Sektörün kalbi Junioshow’da attı

Semih AYDIN

Türkiye’de bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını tek ba­şına karşılayan Bursa’da sektörün en önemli buluşması Junioshow Fuarı 11-14 Ocak 2023 tarihleri arasında Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bursa’da yılın ilk fuarı olan Junioshow’da, 12 bin metreka­relik alanda 4 ayrı salonda 160’tan fazla yakın firma stant açtı.

Bursa protokolünden fuara övgü

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Junioshow Fuarı’ndan hem sanayicinin hem üreticinin memnun olduğunu söyledi. Fuarın düzen­lenmesinde emeği geçen BTSO, KFA Fuarcı­lık ve BEKSİAD’a teşekkür eden Vali Canbolat, “Oldukça başarılı bir fuar hazırlan­dığını görüyoruz. Dizayn çok güzel ve ürün­ler çok etkileyici. Fuardaki sanayicimiz memnun. BTSO, KFA Fuarcılık, BEKİSAD ve emeği geçen bütün kurumları tebrik ediyo­rum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın önemli bir fuar organizas­yonuna imza attığını ifade ederek, “Bursa, önemli bir sanayi şehri ve her geçen gün de aktivitesini yükselten bir şehir. Özellikle bebe konfeksiyon noktasında da Bursa’nın çok önemli bir altyapısı var. Çok güzel hazır­lanmış bir fuar. Yeni bir konsept ile KFA Fu­arcılık tarafından iyi bir fuar hazırlanmış. Çok daha güzel başarılara bebe sektöründe olan sanayicilerimizin imza atacağına yü­rekten inanıyorum” diye konuştu.

70 ülkeden 1.000’e yakın alıcı

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, bebe ve çocuk konfeksiyonu sek­törünün nabzının attığı fuarın sektörün ihra­catına önemli bir katkı sağladığını söyledi. Fuarda 70’den fazla ülkeden 1.000’e yakın ya­bancı yabancı alıcının Bursalı firmalarla bu­luştuğunu ifade eden İsmail Kuş, “2013 yılında çıktığımız yolculukta bu sene farklı bir konsept ile verimli bir fuar programını ger­çekleştiriyoruz. Junioshow Fuarı sektörde adeta bebe ve çocuk giyim haftası etkinliği şekline dönüşüyor. Güzel bir katılım vardı. Özellikle yurt dışından ciddi alım heyetlerini ağırladık. Yerli ve yabancı 20 bin civarında iş insanını bu fuarda inşallah misafir etti.” dedi.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, yabancı katı­lımcıların fuara oldukça yoğun ilgi gösterdiği­nin altını çizdi. KFA Fuarcılık organizasyo- nuyla düzenlenen fuarın sektörün yıla daha güçlü başlamasını sağladığını belirten Yıldız, “Junioshow ilklerin yaşandığı bir fuar. Bu fua­rımızı BTSO iştiraki KFA Fuarcılık ile birlikte gerçekleştirdik. Katılımcılar gördüğümüz ka­darıyla gayet memnundu. Yabancı müşterile­rin ilgi alakası gayet güzeldi.” Sektör temsilcileri ise fuardan memnun kaldıklarını da dile getirdiler. Junioshow’un bebe giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatına ivme ka­zandırdığı görüşünde birleşti.

Mustafa GÜRSES

Gül Bebe YK Başkanı

Ziyaretçi çeşitliliği fazlaydı

Fuarda İngiltere’den, Güney Afrika’dan, Pakistan’dan, Tacikistan’dan yeni müşterilerle tanışma fırsatı bulduk. Bunun yanında eski müşterilerimiz olan Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Rusya bölgelerinden ziyaretçilerimizi ağırladık.

Geçmişte Tüyap’ın organize ettiği fuarı artık KFA Fuarcılık düzenliyor. Bunun farkını da gördük. Eskiye nazaran gelen ziyaretçi açısından artış var. Ayrıca çok çeşitli ülkelerden misafirlerimiz oldu.

Firma olarak 0 – 8 yaş ağırlıklı kız çocuklarına yönelik ilkbahar – yaz kreasyonumuzu fuarda sergiledik. Bu ürünlerimizin ilkbahar için olanları hazır, yaz kreasyonlarımızı ise en geç şubat ayının ortalarına kadar hazırlayıp müşterilerimize teslim edeceğiz.

Nihat ALPAY

Sani Tekstil YK Başkanı

Çeşitlilik mutlu etti

Fuarlar son 5 – 6 yıldır sezonlarla ilgili bir milat oluşturmaya başladı. Hem tedarikçiler ve üreticilerde hem de alıcılarda sezonun startı fuarlarda veriliyor. Hazırlığımızı yaptık, pandemi sonrasında normale dönüşle alakalı beklentimiz vardı. Gelen misafirlerde de hem sayı hem nitelik hem de bölgesel çeşitlilik bizleri oldukça memnun etti. Sadece belirli pazarlara bağlı kalmamak bizim için çok önemli. Bu anlamda farklılık oldukça iyiydi. Sektörümüzün oldukça sağlam bir ihracat altyapısı var. BTSO bu fuar özelinde gerçek alıcıları fuara getirmesiyle ilgili oldukça başarılıydı. Bu anlamda Junioshow’un sektörümüzün ihracatına olumlu bir ivme kazandıracağı kanaatindeyim.

Gerek fiziki imkanlar gerekse de gerçek alıcıların getirilmesi noktasında fuarımıza farklı bir heyecan geldi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay bu işe müdahil olup, fuarın daha iyi noktalara getirilmesi konusunda irade koydu. Bu yönde çalışmaların yapıldı.

Mesut OKYAY

Bebetto Firma Sahibi

Türkiye’deki fuarlar revaçta

0-3 yaş bebek ürünlerini tasarlıyor, üretiyor ve bütün dünyaya pazarlıyoruz.

Sezonun başlaması itibariyle sektörümüzde fuarın ardından bir hareketlilik yaşanabilir. Pandeminin etkileri kalkıyor. Bundan dolayı Avrupa’daki fuarlar çok karşılık bulmuyor. Ancak bizim ülkemizde üretim tarafımızın güçlü olması nedeniyle fuarlarımız çok daha revaçta ve karşılık buluyor.

Fuarı daha çok Rusya, Rusya bölgesi, Türki cumhuriyetler ve Arap bölgelerinden ziyaretçiler geldi. Kuzey Afrika’dan ve Orta Doğu’dan da ciddi müşteriler geldi.

Biz ürettiğimiz ürünlerin öncelikle bebeğin sağlığına uygun olmasını istiyoruz. Bunun ardından rahatlık ve şıklığı ön plana koyuyoruz.

Sedat ŞENGÜL

Lemon Tekstil Genel Müdürü

Ciddi değişim yaşandı

Fuara katılıcı tüm firmalar memnundu. En önemlisi de bu. Pandemi nedeniyle 2 yıldır sektörümüz ciddi bir sıkıntıdaydı. Bu yıl onu aşacağımızı düşünüyorum. Yaklaşık 60 ülkeden gelen ziyaretçiler fuarımızı ziyaret etti. BTSO ve KFA Fuarcılık’ın devreye girmesiyle birlikte ciddi alım heyetleri getirildi. Reklam tanıtımları ve pazarlama faaliyetleri konusunda ciddi çalışmalar yapıldı. Fuarımızın gelecek yıllarda daha iyi olacağını düşünüyoruz.

Fuarda bu yıl ciddi bir değişim yaşandı. Fuarın girişinden itibaren bu değişimi hissediyorsunuz.

Sektör olarak baktığımızda bu yılın işlerimizin geçen senelere nazaran daha iyi olacağı görüşündeyim. Talepler de bu yönde ilerliyor.

Firma olarak 1 – 12 yaş arasında erkek çocuklarına yönelik özel gün kıyafetleri üretiyoruz. Fuarda ilkbahar – yaz kreasyonumuzu sergiledik. Ağırlıklı olarak özel gün koleksiyonlarımızı ziyaretçilerin beğenisine sunduk.

Rıdvan GÜLER

Ayfi Tekstil YK Başkanı

İhracatta artış bekliyoruz

Bebe çocuk ve konfeksiyon sektörü bu fuarı önemsiyor. Uzun zamandır beklenen bir fuardı. Ocak ayında yapılan fuar, yıl içinde yapılan fuarların en iyisi. Pandemi nedeniyle yaşanan duraksamadan sonra müşteriler de alım için beklediğinden fuara ilgi daha fazlaydı. Hem müşteri hem de üretici açısından bereketli bir fuar geçirdiğimizi düşünüyorum. Oldukça yoğun bir ilgi vardı. Hem Arap ülkelerinden, hem Rusya bölgesinden hem de Balkan ülkelerinden çok sayıda yabancı ziyaretçi vardı. Hazır ürünü olan firmalar için fuar hazır ihracat kapısı olacaktır. Hazır ürünü olmayanlar da hızlı bir şekilde üretip sevkiyatlarını yapacaktır. Dolayısıyla Türkiye ekonomisine de katkı sağlanacak. Bu dönem içerisinde ihracatta ciddi bir artış yaşanacağını düşünüyorum.

KFA Fuarcılık’ın ilk defa bu fuarı düzenlemesi nedeniyle belki birtakım eksiklikler olacaktır ama bunlar ortak istişare ile çözülür. Önemli olan bu fuarın Bursa’da devam ettirilmesi. BTSO’nun katkısı her zaman bu fuarda var. Bursa için önemli. İstanbul’a bu fuarı kaptırmamamız lazım. Bu kapsamda fuar alanının geliştirilmesi ve müşteri portföyünün çeşitlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Veys Faruk BALKANOĞLU

Balkanoğlu Ayakkabı YK Başkanı

İlk defa katıldık

EVA terlik üretiminde bay, bayan, çocuk ve bebek grubu olmak üzere Türkiye’nin en fazla üretim ve satış yapan firmasıyız. Kendi markamız olan Calx, yaz plaj ve dört mevsim diye adlandırdığımız EVA grubu terliklerimiz tüm Türkiye ve Avrupa’da her yaş grubuna hitap etmektedir. İlkemiz, kaliteden ödün vermeksizin uygun fiyatlı ürünler sunmaktır. Bu doğrultuda ilk defa katıldığımız Junioshow Fuarı’ndan memnuniyetle ayrıldık.

Muhammed Ali VAROL

Varol Kids Genel Müdürü

Müşteriler daha ilgili

Bu yılki Junioshow geçtiğimiz fuarlara göre daha hareketliydi. Genel katılım oldukça iyiydi. Farklı bölgelerden farklı müşterilerle bir araya geldik.

Ağırlıklı olarak Arap ülkeleri ve Rusya ile yakın coğrafyalarından yoğun ziyaretçi vardı. Bunun yanında iç piyasadan da çok sayıda müşterimiz fuarda bizleri ziyaret etti.

Bu Junioshow’a pandeminin tam etkilerinin kalkmasından sonra düzenlenen ilk fuar diyebiliriz. Bunun etkilerini açık şekilde hissettik. Gelen müşteriler daha ilgililerdi. Firma olarak 0 – 14 yaş arasına pamuklu ürünlerin imalatını yapıyoruz. Erkek grubuna yaklaşık bir 10 yıl ara vermiştik ama yakın süreçte hem kız hem de erkek ürünleri üretmeye başladık. Bundan önceki fuarlarda da BTSO destekleri vardı ama bu yılki fuarda KFA Fuarcılık’ın artılarını giriş alanından itibaren yaşadık. Trend alanları, tasarımlar, dinlenme alanları ve defile gibi önemli kazanımlar oldu. Fuarımızın önümüzdeki yıllarda çok daha iyi olacağı kanaatindeyim.

Halil ATALAY

Lilax Kids YK Başkanı

Umutlarımız boşa çıkmadı

Bu sene geçmiş yıllara kıyasla pandeminin ardından en heyecan verici fuarımızı yaptık. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, bu dönemle ilgili kendisinin de olayın içinde olacağını ve BTSO’nun iştiraki olan KFA Fuarcılık ile Junioshow’u düzenleyeceğini söylediği için fuarla ilgili birkaç aydan beri umutluyduk. Umutlarımız da boşa çıkmadı.

Fuarlarda illa ki sıcak satış olması gerekmiyor. Fuarlar bir algı çalışmasıdır. Biz de uzun yıllardır bu algıyı sektörümüz olarak yapmaktayız. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum.

Sektördeki arkadaşlarımızın da umutları ve beklentileri var. Fuarın bu beklentileri karşılayacağını düşünüyorum. Son bir iki yıldır zor dönemler yaşadık. Dünyada da bu sıkıntılar var. Bizim sektörümüzde de ciddi bir durağanlık oldu. Bunu birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımızı düşünüyorum.

22 yıldan beri 2 – 9 yaş arasındaki kız çocuklarına yönelik özel modeller üretiyoruz. Her zaman butik çalışmalar gerçekleştirdik. Bu yıl da brode tarzı, ithal ve metraj kumaşlar yoğunluklu kreasyonlar yaptık.

Serkan ÇETİNTAŞ

Bebekevi Firma Sahibi

Sektörümüz ivme kazanacak

BTSO, KFA Fuarcılık ile birlikte ilk defa fuarı düzenledi. Bunun ağırlığını ve kalitesini fuar süresince hissettik. Hem trend hem de defile alanları açıldı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay bebe giyim ve konfeksiyon sektöründe Bursa’nın moda merkezi olması yolunda ağırlığını koydu. Bundan sonra sektörümüzün ciddi ivme kazanacağı düşünüyorum. Markalaşma ve ticari anlamda önemli gelişmeler yaşanacağı kanaatindeyim.

Bu yılki fuarın müşteri portföyü de oldukça kaliteliydi. URGE kapsamında Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle getirilen müşterilerden de bunu görüyoruz.

Avrupa’nın resesyona girmesiyle birlikte o bölgelerdeki müşterilerin Bursa’ya yoğunlaştığını görüyoruz. Fuarda da İngiltere, Polonya gibi Avrupa ülkelerinden gelen ciddi müşteriler vardı.

Bebekevi olarak sektörün ve alışılmışın dışında, inovatif ürünler imal ediyoruz. Anne ve bebeğin kıyafet dışındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler üretiyoruz. Bunların yüzde 80’i tasarım ürünler. Patentli, Ar-Ge’ye dayalı ve medikale yakın ürünler yapıyoruz.

Zafer ALTAŞ

Cocole Tekstil YK Başkanı

Hedef ihracatı artırmak

Firma olarak bebe ve çocuk çorapları üretiyoruz. Çoraplarımız genellikle pamuklu olduğu için mevsimlik ağırlıklı.

Yılın ilk fuarında ziyaretçi sayımız oldukça kalabalıktı. Bu fuara beklentilerle gelmiştik. Fuar için emek verdik. Çeşitli organizasyonlarla birlikte müşterilerimizi davet ettik. Beklentilerimizin karşılığını da fazlasıyla aldık.

Rusya, Balkan ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkelerinden ağırlıklı ziyaretçilerimiz oldu.

Fuarın ihracatta sektörümüze ivme kazandıracağını düşünüyorum. Fuara katılan firmaların halihazırda yüzde 80’i ihracat yapıyor. Fuara katılan firmalar olarak amacımız üretimimizi ve ihracatımızı artırmak.

KFA tarafından fuar konusunda yapılan çalışmaları yeterli görüyorum. Elbette eksiklikler vardır ancak bunların da zaman içerisinde giderileceği kanaatindeyim.

Fatma AYYILDIZ

La Finy YK Başkanı

Yeni markamızın lansmanını yaptık

Ev tekstilinde 25 yıllık bir firma olan Finezza Tekstil olarak, ev tekstilini bebe grubuyla birleştirmek hedefiyle yola çıktık. Bebe ve çocuk sektöründe kullanılan kumaşların özellikli olması gerektiği düşüncesiyle doğal, nefes alan, geri dönüşümü olan, yüzde 100 pamuk ve bambularla üretim yapmak istedik. Böylece La Finy markasını hayata geçirdik. Bebe ve çocukta, ev tekstilinde 5 yaşa kadar olan grupta yeni üretime başladık.

Bu katıldığımız ilk fuar oldu. Bizim için bir anlamda markamızı ve ürünlerimizi lanse etme şansıydı. Güzel ve hareketli bir fuar geçirdik. Fuarda kalite, hizmet ve alım heyetlerinin getirilmesi noktasında BTSO ve KFA Fuarcılık farkını net bir şekilde yaşadık. Bunun için fuarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

Doğan MEMNUN

Moi Noi Tekstil Genel Müdürü

Müşterilerde çeşitlilik vardı

Yılın ilk fuarı hareketli geçti. Müşteri portföyü olarak çeşitlilik vardı. Arap ülkeleri ve Rusya’dan gelen ziyaretçiler yoğunluktaydı. Bunun yanında Avrupa’dan gelen müşteriler de oldu.

Firma olarak 0 – 9 yaş arası ağırlıklı olarak penye grubu ürünler imal ediyoruz. Ürünlerimizin tamamı sertifikalı. Çok çeşitli bir müşteri pazarımız olduğu için ürün portföyümüzü de bu doğrultuda geniş tutuyoruz.