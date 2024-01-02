Türkiye ekonomisinde 2023 yılı raporu

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti. Türkiye, verisi açıklanan G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,9 büyüme gösterirken, ikinci çeyrek sonunda ülke, 12 çeyrektir kesintisiz büyüdü. Öte yandan yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) büyümenin devam edeceği belirtildi. OVP’de büyümenin 2024’te yüzde 4, 2025’te yüzde 4,5, 2026’da yüzde 5 olması öngörüldü.

﻿Ekonomiye deprem darbesi

﻿Türkiye şubatta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Can kayıpları ve sosyal hayattaki yıkımların yanı sıra bölgenin büyüklüğü ve üretimdeki aksamalar sebebiyle ekonomi de yara aldı. Depremin ekonomik bilançosu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının raporuyla gözler önüne serildi. Asrın felaketinin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünün yaklaşık 2 trilyon lira (103,6 milyar dolar) düzeyinde olduğunun tahmin edildiği açıklandı.

﻿İhracatta rekorlar yaşandı

﻿2022 yılında ihracat, önceki yıla göre yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı.

İhracat rekorları 2023 yılında da devam ederken yılın ilk ayında en yüksek ocak ayı ihracatı yakalandı.

Asrın felaketi depremler nedeniyle şubat ayında ihracat gerilerken, alınan tedbirlerle mart ayında yeniden yükselişe geçerek yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı kaydedildi.

Vatandaşların enflasyon karşısında korunmasına yönelik adımlar atılırken, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme hayata geçirildi.

﻿“Yeni Evim” kampanyası

﻿Konut arzının artırılması ve orta gelirlilerin uygun koşullarda konuta kavuşması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca “Yeni Evim” kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda, yararlanıcılara düşük faizli kredi imkanıyla ödeme kolaylıkları sağlanırken, inşaat şirketleri de konut arzının artırılması için desteklendi.

﻿Yıllık bazda rekor ihracat

﻿Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,9 büyüme gösterirken, ikinci çeyrek sonunda ülke, 12 çeyrektir kesintisiz büyüdü. Türkiye’nin ihracatı, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler ve Kurban Bayramı tatili gibi etkenlerle bazı aylarda gerileme gösterse de yılın genelinde aylık bazda rekor kırdı.

﻿Bakanlık koltuklarında değişim

﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Hazine ve Maliye Bakanlığı gö- revine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı. Daha önceki kabinelerde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevleri üstlenen Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev aldı.

﻿Teknolojide hayaller

gerçeğe dönüştü

﻿Teknoloji yatırımları yılın ilk aylarında hayalleri gerçeğe dönüştürdü. İlk Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edildi. İlk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE uzaya fırlatılırken, Türkiye’nin ilk uzay yolcuları belli oldu. TCG Anadolu Türk donanmasının hizmetine girerken, Ankara-Sivas hızlı tren hattı açıldı.

﻿Otomotivde fahiş

fiyatlara fren

﻿Ticaret Bakanlığının, ikinci el otomobil satışına yönelik düzenlemeleri de bu dönemde öne çıktı. Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirdi.

﻿İstihdam rekoru

﻿Türkiye’de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla Kasım 2012’den bu yana en düşük seviye olan yüzde 8,5’e geriledi. İşsizlik 11 yılın en düşük seviyesini gördü. İşsizlik oranı aylık ve çeyrek bazda düşüşünü sürdürdü. İşsizlik yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,7 olarak kaydedildi. Böylece işsizlik oranı 20 çeyrek sonra tek haneye geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında tüm vergisel işlemlerin elektronik ortamda yapılacağı Dijital Vergi Dairesi’ni devreye alacaklarını duyurdu.