Heimtextil’de gövde gösterisi
Türkiye, ev tekstili sektöründe dünyanın en prestijli organizasyonu olan ve 60’a yakın ülkeden 2 bin 400 firmanın katıldığı Heimtextil Fuarı’na damga vurdu. Fuara 116’sı Bursa’dan olmak üzere Türkiye’den toplam 315 firma katıldı.
Dünyanın en büyük uluslararası ev tekstili fuarı olan Heimtextil’de Türkiye rüzgarı esti. Almanya’nın Frankfurt şehrinde kapılarını açan fuarda Türkiye, Çin ve Hindistan’la birlikte en güçlü katılımı sağlayan ülke olarak öne çıktı. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayan Heimtextil Fuarı’nda 315 Türk firması stant açarken, katılımcı firmaların 116’sını Bursalı firmalar oluşturdu. Türk ev tekstili firmalarının sürdürülebilir kumaşlardan perdelere, nevresimden banyo tekstiline kadar sergilediği ürünleri ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.
İhracatta 2023 hedefi 5 milyar dolar
Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ev tekstili sektörünün ürettiği katma değerle ihracatta önemli bir yere sahip olduğu söyledi. İhracat birim fiyatı 8 doları aşan ev tekstilinin 2023 yılında 5 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu anımsatan Burkay, BTSO olarak bu kapsamda sektörün önünü açan faaliyetler yaptıklarını kaydetti.
Kalite, tasarım ve akıllı tekstiller öne çıkıyor
Firmaların kalitesi, tasarımı ve son dönemde akıllı tekstil uygulamaları ile küresel rekabette ön plana çıktığını belirten Başkan Burkay, “Bursa, ev tekstilinde çok önemli bir tecrübeye ve ihracat potansiyeline sahip. Ancak günümüz rekabet koşullarında kaliteli üretim yapmak tek başına yeterli değil. Ürettiğinizi pazarlamanız, geniş kitlelere ulaştırmanız gerekiyor. Bu noktada fuarcılık çalışmalarını çok önemsiyoruz. Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında son 10 yıllık dönemde 7 bin üyemizi 200’ü aşkın yurt dışı fuarla buluşturduk” dedi.
Firmaların ihracat iştahı üst düzeyde
Heimtextil Fuarı’nın 2023 yılında Küresel Fuar Acentesi tarafından düzenlenen ilk yurt dışı organizasyonu olduğunu söyleyen Başkan Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ev tekstili sektörünün marka fuarı olan Heimtextil’de Bursa ve Türkiye olarak en güçlü katılımcılar arasında yer aldık. Bursa’dan 116 firmamız fuarda yenilikçi ev tekstili ürünlerini sergiledi. Bu aynı zamanda pandemi sonrası firmalarımızın artan ihracat iştahının da önemli bir göstergesi. BTSO olarak, TETSİAD iş birliğinde düzenlediğimiz Hometex Ev Tekstili Fuarı başta olmak üzere sektörümüzün gelişimine katkı verecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
Firmalar fuara çok iyi hazırlanmış
UTİB ve TETSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak, “Fuar çok iyi başladı. Herkes fuarı özlemiş. Firmalarımız da bu süreçte fuara çok iyi hazırlanmış. Türkiye ev tekstilinde çok güçlü bir ülke. Dünyanın her yerine ihracat yapar durumdayız. İhracatımız çok güçlü bir yükseliş ivmesinde. Bu fuarın da bu ivmeyi hızlandıracağına inanıyoruz. Bu sene ayrıca Hometex Fuarı’nda da çok güçlüyüz, çok iddialıyız. Dünyada sektör liderliğine oynadığımızı Hometex’te bir kez daha göstermiş olacağız.” dedi.
KOSGEB ve BTSO’dan yurt dışı fuar desteği
Öte yandan BTSO organizasyonuyla gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonlarına katılan firmalar, KOSGEB’den 45.000 TL’ye, BTSO’dan ise 1.000 TL’ye kadar destek alabiliyor.
Hüseyin ÖZDİLEK
Özdilek Holding YK Başkanı
Ürettiğiniz, tükettiğinizden pahalı olmalı
1980’den bu yana, tam 43 senedir Heimtextil Fuarı’na katılıyoruz. Güzel bir fuar.
Temiz bir organizasyon. Pandemiden dolayı 3 sene kapalı kaldı. Fuar gayet güzel geçti. Çin, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerin işçilik, girdi ve enerji maliyetlerindeki avantajlarına rağmen onlarla rekabet edebiliyoruz. Coğrafi konum olarak Avrupa’ya daha yakın olmamız ve kalitemizin üstün olmasından dolayı bunu başarabiliyoruz. Bizim katma değeri daha yüksek mallar üretmemiz gerekiyor.
Katma değeri yüksek ürünleri üretmeden gelişmiş ülke olamayız. Ürettiğimiz mal, tükettiğimiz maldan daha pahalı olmalı. Emek yoğun işlerden yavaş yavaş çıkmamız lazım.
Markalaşmaya odaklanmamız lazım.
Özdilek bir marka olduğu için hem yurt içi hem yurt dışında malını satabiliyor. Bu noktada hem kamuya hem özel sektöre düşen ödevler var.
Bizlerin işini severek yapması, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarması borcumuz. Bunun için çaba göstermeye devam ediyoruz.
Erol TÜRKÜN
Türkün Holding YKB
En önemli üretici olarak öne çıkıyoruz
İki yıllık aradan sonra tekrardan Frankfurt’a gelip fuara katılmak hem bizler için hem müşterilerimiz için farklı bir his oldu. Herkes fuarı, kumaşı, stantları özlemiş. Müşterilerimizle yeniden Heimtextil çatısı altında buluştuk. Pandemi ile birlikte dünyanın algısı değişti. Çevre ve sürdürülebilirlik artık ön planda. Geri dönüştürülmüş kumaşlar önem kazandı. Güç tutuşur yanmaz kumaşlar, blackout ışık geçirmeyen kumaşlar, ses geçirmeyen kumaşlar da önem kazanıyor. Artık perde sadece dekoratif olarak değil bu gibi özellikleri ile ilgi topluyor. Gelen müşteriler de ilk olarak yenilikleri merak ediyor. Dizayn ve renk değil teknoloji olarak kumaşa ne kattığınızı soruyorlar. Firma olarak bizim yeniliklerimiz de müşterilerden büyük ilgi görüyor. Yıllar önce bu fuara Bursa’dan katılan iki firmadan biriydik. Bugün gördüğümüz tablo göğsümüzü kabartıyor. Türkiye dünya ev tekstilinde çok önem kazandı. Avrupa’da en önemli üretici olarak öne çıkıyoruz. Son yıllarda sektörde yapılan yatırımlar, pandemi sonrası Türkiye’ye artan talep sektörümüz için büyük bir fırsat oldu. Avrupalı alıcılar artık Uzakdoğu’ya gitmez oldu. Firmalarımız hızla kendilerini geliştiriyorlar. Avrupalı firmaların daha az stokla çalıştığı bu süreçte kısa metrajlı ürün taleplerine de en iyi şekilde cevap verebiliyor. Teknolojik üstünlüğümüzü, insan kaynağımızı da hesaba katarsak Türkiye’den daha şanslı bir ülke yok. Ev ödevimizi iyi yapmamız, değerimizi bilmemiz gerekiyor. Beraberce hareket edersek, herkese ekmek var. Rekabeti kendimizle değil, dünya pazarıyla yapalım. Hometex Fuarı da bizim için önemli bir fuar. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay’a ve derneğimiz TETSİAD’da çok teşekkür etmek istiyorum. Sektörümüzü yalnız bırakmadılar, fuara sahip çıktılar. İnşallah hep beraber Hometex’i de daha iyi yerlere götüreceğiz.
Bülent YAŞAR
Prestij Mensucat YKB
Bursa firmaları fuara değer kattı
Heimtextil yıl içerisinde katıldığımız üç fuardan en büyüğü. Bütün dünyadan katılımcıların buluştuğu önemli bir fuar. Biz firma olarak bu sene, doğal elyaflar, geri dönüştürülmüş elyaflar ve kontrat tekstilleri ağırlıklı bir koleksiyon ile katıldık. Ev tekstilinde Bursa’nın dünyada yeri ayrı. Bursa’dan katılımcıların çok olması bu fuara değer katıyor. Önümüzdeki yıllarda orta ve üst segment ürünlerde Bursa firmalarının daha büyük pay sahibi olacağını düşünüyorum.
Özkan İRMAN
Minteks Şirketler Grubu YKB
Bursa yüzyıllardır tekstilin merkezinde
Dünyanın en önemli ev tekstili fuarlarından Heimtextil, her tekstil firması gibi bizim için de çok önemli. Yılın ilk fuarı olması sebebiyle Minteks olarak biz de Heimtextil / Frankfurt’ta hem yıla başlangıç yapıyor hem de yeni koleksiyonlarımızla görücüye çıkıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizle buluşmak ve de portföyümüze yeni müşteriler eklemek anlamında önemli bir fırsat sağlıyor. Bu anlamda fuar beklentilerimizi karşıladı; standımızı ziyaret eden müşterilerimiz yeni koleksiyonlarımızı inceleyerek, siparişlerini verdiler. Kore, Polonya, Ukrayna, Avusturya gibi ülkelerden yeni müşteri adayları ile görüşmeler yapmak da heyecan verici oldu.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuara yeni bir temayla hazırlandık. Sürdürülebilir ürünlerle birlikte yeni desenler, yeni ürünler ve yeni ambalajlar ile katılmak, müşterilerimizin yenilik arayış beklentilerini da karşılamak zorundayız. Tasarımlarımızda evrensel olmakla beraber dünyada trend olan desenleri de kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu yıl da geniş bir ürün koleksiyonuyla fuarda yer aldık. Özellikle yeni desenlerimiz olan After Bath ve Vitray grubu ürünlerimiz, safari koleksiyonumuz ile çocuklara yönelik bornoz ve nevresim takımlarımız, havlu ve bornoz setlerine eklediğimiz sabahlıklarımız da çok ilgi gördü. Yine kumaşlarda üç dört bin yıl önce kullanılan örneğin muslin kumaşlardan yaptığımız bornozlar da fuarda dikkat çeken ürünlerimiz arasındaydı.
İpek yolu üzerinde yer alan Bursa yüzyıllardır tekstilin merkezi olmuştur. Bursa ipeği, Bursa havlusu nam salmış, hatta ‘Bulunmaz Bursa kumaşı değil ya’ diye bir deyimimiz bile vardır. İşte bu namın altını dolduracak işler yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Fuarda da azımsanmayacak kadar Bursa firması yer alıyor. Dilerim hem dünyada hem ülkemizde ekonomik zorlukların yaşandığı bu süreçte bereketli siparişler alınır, bir nebze de olsun hem üreticiler hem piyasalar hem de yeni istihdamlarla halkımız rahatlar.
Davut GÜRKAN
Gürkan Brode Tekstil YKB
Ev tekstilinde liderliğimiz tartışılmaz
Heimtextil, 17 seneden beri aralıksız bir şekilde katıldığımız bir fuar. Fuarda yeniden müşterilerimizle bir araya gelerek, taleplerini görmüş olduk. Pandemi arasından sonra fuara güçlü bir katılım vardı. Ülkemizin ev tekstili sektöründeki liderliği tartışılmaz. Bunda Bursalı firmalarımızın da büyük bir payı var. Bunu bu fuarda da bir kez daha görmüş olduk. 2 binden fazla katılımcının yer aldığı Heimtextil’de Türkiye’den 312, Bursa’dan 116 firmamızın boy göstermesi bizim için sevindirici. Diğer taraftan ülkemiz metrekare bazında ise ilk sırada yer alıyor. Bu da bizim için yine sevindirici bir gelişme. Ev tekstili sektöründeki öncülüğümüzü uluslararası fuarlarda göstermek, bir kez daha tescillemek çok değerli. Bu trendi daha güçlü şekilde sürdüreceğimize inanıyorum.
Ali GÜZELDAĞ
BTSO Meclis Üyesi
Anlayış değişti
Heimtextil sektörün öncü fuarlarından bir tanesi. Bu seneki fuara ülkemiz güçlü katılım gösterdi. Hem trendler olarak hem de ürün kalitesi olarak sektördeki liderliğimizi bu fuarda bir kez daha gösterdik.
Türkiye ev tekstilinde dünyada 4. büyük ülke konumunda. Pamuk ve pamuk türevlerini çıkarırsak aslında Çin’den sonra birinci ülkeyiz. Sektörde altyapımız güçlü, önemli bir yatırım desteği aldık. Üretim ve makine parkurları yenilendi. Anlayış değişti. Yeni anlayışa uygun olarak üretim sistemleri kuruldu. Türkiye olarak sektörde gerçekten çok güçlüyüz. Bu gücümüzü de fuarlarda yansıtabilmemiz çok önemli. Mayıs ayında Hometex Fuarı’nda da coğrafi konum avantajı ile daha güçlü bir fuar yapacağımıza inanıyorum.
İhsan İPEKER
İpeker Tekstil YK Üyesi
Ülke ekonomisine katma değer sağlıyoruz
Ev tekstilinde yılın ilk fuarı olan İpeker Home markamızın 5’inci yılını kutlarken, geldiği nokta bizler için mutluluk verici. Avrupa, Amerika ve Arap Yarımadası luxury segmentinde yer alan markalarla işbirliği gerçekleştiren İpeker Home, giyim, hotel tekstili ve ev tekstiline servis vermektedir.Faaliyet gösterdiğimiz segmentte ürünlerimizin yenilikçi olduğu gerek duyusal gerek teknik özellikler açısından müşterilerimiz tarafından değerlendirilerek beğeni sağladı. Çevre, sosyal, ekonomik ve etik boyutlarının tamamını kapsayan özelliklere sahiptir. Üretimde yüzde 100 yenilenebilir enerji ile üretim sağlanırken, üzerinde hiçbir hayvansal protein içermeyen ürünlerimiz V-Label Vegan sertifikasını gururla taşımaktadır. Ülke ekonomimize yüksek katma değer sağlarken, tarladan nihai tüketiciye ürün haline ulaşmasında yer alan tüm süreçlerde sosyal uygunluk bulunmaktadır.
Biyo-degredasyon oranının yüksek olması tüketicinin kullanım dışına alması halinde doğaya zarar vermeden çözünmesini sağlamaktadır. Nihai kullanıcıların easy-care olarak tanımlanan, hayatını kolaylaştırıcı özelliklerin yoğunlaştığı bu dönemde nefes alabilen, ciltte iriasyona neden olmayan, ürünün arkasındaki hikayenin gerçek ve temiz içerikli olmasını belirtebiliriz.
Bursa’nın geçmişten bugüne gelen tekstil kültürü, üreticilere birçok alanda adaptasyon yeteneği sağlamanın yanı sıra nitelikli işgücü ile tüketicilerinin taleplerine doğru bir şekilde ürün sunabilmektedir.
Berk NOYAN
Berteks YKB
Doğa ve ev arasındaki bağ önem kazanıyor
Heimtextil, iç mekan tekstilleri, iç tasarım ve iç mekan trendleri için endüstrinin en önemli küresel etkinliklerinden. Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel ziyaretçileri buluşturması ve önemli iş platformları sunması açısından çok önemli bir etkinlik. Yenilik ve değişimi iş süreçlerine daime entegre eden bir marka olarak biz de son 30 yıldır bu önemli buluşmada yerimizi alıyoruz. Fuarda inovatif tekstil uygulamaları ile yer aldık ve tekstil bazlı duvar kağıtlarımızı da ilk kez tanıttık. Tekstil tabanlı duvar kağıtları markası WALL ile doku, tasarım ve kullanım kolaylığını bir araya getirdik. Tekstil tabanlı duvar kağıtlarımız, ses ve ısı yalıtımı sağlamasıyla fuarda yoğun ilgi gördü. Tekstil tabanlı duvar kâğıtlarımız, üretim süreçlerindeki su, enerji tasarruflarımızla, çevreci hammadde kullanımımızla, atık yönetimimizle çevre dostu, sürdürülebilir ürünler. Fuarda sergilediğimiz ses yutma ve ses yalıtım özelliklerine aynı anda sahip teknik tekstil kumaşlarımız da aynı şekilde geri dönüştürülmüş polyester ipliklerle üretildi. Bu kumaş, perdelerde kullanıldığı gibi akustik düzen ve ses yalıtımı sağlamayı amaçlanan tüm tasarımlarda uzun ömürlü bir yardımcı malzeme olarak kullanılıyor. Ev tekstili ihracatında önemli rakamlara sahip olan Bursa, hem üretim hem de pazarlamada çok güçlü. Bu nedenle Heimtextil’deki yoğunluk hiç şaşırtıcı değil. Ev tekstilinde hem Türkiye’ye hem de dünyaya çok önemli bir katma değer sunuyoruz. Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla bunu her geçen gün daha da ileri taşıyoruz.
Nuri BAYTİMUR
Dilhan Tesktil YKB
Sektörün gücünü gördük
Fuarda Avrupa ve Amerika’dan müşterilerimizle görüşmeler yaptık, siparişler aldık. Burada aynı zamanda Mayıs ayında düzenlenecek Hometex Ev Tekstili Fuarı’na da müşterilerimizi davet ediyoruz. Bursa ev tekstilinde lider şehirlerden bir tanesi. Sektörün gücünü burada gördük. “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” sloganı var. Bu amaçla sektör temsilcileri olarak çalışmaya devam edeceğiz.
Murat CANİK
Elvin Tekstil Genel Müdürü
2023 soru işareti
Çok fazla yoğunluk olmasa da kaliteli, seçkin müşteriler fuara geldi.
Bu fuarda geri dönüştürülmüş materyallerden üretilen sürdürülebilir tekstilleri ön planda tuttuk. Teknik kumaşlarımız var. Özellikle dış cephelerde, otellerde kullanılan güç tutuşur tekstiller müşterilerimizden beğeni gördü. Bursa ev teksilinde dünya piyasasında önemli bir oyuncu. Sektörde birçok güçlü firmamız var. Ar-Ge altyapıları güçlü, sofistike desen yapan firmalar var. Diğer taraftan 2023 yılı herkes için bir soru işareti. Avrupa’da resesyonun sürüp sürmeyeceği, derinleşip derinleşmeyeceği henüz belirsiz. Biz iyi geçmesini ümit ediyoruz. Hem bu fuar hem de Hometex Fuarı umuyorum tüm firmalarımız için bereketli olur.
Onur KIRAYOĞLU
Kırayeks YK Üyesi
Önemli projelerde Bursa imzası
Uzun bir aradan sonra kendi zamanında yapılacak olan fuara ilginin yoğun olmasını bekliyorduk. Bu anlamda fuar beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı.
Yeni koleksiyonumuzun neredeyse tamamına yakını geri dönüşümden elde edilmiş ipliklerle dokunan kumaşlarla hazırlandı. En yeni trendleri takip eden ve ayrıca pazara bir çok yenilik getiren bir koleksiyonla fuara katıldık. Ev teksilinde doğallığa bir dönüş var. Renkler ve kullanılan içeriklerde döngüsellik ve doğallık temalarının hakim olduğunu gözlemliyoruz.
Türkiye’de ev tekstilinin lideri Bursa, haliyle katılımcıların ağırlığını Bursalı firmalar oluşturuyor. Dünyanın her yerinde ve çok önemli projelerde Bursa’nın imzasını görmek mümkün.
Necip ŞAHİN
Ekart YK Başkanı
Ziyaretçi sayısında azalma var
Heimtextil, pandemi dolayısıyla 3 yıllık bir ara vermişti. Uzun aranın ardından bu ilk fuarımız. Geçmişe nazaran stantlarda bir daralma gözlemledik. Katılan firma sayılarında bir azalma var. Özellikle Alman firmalar pek katılmamış. Türkiye olarak Çin ve Hindistan’la beraber katılımcı sayısı açısından ilk 3’teyiz. Metrekare açısından ise ilk sıradayız. Fuarın ziyaretçi sayısında neredeyse yüzde 50’lik bir azalma var. Ancak gelen müşteriler kaliteli ve seçkin müşteriler. Fuarda bir zayıflama vardı ancak yine de ticaretin olacağına inanıyoruz. Bu sene zor bir sene olacak. Dünya çok hızlı gelişiyor. Ani gelişmeler yaşıyoruz. Tüm şartlara hazırlıklı olmamız ve çok çalışmamız gerekiyor.
Ayhan DENİZCİ
Ayhan Denizci Tekstil YKB
Avrupalıların alım iştahı düşük
Fuara pandemi dolayısıyla 3 senedir gelemiyorduk. Bu süre zarfında dünyada birçok değişiklik oldu. Bu değişimlerin sektörümüze yansımalarını görmek için bu fuara katılmak değerli bir imkan oldu. Ziyaretçi anlamında çok kalabalıktı. Yeni ülkelerden yeni müşterilerle tanışma fırsatımız oldu. Özellikle Latin Amerika bölgesinden gelen müşterilerle tanıştık. Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen müşterilerimiz oldu. Ancak geçmiş fuarlarla kıyasladığımızda ilk gün bizim için biraz sakin geçti. Avrupa’daki müşterilerde alım iştahı çok fazla yok. Daha çok desen ve fiyatları gözlemlemek için gelenler oldu. Sipariş vermeye iştahlı müşteri ile çok fazla tanışamadık. Bursa ev tekstilinde bir marka oldu. Gelen tüm müşterilerimiz Bursa’yı tanıyor ve biliyor. Bursa’dan olduğumuzu öğrendiklerinde memnun oluyorlar. Bu durum bizim için de ayrıca bir güç oluyor. Bu marka değerini korumamız, güçlendirmemiz lazım.
Burak ANIL
Anılsan Tekstil YK Üyesi
İhracata dönüştürmeyi hedefliyoruz
İki yıllık bir aradan sonra fuar heyecanı yaşadık. Burada yaptığımız görüşmeleri ihracata dönüştürmeyi amaçlıyoruz.
Şu anda Avrupa’da bir kriz mevcut, yavaşlama söz konusu. Ancak zamanla toparlanacağına inanıyoruz. Heimtextil, mayıs ayında düzenlenecek Hometex Fuarı ile daha fazla müşteriye, daha iyi ihracat rakamlarına ulaşacağımıza inanıyorum. Pandemi tüm dünyada talebi etkiledi. Tedarik zincirinde de değişime yol açtı. Asya ve Uzakdoğu ülkelerinden Türkiye gibi hem coğrafi olarak yakınlık hem de kaliteli üretim avantajı olan ülkelere talep yöneldi. Uzun vadede Türkiye bu fırsatı değerlendirecektir. Bu yıl ayrıca Rusya pazarında da ev tekstili sektörümüzün güç kazanacağını düşünüyorum. Buradaki fırsatların da yakından takip edilmesi gerekiyor.
Hasan MORAL
Moral Tekstil YK Üyesi
Bursa ev tekstilinde marka
Sektorümüzün ana fuarı olan Heimtextil Fuarı’nda 3 senelik aradan sonra dünyanın çeşitli pazarlarından alıcılarla tekrar buluşma imkanı sağladık. Genel olarak fuar beklentilerimizi karşıladı. İlgiden memnun kaldık. Özellikle pandemi döneminde sürdürülebilir tekstil ürünlerine olan ilgi artmaya başladı. Firma olarak biz de uzun süredir bu alanda yatırım yapmaktayız ve üretim hatlarımızı da bu yönde revize ediyoruz. Bu ürünlerin koleksiyonumuzdaki ağırlığı günden güne artmakta.
Fuarda sürdürülebilir tekstil ürünlerinin yanında firma olarak outdoor kullanımına uygun daha dayanıklı tekstil ürünlerini müşterilerimizin beğenisine sunduk.
Doğal elyaflı, ketenli ürünlere olan talebin artmakta olduğunu söyleyebiliriz. Bursa ev tekstili sektöründe bir marka. Firmalarımız sektörde trendi belirler konuma geldiler. Bu sektörde olan herkes Bursa’yı mutlaka biliyor. Şehrimiz adeta bir ev tekstili üretim üssü. Bu sene de bu gücünü fuarda gösterdi.
Ali Can TUTAR
Harput Tekstil Genel Müdürü
Avrupa’da ticaret yavaşlayabilir
Fuar bizim açımızdan çok iyi geçti. Dünyanın birçok bölgesinde resesyon endişesi hakim. Özellikle dolar-avro paritesinde ciddi bir gerileme olmuştu. Ülkemizde de enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan artışlardan dolayı firmalarımız zorlanmaya başladı. Bu süreçte Avrupa pazarında ticaretin yavaşlayacağını öngörüyoruz. Önlem olarak Avrupa dışındaki pazarlara daha çok ağırlık vermeye çalışıyoruz. Pandemi ev tekstili sektörüne aslında bir ivme kazandırdı. İnsanlar daha uzun süre evde kaldıkları için ev tekstili ürünlerine ayırdıkları bütçe arttı. Bu durum ev tekstilinde işleri olumlu yönde etkiledi. Bunun devam etmesi için çalışıyoruz. Bu fuar için de hazırlıklarımızı yaptık, yeni ürünler geliştirdik. FR ürünlerimiz var. Recycle ürünlere oldukça ağırlık verdik. Bir de bu yıl outdoor ürünler sergiledik. Bunlara ilişkin de müşterilerimizden olumlu sonuçlar almayı bekliyoruz.
Hasan TULUM
Burkay Tekstil Genel Müdürü
İş yapma biçimleri değişiyor
Yaklaşık 3 yıllık bir pandemi arasından sonra yeniden fuara katıldık. Heimtextil çok önemli bir fuar. Ev tekstili sektörümüzün ‘olmazsa olmaz’ fuarı. Bu yıl beklentilerden daha az sayıda ziyaretçi oldu. Ancak bizim açımızdan fuarda gerçek alıcılar var. Sayılar çok önemli değil. İşin nitelik kısmı daha önemli. Biz fuardan memnun kaldık.
Artık sektörde iş yapma biçimleri değişiyor. Bizim de bunlara hızla adapte olmamız lazım. Enerji, parite gibi sorunları aşmak için müşterilerle ortaklık yapmak, proje geliştirmek, Ar-Ge çalışmaları ile katma değerli ürünlere yönelmek lazım. Avrupa’dan bu dönemde çok büyük miktarlarda siparişler beklememek lazım. Burkay Tekstil olarak bizim son 20 yıldır pazarımızın yüzde 50-55’lik bölümünü Avrupa oluşturuyor. Bunun devam etmesini ümit ediyoruz. Bu sene biraz daha zor olacak ama biz de daha çok efor sarf edeceğiz.
Barış TATALLAR
Polyteks Satış Müdürü
Sürdürülebilirlik öncelikli gündemimiz
Uzun bir pandemi sürecinden sonra sektöre yön veren organizasyonlar nihayet başladı. Biz fuarların üretici ve müşteri ilişkileri açısından en etkili yol olduğunu düşünmekteyiz. Heimtextil fuarından beklentimiz sektörün nabzını tutup yeni trendleri gözlemlemek, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde görmek ve yeni projeler için işbirliklerine başlamak. Biz de Taşdelen Grup olarak Polyteks ve Sintaş Büküm Boya olarak fuarda yerimizi aldık. Türkiye tekstilini dünyaya tanıtmak ve yeni iş ortaklıkları kurmaktır. Sürdürebilirlik tüm dünyanın olduğu gibi Polyteks’in de öncelikli gündem maddesi. Son 5 senede sektörün talepleri doğrultusunda sürdürülebilir ürün satışlarımızı 5 kat arttırdık. Geri dönüşümlü ipliklerin yanı sıra doğada çözülebilen biodegradable ipliklerin üretimine başladık. POLY-Bio markasıyla ürettiğimiz bu ipliklerin yakın gelecekte oldukça başarılı olacağına inanmaktayız.
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