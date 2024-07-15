Otomotiv sektörü ihracatında yaşanan ve Haziran'da dikkat çeken kan kaybı, sektörün başkenti Bursa'da ise daha fazla hissedildi. Bursa’dan yapılan otomotiv ihracatı Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4'lük düşüşle 571 milyon dolara indi. İlk 6 aylık dönemde ise ihracat yüzde 1,1 artışla 3 milyar 653 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AYDIN DAĞTEKİN - GÖKSEL BAŞARAN

Türkiye'nin toplam ihracatında ilk sırada yer alan, ü lke ve Bursa ekonomisi için büyük önem taşıyan otomotiv

ihracatının detaylı verileri açıklandı. Yüksek maliyetler,

bölgesel sorunlar, yoğun rekabet ve tüketici talebinin dünya genelinde düşmesi nedeniyle otomotiv ihracatı Haziran’da sert düşerken 6 aylık dönemde ise yatay seyretti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) Ocak- Haziran 2024 mal grubu bazlı ihracat raporuna göre, otobüs-midibüs-minibüs ihracatı bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,47 oranında artarak 1 milyar 145 milyon dolar olarak gerçekleşti. Binek otomobiller ihracatı yüzde 2,86 yükselerek 5 milyar 602 milyon dolara çıkarken, çekiciler ihracatında bu dönemde yüzde 48,18'lik düşüş kaydedildi. Çekiciler ihracatı yılın ilk 6 ayında 354 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde demiryolu taşıtları ihracatı yüzde 109,19 artışla 54 milyon 343 bin dolara ulaştı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında da, yüzde 4,85'lik artış elde edildi ve bu mal grubunun ihracatı ilk 6 ayda geçen yıla kıyasla 2 milyar 964 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iki tekerlekli taşıtlar ihracatı yüzde 24,41 oranında gerileyerek 32 milyon 955 bin dolara indi. Mal gruplarında ikinci düşüş bu kalemde yaşandı. Yan sanayi ihracatında ise yüzde 0,82'lik mini bir artış kaydedildi ve 6 aylık ihracat 5 milyar 62 milyon dolara ulaştı. Toplamda ise OİB ihracatı yılın ilk 6 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,85 oranında artarak, 14 milyar 953 milyon dolardan 15 milyar 230 milyon dolara çıktı.

İhracatın çoğu AB ülkelerine

İhracatın yapıldığı bölgeler ve ülkeler incelendiğinde OİB ihracatının ezici bölümünün, her zamanki gibi Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldığı görüldü. Buna göre AB'ye yönelik ihracat ilk 6 ayda yüzde 0,01'lik düşüşle 10 milyar 606 milyon dolara indi. İkinci en yüksek ihracat ise yüzde 0,23 artışla 2 milyar 118 milyon dolara ulaşan diğer Avrupa ülkelerine yönelik gerçekleşti. Bu dönemde Afrika, Amerika, Okyanusya ve serbest bölgelere ihracatta artış kaydedilirken; Uzakdoğu, Ortadoğu, Asya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yönelik ihracat ise düştü.

OİB ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde de, en yüksek ihracatın Almanya'ya yapıldığı belirlendi. Bu ülkeye yönelik ihracat 2024'ün ilk yarısında yüzde 0,49'luk artışla 1 milyar 987 milyon dolar olarak kaydedildi. Almanya'yı sırasıyla Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Slovenya, Polonya, Belçika, Romanya ve Birleşik Devletler takip etti.

Haziran’da yüzde 12,8 düşüş

Otomotiv ana sanayinin ihracatına bakıldığında ise, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8'lik düşüşle ihracat 1 milyar 552 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv yan sanayi ihracatı geçen ay yüzde 9,9'luk azalışla 1 milyar 49 milyon dolar oldu. Haziran'da diğer taşıt araçları ihracatı yüzde 29 düşüşle 13,2 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayi yüzde 114 artışla 557 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Alt kalemlerde tek artış da savunma ve havacılıktan geldi.

İlk 6 aylık dönem incelendiğinde de, diğer taşıt araçları haricinde yükseliş kaydedildiği görüldü. 2024 Ocak- Haziran döneminde diğer taşıt araçlarında yüzde 4,4'lük düşüşle ihracat 112,3 milyon dolara geriledi. Bu dönemde otomotiv ana sanayi ihracatı yüzde 1,2 artarak 10 milyar 342 milyon dolara, otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 2,9'luk yükselişle 7 milyar 240 milyon dolara ulaştı. Savunma ve havacılık sanayi ihracatı da, yılın ilk 6 ayında yüzde 11,8'lik performans yakaladı ve 571,8 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bursa daha çok etkilendi

Otomotiv sektörü ihracatında yaşanan ve Haziran'da dikkat çeken kan kaybı, sektörün başkenti Bursa'da ise daha fazla hissedildi. Bursa otomotiv sektörü ihracatı Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4'lük düşüşle 571 milyon dolara indi. Bu rakam Haziran 2023'te 708 milyon dolardı. İlk 6 aylık dönemde ise ihracat yüzde 1,1 artışla 3 milyar 653 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu 6 aylık rakam, 2023'ün aynı döneminde 3 milyar 613 milyon dolar seviyesindeydi.