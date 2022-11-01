EuroBLECH’en Bursa damgası
Makine sektörünün dünyadaki en önemli buluşma noktalarından olan EuroBLECH’e Türkiye damga vurdu. Türk makineciler yeni teknolojileriyle göz doldurdu.
Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN
EuroBLECH – Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri Fuarı, 4 yıl aradan sonra kapılarını açtı. Mac-Brooks Exhibitions tarafından Almanya’nın Hannover kentinde 25 – 28 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuara 39 ülkeden 1.300’e yakın firma ve kurum katıldı. Dünyanın en büyük sac işleme teknolojileri ticaret etkinliği olarak gösterilen fuarın en önemli katılımcı ülkeleri arasında Almanya, İtalya, Çin, İsviçre, Hol landa, İspanya, Belçika, Polon-ya ve ABD yer aldı. Dünya makine sektörünün 3 gün boyunca kalbinin attığı EuroBLECH 2022’ye Türkiye’den 150’yi aşkın firma katılırken, Bursa’dan yaklaşık 50 firma stant açtı. Bursa firmaları, sac işleme sektörünün dünyadaki en önemli buluşma noktası olan EuroBLECH’te son teknoloji ürünle rini sergileyerek, dünyanın dört bir ya nından gelen ziyaretçilerle ikili iş ilişkileri kurdu.
Sanayici Serdar Sağlam, EuroBLECH Fuarı’nı Ekohaber okuyucuları için gezdi, fotoğrafladı, röportajlar yaptı ve değerlendirdi.
Ahmet ÖZKAYAN
Ermaksan YKB Vkl. ve Gen. Md.
WeldErmak görücüye çıktı
Almanya’da düzenlenen 26. Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri Fuarı EuroBLECH 2022, pandemiden dolayı sektörün uzun süredir merakla beklediği bir fuardı. Ziyaretçilerin ilgisi de bu bakımdan yoğun oldu.
Küresel açıdan makine sektörünün gelişimine çok önemli katkılar sağlayan fuardan, Ermaksan olarak güzel sonuçlar elde ettik.
Hem mevcut müşterilerimizle hem de potansiyel müşterilerle verimli görüşmelerimiz oldu.
Fuarda; daha yüksek kesim hızlarında performans ve verimliliği artırmak için geliştirdiğimiz Fibermak Gen-5 lazer kesim makinesini 6 raflı tam otomatik yükleme ve boşaltma sistemiyle sergiledik. Yanı sıra; yeni tasarım tam otomatik lazer tüp/profil kesme makinesi Fibertube, endüstriyel alandaki karmaşık zorlukların üstesinden gelmek ve karmaşık geometrilerin üretimini kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz 3D metal eklemeli imalat makinesi ENAVISION TWIN 250 P, Hypertherm XPR300 plazma güç kaynağı, Optimix gaz konsolu ve TrueBevel teknolojisi ile donatılmış EPL 1530 plazma kesim makinesi, yeni tasarımlı Speed Bend Pro 3100 x 175 Ton, Hibrit Abkant Pres EVO III 3100 x 100 Ton ve Servo Motorlu Elektrikli Abkant Pres Green Press FX Servo makinelerini ziyaretçilerle buluşturduk.
Fuarda ayrıca yeni robotik kaynak sistemimizi de ilk kez sergilemenin heyecanını yaşadık. Her türlü endüstriyel lazer kaynak uygulamasındaki beklentileri karşılamak üzere geliştirdiğimiz WeldErmak robotik lazer kaynak sistemi, endüstriyel kaynak uygulamalarında kaliteli sonuçlar elde etme olanağı sağlıyor.
Fuar süresince, yeni çağın üretimi için teknoloji ile inovasyonu harika bir şekilde birleştiren ürünlerimiz yoğun ilgi gördü. Bu anlamda tüm ziyaretçilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Robotik teknolojiler, bilgisayarlı kontrol tezgahları (CNC), 3D baskı teknolojileri, yüksek teknolojili takım tezgahları, akıllı üretim ekipmanları, elektrikli, hibrit teknolojili ve otonom araçlar, yüksek teknolojili medikal teknolojiler ve ekipmanlar, yenilenebilir enerjili ekipman ve sistemler, makine sektörünün geleceğinde öne çıkacak.
Levent AKYAPAK
Akyapak Makine YK Başkanı
Teknolojik gelişmeye hazırız
Akyapak Makine olarak sac işleme sektörünün tamamını kapsayan ve dünyanın en büyük fuar alanında gerçekleştirilen EuroBLECH 2022’de bu yıl da yerimizi aldık. Tüm sac işleme teknolojisi zincirini kapsayan Sac Metal İşleme Teknolojileri Fuarı EuroBLECH, dünya çapındaki iş bağlantılarımızla görüşme ve yeni fırsatlar yakalama şansı sundu. Alanındaki en yeni trendleri ve makineleri, üretici firmalar ile buluşturan fuarın Akyapak Makine için oldukça başarılı ve verimli geçtiğini söyleyebilirim. Üreticiler ve tedarikçilerle tanışılabilecek geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunan fuarda güzel bir atmosfer vardı. Ziyaretçi tarafında olduğu kadar katılımcı tarafında da bilhassa Türk makinecilerin fuarda dünya pazarında güçlü bir şekilde var olduklarını bir kez daha gösterdiklerini düşünüyorum. Fuarda, köprü ve çelik konstrüksiyon imalatı, tersane ve çeşitli inşaat ve üretim alanları gibi sektörlere yüksek kaliteli üretim çözümleri sunan profil delme hattımız 3 ADM 1200 ve plaka işleme modelimiz APLG ile katılımcı ve ziyaretçilerin karşısına çıktık. Köprüyü sabit bir iş parçası üzerinde hareket ettirerek plakaları delme, kesme ve temel frezeleme yeteneklerine sahip APLG Delik Delme ve Oksijen-Plazma Kesim modelimiz oldukça büyük ilgi gördü. Ziyaretçilerimiz, sac işleme ve metal şekillendirme için sunduğumuz verimli otomasyon çözümleri ile nasıl maliyetlerini azaltabileceklerini ve rekabet avantajı elde edebileceklerini kısacası yenilikçi çözümlerimizi yakinen gördüler. Akyapak olarak sürdürdüğümüz dijitalleşme çalışmalarımızla, sektördeki gözle görülür teknolojik gelişmeye ne kadar iyi hazırlandığımızı da gösterme fırsatı bulduk. Bu yenilikçi ürünlerimiz yanında Akyapak’ı dünyaya tanıtan silindir ve profil bükme modellerimizi de sergilediğimiz EuroBLECH’de, ziyaretçilerimize sergilediğimiz makinelerimizdeki en son yeniliklerini birebir inceleme imkanı sağlamış olduk. Bu yıl da EuroBLECH’de 300 m2’lik bir alanla yer aldık. Fuar sektör ve firmamız için oldukça önemli. Sektöre yön veren pek çok yenilik ilk kez bu fuarda sergileniyor. Firmaların kendilerini dünyaya gösterebilmeleri için bu fuar en uygun platformlardan biri. Biz de Akyapak için yüksek verimli bir fuar süreci geçirdik.
Engin ÇETİNER
Beka-Mak YK Başkanı
3 yeni makine sergiledik
Avrupa’nın en önemli ve sektörel olarak en büyük fuarı Euroblech 4 yıl aradan sonra tekrar kapılarını açtı. Pandeminin etkisi ile birçok firmanın katılmaması veya iptal etmesi sebebiyle geçmiş fuarlara göre daha az katılımcı ile 25-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Fuarda Bursa’dan birçok firma da ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Sektörün en büyük fuarlarından biri olan EuroBLECH 2022 bunca olumsuz şartlara rağmen ilk günden son gününe kadar yoğun ziyaretçi ile sona erdi.
EuroBLECH 2022 Fuarı’nın en büyük özelliği yabancı ziyaretçinin çok olması. Genelde dünyanın dört bir tarafından gelen makine ticareti yapan firmaların çokluğu dikkat çekiciydi. Bu da fuarın önemini bir kat daha arttırdı.
Beka-Mak olarak fuarda en son teknolojiye sahip 3 yeni makinemizi sergiledik. Bunun dışında Ar-Ge çalışmalarımızın sonucu makinelerimize uyguladığımız ve daha önce hiçbir firmanın uygulamadığı mobil robot sistemini sergiledik. Bu mobil robot sayesinde insan eli değmeden kesilen parçaların işlem yapılacak herhangi bir makineye sevkiyatı otomatik olarak yapılmaktadır. Ayrıca VR gözlüğü kullanılarak makinelerin tüm özelliklerini ve kullanılan parçaları sanal ortamda birçok ziyaretçimize keyifli anlar yaşattık.
Eylül ayında geçekleşen MAKTEK Fuarı birçok firma için güzel geçmişti. Fuar boyunca birçok sipariş alınarak son yılların en verimli fuarı oldu. Bunun en büyük sebebi Rus ziyaretçilerinin çok olması ve savaştan dolayı uygulanan ambargolar nedeniyle Türkiye’ye bağımlı olan Rus firmalarının birçok ürün için sipariş vermesiydi. EuroBLECH 2022 Fuarı’nda bu durum maalesef yoktu. Ama daha fazla ülkeden ziyaretçi gelmesi ve ziyaretçi yoğunluğunun çok olması ilerisi için ümit vericiydi.
Yaşanan ekonomik sıkıntı ve Avrupalı firmaların resesyon korkusu birçok yatırımın ertelenmesine ya da iptal edilmesine sebep oldu. Bunun yanında Amerika tarafı daha olumlu ve buradan gelen ziyaretçilerin ilgisi çok sevindiriciydi. Birçok olumsuz şart ve endişe ile geldiğimiz bir fuarı gelen ziyaretçi ve talep yoğunluğu ile bitirdik. Alınan siparişler birçok firmayı mutlu etti. Türk firmalarına yoğun ilgi gösterilmesi fuarın en çok dikkat çekici özelliğiydi.
Orhan ER
ERBEND ve ERFAB YKB
Bursa’nın gücünü gördük
4yılın ardından kapılarını açan EuroBLECH Fuarı, sektörümüzün Avrupa ve dünyada en önde gelen fuarları arasında yer alıyor. Bu yüzden firma olarak fuara oldukça iyi bir şekilde hazırlandık. ERBEND olarak imal ettiğimiz ürünleri, yeni teknolojilerimizi EuroBLECH’te görücüye çıkardık. Fuar, hala pandeminin izlerini taşısa da oldukça verimli bir şekilde geçti. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen çok sayıda müşteri ile bir araya gelme fırsatı yakaladık. Bunun yanında ABD, Kanada, Kuzey Afrika, Avusturalya ve Yeni Zelanda gibi dünyanın farklı ülkelerinden gelen müşterilerimize yeni ürünlerimizi tanıtma fırsatı yakaladık. EuroBLECH’e katılan çok sayıda Türk firması vardı ve bunlar arasında Bursa firmaları öne çıktı. Bursa, Türkiye makine sektörünün lokomotif şehirlerinden. Köklü ve sektöre yön veren imalatçı firmalara ev sahipliği yapıyor. Fuarda, Bursa’nın bu alanda bir dünya markası olduğunu bir kez daha gördük. Pandemiyle birlikte dünyada hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Salgının ardından tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, ardından Rusya-Ukrayna krizi ve Avrupa’daki enerji krizi bir tedirginliğe yol açtı. Tüm bu yaşanan sıkıntılar global ölçekte bir belirsizliğe yol açsa da ülkemiz açısından pozitif sonuçlar doğurdu. Avrupa ve Rusya’dan ülkemize olan talep oldukça arttı. Bu bağlamda Türkiye’nin bu fırsatları değerlendirip, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceğini düşünüyorum.
Alper KÖRÜSTAN
Nukon Lazer Makina YKB Vek.
Makine sektörünün şampiyonlar ligi
EuroBLECH makine sektörü için şampiyonlar ligi anlamına geliyor. Bizler 2 senede bir gerçekleşen bu fuarda son teknoloji ürünlerimizi ve yeni makinelerimizi sergiliyoruz. İptal olan son fuarın ardından, 4 sene sonra katıldığımız bu fuar bizlerin açısından büyük beklentiler taşıyordu ve birçoğunu karşıladı. Fuarda Avrupalı ziyaretçilerin yanı sıra, Rusya’dan, Avustralya’dan ve Asya’dan ziyaretçilerimiz oldu.
EuroBLECH’te 20kw lineer fiber lazerimizi, açılı kesim yapabilen boru kesme makinemizi ve de yeni üretmeye başladığımız abkantları ziyaret- çilerimize sergiledik. MAKTEK Fuarı da bizim için çok güzel geçti fakat uluslararası arenada ürünlerimizi sergilemek, Bursa makine sektörünü temsil etmek bizler için her zaman daha heyecan verici.
Dünyadaki hem sektörel hem de teknolojik gelişmeleri en yakından takip ederek kendimizi geliştirmeye, yeni ürünler çıkartmaya devam edeceğiz. TEKNOSAB’daki yeni fabrikamıza geçince üretim kapasitemizi de arttırarak hem iç piyasa hem de ihracat rakamlarımızı arttırmayı amaçlıyoruz. Bursa, Türkiye makine sektörünün en önemli üreticilerine ev sahipliği yapan bir şehir. Üreticilerle birebir temas kurmak isteyen yabancılar da genellikle Bursa’daki fuarı tercih ediyor. Her geçen yıl ilginin daha da arttığı ve Aralık ayında düzenlenecek BUMATECH Fuarı’nın bu yıl da oldukça verimli geçeceğini düşünüyorum.
Erdem ALTINAŞ
LoyalMak YK Başkanı
Bursa söz sahibi olacak
EuroBLECH Fuarı yeni makina tanıtımları, yeni teknolojik gelişmelerin lansmanı ve yeni müşteri potansiyeli açısından bizler için oldukça önemli. Ancak fuar ne yazık ki beklediğimiz yoğunlukta geçmedi. Covid – 19 sonrası fuarın yeniden kapılarını açmasına rağmen, beklediğimiz yoğunluğu bulamadık. Avrupa Birliği ülkelerinden bayilerimiz ve son kullanıcı müşterilerimiz standımızı ziyaret etti. Verimli toplantılar ve görüşmeler sonucunda yeni siparişler aldık.
Fuarda yeni tasarımlarımızı sergiledik. Mevcut plazma makinemize delme grubunu da ekleyip, yeni tasarım plazma makinemizi ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Ayrıca yeni tasarımımız olan Tulpar serisi CNC lazer kesim makinemizi de EuroBLECH’de sergiledik ve olumlu geri dönüşler aldık.
EuroBLECH Fuarı global pazarda makine sektörü için en büyük ve önemli fuar. EuroBLECH global pazardaki en önemli üreticileri ve tedarikçileri ile görüşmek ve yeni inovatif gelişmelerin takibi açısından oldukça kıymetli. MAKTEK Fuarı ise daha çok iç pazara yönelik bir fuar.
Fuarda global büyük makine üreticilerinin teknolojilerini inceleme fırsatı yakaladık. Teknolojik ve inovatif ürünlerin pazarda yer almasıyla birlikte sadece global pazardaki büyük makine üreticileri paralelinde Türkiye’deki büyük makine üreticilerinin de yeni inovatif teknolojik makinelerini de görmüş olduk. Özellikle Bursa makine sektörü açısından gelecek yıllarda Bursa’daki büyük makine üreticilerinin Avrupa pazarında daha fazla söz sahibi olacağını ve daha fazla ihracat yapacağını öngörüyoruz.
Özgür YILDIZ
Siff Elektromekanik Gen. Md. Yrd.
Hedefe yönelik bir fuar
EuroBLECH Fuarı’na 12 yıldır katılıyoruz. Bu fuar, özellikle bizim hedef pazarımız olan Avrupa’ya yönelik en büyük endüstri fuarlarından bir tanesi. Fuara katıldığımız 12 yıl boyunca dünyanın birçok ülkesinden müşterilerle bağlantı kurduk. 4 yıl aradan sonra bu fuar düzenlendi. Büyük ölçüde bizim talep ve beklentilerimizi karşıladı. Fuarda Avrupa başta olmak üzere Kuzey ve Güney Amerika’dan çok sayıda ziyaretçi vardı. Geçtiğimiz fuarlarda da benzer bir ziyaretçi profili vardı. Büyük, çok uluslu firma temsilcileri fuarı ziyaret etti. Türkiye’deki fuarlarla EuroBLECH Fuarı’nı kıyaslamak gerekirse EuroBLECH’in çok daha müşteriye yönelik olduğunu söyleyebilirim. İnsan yoğunluğundan ziyade projeler, planlar, yeni üretim hatları ve makineler konuşuluyor. Bu açıdan EuroBLECH Fuarı’nı daha faydalı görüyoruz. Pandemi sonrasında hemen hemen her sektörde olduğu gibi makine sektöründe de bir genişleme öngörülüyor. Biz de buna yönelik düzenlemeler yaptık. Avrupa’nın yanında Güney Afrika, Avusturalya, Yeni Zelanda, Kuzey Amerika ülkeleri gibi farklı pazarlara ağırlık verdik.
Gürkan UZUNLAR
Bölük Makina Kurucu Ortağı
Sektör dijitalleşiyor
EuroBLECH Fuarı sac işleme sektörü için dünyanın bir numaralı ticari etkinliği. Dünyanın her yerinden işletmelerle iletişim kurarak en yeni makineler ile yazılımları kendi üretim süreçleriyle bütünleştirmek için iyi bir fırsat sunuyor. Bizim adımıza çok verimli bir fuar olduğunu, beklentilerimizi kesinlikle karşıladığını söyleyebilirim.
Çok yoğun bir fuar geçirdik. Köklü firmaların standımızı ziyaret edip makinelerimize gösterdikleri ilginin, doğru yolda ilerlememizin bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Standımızda yoğun olarak Avrupa ülkelerinden ve Amerika’dan gelen misafirlerimizi ağırladık. Fuarda 3 toplu silindir makinelerimiz ve kordon makinelerimiz büyük ilgi gördü. Aynı zamanda ziyaretçilerimize, yeni projemiz olan 4 toplu hidrolik silindir makinelerimizi çok yakında satışa sunacağımızın müjdesini verdik. Onların da yeni projemize olan destekleri ve talepleri açıkçası bizi çok mutlu etti.
MAKTEK Fuarı’na katıldık. MAKTEK Fuarı da firmamız için çok verimli geçmişti. Yurt içinden ve özellikle Rusya ve Orta Doğu ülkelerinden ciddi ziyaretçilerimiz olmuştu. EuroBLECH sac işleme sektörü için dünyanın bir numaralı fuarı. Dünyanın her yerinden katılımcılar ve ziyaretçiler geliyor. İki fuarı kıyasladığımızda EuroBLECH’de çok daha fazla kitleye ulaştığımızı söyleyebilirim.
Dünya makine sektörü her geçen gün dijitalleşiyor. Bizlerin de bu yönde ilerlememiz ve enerji verimini arttırmamız gerektiğini düşünüyorum.
Alkım DENİZCİLER
Coşkunöz Kalıp Makina Gen. Md.
Barış Murat KARAADAK
Coşkunöz Metal Form Genel Müdürü
Üretim yetkinliklerimizi ortaya koyduk
EuroBLECH Fuarı, pandemi sonrası global sektör öncülerinin tekrar bir araya gelmesi, arada geçen sürede geliştirdikleri teknolojilerini ve yaptıkları yeni yatırımları sergileme fırsatı sunması açısından çok önemliydi. Özellikle hızla dijitalleşen bu süreçte, fuarların dijital platformlara taşınıp taşınmayacağına dair tartışmalar yaşanırken vardığımız sonuç, yüz yüze iletişimin teknoloji ile buluştuğu bu gibi fuarların hala en etkili platformlar arasında olduğu. Bu açıdan fuarın beklentilerimizi fazlasıyla karşıladığını söyleyebiliriz. Bu yılki fuar geçmiş yıllara göre daha az yoğun olmasına rağmen, bizim sektörümüz açısından son derece nitelikli bir katılımcı ve ziyaretçi profiline sahipti. Tedarikçi firmalarımızla ve müşterilerimizle bir araya gelerek, gelecek için umut vadeden somut adımlar atmamıza vesile oldu. Otomotiv sektöründen birçok OEM yetkilisiyle önemli toplantılar yapma fırsatımız da oldu. Dolayısıyla hem Coşkunöz Kalıp Makina A.Ş. hem de Coşkunöz Metal Form A.Ş. olarak, organizasyonun bizim beklentilerimizi fazlasıyla karşıladığını söyleyebiliriz. Fuarda, faaliyet gösterdiğimiz sektörler olan otomobil gövde paneli kalıbı ve otomobil sac parça imalatına yönelik mühendislik ve üretim yetkinliklerimizi ortaya koyduk.
Serdar SAĞLAM
Yavuzlar Dişli YKB Yrd.
Makine sektöründe markayız
EuroBLECH Fuarına ilk defa ziyaretçi olarak katıldım. EuroBLECH, sac işleme makineleri ve kalıp teknolojileri konusunda en kapsamlı, en fazla katılımcısı ve ziyaretçisi bir fuar. Ancak Hannover Messe’nin 27 fuar salonuna sahip olmasına rağmen, sadece 8 salon katılımcılara açılmıştı. Almanya’da Hannover’de düzenlenen birçok fuarda katılımcılara, ziyaretçileri için ücretsiz bilet veriliyordu. Ancak bu fuarda, bu uygulama iptal edilmişti. Fuara giriş ücretliydi. Türkiye’den 154 firma katılım sağlarken, sadece Bursa’dan 55 makine ve kalıp/otomotiv parçası imalatçısı bu fuarda boy gösterdi. Bir önceki fuara göre özellikle Çin’den ve İtalya’dan çok daha az katılımcı ve ziyaretçi iştirak etti. Fuarda, pandemiden önceki kapasiteye ulaşılamamıştır. Bursalı ve diğer yerli firmaların tamamı fuarın iyi geçtiğini, memnun olduklarını ve tekrar katılmayı düşündüklerini söylediler. Önümüzdeki yılarda makine üreticilerinin genel kanısı sektörün daha da ivmeleneceği ve ülkemizin avantajlı bir pozisyonda olduğu şeklinde. Fuara Türk firmalarının ve Türk firmalarından da ziyade Bursa firmalarının damga vurduğunu söyleyebilirim. Bursa makine imalatı konusunda artık dünyada söz sahibi olan marka bir şehirdir.
Abdullah ÖZDEMİR
Karmak Makina Kurucusu
Bursa, makinede marka şehir
Sektörde 40 yıllık bir tecrübeye sahibim. 15 yıl önce kendi firmamı kurdum. Profil, boru ve sac şekillendirme makineleri imal ediyoruz. İhracat ağırlıklı çalışıyoruz. Üretimimizin yüzde 90’ına yakınını yabancı ülkelere satıyoruz. EuroBLECH Fuarı’na 10 yıldır katılıyoruz. Pandeminin ardından Avrupa’da bir ekonomik daralma var. Pandemiden sonraki ilk EuroBLECH olması nedeniyle iyi bir fuar geçirdiğimizi söyleyebilirim. Fuarda Avrupa ülkelerinin yanı sıra Malezya ve Avusturalya gibi dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerimiz oldu.EuroBLECH’te sac şekillendirme makinelerimizi sergiledik. Bu yıl MAKTEK Fuarı’na da katılmıştık. MAKTEK de kendi özelinde başarılı bir fuar. EuroBLECH ise dünyaya hitap edebileceğiniz bir fuar. Tabiri yerindeyse dünya ayağınıza geliyor. Bursa, makineciler şehri. Sektörde bir marka. Dünyada adı duyulan bir şehir.
Murat BİNGÖL
Binmak Makina Genel Müdürü
Dünyada lider konumdayız
1960 yılında tekstil makineleri üretimi alanında kurulan bir firmayız. Son 20 yıldır da sac işleme, saca form veren makineler üretmekteyiz. Firma olarak üretimimizin yüzde 80’inini Avrupa, Rusya ve ABD’ye ihraç ediyoruz. EuroBLECH’e ilk defa katıldık. Fuar süresince dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerimiz ve bayilerimiz oldu. Yeni müşterilerle tanışma fırsatı yakaladık. Bu anlamda fuardan oldukça memnun olduğumuzu söyleyebilirim. Önümüzdeki yıllarda da bu fuara mutlaka katılacağız. Firma olarak üretimimizin yüzde 60’a yakını müşteri taleplerine yönelik, özel üretilen makineler. Flanş makinesi, iki toplu silindir makinesi ve özel üretimimiz olan büküm makinemizi fuarda sergiledik.
İlyas TÜRTÜK
Fresan Makine Genel Müdürü
En büyük tehlike ara eleman
Firmamız 1974 yılında kuruldu. 1990’lı yıllarından başından itibaren de ihracata başladık. Firma olarak pres gruplarında imalat gerçekleştiriyoruz. Fuara ağırlıklı olarak Avrupa’dan ziyaretçiler geldi. EuroBLECH’in olumlu tarafı satıcıların gelmesi. Biz ağırlıklı olarak ürünlerimizi satıcı firmalara satıyoruz. Bu fuara 2000 yılından beri katılıyoruz. İlk katıldığımızda firmamıza çok fazla ilgili yoktu ancak biz yılmadık. Avrupalı müşterilerin güvenini kazanmak için birkaç yıl art arda burada olmanız lazım. Avrupalı firmaların güvenini kazandığınızda da onlar sizi kolay kolay bırakmıyor. Önümüzdeki yıllarda sektörümüzde bir satış sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyorum. Ancak bizi bekleyen en büyük tehlike ara eleman sıkıntısı.
Fatih SEZGİN
Sezgin Lazer Makine Gen.Md.
En önemli fuar
EuroBLECH dünyadaki en büyük ve en önemli makine fuarıdır. Bu yıl biz de bu fuara katılmaktan çok mutluyuz. 4 yıllık bir aradan sonra gerçekleşen bu fuarda katılımcıların ve ziyaretçilerin büyük ilgisini gözlemledik. Firmalar uzun aradan sonra son teknoloji ile donatılmış ürünlerini büyük bir hevesle kullanıcılarının beğenisine sundular. Biz de 2021 BUMATECH Fuarı’nda ilk kez tanıtımını yaptığımız Lasersonic el kaynak makinemizi yurt dışındaki potansiyel kullanıcıları ile buluşturduk. Yurt içinde belli bir üretim ve satış hacmine ulaştık. Artık ürünlerimiz yurt dışında yeni bayii networkümüz ile Avrupalı kullanıcılara ulaştırmayı hedefliyoruz. Fuardaki ziyaretçilerimizin çoğu Avrupa ülkelerinden bizi ziyarete geldi. Almanya başta olmak üzere, İsviçre, Fransa, İtalya, Estonya, İngiltere’den misafirlerimizi fuar standımızda ve demo uygulama kabinimizde ağırladık. Bayilik talebi olan firmalar ile de görüşme fırsatımız oldu.
Emre ÇAKMAK
Soylu Kalıp YK Başkanı
Türkiye atağa kalkacak
1986 yılından beri sac, metal parça imalatı, yüksek karbonlu ve paslanmaz çelikler, özel alüminyumlu çeliklerin soğuk bir şekilde şekillendirme ve formlama proseslerini yapıyoruz. Hem kalıp imalatı hem de parça baskı hizmetimiz var.
EuroBLECH’e ilk katılışımız oldu. Fuarın ilk günü biraz sakindi. Çalıştığımız müşteriler ve tedarikçilerimizle görüşmeler gerçekleştirdik. 2’nci ve 3’üncü gün daha yoğun geçti. İkili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Fuar süresince parça imalatında yurt dışı, kalıp imalatıyla ilgili de yerli müşterilerle gö-rüştük. Fuarda montajlı parçalar, yüksek karbonlu çelikler ve paslanmaz malzemeleri vurguladık. Otomotive yönelik trimli parçalarımızı da fuarda sergiledik.
Kendi sektörümüzle ilgili değerlendirmede bulunacak olursam Türkiye’de otomotivin gelecek 10 yıl içinde daha ileri gideceğini düşünüyorum. Global düzeyde resesyon yaşansa da Türkiye’de bir atak yaşanacağı kanaatindeyim. Enerji konusu Avrupa’da sıkıntıya yol açarken, Türkiye’de otomotivin hızlanmasına katkı sunabilir.
Erhan UYDUR
Turgay Dişli Genel Müdürü
Ülkemizde üretim artıyor
Bursa’da küçük bir atölyede başladık. İşlerimiz ve ürün gamımız da her geçen gün büyüdü. Teknolojik yatırımlara önem verdik. Bunun sonucunda da dişli programları, çizimlerin yanında dişli ve makine yedek parça imalatı yapıyoruz.
EuroBLECH Fuarı’na ilk defa katıldık. Oldukça iyi bir fuarı geride bıraktık. Bizim için fuarda irtibat kurduğumuz her kişi, potansiyel ihracat müşterimiz. Bu kapsamda ziyaretçilerimize en iyi sunumu yapıp, en iyi müşteriyi yakalamaya çalıştık. Fuara katılım amacımız kurduğumuz ikili ilişkilerle ihracattaki payımızı artırmak.
Fuarda dişli gruplarımızı sergiledik. Rulmanlı dişli, zincirli ve taşlanmış dişliler ile vida ürünlerimiz ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekti. Ülkemiz, makine sektöründe oldukça iyi konumda. Türkiye’de üretim artıyor. Her firma ihracat yapmak için özveriyle çalışıyor. Bu noktada biz de geliştirdiğimiz ürünlerle ihracatta söz sahibi olmak istiyoruz.
Atakan NERMİNER
Anerka Makine Genel Müdürü
ABD’den sonra Avrupa
Silindir bükme, profil bükme makineleri üretiyor ve yüzde 99 yurt dışına çalışıyoruz. İhracatımızın yüzde 90’ını da ABD’ye gerçekleştiriyoruz. Sektörümüzde ihracat yapan firmalar genellikle Avrupa pazarından başlar. Ancak biz hedef olarak ABD’yi belirledik. Orada 2 bayimiz var.
EuroBLECH Fuarı’na ilk katılışımız oldu. Daha önceleri ABD’deki FABTECH fuarlarına katılıyorduk. ABD’deki işlerimiz düzene girdi ve hızla ilerliyor. Biz de ABD’den sonra Avrupa pazarına açılmak için çalışmalarımıza başladık.
Fuara tamamen otomatik, insan eli değmeden, obüslü tanklar imal edebilen ve bunu 1 dakika içinde gerçekleştirebilen tam otomatik bükme makinesi getirdik. Bu makinemiz 2 metre genişliğinde, yaklaşık 400 mm çaptan 150 mm çapa kadar yuvarlak tanklar üretebiliyor. Bu makinemizi fuarın ardından Polonya’ya kuracağız. Müşterimiz yılda 100 bin tane tank üretmek istiyor. Makinemiz bunu sağlayabilecek kapasitede. Böylece müşterimiz bu makine sayesinde yılda 100 bin tane tank üretebilecek. Makinemiz sahip olduğu otomasyon sistemiyle bu talebi karşılayabilecek kapasiteye sahip. İyi bir büküm operatörü bu işlemi minimum 5 dakikada yapabilirken, bizim ürünümüz 57 saniyede bu operasyonu tamamlıyor.
Mehmet YILDIZ
Efe Lazer Genel Müdürü
Bursa değerini bulamadı
Firmamız 2010 yılında kuruldu. Lazer kesim işlemleri yapıyoruz. Osmangazi’de Küçükbalıklı mahallesinde 5 bin metrekarelik kapalı alana sahip bir tesiste üretim gerçekleştiriyoruz. 3 adet lazer kesim makinesi, 1 adet boru profil kesim makinemiz, 7 adet abkantımız ile robotik kaynak ve lazer kaynak makinemiz ile kesim ve kaynaklı imalat yapıyoruz. EuroBLECH Fuarı’na ilk defa katıldık. Avrupa’da yaşanan ekonomik gelişmeler ve maliyetlerin yükselmesiyle birlikte ara tedarikçi olarak buradaki tedarikçi firmalara partner olmak niyetiyle bu fuarda yerimizi aldık. Firma olarak şu ana kadar ihracatımız yok. EuroBLECH’in firmamıza ihracat kapısını aralamasını arzu ediyoruz. Almanya’nın yanı sıra Afrika ülkelerinden ve Türki cumhuriyetlerden gelen ziyaretçileri standımızda ağırladık. Ancak sektörümüzle ilgili çok fazla yoğunluk olmadığını söyleyebilirim. Bursa, Türkiye’nin gizli hazinesi. Ancak Bursa’nın değerini tam olarak bulmadığını düşünüyorum. Çok fazla üretici firmamız var. Onlar da oldukça başarılı ilerliyorlar. Bu kapsamda Bursa’nın ilerleyen yıllarda daha da iyi olacağını düşünüyorum.
Fikret BALCI
KAS Otomotiv YK Üyesi
Yeni projeler gelmeye başladı
Firma olarak hem ihracata hem de iç piyasaya yönelik çalışıyoruz. Ağırlıklı ihracat pazarımız Avrupa. Biz hem kalıp üreticisiyiz hem de preshanemiz var. Presli parçalar basıyoruz. EuroBLECH’te de saclı parçalar, kalıptan çıkan parça ürünlerimiz gibi otomotive yönelik ürünlerimizi sergiledik. Otomotiv sektöründe yeni projelerde biraz durgunluk yaşanmıştı. Ancak pandemi dönemindeki bu durağanlık ülkemize yaramıştı. Bu ivmeyi devam ettirebilirsek Türkiye otomotiv sektörü olarak, bir gelişim yakalama şansımız olur. Ancak son dönemde bilhassa elektrikli araçlar üzerine yeni projeler geliyor. Bundan dolayı önümüzdeki süreçten umutluyum.
Haşim ÜNVER
Ünverler Makine Genel Müdürü
Pandemi Türkiye’ye yaradı
Firmamız 1965 yılında bir aile şirketi olarak kuruldu. Ben 2’nci kuşak olarak işi babamdan devraldım.
EuroBLECH Fuarı’na 3’üncü katılışımız. Pandeminin etkileri hala hissediliyor. Çin, İtalya ve Arap ülkeleri fuara katılmadı. Fuar Kuzey Amerika ve Kanada ağırlıklı oldu. Firma olarak Avrupa ülkeleriyle çalışıyoruz. Fuarda mevcut müşterilerimizin de ziyaretleri oldu.
Firma olarak sac işleme makinelerinin hidrolik silindirlerinin imalatını yapıyoruz. Özel imalat gerçekleştiriyoruz. Bu fuar da sac işleme makineleri ağırlıklı olduğu için bize hitap ediyor.
Pandemi ülkemize çok yaradı. Bunun sebebi de ulaşım, lokasyon ve lojistik avantajlarımızdan kaynaklıydı. Türkiye’ye müthiş bir talep oldu. Önümüzdeki yıl Türkiye’deki makine imalatçılarının kapasitelerinin yüzde 60 artacağını düşünüyorum. Bunun yanında Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rus firmalardan da ülkemize gelen talepler arttı.
Fuarlar her zaman için iyidir. Firma olarak buralarda yer almalı ve kendinizi göstermelisiniz. Çünkü, görüşemediğiniz müşterilerinizle böyle fuarlarda görüşme fırsatı yakalıyorsunuz.
Burak ÜTÜCÜ
Yaşalar Kalıp Satış Müdürü
Siparişler Türkiye’ye kayıyor
EuroBLECH Fuarı’na ilk defa katıldık. Fuarda ağırlıklı olarak Almanya, İtalya ve Hindistan’dan gelen müşterilerimizi ağırladık. Firma en büyük avantajımız kendi kalıplarımızı ve fikstürlerimizi tasarlamamız ve bunları kendimiz üretmemiz. Dolayısıyla fuarda kendi tasarımımız olan prograsif kalıbımızı ve kaynak fikstürümüzü sergiledik. Pandemi ve bunun ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı dünyada birçok dengeyi değiştirdi. Bunun en önemli etkilerinden biri de tedarik zincirinin kırılması oldu. Hissedilen enerji kriziyle birlikte, malzeme tedarikinde yaşanan sıkıntıları ciddi hissedilir hale geldi. Bu durum ülkemiz için büyük bir avantaj. Bu süreçte firmaların Avrupa’daki siparişlerini Türkiye’ye kaydırdığını gözlemledik.
Yücel Tolga KÖKALP
Hidrometa Firma Ortağı
Hedef Avrupa
2003 yılında kurulduk. Ağırlıklı olarak hareket kontrolü içeren hidrolik sistem tasarımı ve elektromekanik sistem tasarımı işleri gerçekleştirdik.
EuroBLECH Fuarı’na ilk defa katıldık. Çünkü bu zaman kadar ki çalışma portföyümüz ağırlıklı olarak makine imalatçılarına hidrolik ve elektromekanik sistemler hazırlamaktı. Bunun yanında isteğe özel, çeşitli tipli makine imalatları da gerçekleştirdik. Ancak son yıllarda makine imalatçılığına doğru bir geçiş aşamasındayız. Standart üretimler yapmak istiyoruz. Bu kapsamda tasarımını gerçekleştirdiğimiz ve imalatını gerçekleştirdiğimiz ürünümüzü bu fuarda görücüye çıkardık. Bu ürünümüz 20 ton altındaki işler için kullanılabilecek hassas ve pozisyon, kuvvet kontrolü yapabilen, özel yazılıma sahip bir makine. Fuara katılım amacımız da bu ürünümüzü pazarlamaktı. Bu ürünümüze bir talep var. İhracata da başladık. Fuar süresince ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden ziyaretçileri misafir ettik. Firma olarak şu anki hedefimiz Avrupa pazarına hitap etmek. Dolayısıyla ilk etapta Avrupa’da yaygınlaşıp, sonrasında iç pazara yönelmeyi düşünüyoruz.
İbrahim SAYDAN
Famak Makine Mek. Müh.
İşin profesyonelleri fuardaydı
1974 yılından bugüne makine üretiyoruz. Makinelere yedek parça imalatı yaparak başladık. 2004 yılından beri de sadece ahşap, metal ve kompozit üzerine yüzey zımpara çözümleri üretiyoruz. 3 boyutlu yüzeylerden, düz yüzeylere kadar çok çeşitli çözümlerimiz var.
EuroBLECH Fuarı’na ilk defa katıldık. Yoğun bir fuar geçirdik. İşin profesyonelleri fuarı ziyaret etti. Nitelikli alıcılar ve iş sahipleriyle bir araya geldik. Fuarda yüzey zımpara ve çapak alma makinelerimizi sergiledik.
Sektörümüzdeki en büyük problem eleman sıkıntısı. Bursa’da birçok firma kalifiye eleman bulamıyor. Ağır bir sektör olduğu için, insanlar genellikle daha hafif işlere yöneliyor. Ancak en büyük problem ise gençlerin çalışmak istememesi. Ancak bu durum firmamızın işlerine olumlu yansıyor. Bizim makinelerimiz bir çalışanın 1 haftada yaptığı işi 1 saatte yapıyor. Personel sıkıntısı, bizim ürünlerimize olan talebi artıran en önemli etken.
Emin İŞALMAZ
Parladı Metal Sat. Tem.
Türkiye’ye talep çok
4yıl aradan sonra kapılarını yeniden açan EuroBLECH Fuarı beklentilerimizi oldukça karşıladı. Almanya ve Almanya’nın komşu ülkelerinden fuara yoğun bir ilgi vardı. Firma olarak yassı çelik imalatı yapıyoruz. Bu ürünlerde görsellikten ziyade kalite daha ön planda oluyor. Bunun haricinde lazer kesimi yaptığımız ürünleri standımızda sergiledik. Türkiye’ye makine alanında ciddi talep var. Bu durum Bursa için de geçerli.
Mesut AKYAPAK
Uzma Makine Genel Müdürü
Yurt dışına açılmalıyız
2008 yılında kurulduk. Metal işleme makineleri üretiyoruz. Sadece yurt dışına satış gerçekleştiriyoruz. Pazarımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Şu anda 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu rakamı daha da artırmak istiyoruz.
EuroBLECH Fuarı’na 2016 ve 2018 yıllarında katıldık. Çok keyifli bir fuar oldu. Dünyanın her yerinden müşteriler geldi. Avrupa’nın yanı sıra ABD ve Yeni Zelanda gibi ülkelerden ziyaretçilerimiz oldu. Ürünlerimize olan ilgi bizleri mutlu etti.
Murat LAMDERE
Ada Otomotiv Genel Müdürü
İhracata açılan kapı
Firmamız 2008 yılında kuruldu. Otomotiv sektörüne yönelik kalıp üretimi yapıyoruz. Tofaş, Renault gibi ana sanayi firmalarının alt tedarikçileriyle çalışıyoruz. EuroBLECH Fuarı’na ilk defa katıldık. Firmamızın şu anda ihracatı yok, ancak bu fuara katılma amacımız da ihracata adım atmaktı. Fuar süresince Almanya, Portekiz, Fransa gibi Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçilerin yanında Suudi Arabistan’dan da ziyaretçiler ağırladık. Bu anlamda fuarın beklentilerimizi karşıladığını söyleyebilirim. Firma olarak prograsif, transfer, tandem ve proto kalıplarda uzmanlığımız var. Sac ile yapılabilecek her şeyi imal edebiliriz. Bu fuara da kalıplarımızdan çıkan parçaları getirerek, ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Otomotiv sektöründe siparişler yeniden Çin’e kaymaya başladı. Özellikle navlun fiyatlarındaki düşüş bunda etkili oldu.
Ferruh BENLİ
Burtek Kalıp Firma Sahibi
Gelecekten umutluyuz
3yıllık bir firmayız. Otomotiv üzerine çalışıyoruz. Otomotiv yan sanayi firmalarına yönelik üretimlerimiz var. Sac kalıp ve pres imalatı gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin taleplerine göre projeler üretiyoruz. Yeni bir firmayız ve EuroBLECH ilk katıldığımız fuar oldu. Fuarda ağırlıklı olarak Belçika, Danimarka, Almanya ve Polonya’dan gelen misafirlerimiz oldu. Verimli bir fuar geçirdik. Çok çalıştığımız, verimli bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Yeniden yoğun bir proje dönemine gireceğiz. Sektörümüzün geleceğinin daha da iyi olacağını düşünüyorum.
Musa SAYLI
Alpmac Genel Müdürü
Pandemiden sonra ilk rahat fuar
2014 yılında kurulduk. Kayapa OSB ve Çalı’daki tesislerimizde sac işleme makineleri imalatı gerçekleştiriyoruz. Bütün imalatı kendi bünyemizde yapıyoruz. Özgün tasarımlarımız var. Üretimimizin yüzde 98’ini ihraç ediyoruz. Avrupa ve ABD ağırlıklı pazarlarımız.
Bu yılki fuarda 2018 ve 2016 yıllarındaki yoğunluk yoktu. Ancak geçen yılki Blech EXPO Fuarı’na göre daha kalabalık bir fuardı. Pandeminin ardından ilk rahat fuarımızı geçirdik. Fuara ağırlıklı olarak Avrupa, ABD ve Kanada’dan katılım oldu. Orta Doğu’dan çok fazla müşteri görmedik.
Fuarda abkant pres ve CNC giyotin makasımızı ziyaretçilerin beğenisine sunduk.
Dünyada bir ekonomik durgunluk yaşanacağı beklentisi var. Ancak her kriz kendi içinde bir fırsatı da barındırıyor. Avrupa ve ABD’deki ekonomik durgunluğun ülkemize yansımaları çok farklı olabilir. Türkiye, jeopolitik olarak önemli bir yerde. Dünyadaki ülkelerin erişemediği kaynaklara çok daha kolay ulaşabiliyoruz. Bu durum bizim için bir fırsat olabilir.
İsmail PEKER
Vartek Makine Ür. Md.
Türkiye cazibe merkezi oldu
Firmamız 2014 yılında Emre Varışlı tarafından kuruldu. Abkant ve makas üretimi gerçekleştiriyoruz. Ağırlıklı Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihracat yapıyoruz. EuroBLECH Fuarı’na 2018 yılında katılmıştık. EuroBLECH sektörümüzün en büyük fuarlarından biri olduğu için katılım sürekli yoğun. Bu yılki fuar da 2018’e göre daha yoğun geçti. Yarı elektrikli, yarı hidrolik hibrit makinemizi ilk defa bu fuarda görücüye çıkardık. Normalde hidrolik yapıyoruz abkant makinelerimizi. Yarı elektrikli olan bu ürünümüz daha çok enerji tasarrufu sağlıyor ve yağı da daha az kullanıyor. Enerji krizi ve Avrupa’daki ekonomik sıkıntılardan dolayı önümüzdeki süreçte bir durgunluk yaşanacağını düşünüyoruz. Döviz kurlarından dolayı Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi.
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