Sanayide kadın mühendis ağırlığı

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında kadın mühendisler, toplumun gelişimine katkı sağlamak için ellerini taşın altına koyuyor. Girişimci ve yönetici kadın mühendislerin iş hayatında daha etkin rol alması, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Kadınların iş hayatındaki başarıları gelecek nesiller için de yol gösterici oluyor.

Ülfet ÖZTÜRK

BUMKAD Kurucu Başkanı

﻿Kadın mühendis oranımız çok düşük

﻿Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunuyum. Yan sanayide başlayan kariyer yolculuğum 2007 yılında Tofaş ta devam etti. Halen Tofaş Arge Direktörlüğünde Süreç – Kontrol yöneticiliğinde Ar-Ge’nin süreçlerinin tasarlanması üzerine çalışıyorum.

Sürdürülebilir bir gelecek konuşurken 17 Kalkınma amacı içinde öncelikle hedefine ulaştırılması gereken 2 konu var. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve nitelikli eğitim. Kadın mühendisler olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışmalıyız. Bununla beraber nitelikli eğitim kapsamında çocuklarımızın, özellikle kız çocuklarımızın STEM alanında okul hayatlarına devam etmesini sağlamalıyız. BUMKAD olarak her iki konu için de projeler oluşturuyoruz. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Okullarımız ile işbirlikleri yapıyor, geleceğin mesleklerini anlatıyoruz. Toplum 5.0 projemiz ile geleceğin yetkinliklerini çocuklarımıza kazandıracak eğitimler düzenliyoruz. Kadın mühendislerin teknolojide yetkinlikleri hızlı bir ivmelenme içerisinde ancak teknolojide çalışan kadın mühendis oranımız çok düşük. Oranların arttırılması için tamamen bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarımız mevcut. Bunlardan biri de Teknolojide Kadın Derneği, 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü konferansımızda WTECH Kurucu Başkanı Sayın Zehra Öney hanım da bizimle olacak ve bir diğer konuşmacımız Microsoft Müşteri Deneyimi Yöneticisi Sayın Büşra Kamiloğlu ile beraber bu Teknolojide Kadın Mühendislerin yükselişini konuşuyor olacağız.

﻿Esma BAŞ

YEPSAN YK Üyesi

﻿Kadınlar fikir zenginliği katıyor

﻿Uludağ üniversitesi makine mühendisliği lisans eğitimimi 2007 yılında derece ile tamamladım. Aktif olarak 16 yıldır otomotiv sektöründe hizmet veren firmamız Yepsan A.Ş’de çalışıyorum. Sektörün gerekliliği olan üretim-kalite-proje-satış ve satınalma ve finans departmanlarında sorumluluklar ve yöneticilikler yaptım. Şu an firmamız yönetim kurulundayım, şirketimizin girişten çıkışa kadar tüm finansal süreçlerini denetliyorum.

Toplum ve iş hayatında kadın mühendislerin başarılarını, hedefe odaklı istikrarlı çalışmayı kanıtlamış olmalarına rağmen maalesef yönetim pozisyonlarında hala tercih noktasında erkeklerin ön planda olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Kadınların mühendislik alanında daha çeşitlilik ve fikir zenginliğine de katkıda bulunduğunun bilincindeyiz. Biz Yepsan olarak, ailemizi genişletirken kadınlara öncelik verdiğimizi gururla ifade ediyoruz. Kadın mühendisler için rol modellerinin, iş dünyasında başarılı kadın mühendislerin hikayelerinin paylaşılması, kadın mühendislerin liderlik pozisyonlarına getirilmeleri ve kadın mühendislerin sahip olduğu başarıların tanıtılması hedeflerine ulaşmaları için önemlidir. Sektörel olarak teknolojiyi yakından takip etmenin kolay olduğunu düşünüyoruz. Özellikle genç nesil teknoloji odaklı ve yakından takip ediyor. Kadınların daha iş bitirici, planlı ve pratik olmaları teknoloji kullanımında yetkinliklerini arttırıyor. Biz de firmamızda işimize özel her türlü teknik ve yenilik alanında çalışmaları takip ediyor ve mühendislerimizi yönlendiriyoruz.

Emel ÖZKAN TAŞYAKAN

Destek Amortisör YK Üyesi

﻿Kadınlar ülkenin kalkınmasını hızlandırır

﻿Makine mühendisliği mezuniyetinin akabinde otomotiv sektöründe iş hayatına giriş yaptım. Otomotiv yan sanayi, makine, kalıp sektörlerinde 12 yıldır aktif olarak çeşitli görevlerde çalışmaktayım. Çalışma hayatı ile beraber yüksek lisansı tamamladım devamında mühendislikte doktora eğitimine halen devam etmekteyim. 2018 yılından bu yana Destek Otomotiv ve BKM Teknoloji firmalarında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyorum.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma planında yer alan amaçların bütçe içerisindeki en yüksek oranının %39 ile nitelikli eğitime ayrıldığını görüyoruz. Sırası ile insana yakışır iş ve ekonomik büyüme ve toplumsal cinsiyet eşitliği %13,4 - %11,2 ile nitelikli eğitimi takip ediyor. Yalnızca bu 3 amaca ayrılan bütçenin toplamı %63,6 ile ciddi bir paya sahip. Kadın mühendisler olarak sürdürülebilir gelecekte bizlere de büyük sorumluluk düşüyor. Kendi alanımdan örnek vermem gerekirse mühendislik alanında firmamızda çalışan genç mühendislerin arasında cinsiyet ayrımcılığı yapmadan istihdam sağlıyor ve kendilerine kabiliyetleri ölçüsünde çeşitli projelerde sorumluluklar veriyoruz.

Firmalarımızda Ar-Ge, Proje bölümlerindeki kadın mühendis arkadaşlara çeşitli projelerde yürütücülük ve sorumluluk vererek geleceğe hazırlıyoruz. Teknolojiye erişim konusunda bazı kritik yüksek teknoloji seviyeli projelerde ciddi zorluklar yaşıyoruz. Özellikle bazı mühendislik analiz programlarında veya özel proseslerde ülkemizde henüz bulunmayan imalat yöntemleri ile prototip hazırlama ve tasarım aşamalarında zorlukları aşmak için farklı yöntemlerle alternatif çözümler bulmak bizleri mesleki anlamda geliştiriyor. Mesleki alanı ne olursa olsun mühendislik anlamında sürekli eğitime mutlaka önem verilmesini iş hayatındaki etkinliğin artmasını sağlayan en büyük etmen olarak görüyorum. Makine, inşaat, elektrik, çevre mühendisliği gibi birbirinden farklı alanlarda da olsa her alanın kendine göre teknolojik ilerleme seviyesini takip eden ve bu teknolojik seviyeye erişen ülkelerin kalkınma hızı ciddi anlamda yükselişte. Bizlerin de bu doğrultuda mühendis yetiştirmesi sektörün ve ülkenin kalkınmasını hızlandıracaktır.

Büşra DEMİROĞLU OKUR

Burçak Metal Genel Müdürü

Sürdürülebilirlikte çalışan kadının etkisi büyük

Sürdürülebilir bir yaşam için çalışan kadının etkisi çok büyüktür. Özellikle de kadın mühendislerin geleceğin kadın çalışanlarının ve kadın mühendislerinin topluma daha iyi katkıda bulunmasını sağlamak sürdürülebilir gelişme yaklaşımı, sistem temelli bilgi becerilerin arttırılması, problemleri çözme yeteneğine sahip geniş ölçekli bir sistem yaklaşımının mühendislik uygulamalarında benimsenmesi ilkesiyle uyumludur.

Kadın mühendislerin teknolojiyi sahada kullanma konusunda daha yetkin olduğunu düşünüyorum. Teknolojiye ulaşım günümüz şartlarında çok kolay bunu yararlı şekilde kullanmak bizlerin elinde

Ülke ekonomisine can damarı olan sanayi kuruluşlarında da durum aynı, ön yargılarımızı kaldırıp, imkanlarımızı eşit bir şekilde ortak amaçlar doğrultusunda kullandığımız zaman cinsiyetlerinin bir anlamı olmadığını ülkesi için çalışan, üreten ve katkı koyan insanların olduğunu görüyoruz.

İş dünyasında söz konusu erkek egemen bir toplum zihniyetinden çıkıp, kadın ya da erkek fark etmeksizin insanların başarılı olabilecekleri ortamları sağlamak, iş dünyasında kadın mühendislerimizin, üst düzey yönetici ve kadın çalışan sayılarını artırılmış olacaktır.

Lale YILDIZ

TTI Pharma Genel Müdürü

Gelişim bir zorunluluk

28 yıldır mühendis kimliğimle iş hayatının içindeyim. Gerek eğitimini aldığım meslek disiplinine ait bilgi birikimimi, gerekse iş dünyasının dinamiklerinden edindiğim tecrübelerimi sürekli artırmayı ve güçlendirmeyi, bu anlamda mesleğime ve kendime yatırım yapmayı çok önemsiyorum. Dengelerin sürekli değiştiği bir ekosistem içinde kendimizi ve işimizi geliştirmenin zorunluluk olduğunun farkında olmalıyız.

Teknoloji kapsamında getirilen tüm yenilikler, her mühendis için işinin ve üretim faaliyetlerinin daha hızlı ve daha sonuç odaklı olarak hayata geçmesine yarar sağlamaktadır. Bu açıdan aldıkları eğitim ve kişisel yetkinlikleri ölçüsünde her mühendis teknolojiyi optimum düzeyde kullanabilme yetkinliğine sahiptir.

“Mesleklerin cinsiyeti yoktur, çözülmesi gereken problemler vardır” diyerek, temel bakış açımızı bu yönde değiştirmeliyiz artık. Bu bakış açısının devletin en üst kademesinden başlayarak değişmesi gerekiyor.

Kadınlar olarak birbirimizden çok şey öğreniyor ve cesaret alıyoruz. Bu da bize çok önemli bir başarma gücü ve motivasyon sağlıyor. Bugün kadın mühendislerin ağzından yazılmış bu satırlar, eminim bunları okuyan başka kadınlarımız için de ilham verici olacaktır.

Ayşe KÖKSAL

ERA Alüminyum YK Başkanı

Kadın mühendisler sürükleyici güç olmalı

Eğitim hayatımı, analitik bakış açısı ve analiz etmek yetkinliği kazandığım, mühendislik disiplininin temellerinin atıldığı bir yolculuk olarak tanımlayabilirim.

Sürdürülebilir bir gelecekte, çeşitlilik, yenilikçilik ve cinsiyet eşitliği ilkesiyle birleşen kadın mühendisler sürükleyici güç olmalıdır. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için, iklim değişikliği, çevre koruması, enerji verimliliği, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında daha kapsayıcı ve yenilikçi projeler ile liderlik rollerini üstlenmelidir. Sürdürülebilirlik ile ilgili karar alma süreçlerinde, politikaların ve stratejilerin sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak geliştirilmesinde aktif olarak katkıda bulunmaya devam etmelidir.

bir gelecek için Bursa Mühendis Kadınlar Derneği ile birlikte kız çocuklarını STEM alanına yönlendirmek üzere pek çok farkındalık çalışması ve eğitimler düzenliyoruz. Kendi şirketimiz içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi ile, kadının iş gücüne katkısını önemsiyor ve kadın çalışan istihdamını arttıracak şekilde destekliyoruz.

Teknoloji alanında gerçekleşen mühendislik çalışmalarını gerçekleştiren ekipleri cinsiyetlerinden bağımsız değerlendirmek daha doğru bir yaklaşımdır. Bu alanda yapılacak çalışmaların etkin sonuca ulaşması, sürdürülebilir hayata teknolojinin entegrasyonu için tüm toplumu kapsayıcı, farklı bakış açılarına sahip, inovatif ve yenilikçi düşünceye sahip, etkili çözümler üreten ekiplerin varlığı önem taşımaktadır.

Rol model olarak kadın mühendislerin görünürlüğü arttırılmalıdır. Başarılı kadın mühendislerin, başarı ya da kazanıma dönüşen başarısızlık hikayelerinin paylaşılması, onların rol modeller olarak öne çıkarılması önemlidir.

Esra İNHANLI

Metropol Yapı Denetim Kurucusu

Cinsiyetçi dönemler çok geride kaldı

Mühendisliği kadın–erkek diye kategorize etmek bence hiç doğru değil. Kadından mühendis olmaz denilen dönemleri çok geride bıraktığımızı düşünüyorum. Ama tabi mühendislik alanında kadın sayısının az olduğu bir gerçek. Ben de kadın mühendis olarak azınlıkta olan bir sektörde inşaat sektöründe bu görevi yürütüyorum. Sahada aktif olarak görev yapıyorum. Benim gözlemim kadınların bütünleştirici, detaycı ve organizasyon yetenekleri ile bu sektörde de üstünlük sağlamakta zorlanmadıkları yönündedir.

Mühendislik disiplininde teknolojik gelişmelerin takip edilmesi olmazsa olmazlardandır. Kadın mühendisler de tabi ki bu anlamda da oldukça yetkinler. Yapı denetim uygulamalarında da teknolojik gelişmeleri sisteme entegre ediyor ve onların üzerinden daha güvenilir ve hızlı şekilde sonuca ulaşabiliyoruz. Teknoloji kullanımı işerin hızını ve takibini bununla birlikte de güvenilirliğini arttırıyor.

Kadının mühendislik alanında veya diğer tüm alanlarda daha etkin olması için sorumluluk bilincinde olması, kadınım ben yapamam kaygısı taşımaması gerekiyor. Aksine bir kadının her alanda ne kadar yetenekli ve başarılı olabileceğini gösterme azminde olması gerekiyor bence.

Unutmamalıdır ki dünyanın yüzde 50’sini kadınlar oluşturur ve diğer yüzde 50’sini de kadınlar yetiştirir. Mühendis kadınlar da bu alanda kendini ispatlamış ve her sektörde başarılı çalışmalara imza atmışlardır. 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günümüz kutlu olsun.

Cemre TEKELİ

Ce-Tek Nozzle Kurucusu

Kadınları sahada görmekten mutluyum

Eğitim hayatıma Celal Bayar üniversitesi Uluslararası Ticaret lisans bölümüyle başladım. Eğitim süresi boyunca hedeflerimde ticarete atılmak en önemlisi uluslararası bir firma olmak başından beri vardı. Sektörümde şu an için bir kadın olarak, firma olarak tek kadın girişimci ve üreticiyim. Bu işin en profesyonel şekilde tamamlamak için endüstri mühendisliği eğitimine başladım. Benim için mühendislik ve mühendislik yapan kişiler oldukça değerli. Üretimin her detayında güçlü akıl gücü ve yetenek onları daha da profesyonel hale getirmektedir.

Hemcinslerimi sahada görmek beni derinden etkiliyor ve mutlu ediyor. Kadının her zaman bu toplum için yeri erkeğe göre daha az olmuştur, bunu kıran kişileri gördükçe Cumhuriyetin 2’inci yüzyılında kadın mühendislerin iş hayatında önemli yer alması toplumuz adına büyük bir ilerlemedir.

Bir tedarik, üretici ve anahtar teslim proje yapan mühendislik firması ayrıca mühendis adayı olarak, değerli iş arkadaşlarımın her şartta şirket olarak yanında olduğumuzu ve onlara gönülden bir teşekkürü borç biliriz. Atatürk’ün bize verdiği bu değeri hakkıyla yerine getirmek en büyük vazifemiz.

Büşra ÖZTÜRK

Ermetal Şirketler Grubu Proje Şefi

Sürdürülebilir gelecekte kadınların gücü fazla

Sürdürülebilir gelecekte kadınların gücü yok sayılamayacak kadar fazla. Özellikle kadın mühendislerimizin.

Mühendislik gibi erkek yönetiminin hakim olduğu bir alanda kendilerine rol açmak için göstermiş olduğu çabalar geleceğimize yön vermeye başladı.

Kendini kanıtlama, baskı altında çalışma ve multifonksiyonel düşünme kabiliyeti kadınlarda erkeklerden daha fazla öne çıkıyor. Özellikle proje yönetimi sürecinde birçok fonksiyonu aynı anda düşünebilme ve yönetmenin beklendiği bir sektörde kendi yetkinliklerim doğrultusunda mühendisliğin sistematik yaklaşımı da sonuca ulaştırmayı kolaylaştırıyor.

Teknoloji ulaşım son zamanlarda yapılan atımlarla kolaylaşmış oldu. Kadınların araştırmacı yaklaşımı mesleki gelişim süreçlerini doğru orantılı şekilde arttırmış oluyor.

Buda Kadınların teknolojiden uzak olduğu düşünen bir yapının yanlış olduğunu kanıtlar nitelikle kadın mühendislerimiz teknolojik gelişim platformları kurarak hem etkinliklerini arttırıyor hem de birlikte güçleniyorlar

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadın mühendislerimizin iş hayatındaki etkinliği onlara daha eşit fırsatlar sunarak, destekleyici ortamlar oluşturarak artacaktır.

Gülçim ATAY

B-PLAS FMEA Lideri

Kadın olmadan kalkınma mümkün değil

2016 yılında Makine mühendisi olarak mezun olduktan sonra kalite mühendisi olarak otomotiv sektöründe iş hayatıma başladım. 2021 yılından itibaren BPLAS şirketinde FMEA Lideri olarak görev almaktayım.

Kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik hayata katılımı olmadan dünyada kalkınma hedeflerini, özellikle “sürdürülebilir kalkınma hedeflerini” gerçekleştirmenin mümkün olmadığına inanmaktayım. Bu nedenle cinsiyet eşitliğini tüm ülkelerde plan, program ve hedeflerin temeline oturtmak öncelik haline gelmelidir. Bu doğrultuda çalışmalar artırılmalı ve geleceğe güvenle bakabilecek çocuklarımızı yetiştirmeli, kadınlarımızı ise geliştirmeliyiz.

Dünya dijital ekonomik bir dönüşüm yaşarken, kadınların bilişim ve mühendislik ağırlıklı sektörlerde istihdamı için gelişme ve yönlendirme yapılmalıdır. Ülkemizde zorunlu eğitime rağmen kadınların ortalama eğitim hayatı halen istenilen düzeyde değildir. Özellikle en az lisans eğitimi için kadınların eğitim hayatına devam etmesi adına yasal düzenlemeler ve uygulamalar hayata geçirilmelidir. Kadınların sadece iş gücüne katılımı değil, toplumsal hayata katılımları açısından bir zihniyet değişimine ve dönüşümüne ihtiyacımızın olduğu kaçınılmaz gerçektir. Kadın yapamaz görüşünün değiştirilmesi, kadınların farklı iş kollarına yönlendirilmesi ve cazip hale getirilmesi için işbirliği önemsenmelidir. Bu zihniyet dönüşümünü gerçekleştirecek eğitimler verilmeli ve toplumun tüm katmanlarına doğru bir iletişim çalışmasıyla anlatılmalıdır.

Hilal SEVİNDİK

Thierry Diniz Satış ve İş Gel. Md.

Mesleğimize vurulan ketleri ortadan kaldırmalıyız

Her ne kadar tarihsel süreç içinde toplumdaki algı mühendislik mesleğinin eril bir meslek olduğu yönünde olsa da, mesleğin temel eylemine baktığımızda aslında “cinsiyetsiz” bir yetkinlik olduğu açıktır. Yaşadığı coğrafyadan bağımsız bir kadın mühendisin ilk ve en önemli rolünün, kendi neslinden sonra gelen kadınları, yaratıcılık, gözlem gücü gibi yetkinliklerini kullanabilecekleri mühendislik mesleğine yönlendirici, onları cesaretlendirici, destekleyici bireysel veya örgütsel projeleri desteklemek, gerektiğinde liderlik etmek olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilir bir gelecek için ilk misyonumuz, bu mesleği tek bir cinsiyetin zekası ile kısıtlayan algının mesleğimize vurduğu ketleri tamamen ortadan kaldırarak, kadınlarda mühendislik mesleğinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kadın zekasının artan bir oranda insanlığın hizmetine çalışmasını sağlamak olmalıdır.

Mesleki olarak baktığımızda mühendislik mesleğini icra edebilmek adına sürekli gelişim ve değişim halindeki dünyayla bağ kurabilmek en temel gereksinim. Bu bağlamda daha tasarı ve icat aşamalarına geçmeden önce, mühendislik alanının en önemli girdileri olan bilimsel çalışmalara, fiziki katılım sağlanamayan platformlarda paylaşılan bilgi ve tecrübelerin aktarımına, her türlü yazılı, sesli, görsel kaynağa ve de araca ulaşabilmek ve faydalanabilmek için teknolojiye erişim, kadın mühendisler için çok kritik bir önem arz ediyor. Kadının önce toplumsal arenada verdiği savaşları kazanıp sonra mesleki ilerleme sağlayabildiği, ayrıca ülkemiz gibi teknolojik altyapı ve araçların görece maliyetli olduğu bir ortamda kadın mühendislerin teknolojiye ulaşım kolaylığı ne yazık ki yeterince yok. Ancak birçok alanda olduğu gibi sonradan dahil olabildiğimiz teknoloji erişiminde de yetkinliklerimizi hızla geliştirip hatta bu sektörün kendisinde, önemli rollerde daha çok kadın profesyonel ve girişimci göreceğimize inanıyorum.

Fatma URAY

Altınsu Tekstil Yön. Sis. ve Sür. Sor.

Tabular yıkılmalı

Sürdürülebilirliği sosyal, ekonomik ve çevresel boyutta ele aldığımızda kadın mühendislerin sosyal açıdan çalışma hayatında olmasının toplumdaki diğer kadınlara da öncülük ettiğine inanıyorum. Toplumun her kesiminde “Bu işi kadın yapabilir, ama bu işleri yapamaz” tabuları yıkılmalı. Kadın çalışanlar, inşaattan madene, imalat sektörünün her alanında istihdam edilebilmeli, cinsiyet ayrımcılığına takılmamalı.

Ekonomi bireyin kendisinde başlar ve kadınların da ekonomik sürdürülebilirlikte yer alması gerektiğine inanıyorum. Kadın da cinsiyet gözetilmeksizin bir iş gücüdür ve toplumun yüzde 50’sinin kadın olduğunu düşünürsek çalışabilir olunan yaş aralıklarında bu işgücü payının da ekonomiye katkı sağlaması gerektiği kanaatindeyim.

Kadın mühendisler olarak ayrıştırmanın uygun olmadığını düşünüyorum. Erkek ya da kadın, bir kişi mühendislik eğitimi almış ise zaten buraya kadar pratik ve farklı düşünebilme yeteneği ile gelebilmiştir. Bence ülkemizdeki kadın mühendisler de çok yaratıcı ve faydalı işler yapmakta.

Öncelikle ailelerin kız erkek ayrımı yapmaksızın çocuklarını okumaya teşvik etmesi çok önemli. Ve yine ailelerin meslek seçiminde de kız çocuklarına baskıcı yaklaşmamaları ile başlıyor. Hayatın her alanında eğitimden tutun da iş hayatı ve aile hayatında tam eşitlik için kadınların her sektörde aktif rol alması gerektiğine inanıyorum.

Elif KUŞ

Tofaş IRF ve İhraç Yedek Parça Yön.

Pozitif ayrımcılık yapılmalı

Kadın mühendisler mesleklerini sürdürülebilirlik bakış açısıyla icra etmek üzere hem kendilerini geliştirmeli, hem de bu konuda toplumun da farkındalığını artıracak roller üstenmelidir.

Kadınların mühendis olsun başka meslek olsun, teknolojiyi kullanmak konusunda motivasyonlarının erkeklerden daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Teknoloji genellikle bir güç ve statü sembolü de olabiliyor. Hatta çoğu teknolojik gelişme savunma sanayi araştırmalarının bir sonucu olarak çıkıyor. Ve teknoloji daha çok güç anlamına geldiğinde ki genelde teknolojinin de gelişim yönü bu yönde kadınların çok da ilgisini çekmiyor. Teknolojinin aileye, topluma ve sosyal ilişkilere fayda yaratacak boyutunu gördüğünde ise kadınların motivasyonu artıyor. Tteknolojinin güç yerine bağlantıları artıran bir yöne evrilmesi kadınların o teknolojiyi kullanmak ve hatta üretmek yönünde kendilerini geliştirmesini sağlayacaktır.

Başlangıç koşulları o kadar eşitsiz ve liderlik tarifi aslında o kadar erkekleri tarif eder durumda ki, tüm kurumlarda kadınları özel olarak destekleyerek, özel olarak seçip yetiştirerek oranlar eşitlenmediği sürece bir değişim olması imkansız görünüyor. Kesinlikle pozitif ayrımcılık yapılmalı diye düşünüyorum. Herkesin potansiyelinin en iyisini ortaya koyduğu bir iş hayatı için kadınlara çok ihtiyacımız var.

Emine GÜZEL

Akrida Tekstil İK ve Kalite Yön. Sor.

Geleceğe borcumuz var

Kadınların; kendi doğasından güç alan yaklaşımıyla, sürdürülebilirlik kavramının herkesçe anlaşılması ve uygulanması açısından kişileri yetiştirme, eğitme ve ikna etmede etkili oldukları ve olacakları kanaatindeyim.

Bize emanet edilen dünyanın gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bırakılması adına, dünyadaki her bir canlıyı düşünerek kişisel ve kurumsal dönüşüm süreçlerinde tam duyarlılıkla hareket etmek şart.

Kuşak farkı gözetilmeksizin yeşil üretim esasının her alanda uygulanması, temiz enerji kaynaklarının kullanılması, sıfır atık politikası, karbon ve su ayak izinin minimal değerde kontrol altına alınması gibi konular üzerine gereken duyarlılığı göstermeliyiz.

Teknolojiye ulaşım ve kullanım kolaylığı noktasında kadın ya da erkek şeklinde bir fark olduğunu görmüyorum ve düşünmüyorum. Kadın mühendisler olarak bizler de teknolojiye kolaylıkla ulaşıyor, teknolojiyi etkin ve yetkin olarak kullanabiliyoruz

Hayatın bazı alanlarında kadınlara pozitif ayrımcılık tanınmasından ziyade kadınlar için her alanda eşitlik ve adaletin olduğu, Cumhuriyetin 2’nci yüzyılında kadının 2’nci sınıf vatandaş olarak görülmesini istemiyoruz.

Geleceğe olan borcumuzu ödemek için öncelikle kadın çalışan ya da erkek çalışan gibi bir sınıflandırmanın ortadan kalkacağı, “çalışan insan” kavramının yer aldığı, eşitliği esas alan bir altyapının oluşturulması gerekiyor.

Kadın mühendisler olarak geleceğe bir borcumuz var. Gelin kadının gücünü her sektörde gösterelim. “Kadından mühendis olmaz.” algısını hep birlikte yıkalım.

Gülhan Çiçek BÖLÜKBAŞI

Erdem Kaya Patent Fikri Mülkiyet Yön. Böl. Md.

Çeşitlilik ve farklı bakış getiriyoruz

Sürdürülebilir bir gelecek için kadın mühendislerin rolünün oldukça önemli olacağını düşünüyorum. İşbirlikçi yaklaşımımız, farklı düşünce tarzlarımız, detaycı olmamız ve problem çözme becerilerimizle toplumun ve çevrenin geleceği için önemli katkılarda bulunuyoruz ve bulunmaya devam edeceğiz. Bu özelliklerimiz mühendislik çalışmalarına çeşitlilik ve farklı bakış açıları getirmemizi sağlıyor

Kadın mühendislerin teknolojideki yetkinliklerini oldukça değerli buluyorum. Kadın mühendisler, teknik becerileri, yaratıcılıkları ve problem çözme yetenekleri ile teknoloji alanında önemli katkılar sağlıyorlar. Teknolojiye ulaşım ve kullanım konusunda kadın mühendislerin deneyimi, bölgesel ve sektörel farklılıklar gösteriyor ancak genel olarak teknolojiye erişim ve kullanım konusunda ilerlemeler kaydedildi. Türkiye’de teknolojik altyapı ve internet erişimi günden güne daha yaygın hale gelse ve kadın mühendislerin de bu teknolojilere ulaşması ve kullanması kolaylaşsa da teknolojiye erişimde bazı eşitsizlikler ve bölgesel farklılıklar hala mevcut tabi.

Teknolojinin kullanımı, mühendislik çalışmalarında verimliliği artırıyor ve yeni çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Kadın mühendislerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaları da, mesleklerinde daha rekabetçi olmalarına yardımcı oluyor.

Hep söylendiği gibi her şey eğitimle başlıyor. Kadın mühendislerin iş hayatında daha etkin olmaları için öncelikle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak gerekiyor.

Kadın mühendisler iş hayatında etkin oldukça çeşitlilik artacak ve farklı bakış açıları oluşacaktır. Bu da inovasyon ve yaratıcılığı destekleyecektir. İşgücüne daha fazla kadın katıldıkça istihdam da mutlaka artacaktır ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.

Sıla ALTUN

Tofaş Ar-Ge Süreç Uzm.

Teknolojiye yön veren pozisyonlardayız

Sürdürülebilir yaşam, varılacak bir sonuçtan ziyade sabırla standartlaştırılan bir süreç olup tüm cinsiyetler tarafından elbirliği ile desteklenmelidir. Sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal cinsiyet eşitliği ve bunun sağlanması için de kadının iş gücünde yerini alması şarttır.

Teknolojiyi kullanabilme yetkinliğinin kadın veya erkek olmak ile doğrudan bir ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Ancak toplumsal cinsiyet eşitliğinden uzak olmamız dolayısıyla erkeklerin aile ve toplum tarafından kadınlar oranla daha çok teknolojiye itildiğini ve dolayısıyla daha ilgili olduklarını düşünüyorum. Ancak bilinçli kadın mühendisler olarak teknolojinin çok hızlı geliştiğini ve değiştiğini biliyor ve sektörde de buna en az erkek meslektaşlarımız kadar şahit oluyoruz. Üstelik teknolojiyi artık yalnızca kullanmıyor, sektörde teknolojiye yön veren pozisyonlarda da yer alıyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında oldukça önemli bir yere sahip olan ekonomik kalkınma hedeflerini kadın istihdamından bağımsız düşünemeyiz. Üreten mühendis kadınlarımız iş hayatında aldıkları rollerle, dokundukları insanlarla, geliştirdikleri teknolojilerle ve kattıkları bakış açısıyla çeşitliliği sağlayacaktır.

Şule SAĞIROĞLU

İpekiş Mensucat Döş. Kumaş Sat. ve Paz. Sor.

Sürdürülebilirlik en önemli konulardan biri

Bir kadın mühendis, teknik bilgi hakimiyeti, matematiksel ve analitik düşünce tarzıyla iş hayatının birçok farklı alanında rol alarak bir vizyon katmalıdır. Sürdürülebilirlik de günümüzün ve geleceğin en önemli konularından biridir.

Sürdürülebilirlik alanında özellikle de piyasadaki bu konuda da trendler doğrultusunda, kendi ürünlerimizde çevreye duyarlı, doğal ve geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanıp, bunları önemli bir pazarlama argümanı olarak müşterilerimize sunuyoruz.

Dijitalleşme çağına girdiğimiz bu dönemde kadın mühendisler teknolojiyi çok yakından takip edip kolayca kullanarak, ulaşabilmektedirler.

Firmaların insan kaynakları departmanlarının kadın mühendis istihdam hedeflerinin olması çok önemlidir. Sadece üretim bazında değil mühendislik bakış açısıyla farklı departmanlarda da rol olabileceklerini ve değer katabileceklerini unutmamalıdırlar.

Rahşan YORULMAZ

APRA Şirket Müdürü

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı

Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliğinden mezunum. Mühendis olarak 30.yılımı tamamladım. Otomotiv başta olmak üzere, endüstriyel üretimin olduğu birçok sektörde teknik süreçlerde rol aldım. Sürdürülebilir bir gelecekte kadın mühendis olarak; Lider, çok yönlü düşünen ve eşzamanlı uygulayabilen, detaylara hakim özeliklerimizle Yönetsel ve yenileşim süreçlerinde aktif rol almamız gerekmektedir. Kadınlar olarak hayatın her noktasında eş zamanlı sorumluluklarımız nedeniyle; İş, yaşam dengemizi sağlayacak pozitif ayrımcılık mevzuatlarına gereksinim duymaktayız.

Kendi iş yaşamımda, analitik düşünce temelli sonuç odaklı yaklaşımlar sergiledim. İçinde yer aldığım süreçlerde olabildiğince bürokrasiden arındırılmış, yalın algoritmalarla hızlı sonuçlara erişmeyi sağladım. Bu yaklaşım tüm kaynakların efektif kullanımı da sağlayarak sürdürülebilir gelecek kurgusuna hizmet etti. Kadın mühendislerin teknolojide ki yetkinliklerinde hiçbir iyileşmeye açık alan görmüyorum. Hatta doğru algoritmaların kurgulanmasında ki bu teknolojinin doğru çıktıların elde edilmesindeki en önemli adımdır kadın mühendislerin yetkinliklerinin daha yüksek olduğuna inanıyorum. Ben 48 yaşında Yapay Zeka algoritmalarıyla tanışıp endüstriyel çözüm geliştiren ekibin başındayım.

Ülkemin her alanında kadınların eğitimde fırsat eşitliğine erişiminin koşulsuz sağlanması gereklidir. Bumkad’ın da önemli misyonlarından birisi olan meslek seçimlerinde doğru yönlendirmeyle, kadın mühendis sayısının ve yetkinliklerinin artırılması. Nitelikli iş gücünün mutlaka doğru projelerle katma değere çevrilmesi. Eşit emeğe eşit ücret koşullarının sağlanması, kariyer planlamalarında kadınların basamakları hızla çıkmasının sağlayacak desteklerin arttırılması, kadın mühendis liderliğinde daha fazla ulusal ve uluslarası projeye imza atılması iş hayatındaki etkinliği arttıracaktır.

Burcu YAKICI

Sirena Marine Tedarik Zinciri Yön.

Kadın mühendisler iş hayatında etkin olmalı

Bilecik Anadolu Lisesi’nden 1997 yılından mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde okudum. Tüm kariyerim boyunca tedarik zincirinin çeşitli bölümlerinde çalıştım ve şu an Sirena Marine şirketinde Tedarik Zinciri Yönetici olarak çalışmaktayım.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanması, bilinçlendirme ve yönlendirme programları, İş yerinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması, İş yaşamı ve aile yaşamı dengesinin sağlanması gibi konulara destek olunduğunda kadın mühendisler iş hayatında daha etkili olacaklardır.

Sonuç olarak, kadın mühendislerin iş hayatında daha etkin olmaları, ülke ekonomisine yenilik, rekabet avantajı, istihdam artışı, daha geniş yetenek havuzu, çeşitlilik ve kapsayıcılık, daha iyi iş yeri kültürü ve sosyal kalkınma gibi birçok avantaj sağlar

Elif Aydan BİKE

ERBAB Otomat Müh. ve Metod Yön.

Kadınların teknolojik yetkinlikleri değerli

Kadın mühendislerin sürdürülebilir bir gelecekteki rolü oldukça önemlidir. Farklı bakış açıları ve deneyimleri, mühendislik projelerinde etkin bir rol oynamalarını sağlar. Kadınların işgücüne katılımının artmasıyla, mühendislikte çeşitlilik ve yenilikçilik artar. Kadın mühendisler, sürdürülebilir enerji, temiz su, gıda güvenliği gibi konulara odaklanarak toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmaya yardımcı olabilirler.

Kadın mühendislerin teknolojideki yetkinlikleri oldukça değerlidir. Kadınlar, mühendislik alanında yaratıcılık, analitik düşünme, problem çözme ve iletişim becerileri gibi bir dizi önemli yeteneğe sahiptir. Ayrıca, farklı bakış açılarıyla projelere yaklaşması, çeşitlilik ve yenilikçilik açısından büyük bir avantaj sağlar.

Kadınların teknolojiye erişimi ve kullanımı konusunda hala bazı eşitsizlikler vardır. Bu eşitsizlikleri gidermek için eğitim fırsatları, mentorluk programları, teknolojiye erişimi artırmaya yönelik politikalar ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden çabalar önemlidir.

Teknolojiye hâkim olmak, kadın mühendislerin iş birliği yapmalarını, bilgi paylaşmalarını ve sektördeki gelişmeleri takip etmelerini kolaylaştırır.

Cumhuriyetin 2. yüzyılında kadın mühendislerin iş hayatında daha etkin olmaları için çeşitli önlemler alınmalı ve destekleyici politikalar uygulanmalıdır. Üniversitelerdeki kadın mühendislik öğrencilerinin deneyimlerini paylaşmaları teşvik edilmeli, mentorluk programlarıyla yeni mezunlara destek verilmelidir.

Kevser ALTUNBİLEK

Sunvital Enerji Proje Müdür Yrd.

Kadınlar mühendislikte daha etkin olmalı

Sürdürülebilir bir gelecekte kadın mühendislerin rolü oldukça önemlidir. Öncelikli olarak kadınlar mühendislik alanında çok daha etkin rol almalıdırlar. Kadınların yaratıcılığı ve yenilikçi çözümleri bu süreçte büyük bir değer taşır. Kendi yetkinlik alanımda ise güneş enerji sektöründeki çalışmalarım, ayrıca kadın mühendislerin ve adaylarının kariyerlerini desteklemek amacıyla mentorlük çalışmalarında bulunmam, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamıştır.

Teknolojinin gelişimi hızla ilerlemekte ve hayatımızın her alanına etkisini göstermektedir. Teknolojiye erişim ve kullanım ise çok kolaylaşmıştır. Şirketler süreçlerini dijitalleştirmekte ve yapay zeka teknolojileri ile verimliliklerini arttırmaktadırlar.

Gelişen ve değişen teknoloji dünyamızı, iş hayatımıza daha fazla entegre etmemiz gerekmektedir. Özellikle yapay zeka teknolojilerinin iş dünyasındaki yaratıcılığımıza etkisini arttırmamız gerekmektedir. Uzaktan eğitim fırsatlarını da etkin olarak kullanarak iletişim, yönetim veya mesleki becerilerimizi arttırabiliriz. Ayrıca kadın mühendis adaylarımızın koçluk eğitimlerini arttırarak onlara rol modeller olabiliriz.

Bilge MANDIRACI

Ottonom Müh. Satış ve İş Gel. Müh.

Mühendisler teknolojide iskelet rolü üstleniyor

Sürdürülebilirlik. Eğitim hayatım boyunca bu kelimeyi fazlaca işittim. Bu değere gerektiğinden az önem verildiğini düşünüyorum ve bunun sonuçlarını yaşamaya başladık bile. Benim bu sürdürülebilir gelecekteki rolüm; ziraat, akıllı tarım ve mühendislikte kendi donanımlarımı geliştirip, bunları mükemmel bir iletişim seviyesi ile insanlara faydalı olabileceğim bir sürecin içerisinde olmak ya da bu süreci oluşturmaktır.

Kadın mühendislerin teknolojide yetkinliğinin erkeklerden farksız olduğunu düşünmüyorum. Bu sebeple buna sadece mühendislerin teknolojideki yetkinliği olarak bakıyorum. Mühendislerimiz teknolojide bir iskelet rolü üstleniyor. Teknolojiye ulaşımın ülkemizde kolay olması için, daha fazla destek yapılması ve bu konuya ciddi anlamda daha fazla zaman ve ödenek ayrılması gerekiyor.

Kadın Mühendislerimizin desteklenmesi için burslar verilebilir. Ben 3'üncülük ile kazandığım fakültemden tam 4 sene burs aldım. Bu burs olmasaydı yurt dışına çalışma yapmaya gidemezdim. Bu büyük bir destek ve şanstı. Böyle destekler sayesinde kadın mühendislerimiz iş hayatlarına başlamadan önce hazırlıklı olacaklardır ve başarıyı zamanla elde edeceklerdir.

Özlem ŞAHİN

Haksan Otomotiv Kalite Güvence Müh.

Ön yargılar kırılmalı

Mühendislik genel bir bakış açısıyla erkek egemen bir meslek olarak görülmekte ve mesleğin doğası gereğince bazı niteliklerin, sadece erkeklere özgü nitelikler olduğu ve kadınlığın bu niteliklerle sahip olmadığı düşüncesiyle devam etmekte. Biz kadın mühendisler olarak her alanda var olduğumuzu ve kadın erkek ayrımı yapılmaksızın her sektörde olabileceğimizi kanıtlayabilmek adına varlığımızı sürdürmeye devam etmekteyiz ve edeceğiz.

Teknolojide yetkinlik konusu değerlendirilecek olduğunda bunun cinsiyetle değerlendirilmesinin son derece yanlış olduğunu söyleyebilirim. Teknolojide yetkinlik; kişinin bu alana yatkınlığı, ilgisi ve tamamen bu alanda göstermiş olduğu düzenli çalışma ve özveriye dayanmaktadır.

Kadın mühendislerin iş hayatında daha etkin olması için özellikle bazı ön yargıların kırılması gerekmekte. Kişi, cinsiyetiyle bir kalıba sokarak değerlendirmemeli, almış olduğu eğitimiyle, göstermiş olduğu çabasıyla ve kendisini geliştirmek için yapmış olduğu çalışmalarla değerlendirilmelidir. Bu konuda iş verenlerin bakış açısının değişmesi gerekmektedir. İşin kadını veya erkeği yoktur; işin beklentileri karşılayanı vardır.

Minel ÇALIŞKAN

Tofaş Ar-Ge Tasarım Uzm.

Kadınların önü açılıyor

Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği’ni bir yarıyıl önce bitirmiş, Tofaş Ar-Ge’de Ottonom bünyesinde Dış Trim Tasarım’da Tasarım uzmanı olarak çalışmaktayım. Bölümümü seçerken de hayalini kurduğum departman ve iş ortamı içerisinde olmaktan mutluyum.

Sürdürülebilirlik mevcut düzeni oldukça etkilemekte, bunun en büyük etkilerini kadınlar ve kız çocukları yaşıyor, çünkü dünya genelinde kadınlar doğal kaynaklara daha çok bağımlı ancak bu kaynaklara daha az erişime sahip ve yine kadınların sistemin içine girmesi ile mümkün olduğu kritik bir önem taşıyor. Ailemin makine sektörüyle ilgilenmesiyle birlikte bana duydukları güvenle makine mühendisi olmayı kendi isteğimle seçtim, her ne kadar ailem arkamda olsa da okuduğum bölüm dolayısıyla neden bu bölüm gibi kadının bu işi yapıp yapamayacağını sorgulayacak birçok soruyla karşılaştım. Bu beni daha da hırslandırdı ve bu alanda doğru seçimi yaptığımdan emin oldum, başarılı ve girişimci oldukça da kabuller ve desteklerin de arttığını gördüm. Aynı şekilde yakınlarım ve akrabalarıma örnek olduğum ve tanıdık, tanımadık kadınlara meslek seçiminde ön ayak olmaktan kendi adıma gurur duyuyorum.

Kadınlar bildiğiniz üzere herhangi bir probleme detaylı bir bakış açısıyla bakmakla bilinirler, bu yönden de teknolojide de detaylı bakış açısıyla verilen öneri ve problem çözme becerilerini görmekteyiz. Ne kadar güçlü bir gençliğin geldiğini, teknolojinin doğru kullanımın yararlarıyla birlikte görmekteyiz ve platformlarda kadınlarımızın girişimci rollerine de sıkça rastlamaktayız. Teknolojinin doğru kullanımıyla birlikte kadınlarımızın dar kalıplara maruz kalmaksızın, istediğinde kendini geliştirebileceği platformlara da ulaşabilmesiyle kadınların bu alanda önünün açıldığına tanık olmaktayız.

Elif Öztürk – BUMKAD üyesi

Kadın odaklı kalkınma desteklenmeli

İTÜ Kimya mühendisliği mezunuyum. 20 yıl otomotiv ve eğitim alanlarında çalıştım. Sürdürülebilirlik erkek kadın fark etmeden tüm liderlerin gündeminde öncelik olmalı, mevcut düzen problemleri en çok kadınları etkilediğinden bu konuda kadın mühendislerimize de büyük görev düşüyor. Görev aldığım tüm şirketlerde fırsat eşitliği için çalışmalarda bulunup, gelecek kuşaktaki kadın meslektaşlarımıza mentoldük yaparak önlerinde yeni yollar açtık. Kadın odaklı kalkınma bakış açısını desteklemek istiyorsak bulunduğumuz teknoloji çağında kadın mühendislerimizin beceri ve yetkinliklerinin artırılması büyük önem arz ediyor.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulasmak icin kadinlarin kilit rolunu daha fazla önemsemeli,toplumsal alandaki yuklerini hafifleterek iş hayatında kadin gücünden daha fazla yararlanmak için özendirici politikalar yurutmeliyiz ,bunun için de insiyatiflerin dogru kullanılması sart. Kadınlarin işteki karlılıga katkılarini ölçümleyen şirketler sadece ise alimda degil sonrasinda işte kalmalari için de eşitsizliklerin giderilmesi adına programlar uyguluyarak hedefe ulasıyorlar.Yaygınlastirmak için elimizden geleni yapmalı,hepimiz elimizi tasin altına koymalıyız..