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6. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi Gerçekleştirildi
İş Dünyası 02.10.2023, 19:28
2016 yılında UN Global Compact Türkiye, BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, 6. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi’ni, bu yıl UN Women Türkiye’nin de desteğiyle “Kadının Güçlenmesi Prensipleri ile Başarmak” mottosuyla organize etti. Zirve iki ayrı bölüm halinde paneller şeklinde gerçekleştirilirken konuşmacılar toplumsal cinsiyet eşitliği, tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında eşitlik sağlanması, kadınların güçlenmesi, gelişim olanaklarının desteklenmesi yönünde kuruluşlarındaki örnek uygulamalarını katılımcılara aktardılar.
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