyaretçiyi ağırlayan Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar ve El Aletleri Fuarı WoodTech’e 100’e yakın üyesiyle katılan Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği’nin (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş, “Beş gün süren fuarımızda 2,5 milyar TL’lik ticaret hacmi yakaladık. Yılı 170 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyoruz.

Bu rakam, üretim ve ihracat odaklı çalışan sektörümüz için kritik önem arz ediyor. Türkiye’nin, ağaç işleme makineleri sektöründe dünyada söz sahibi ülke konumuna gelme potansiyeli çok yüksek” dedi.

AİMSAD ve Tuyap desteğiyle düzenlenen fuarda 2,5 milyar TL’lik ticaret hacmi yakalandı.