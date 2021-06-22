Uludağ OSB’den Bursa’da bir ilk

Kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin güvenli ve verimli dijital bilgi yönetim sistemi kurmalarını sağlayan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan Uludağ OSB’ye sertifikayı BBS Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Genel Müdürü Yusuf Yılmaz takdim etti. Sertifika töreninde Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu. Çevre, hijyen ve güvenli hizmet gibi konularda gerçekleştirdiği çalışmalarla hem doğayı hem de insan sağlığını korumayı kendine ilke edinen Uludağ OSB yönetimi, kurum ve işletmelerin organizasyon yapılarına bilgi güvenliği yönetim sistemini inşa etmelerini sağlayan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı. Endüstriyel bilgi hırsızlığına engel olmak ve kişisel verilerin bilgisayar korsanlarının eline geçmesini önlemek için gerçekleştirdikleri çalışmalarla bu belgeyi almaya hak kazanan Uludağ OSB, bu alanda da bir ilke imza attı.

“İlk OSB olduk”

Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törende sertifikayı alan Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, “Uludağ OSB olarak, teknolojinin hızla geliştiği, bilgiye en hızlı şekilde ulaşıldığı bir çağda; bilgiyi doğru biçimde muhafaza edip, güvende tutmayı kendimize prensip edinerek bu belgeyi bölgemizde alan ilk OSB olduk. Belgeyi kurumumuza kazandıran tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.