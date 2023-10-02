banner6

banner34

Son Dakika

6. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi Gerçekleştirildi

İş Dünyası 02.10.2023, 19:28
6. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi Gerçekleştirildi

2016 yılında UN Global Com­pact Türkiye, BUİKAD, BU­SİAD ve Yeşim koordinatörlü­ğünde, KalDer’in desteğiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, 6. Gücümüz Eşit­liğimiz Zirvesi’ni, bu yıl UN Wo­men Türkiye’nin de desteğiyle “Ka­dının Güçlenmesi Prensipleri ile Başarmak” mottosuyla organize etti. Zirve iki ayrı bölüm halinde paneller şeklinde gerçekleştirilir­ken konuşmacılar toplumsal cinsi­yet eşitliği, tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında eşitlik sağlanması, kadınların güçlenmesi, gelişim ola­naklarının desteklenmesi yö­nünde kuruluşlarındaki örnek uy­gulamalarını katılımcılara aktardılar.

#KalDer #BUİKAD #BUSİAD
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18