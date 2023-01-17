Heimtextil’de gövde gösterisi

Dünyanın en büyük uluslararası ev tekstili fuarı olan Heimtextil’de Türkiye rüzgarı esti. Alman­ya’nın Frankfurt şehrinde kapılarını açan fuarda Tür­kiye, Çin ve Hindistan’la birlikte en güçlü katılımı sağlayan ülke olarak öne çıktı. Dünyanın dört bir ya­nından ziyaretçileri ağırlayan Heimtextil Fuarı’nda 315 Türk firması stant açarken, katılımcı firmaların 116’sını Bursalı firmalar oluşturdu. Türk ev tekstili fir­malarının sürdürülebilir kumaşlardan perdelere, nevresimden banyo tekstiline kadar sergilediği ürün­leri ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

İhracatta 2023 hedefi 5 milyar dolar

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulu­nan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbra­him Burkay, ev tekstili sektörünün ürettiği katma değerle ihracatta önemli bir yere sahip olduğu söyledi. İhracat birim fiyatı 8 doları aşan ev teks­tilinin 2023 yılında 5 milyar do­larlık ihracat hedefi olduğunu anımsatan Burkay, BTSO ola­rak bu kapsamda sektörün önünü açan faaliyetler yap­tıklarını kaydetti.

Kalite, tasarım ve akıllı tekstiller öne çıkıyor

Firmaların kalitesi, tasarımı ve son dönemde akıllı tekstil uygu­lamaları ile küresel reka­bette ön plana çıktığını belirten Başkan Burkay, “Bursa, ev tekstilinde çok önemli bir tecrübeye ve ihracat potansiyeline sahip. Ancak günümüz rekabet koşullarında kaliteli üretim yapmak tek başına yeterli değil. Ürettiğinizi pazarla­manız, geniş kitlelere ulaştırmanız gerekiyor. Bu nok­tada fuarcılık çalışmalarını çok önemsiyoruz. Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında son 10 yıllık dö­nemde 7 bin üyemizi 200’ü aşkın yurt dışı fuarla bu­luşturduk” dedi.

Firmaların ihracat iştahı üst düzeyde

Heimtextil Fuarı’nın 2023 yılında Küresel Fuar Acentesi tarafından düzenlenen ilk yurt dışı organi­zasyonu olduğunu söyleyen Başkan Burkay, konuş­masını şöyle sürdürdü: “Ev tekstili sektörünün marka fuarı olan Heimtextil’de Bursa ve Türkiye olarak en güçlü katılımcılar arasında yer aldık. Bursa’dan 116 firmamız fuarda yenilikçi ev tekstili ürünlerini sergi­ledi. Bu aynı zamanda pandemi sonrası firmalarımı­zın artan ihracat iştahının da önemli bir göstergesi. BTSO olarak, TETSİAD iş birliğinde düzenlediğimiz Hometex Ev Tekstili Fuarı başta olmak üzere sektörü­müzün gelişimine katkı verecek çalışmalarımızı sür­düreceğiz.”

Firmalar fuara çok iyi hazırlanmış

UTİB ve TETSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak, “Fuar çok iyi başladı. Herkes fuarı özlemiş. Firmaları­mız da bu süreçte fuara çok iyi hazırlanmış. Türkiye ev teks­tilinde çok güçlü bir ülke. Dünya­nın her yerine ihracat yapar durumdayız. İhracatımız çok güçlü bir yükseliş ivmesinde. Bu fuarın da bu iv­meyi hızlandıracağına inanıyoruz. Bu sene ayrıca Ho­metex Fuarı’nda da çok güçlüyüz, çok iddialıyız. Dünyada sektör liderliğine oynadığımızı Hometex’te bir kez daha göstermiş olacağız.” dedi.

KOSGEB ve BTSO’dan yurt dışı fuar desteği

Öte yandan BTSO organizasyonuyla gerçekleştiri­len yurt dışı fuar organizasyonlarına katılan firmalar, KOSGEB’den 45.000 TL’ye, BTSO’dan ise 1.000 TL’ye kadar destek alabiliyor.

Hüseyin ÖZDİLEK

Özdilek Holding YK Başkanı

Ürettiğiniz, tükettiğinizden pahalı olmalı

1980’den bu yana, tam 43 senedir Heimtextil Fuarı’na katılıyoruz. Güzel bir fuar.

Temiz bir organizasyon. Pandemiden dolayı 3 sene kapalı kaldı. Fuar gayet güzel geçti. Çin, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerin işçilik, girdi ve enerji maliyetlerindeki avantajlarına rağmen onlarla rekabet edebiliyoruz. Coğrafi konum olarak Avrupa’ya daha yakın olmamız ve kalitemizin üstün olmasından dolayı bunu başarabiliyoruz. Bizim katma değeri daha yüksek mallar üretmemiz gerekiyor.

Katma değeri yüksek ürünleri üretmeden gelişmiş ülke olamayız. Ürettiğimiz mal, tükettiğimiz maldan daha pahalı olmalı. Emek yoğun işlerden yavaş yavaş çıkmamız lazım.

Markalaşmaya odaklanmamız lazım.

Özdilek bir marka olduğu için hem yurt içi hem yurt dışında malını satabiliyor. Bu noktada hem kamuya hem özel sektöre düşen ödevler var.

Bizlerin işini severek yapması, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarması borcumuz. Bunun için çaba göstermeye devam ediyoruz.

Erol TÜRKÜN

Türkün Holding YKB

En önemli üretici olarak öne çıkıyoruz

İki yıllık aradan sonra tekrardan Frankfurt’a gelip fuara katılmak hem bizler için hem müşterilerimiz için farklı bir his oldu. Herkes fuarı, kumaşı, stantları özlemiş. Müşterilerimizle yeniden Heimtextil çatısı altında buluştuk. Pandemi ile birlikte dünyanın algısı değişti. Çevre ve sürdürülebilirlik artık ön planda. Geri dönüştürülmüş kumaşlar önem kazandı. Güç tutuşur yanmaz kumaşlar, blackout ışık geçirmeyen kumaşlar, ses geçirmeyen kumaşlar da önem kazanıyor. Artık perde sadece dekoratif olarak değil bu gibi özellikleri ile ilgi topluyor. Gelen müşteriler de ilk olarak yenilikleri merak ediyor. Dizayn ve renk değil teknoloji olarak kumaşa ne kattığınızı soruyorlar. Firma olarak bizim yeniliklerimiz de müşterilerden büyük ilgi görüyor. Yıllar önce bu fuara Bursa’dan katılan iki firmadan biriydik. Bugün gördüğümüz tablo göğsümüzü kabartıyor. Türkiye dünya ev tekstilinde çok önem kazandı. Avrupa’da en önemli üretici olarak öne çıkıyoruz. Son yıllarda sektörde yapılan yatırımlar, pandemi sonrası Türkiye’ye artan talep sektörümüz için büyük bir fırsat oldu. Avrupalı alıcılar artık Uzakdoğu’ya gitmez oldu. Firmalarımız hızla kendilerini geliştiriyorlar. Avrupalı firmaların daha az stokla çalıştığı bu süreçte kısa metrajlı ürün taleplerine de en iyi şekilde cevap verebiliyor. Teknolojik üstünlüğümüzü, insan kaynağımızı da hesaba katarsak Türkiye’den daha şanslı bir ülke yok. Ev ödevimizi iyi yapmamız, değerimizi bilmemiz gerekiyor. Beraberce hareket edersek, herkese ekmek var. Rekabeti kendimizle değil, dünya pazarıyla yapalım. Hometex Fuarı da bizim için önemli bir fuar. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay’a ve derneğimiz TETSİAD’da çok teşekkür etmek istiyorum. Sektörümüzü yalnız bırakmadılar, fuara sahip çıktılar. İnşallah hep beraber Hometex’i de daha iyi yerlere götüreceğiz.

Bülent YAŞAR

Prestij Mensucat YKB

Bursa firmaları fuara değer kattı

Heimtextil yıl içerisinde katıldığımız üç fuardan en büyüğü. Bütün dünyadan katılımcıların buluştuğu önemli bir fuar. Biz firma olarak bu sene, doğal elyaflar, geri dönüştürülmüş elyaflar ve kontrat tekstilleri ağırlıklı bir koleksiyon ile katıldık. Ev tekstilinde Bursa’nın dünyada yeri ayrı. Bursa’dan katılımcıların çok olması bu fuara değer katıyor. Önümüzdeki yıllarda orta ve üst segment ürünlerde Bursa firmalarının daha büyük pay sahibi olacağını düşünüyorum.

Özkan İRMAN

Minteks Şirketler Grubu YKB

Bursa yüzyıllardır tekstilin merkezinde

Dünyanın en önemli ev teks­tili fuarlarından Heimtextil, her tekstil firması gibi bizim için de çok önemli. Yılın ilk fuarı olması sebe­biyle Minteks olarak biz de Heimtex­til / Frankfurt’ta hem yıla başlangıç yapıyor hem de yeni koleksiyonları­mızla görücüye çıkıyoruz. Aynı za­manda müşterilerimizle buluşmak ve de portföyümüze yeni müşteriler eklemek anlamında önemli bir fırsat sağlıyor. Bu anlamda fuar beklentile­rimizi karşıladı; standımızı ziyaret eden müşterilerimiz yeni koleksiyon­larımızı inceleyerek, siparişlerini ver­diler. Kore, Polonya, Uk­rayna, Avusturya gibi ülke­lerden yeni müşteri adayları ile görüşmeler yapmak da heyecan verici oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuara yeni bir temayla hazırlandık. Sürdürülebilir ürünlerle birlikte yeni desenler, yeni ürünler ve yeni ambalajlar ile katılmak, müşteri­lerimizin yenilik arayış beklentilerini da karşılamak zorundayız. Tasarımla­rımızda evrensel olmakla beraber dünyada trend olan desenleri de kul­lanmaya özen gösteriyoruz. Bu yıl da geniş bir ürün koleksiyonuyla fuarda yer aldık. Özellikle yeni desenlerimiz olan After Bath ve Vitray grubu ürün­lerimiz, safari koleksiyonumuz ile ço­cuklara yönelik bornoz ve nevresim takımlarımız, havlu ve bornoz setle­rine eklediğimiz sabahlıklarımız da çok ilgi gördü. Yine kumaşlarda üç dört bin yıl önce kullanılan örneğin muslin kumaşlardan yaptığımız bor­nozlar da fuarda dikkat çeken ürünle­rimiz arasındaydı.

İpek yolu üzerinde yer alan Bursa yüzyıllardır tekstilin merkezi olmuş­tur. Bursa ipeği, Bursa havlusu nam salmış, hatta ‘Bulunmaz Bursa ku­maşı değil ya’ diye bir deyimimiz bile vardır. İşte bu namın altını doldura­cak işler yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Fuarda da azımsanmaya­cak kadar Bursa firması yer alıyor. Di­lerim hem dünyada hem ülkemizde ekonomik zorlukların yaşandığı bu süreçte bereketli siparişler alınır, bir nebze de olsun hem üreticiler hem pi­yasalar hem de yeni istihdamlarla halkımız rahatlar.

Davut GÜRKAN

Gürkan Brode Tekstil YKB

Ev tekstilinde liderliğimiz tartışılmaz

Heimtextil, 17 seneden beri aralıksız bir şekilde katıldığımız bir fuar. Fuarda yeniden müşterileri­mizle bir araya gelerek, taleplerini gör­müş olduk. Pandemi arasından sonra fuara güçlü bir katılım vardı. Ülkemizin ev tekstili sektöründeki liderliği tartışıl­maz. Bunda Bursalı firmalarımızın da büyük bir payı var. Bunu bu fu­arda da bir kez daha görmüş ol­duk. 2 binden fazla katılımcının yer aldığı Heimtextil’de Tür­kiye’den 312, Bursa’dan 116 fir­mamızın boy göstermesi bizim için sevindirici. Diğer taraftan ül­kemiz metrekare bazında ise ilk sırada yer alıyor. Bu da bizim için yine sevindi­rici bir gelişme. Ev tekstili sektöründeki öncülüğümüzü uluslararası fuarlarda göstermek, bir kez daha tescillemek çok değerli. Bu trendi daha güçlü şekilde sürdüreceğimize inanıyorum.

Ali GÜZELDAĞ

BTSO Meclis Üyesi

Anlayış değişti

Heimtextil sektörün öncü fu­arlarından bir tanesi. Bu se­neki fuara ülkemiz güçlü katılım gösterdi. Hem trendler olarak hem de ürün kalitesi olarak sektördeki liderliği­mizi bu fuarda bir kez daha gösterdik.

Türkiye ev tekstilinde dünyada 4. bü­yük ülke konumunda. Pamuk ve pa­muk türevlerini çıkarırsak aslında Çin’den sonra birinci ülkeyiz. Sektörde altyapımız güçlü, önemli bir yatırım desteği aldık. Üretim ve makine parkurları ye­nilendi. Anlayış değişti. Yeni an­layışa uygun olarak üretim sis­temleri kuruldu. Türkiye olarak sektörde gerçekten çok güçlüyüz. Bu gü­cümüzü de fuarlarda yansıtabilmemiz çok önemli. Mayıs ayında Hometex Fuarı’nda da coğrafi konum avantajı ile daha güçlü bir fuar yapacağımıza inanıyorum.



İhsan İPEKER

İpeker Tekstil YK Üyesi

Ülke ekonomisine katma değer sağlıyoruz

Ev tekstilinde yılın ilk fuarı olan İpeker Home markamızın 5’inci yılını kutlarken, geldiği nokta bizler için mutluluk verici. Avrupa, Amerika ve Arap Yarımadası luxury segmentinde yer alan markalarla işbirliği gerçekleştiren İpeker Home, giyim, hotel tekstili ve ev tekstiline servis vermektedir.Faaliyet gösterdiğimiz segmentte ürünlerimizin yenilikçi olduğu gerek duyusal gerek teknik özellikler açısından müşterilerimiz tarafından değerlendirilerek beğeni sağladı. Çevre, sosyal, ekonomik ve etik boyutlarının tamamını kapsayan özelliklere sahiptir. Üretimde yüzde 100 yenilenebilir enerji ile üretim sağlanırken, üzerinde hiçbir hayvansal protein içermeyen ürünlerimiz V-Label Vegan sertifikasını gururla taşımaktadır. Ülke ekonomimize yüksek katma değer sağlarken, tarladan nihai tüketiciye ürün haline ulaşmasında yer alan tüm süreçlerde sosyal uygunluk bulunmaktadır.

Biyo-degredasyon oranının yüksek olması tüketicinin kullanım dışına alması halinde doğaya zarar vermeden çözünmesini sağlamaktadır. Nihai kullanıcıların easy-care olarak tanımlanan, hayatını kolaylaştırıcı özelliklerin yoğunlaştığı bu dönemde nefes alabilen, ciltte iriasyona neden olmayan, ürünün arkasındaki hikayenin gerçek ve temiz içerikli olmasını belirtebiliriz.

Bursa’nın geçmişten bugüne gelen tekstil kültürü, üreticilere birçok alanda adaptasyon yeteneği sağlamanın yanı sıra nitelikli işgücü ile tüketicilerinin taleplerine doğru bir şekilde ürün sunabilmektedir.

Berk NOYAN

Berteks YKB

Doğa ve ev arasındaki bağ önem kazanıyor

Heimtextil, iç mekan tekstilleri, iç tasarım ve iç mekan trendleri için endüstrinin en önemli küresel etkinliklerinden. Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel ziyaretçileri buluşturması ve önemli iş platformları sunması açısından çok önemli bir etkinlik. Yenilik ve değişimi iş süreçlerine daime entegre eden bir marka olarak biz de son 30 yıldır bu önemli buluşmada yerimizi alıyoruz. Fuarda inovatif tekstil uygulamaları ile yer aldık ve tekstil bazlı duvar kağıtlarımızı da ilk kez tanıttık. Tekstil tabanlı duvar kağıtları markası WALL ile doku, tasarım ve kullanım kolaylığını bir araya getirdik. Tekstil tabanlı duvar kağıtlarımız, ses ve ısı yalıtımı sağlamasıyla fuarda yoğun ilgi gördü. Tekstil tabanlı duvar kâğıtlarımız, üretim süreçlerindeki su, enerji tasarruflarımızla, çevreci hammadde kullanımımızla, atık yönetimimizle çevre dostu, sürdürülebilir ürünler. Fuarda sergilediğimiz ses yutma ve ses yalıtım özelliklerine aynı anda sahip teknik tekstil kumaşlarımız da aynı şekilde geri dönüştürülmüş polyester ipliklerle üretildi. Bu kumaş, perdelerde kullanıldığı gibi akustik düzen ve ses yalıtımı sağlamayı amaçlanan tüm tasarımlarda uzun ömürlü bir yardımcı malzeme olarak kullanılıyor. Ev tekstili ihracatında önemli rakamlara sahip olan Bursa, hem üretim hem de pazarlamada çok güçlü. Bu nedenle Heimtextil’deki yoğunluk hiç şaşırtıcı değil. Ev tekstilinde hem Türkiye’ye hem de dünyaya çok önemli bir katma değer sunuyoruz. Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla bunu her geçen gün daha da ileri taşıyoruz.

Nuri BAYTİMUR

Dilhan Tesktil YKB

Sektörün gücünü gördük

Fuarda Avrupa ve Amerika’dan müşte­rilerimizle görüşmeler yaptık, sipariş­ler aldık. Burada aynı zamanda Mayıs ayında düzenlenecek Hometex Ev Tekstili Fuarı’na da müşterilerimizi davet ediyoruz. Bursa ev tekstilinde lider şehirlerden bir tanesi. Sektörün gücünü burada gördük. “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” sloganı var. Bu amaçla sektör temsilcileri olarak çalışmaya devam edeceğiz.

Murat CANİK

Elvin Tekstil Genel Müdürü

2023 soru işareti

Çok fazla yoğunluk olmasa da kaliteli, seçkin müşteriler fuara geldi.

Bu fuarda geri dönüştürülmüş materyallerden üretilen sürdürülebilir tekstilleri ön planda tuttuk. Teknik kumaşlarımız var. Özellikle dış cephelerde, otellerde kullanılan güç tutuşur tekstiller müşterilerimizden beğeni gördü. Bursa ev teksilinde dünya piyasasında önemli bir oyuncu. Sektörde birçok güçlü firmamız var. Ar-Ge altyapıları güçlü, sofistike desen yapan firmalar var. Diğer taraftan 2023 yılı herkes için bir soru işareti. Avrupa’da resesyonun sürüp sürmeyeceği, derinleşip derinleşmeyeceği henüz belirsiz. Biz iyi geçmesini ümit ediyoruz. Hem bu fuar hem de Hometex Fuarı umuyorum tüm firmalarımız için bereketli olur.

Onur KIRAYOĞLU

Kırayeks YK Üyesi

Önemli projelerde Bursa imzası

Uzun bir aradan sonra kendi zamanında yapılacak olan fuara ilginin yoğun olmasını bekliyorduk. Bu anlamda fuar beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı.

Yeni koleksiyonumuzun neredeyse tamamına yakını geri dönüşümden elde edilmiş ipliklerle dokunan kumaşlarla hazırlandı. En yeni trendleri takip eden ve ayrıca pazara bir çok yenilik getiren bir koleksiyonla fuara katıldık. Ev teksilinde doğallığa bir dönüş var. Renkler ve kullanılan içeriklerde döngüsellik ve doğallık temalarının hakim olduğunu gözlemliyoruz.

Türkiye’de ev tekstilinin lideri Bursa, haliyle katılımcıların ağırlığını Bursalı firmalar oluşturuyor. Dünyanın her yerinde ve çok önemli projelerde Bursa’nın imzasını görmek mümkün.

Necip ŞAHİN

Ekart YK Başkanı

Ziyaretçi sayısında azalma var

Heimtextil, pandemi dolayı­sıyla 3 yıllık bir ara vermişti. Uzun aranın ar­dından bu ilk fuarımız. Geçmişe nazaran stantlarda bir daralma gözlemledik. Katılan firma sayılarında bir azalma var. Özellikle Alman firmalar pek katıl­mamış. Türkiye olarak Çin ve Hindistan’la beraber katılımcı sayısı açısından ilk 3’teyiz. Metrekare açı­sından ise ilk sıradayız. Fuarın ziyaretçi sayısında neredeyse yüzde 50’lik bir azalma var. Ancak gelen müşteriler kaliteli ve seçkin müşteriler. Fuarda bir zayıflama vardı ancak yine de ticaretin olacağına inanıyoruz. Bu sene zor bir sene olacak. Dünya çok hızlı gelişiyor. Ani gelişmeler yaşıyoruz. Tüm şart­lara hazırlıklı olmamız ve çok çalışmamız gerekiyor.

Ayhan DENİZCİ

Ayhan Denizci Tekstil YKB

Avrupalıların alım iştahı düşük

Fuara pandemi dolayısıyla 3 senedir gelemiyorduk. Bu süre zarfında dünyada birçok değişiklik oldu. Bu değişimlerin sektörümüze yansımalarını görmek için bu fuara katılmak değerli bir imkan oldu. Ziyaretçi anla­mında çok kalabalıktı. Yeni ülkelerden yeni müş­terilerle tanışma fırsatımız oldu. Özellikle Latin Amerika bölgesinden gelen müşterilerle tanıştık. Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen müşterileri­miz oldu. Ancak geçmiş fuarlarla kıyasladığı­mızda ilk gün bizim için biraz sakin geçti. Av­rupa’daki müşterilerde alım iştahı çok fazla yok. Daha çok desen ve fiyatları gözlemlemek için ge­lenler oldu. Sipariş vermeye iştahlı müşteri ile çok fazla tanışamadık. Bursa ev tekstilinde bir marka oldu. Gelen tüm müşterilerimiz Bursa’yı tanıyor ve biliyor. Bursa’dan olduğumuzu öğrendikle­rinde memnun oluyorlar. Bu durum bizim için de ayrıca bir güç oluyor. Bu marka değerini koruma­mız, güçlendirmemiz lazım.

Burak ANIL

Anılsan Tekstil YK Üyesi

İhracata dönüştürmeyi hedefliyoruz

İki yıllık bir aradan sonra fuar heyecanı yaşadık. Burada yaptığımız görüş­meleri ihracata dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Şu anda Avrupa’da bir kriz mevcut, yavaş­lama söz konusu. Ancak zamanla toparlanaca­ğına inanıyoruz. Heimtextil, mayıs ayında dü­zenlenecek Hometex Fuarı ile daha fazla müşte­riye, daha iyi ihracat rakamlarına ulaşacağımıza inanıyorum. Pandemi tüm dünyada talebi etki­ledi. Tedarik zincirinde de değişime yol açtı. Asya ve Uzakdoğu ülkelerinden Türkiye gibi hem coğrafi olarak yakınlık hem de kaliteli üre­tim avantajı olan ülkelere talep yöneldi. Uzun vadede Türkiye bu fırsatı değerlendirecektir. Bu yıl ayrıca Rusya pazarında da ev tekstili sektörü­müzün güç kazanacağını düşünüyorum. Buradaki fırsatların da yakından takip edilmesi gerekiyor.

Hasan MORAL

Moral Tekstil YK Üyesi

Bursa ev tekstilinde marka

Sektorümüzün ana fuarı olan Heimtextil Fuarı’nda 3 senelik aradan sonra dünyanın çeşitli pazarlarından alıcılarla tekrar buluşma imkanı sağladık. Genel olarak fuar bek­lentilerimizi karşıladı. İlgiden memnun kaldık. Özellikle pandemi döneminde sürdürülebilir tekstil ürünlerine olan ilgi artmaya başladı. Firma olarak biz de uzun süredir bu alanda yatı­rım yapmaktayız ve üretim hatlarımızı da bu yönde revize ediyoruz. Bu ürünlerin koleksiyonu­muzdaki ağırlığı günden güne artmakta.

Fuarda sürdürülebilir tekstil ürünlerinin ya­nında firma olarak outdoor kullanımına uygun daha dayanıklı tekstil ürünlerini müşterilerimi­zin beğenisine sunduk.

Doğal elyaflı, ketenli ürünlere olan talebin art­makta olduğunu söyleyebiliriz. Bursa ev tekstili sektöründe bir marka. Firmalarımız sektörde trendi belirler konuma geldiler. Bu sektörde olan herkes Bursa’yı mutlaka biliyor. Şehrimiz adeta bir ev tekstili üretim üssü. Bu sene de bu gücünü fuarda gösterdi.

Ali Can TUTAR

Harput Tekstil Genel Müdürü

Avrupa’da ticaret yavaşlayabilir

Fuar bizim açımızdan çok iyi geçti. Dünyanın birçok bölgesinde resesyon endişesi hakim. Özellikle dolar-avro paritesinde ciddi bir gerileme olmuştu. Ülkemizde de enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan artışlardan dolayı fir­malarımız zorlanmaya başladı. Bu süreçte Avrupa pazarında ticaretin yavaşlayacağını öngörüyoruz. Önlem olarak Avrupa dışındaki pazarlara daha çok ağırlık vermeye çalışıyoruz. Pandemi ev tekstili sek­törüne aslında bir ivme kazandırdı. İnsanlar daha uzun süre evde kaldıkları için ev tekstili ürünlerine ayırdıkları bütçe arttı. Bu durum ev tekstilinde işleri olumlu yönde etkiledi. Bunun devam etmesi için çalışıyoruz. Bu fuar için de hazırlıklarımızı yaptık, yeni ürünler geliştirdik. FR ürünlerimiz var. Recycle ürünlere oldukça ağırlık verdik. Bir de bu yıl out­door ürünler sergiledik. Bunlara ilişkin de müşteri­lerimizden olumlu sonuçlar almayı bekliyoruz.

Hasan TULUM

Burkay Tekstil Genel Müdürü

İş yapma biçimleri değişiyor

Yaklaşık 3 yıllık bir pandemi arasından sonra yeniden fuara katıldık. He­imtextil çok önemli bir fuar. Ev tekstili sektörü­müzün ‘olmazsa olmaz’ fuarı. Bu yıl beklentiler­den daha az sayıda ziyaretçi oldu. Ancak bizim açımızdan fuarda gerçek alıcılar var. Sayılar çok önemli değil. İşin nitelik kısmı daha önemli. Biz fuardan memnun kaldık.

Artık sektörde iş yapma biçimleri değişiyor. Bi­zim de bunlara hızla adapte olmamız lazım. Enerji, parite gibi sorunları aşmak için müşteri­lerle ortaklık yapmak, proje geliştirmek, Ar-Ge ça­lışmaları ile katma değerli ürünlere yönelmek la­zım. Avrupa’dan bu dönemde çok büyük miktarlarda siparişler beklememek lazım. Bur­kay Tekstil olarak bizim son 20 yıldır pazarımızın yüzde 50-55’lik bölümünü Avrupa oluşturuyor. Bunun devam etmesini ümit ediyoruz. Bu sene biraz daha zor olacak ama biz de daha çok efor sarf edeceğiz.

Barış TATALLAR

Polyteks Satış Müdürü

Sürdürülebilirlik öncelikli gündemimiz

Uzun bir pandemi sürecinden sonra sektöre yön veren organizasyonlar nihayet başladı. Biz fuarların üretici ve müşteri ilişkileri açısından en etkili yol olduğunu düşün­mekteyiz. Heimtextil fuarından beklentimiz sek­törün nabzını tutup yeni trendleri gözlemlemek, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini ye­rinde görmek ve yeni projeler için işbirliklerine başlamak. Biz de Taşdelen Grup olarak Polyteks ve Sintaş Büküm Boya olarak fuarda yerimizi al­dık. Türkiye tekstilini dünyaya tanıtmak ve yeni iş ortaklıkları kurmaktır. Sürdürebilirlik tüm dün­yanın olduğu gibi Polyteks’in de öncelikli gün­dem maddesi. Son 5 senede sektörün talepleri doğrultusunda sürdürülebilir ürün satışlarımızı 5 kat arttırdık. Geri dönüşümlü ipliklerin yanı sıra doğada çözülebilen biodegradable ipliklerin üre­timine başladık. POLY-Bio markasıyla ürettiğimiz bu ipliklerin yakın gelecekte oldukça başarılı ola­cağına inanmaktayız.