Tekstilin Paris çıkarması
Bursa tekstil sektörü modanın başkentle¬rinden olan Paris’e çıkarma yaptı. Tex¬world Evolution Paris ve Premiere Vision Paris fuarlarına katılan 94 Bursa firması ye¬nilikçi kreasyonları ve sürdürülebilir tekstil ürünleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Tekstil sektörünün kalbi 6 – 9 Şubat tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te attı. Art arda düzenlenen iki fuarda tekstil sektöründeki son trendler ve geleceğe yön verecek yeni modalar görücüye çıktı. Texworld Evolution Paris ve Premiere Vision Paris fuarlarına Bursa’dan 94 firma katıldı. Sürdürülebilir tekstil ürünlerinin ön plana çıktığı fuarlara Bursa firmaları yenilikçi tasarımlarıyla damga vurgu.
Ali UĞUR
BTSO Meclis Başkanı
İkili iş görüşmeleri gerçekleştirdik
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Paris’te iki ayrı fuar organizasyonuna katılım sağladık. 80’e yakın firma temsilcimiz KFA organizasyonuyla fuarlarda ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Bizler stant açan tüm firmalarımızı ziyaret ettik. Katılımcı olarak fuar, firmalar için verimli geçti. Bundan sonraki Temmuz ayı fuarının daha iyi olacağına inanıyorlar. Fakat bu fuar bizler için çok farklı oldu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle hepimiz üzgünüz.
Bayram UÇKUN
BTSO Meclis Üyesi ve Teks. Kon. Bşk.
İhracata önemli katkı
Bursa tekstil sektöründe önemli bir üretim merkezi. Bursa’nın kalitesini ve üretim yeteneğini Paris’teki her iki fuarda da bizzat gördük.
Tüm firmalar burada önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen alıcılar firmalarımızın ihracatına önemli katkılar sağladı.
Ticarette yaşanan güzel gelişmelere rağmen tüm katılımcılarımız deprem acısını bizzat burada yaşadı.
Mustafa ALTINSU
Altınsu Tekstil CEO’su
Hedef yüzde 100 geri dönüşüm
Ülkemizde yaşanan büyük felaket hepimizi derinden etkiledi. Pandemiden hemen sonra yapılan fuarlarda ziyaretçi sayısında ciddi azalma vardı fakat bu fuar oldukça yoğundu. Fuarda daha çok ile ilgili yaptığımız projelerimizi tanıttık, recycle kalitelerimizi paylaştık ve çok reaksiyonlar aldık. Fuardaki ziyaretçilerimiz ağırlık olarak İngiltere, İspanya, Amerika, Hollanda ve Fransa’dan oldu. Yeni koleksiyonumuz ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik odaklı. Altınsu Tekstil olarak ‘sıfır atık’ mottosunu göz önünde bulundurarak bunu tüm üretim süreçlerimize yansıtmaktayız. Koleksiyonumuzun yüzde 80’i sürdürülebilir tekstil ürünü. Sürdürülebilirlik Altınsu Tekstil için büyük önem taşıyor ve kendi bünyemizde bulunan geri dönüştürülmüş iplik tekstilimizde hedefimiz yüzde 100 geri dönüşüm rakamına ulaşmaktır.
Vedat KAYAOĞLU
Kayaoğlu Tekstil YKB
Büyük fırsat oldu
Fuarımız fena değil, güzel geçti. Katılım gayet iyi. Pandeminin çıkışı ile birlikte insanlar fuar alışkanlığını bırakmıştı. Bu aslında büyük bir fırsat oldu. Premiere Vision fuarında ön plana çıktı. İnsanlar fuarı özledi. Deprem sebebiyle zor bir süreç yaşıyoruz. İçimiz yanıyor. Elimiz kolumuz bağlı. Fiziksel olarak burada olsak da her açıdan bölgedeki elimizden geleni yapıyoruz. Bursa’ya döndüğümde olay yerine gitmeyi istiyorum. Firma olarak bölgeye elimizden gelen desteği yapmaya devam edeceğiz.
Hilal GÜLSEÇEN
Seçen Tekstil CEO’su
Fuarımız iyi geçti
Fuarda hareketli bir açılış yaptık. Dünyanın çeşitli yerlerinden müşterilerimizi ağırladık. Fuarımız iyi geçti. İlkbahar-Yaz 2024 koleksiyonumuzu görücüye çıkardık. Sürdürülebilir koleksiyonumuzu beğeniye sunduk. Gelmesini beklediğimiz potansiyel müşterilerimizi ağırladık. Aslında fiziksel olarak buradaydık ama zihnen ve kalp olarak ülkemizdeydik. Dünyanın dört bir yanından dostlarımız aradı. Buraya geldiklerinde aynı şekilde üzüntümüzü paylaştılar.
Ali SAYIN
Karkent Tekstil YK Başkanı
Çizgilerin dışına çıkan ürünler ilgi gördü
Texworld Fuarı’na pandemi sonrası ikinci kez katıldık ve geçen seneye göre çok daha iyi geçti. Ziyaretçiler, klasik çizgilerin dışına çıkan, herkesin yaptığından farklı olan ürünler ile daha çok ilgilendiler. Fuarda Meksika’dan Fas’a, Belarus’tan Tayland’a kadar çok uluslu bir katılım olduğunu görmek bizleri hem şaşırttı hem sevindirdi. Bu yıl başlayan ve belki de gelecek iki üç yılın modasını şekillendirecek olan viskon karışımlı gofreli desenler bizim kreasyonlarımızın merkezi oldu diyebiliriz. Müşterilerimizin de ilgisi daha çok bu tarz desenler üzerinde oldu. Kumaşlarımızın büyük bölümü sürdürülebilirlik çerçevesinde olup pamuk, bambu, polyester grubu geri dönüştürülebilen ve yenilenmeye uygun iplikler kullanılarak üretilmektedir.
Levent TÜMER
Luno Tekstil YKB
Geçen seneye oranla iyi organizasyondu
Fuarımız çok yoğun geçti. Biz her sezon 8 fuara katılıyoruz. Bu fuarlar içinde en iyisi. PV Fuarı oldukça yoğun. Başarılı bir organizasyon. Yeni kaliteler ile müşterilere hizmet ediyoruz. Geçen seneki Temmuz ve Şubat ayına göre çok iyi bir organizasyonu geride bıraktık. Ülkemizdeki olaylar sebebiyle üzücü bir dönemin içerisindeyiz.
Hüzünlü bir dönemdeyiz. Kalbimiz ülkemizden gelen haberlerde.
Semih KAYNAR
Ventsa Tekstil Genel Md.
Bursa’nın yılı olacak
Bu sene fuara katılım düşündüğümün üzerine çıktı. Avrupalı firmalar taleplerini ilettiler. Uzakdoğu’dan katılan firmalar ile birlikte fuarda güçlü bir enerji oluştu. Fuara 3 senedir ara vermiştik. İki senedir katılım düşüktü. Bu sene acaba olur mu dedik? Düşündüğümün çok üzerinde talep var. Daha iyi olacağına inanıyorum. Doğal elyaflı ürünler, viskos ve organik pamuk talep edilen ürünlerin başında geliyor.
2023 yılı için umutluyum. Pandemi çıkışı ise özlem duyduğu için işlerin daha güzel olacağını düşünüyorum. Londra fuarı ile seneye başladık. Bu sene Bursa’nın yılı olacak.
Özlem ÖZEL
Marsala Tekstil YKB Yrd.
Sürdürülebilir ürünlerimiz dikkat çekti
PV Paris fuarı bizim için en büyük buluşma noktası. Pandemiden hemen sonra katıldığımız fuara göre çok daha verimliydi. Bu sezon SS 2024 sunuyoruz, koleksiyonumuz içinde Modallı kalitelerimiz çok ilgi gördü. Tabii ki son zamanların en vazgeçilmezi sürdürülebilir ürünlerimiz ve ECOIST grubumuz da en dikkat çekicilerdendi.
Fuara Fransa, sonrasında İtalya, Hollanda, İngiltere, Almanya’dan ziyaretçilerimiz geldi.
Bu sezon ilkbahar yaz 2024 koleksiyon sunumumuzu yaptık. İlk etapta her zamanki gibi çarpıcı renklerimiz ve temalarımızla dikkat çekiyoruz. Koleksiyonlarımızda bulunan Modallı, özel tuşeli, farklı gramaj ve dokulardaki kalitelerimiz en öne çıkanlar arasında.
Sürdürülebilir tekstil ürünlerimiz neredeyse tüm koleksiyonumuzu kapsıyor. Firma olarak ilk önceliğimiz karbon ayak izimizi en aza indirmek ve gelecek için yaşanabilir bir çevre bırakmak. Tüm koleksiyonlarımızı da bu duyarlılıkla hazırlıyoruz.
Levent KAYAOĞLU
Dilek Tekstil YK Başkanı
Sürdürülebilir ürünlerimizde artış var
Fuarda beklentilerimiz son derece iyi bir şekilde karşılandı. öncesine göre düzenlenen bu fuarda ziyaretçi kitlesi oldukça fazlaydı. Daha çok belirli markalar ve belirli firmalar geldi direkt alıcılarla bu fuarda buluştu. Genellikle fashion kaliteli ürünler daha çok tercih edildi. Günümüzün ve geleceğimizin şartlarına göre olması gereken Ar-Ge’ler ve yeni tasarımlar tercih edildi. Bu tasarımlar oldukça da yoğun bir talep gördü ve bundan son derece memnununuz.
Bu fuarda Amerika, İngiltere, Fransa ve İspanya gibi dünyanın dört bir yanından oldukça fazla sayıda müşteri ziyareti gerçekleşti. Fuarda sergilenen yeni koleksiyonlarımızda daha çok fashion yapılan Ar-Ge’ler, yüksek bükümlü kaliteler, sustainable dediğimiz recyle ecovero viskonlar ve organic kotonlar daha çok ön plana çıktı. Sürdürülebilir ürünlerimizde ve koleksiyonlarımızda ciddi bir pay artışı var. Bütün yapmış olduğumuz ürünlerde istenen tamamen sürdürülebilirlik adına recyle ecoveralar, organic pamuklar tercih edilmektedir. Yapmış olduğumuz ürünlerde markaların pozisyonuna ve taleplerine göre yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 100 recyle tercihlerde bulunmaktadırlar.
Günü ve modayı iyi takip eden gerek finansal yapısıyla gerek vizyonuyla dünyayla bütünleşen geri dönüşümlü ve doğayı koruyan ürünlerle başarılı olan firmaların önünün açık olacağını düşünüyorum. Burada biz de kendi adımıza yerimizi alabilmek için kendi adımıza ciddi anlamda yatırımlar ve tedbirler almaya devam ediyoruz.
Erman Bükümcü
Pakipek Teks.Pz.Md.
Sürdürülebilir doğal elyaflar
Premiere Vision fuarı her zaman beklentileri karşılayan dünyanın en prestijli fuarıdır. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Pandemiye kıyasla çok verimli geçti. Standımızı ziyaret edenler ağırlıklı olarak Fransız ve Amerikan müşterilerdi. Türk müşterilerimizin de sayısı azımsanmayacak kadar fazlaydı. 2024 ilkbahar yaz koleksiyonu için belirlediğimiz güncel renklerle, tamamen sürdürülebilir doğal elyaflar üzerine oluşturuldu. Her aşamasında tam izlenebilir ve sürdürülebilir bir lif olan asetat bu seneki kreasyonlarımızda çok yer buldu. Firma olarak Avrupa Birliği Yeşil mutabakatına uyum çerçevesinde çevre politikalarımızı yeniden düzenledik. Bunla ilgili olarak Uludağ Üniversitesi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Tuncay AKDEMİR
Akdem Tekstil Firma Sahibi
Yeni tasarımlar sunuyoruz
Fuarlar bizim için bir dünyaya açılan bir kapı. Bizler firma olarak 1994 yılından bu yana faaliyetteyiz. Paris fuarına eskiden beri katılıyoruz. Bu fuarlar bizlere yeni ufuklar açıyor. Pandemi döneminden sonra insanlar yenilikler istiyor. Bu fuarlarda müşterilerimize yeni bir tasarımlar sunmaya çalışıyoruz. Bizler her sene fuarımızda yeni kreasyonları müşterilerimize sunuyoruz. Yeniliğe ve teknolojiye açık çalışmalar yapıyoruz.
Cemil PARLAKAY
İlay Tekstil Sat. ve Paz. Yön.
Beklediğimizden daha kalabalık
Fuara zor bir süreç ile başladık. Uzun zaman sonra insanlar fuara gelmeye başladı. Beklediğimizden çok daha kalabalık ziyaretçi ağırladık. Güney Amerika’dan Asya’dan Avrupa’dan müşterilerimiz geldi. Müşterilerimiz koleksiyonlarımıza baktı ve seçtiler. İnşallah bunlar ticarete dönecektir. Aynı zamanda bütün müşterilerimiz yaşanan deprem felaketi sebebiyle üzüntülerini bizlere ilettiler. Birçoğu da neler yapabilecekleri konusunda fikir aldılar.
Cenk ÜNAL
Ünallar Tek. Koordinatörü
Çinli firmalarla hareket fazlalaştı
Biz firma adında Texworld Fuarına 6. kez katıldık. KFA Fuarcılık şirketi ile bizim 3. fuar katılımımız. Her fuardan çok memnunuz. Katılım anlamında bu zamana kadar fuarın çok daha büyük ve küçük olduğu zamanları gördük. Çinli firmaların başlamasıyla fuardaki hareket fazlalaştı. Bu fuar dışında katıldığımız İngiltere fuarları oluyor. İngiltere’ye gelen İngiliz müşterilerin sayısı buradaki kadar olmuyor. Bu fuar dışında katıldığımız fuarlardan birisi de BURTEX. Avrupa ve dünyanın genelinden birçok ziyaretçinin geldiği bir fuar.
BURTEX fuarının ilk yılından bu yana katılımcıyız. Bu sene BURTEX’in ilk defa yeni fuar alanında olmasından dolayı heyecanlıyız.