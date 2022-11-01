EuroBLECH’en Bursa damgası

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

EuroBLECH – Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri Fuarı, 4 yıl aradan sonra kapılarını açtı. Mac-Brooks Exhibitions tarafından Almanya’nın Hannover kentinde 25 – 28 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuara 39 ülkeden 1.300’e yakın firma ve kurum katıldı. Dünyanın en büyük sac iş­leme teknolojileri ticaret etkinliği olarak gösterilen fuarın en önemli katılımcı ül­keleri arasında Almanya, İtalya, Çin, İs­viçre, Hol landa, İspanya, Belçika, Polon-ya ve ABD yer aldı. Dünya makine sektö­rünün 3 gün boyunca kalbinin attığı EuroBLECH 2022’ye Türkiye’den 150’yi aşkın firma katılırken, Bursa’dan yakla­şık 50 firma stant açtı. Bursa firmaları, sac işleme sektörünün dünyadaki en önemli buluşma noktası olan EuroB­LECH’te son teknoloji ürünle rini sergile­yerek, dünyanın dört bir ya nından gelen ziyaretçilerle ikili iş ilişkileri kurdu.

Sanayici Serdar Sağlam, EuroBLECH Fuarı’nı Ekohaber okuyu­cuları için gezdi, fotoğrafladı, röportaj­lar yaptı ve değerlendirdi.

Ahmet ÖZKAYAN

Ermaksan YKB Vkl. ve Gen. Md.

WeldErmak görücüye çıktı

Almanya’da düzenle­nen 26. Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri Fuarı EuroBLECH 2022, pandemi­den dolayı sektörün uzun sü­redir merakla beklediği bir fu­ardı. Ziyaretçilerin ilgisi de bu bakımdan yoğun oldu.

Küresel açıdan makine sektörünün gelişimine çok önemli katkılar sağlayan fu­ardan, Ermaksan olarak gü­zel sonuçlar elde ettik.

Hem mevcut müşterileri­mizle hem de potansiyel müşterilerle verimli görüş­melerimiz oldu.

Fuarda; daha yüksek ke­sim hızlarında performans ve verimliliği artırmak için geliş­tirdiğimiz Fibermak Gen-5 la­zer kesim makinesini 6 raflı tam otomatik yükleme ve bo­şaltma sistemiyle sergiledik. Yanı sıra; yeni tasarım tam otomatik lazer tüp/profil kesme makinesi Fibertube, endüstriyel alandaki karma­şık zorlukların üstesinden gelmek ve karmaşık geomet­rilerin üretimini kolaylaştır­mak için geliştirdiğimiz 3D metal eklemeli imalat maki­nesi ENAVISION TWIN 250 P, Hypertherm XPR300 plazma güç kaynağı, Optimix gaz konsolu ve TrueBevel tekno­lojisi ile donatılmış EPL 1530 plazma kesim makinesi, yeni tasarımlı Speed Bend Pro 3100 x 175 Ton, Hibrit Ab­kant Pres EVO III 3100 x 100 Ton ve Servo Motorlu Elek­trikli Abkant Pres Green Press FX Servo makinelerini ziya­retçilerle buluşturduk.

Fuarda ayrıca yeni robotik kaynak sistemimizi de ilk kez sergilemenin heyecanını ya­şadık. Her türlü endüstriyel lazer kaynak uygulamasın­daki beklentileri karşılamak üzere geliştirdiğimiz WeldEr­mak robotik lazer kaynak sis­temi, endüstriyel kaynak uy­gulamalarında kaliteli sonuçlar elde etme olanağı sağlıyor.

Fuar süresince, yeni çağın üretimi için teknoloji ile ino­vasyonu harika bir şekilde birleştiren ürünlerimiz yoğun ilgi gördü. Bu anlamda tüm ziyaretçilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Robotik teknolojiler, bilgi­sayarlı kontrol tezgahları (CNC), 3D baskı teknolojileri, yüksek teknolojili takım tez­gahları, akıllı üretim ekip­manları, elektrikli, hibrit tek­nolojili ve otonom araçlar, yüksek teknolojili medikal teknolojiler ve ekipmanlar, yenilenebilir enerjili ekip­man ve sistemler, makine sektörünün geleceğinde öne çıkacak.

Levent AKYAPAK

Akyapak Makine YK Başkanı

Teknolojik gelişmeye hazırız

Akyapak Makine olarak sac işleme sektörünün tamamını kapsayan ve dün­yanın en büyük fuar alanında gerçekleştirilen EuroBLECH 2022’de bu yıl da yerimizi al­dık. Tüm sac işleme teknolojisi zincirini kapsayan Sac Metal İşleme Teknolojileri Fuarı Eu­roBLECH, dünya çapındaki iş bağlantılarımızla görüşme ve yeni fırsatlar yakalama şansı sundu. Alanındaki en yeni trendleri ve makineleri, üretici firmalar ile buluşturan fuarın Akyapak Makine için oldukça başarılı ve verimli geçtiğini söyleyebilirim. Üreticiler ve te­darikçilerle tanışılabilecek ge­niş bir ürün ve hizmet yelpa­zesi sunan fuarda güzel bir atmosfer vardı. Ziyaretçi tara­fında olduğu kadar katılımcı tarafında da bilhassa Türk makinecilerin fuarda dünya pazarında güçlü bir şekilde var olduklarını bir kez daha gösterdiklerini düşünüyorum. Fuarda, köprü ve çelik kons­trüksiyon imalatı, tersane ve çeşitli inşaat ve üretim alan­ları gibi sektörlere yüksek kali­teli üretim çözümleri sunan profil delme hattımız 3 ADM 1200 ve plaka işleme modeli­miz APLG ile katılımcı ve ziya­retçilerin karşısına çıktık. Köp­rüyü sabit bir iş parçası üzerinde hareket ettirerek pla­kaları delme, kesme ve temel frezeleme yetenek­lerine sa­hip APLG Delik Delme ve Oksi­jen-Plazma Kesim modelimiz oldukça büyük ilgi gördü. Zi­yaretçilerimiz, sac işleme ve metal şekillendirme için sun­duğumuz verimli otomasyon çözümleri ile nasıl maliyetle­rini azaltabileceklerini ve re­kabet avantajı elde edebile­ceklerini kısacası yenilikçi çözümlerimizi yakinen gördü­ler. Akyapak olarak sürdürdü­ğümüz dijitalleşme çalışmala­rımızla, sektördeki gözle görülür teknolojik gelişmeye ne kadar iyi hazırlandığımızı da gösterme fırsatı bulduk. Bu yenilikçi ürünlerimiz yanında Akyapak’ı dünyaya tanıtan si­lindir ve profil bükme model­lerimizi de sergilediğimiz Eu­roBLECH’de, ziyaretçilerimize sergilediğimiz makinelerimiz­deki en son yeniliklerini bire­bir inceleme imkanı sağlamış olduk. Bu yıl da EuroB­LECH’de 300 m2’lik bir alanla yer aldık. Fuar sektör ve firma­mız için oldukça önemli. Sek­töre yön veren pek çok yenilik ilk kez bu fuarda sergileniyor. Firmaların kendilerini dün­yaya gösterebilmeleri için bu fuar en uygun platformlardan biri. Biz de Akyapak için yük­sek verimli bir fuar süreci ge­çirdik.

Engin ÇETİNER

Beka-Mak YK Başkanı

3 yeni makine sergiledik

Avrupa’nın en önemli ve sektörel olarak en büyük fuarı Euroblech 4 yıl aradan sonra tekrar kapılarını açtı. Pandeminin etkisi ile birçok firmanın katılmaması veya iptal etmesi sebebiyle geçmiş fuarlara göre daha az katılımcı ile 25-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Fuarda Bursa’dan birçok firma da ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Sektörün en büyük fuarlarından biri olan EuroBLECH 2022 bunca olumsuz şartlara rağmen ilk günden son gününe kadar yoğun ziyaretçi ile sona erdi.

EuroBLECH 2022 Fuarı’nın en büyük özelliği yabancı ziyaretçinin çok olması. Genelde dünyanın dört bir tarafından gelen makine ticareti yapan firmaların çokluğu dikkat çekiciydi. Bu da fuarın önemini bir kat daha arttırdı.

Beka-Mak olarak fuarda en son teknolojiye sahip 3 yeni makinemizi sergiledik. Bunun dışında Ar-Ge çalışmalarımızın sonucu makinelerimize uyguladığımız ve daha önce hiçbir firmanın uygulamadığı mobil robot sistemini sergiledik. Bu mobil robot sayesinde insan eli değmeden kesilen parçaların işlem yapılacak herhangi bir makineye sevkiyatı otomatik olarak yapılmaktadır. Ayrıca VR gözlüğü kullanılarak makinelerin tüm özelliklerini ve kullanılan parçaları sanal ortamda birçok ziyaretçimize keyifli anlar yaşattık.

Eylül ayında geçekleşen MAKTEK Fuarı birçok firma için güzel geçmişti. Fuar boyunca birçok sipariş alınarak son yılların en verimli fuarı oldu. Bunun en büyük sebebi Rus ziyaretçilerinin çok olması ve savaştan dolayı uygulanan ambargolar nedeniyle Türkiye’ye bağımlı olan Rus firmalarının birçok ürün için sipariş vermesiydi. EuroBLECH 2022 Fuarı’nda bu durum maalesef yoktu. Ama daha fazla ülkeden ziyaretçi gelmesi ve ziyaretçi yoğunluğunun çok olması ilerisi için ümit vericiydi.

Yaşanan ekonomik sıkıntı ve Avrupalı firmaların resesyon korkusu birçok yatırımın ertelenmesine ya da iptal edilmesine sebep oldu. Bunun yanında Amerika tarafı daha olumlu ve buradan gelen ziyaretçilerin ilgisi çok sevindiriciydi. Birçok olumsuz şart ve endişe ile geldiğimiz bir fuarı gelen ziyaretçi ve talep yoğunluğu ile bitirdik. Alınan siparişler birçok firmayı mutlu etti. Türk firmalarına yoğun ilgi gösterilmesi fuarın en çok dikkat çekici özelliğiydi.

Orhan ER

ERBEND ve ERFAB YKB

Bursa’nın gücünü gördük

4yılın ardından kapılarını açan EuroBLECH Fuarı, sektörümüzün Avrupa ve dü­nyada en önde gelen fuarları arasında yer alıyor. Bu yüzden firma olarak fuara oldukça iyi bir şekilde hazırlandık. ER­BEND olarak imal ettiğimiz ürünleri, yeni teknolojilerimizi EuroBLECH’te görücüye çıkardık. Fuar, hala pandemi­nin izlerini taşısa da oldukça verimli bir şekilde geçti. Özel­likle Avrupa ülkelerinden gelen çok sayıda müşteri ile bir araya gelme fırsatı yakaladık. Bunun yanında ABD, Kanada, Kuzey Afrika, Avusturalya ve Yeni Zelanda gibi dünyanın farklı ülkelerinden gelen müşterilerimize yeni ürünleri­mizi tanıtma fırsatı yakaladık. EuroBLECH’e katılan çok sayıda Türk firması vardı ve bunlar arasında Bursa firmaları öne çıktı. Bursa, Tür­kiye ma­kine sektö­rünün lokomotif şehirlerinden. Köklü ve sek­töre yön veren imalatçı firma­lara ev sahipliği yapıyor. Fuarda, Bursa’nın bu alanda bir dünya markası olduğunu bir kez daha gördük. Pan­demiyle birlikte dünyada hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Salgının ardından tedarik zin­cirinde yaşanan sıkıntılar, ardından Rusya-Ukrayna krizi ve Avrupa’daki enerji krizi bir tedirginliğe yol açtı. Tüm bu yaşanan sıkıntılar global ölçekte bir belirsizliğe yol açsa da ülkemiz açısından pozitif sonuçlar doğurdu. Avrupa ve Rusya’dan ülkemize olan talep oldukça arttı. Bu bağlamda Türkiye’nin bu fırsatları değerlendirip, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceğini düşünüyorum.

Alper KÖRÜSTAN

Nukon Lazer Makina YKB Vek.

Makine sektörünün şampiyonlar ligi

EuroBLECH makine sek­törü için şampiyonlar ligi anlamına geliyor. Bizler 2 senede bir gerçekleşen bu fu­arda son teknoloji ürünleri­mizi ve yeni makinelerimizi sergiliyoruz. İptal olan son fuarın ardından, 4 sene sonra katıldığımız bu fuar bizlerin açısından büyük beklentiler taşıyordu ve birçoğunu karşı­ladı. Fuarda Avrupalı ziyaret­çilerin yanı sıra, Rusya’dan, Avustralya’dan ve Asya’dan ziyaretçilerimiz oldu.

EuroBLECH’te 20kw lineer fiber lazerimizi, açılı kesim ya­pabilen boru kesme makine­mizi ve de yeni üretmeye baş­ladığımız abkantları ziyaret- çilerimize sergiledik. MAKTEK Fuarı da bizim için çok güzel geçti fakat uluslararası are­nada ürünlerimizi sergile­mek, Bursa makine sektö­rünü temsil etmek bizler için her za­man daha heyecan verici.

Dünyadaki hem sektörel hem de teknolojik gelişmeleri en yakından takip ederek kendimizi geliştirmeye, yeni ürünler çıkartmaya devam edeceğiz. TEKNOSAB’daki yeni fabrikamıza geçince üre­tim kapasitemizi de arttırarak hem iç piyasa hem de ihracat rakamlarımızı arttırmayı amaçlıyoruz. Bursa, Türkiye makine sektörünün en önemli üreticilerine ev sahip­liği yapan bir şehir. Üretici­lerle birebir temas kurmak is­teyen yabancılar da genellikle Bursa’daki fuarı ter­cih ediyor. Her geçen yıl ilgi­nin daha da arttığı ve Aralık ayında düzenlenecek BUMA­TECH Fuarı’nın bu yıl da ol­dukça verimli geçeceğini dü­şünüyorum.

Erdem ALTINAŞ

LoyalMak YK Başkanı

Bursa söz sahibi olacak

EuroBLECH Fuarı yeni makina tanıtım­ları, yeni teknolojik gelişmelerin lans­manı ve yeni müşteri potansiyeli açısından bizler için oldukça önemli. Ancak fuar ne ya­zık ki beklediğimiz yoğunlukta geçmedi. Co­vid – 19 sonrası fuarın yeniden kapılarını aç­masına rağmen, beklediğimiz yoğunluğu bulamadık. Avrupa Birliği ülkelerinden bayi­lerimiz ve son kullanıcı müşterilerimiz standı­mızı ziyaret etti. Verimli toplantılar ve görüş­meler sonucunda yeni siparişler aldık.

Fuarda yeni tasarımlarımızı sergiledik. Mevcut plazma makinemize delme grubunu da ekleyip, yeni tasarım plazma makinemizi ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Ayrıca yeni tasarımımız olan Tulpar serisi CNC lazer kesim makinemizi de EuroBLECH’de sergile­dik ve olumlu geri dönüşler al­dık.

EuroBLECH Fuarı global pa­zarda makine sektörü için en büyük ve önemli fuar. EuroB­LECH global pazardaki en önemli üreticileri ve tedarikçi­leri ile görüşmek ve yeni ino­vatif gelişmelerin takibi açısın­dan oldukça kıymetli. MAKTEK Fuarı ise daha çok iç pazara yönelik bir fuar.

Fuarda global büyük makine üreticilerinin teknolojilerini inceleme fırsatı yakaladık. Tek­nolojik ve inovatif ürünlerin pazarda yer al­masıyla birlikte sadece global pazardaki bü­yük makine üreticileri paralelinde Türkiye’deki büyük makine üreticilerinin de yeni inovatif teknolojik makinelerini de gör­müş olduk. Özellikle Bursa makine sektörü açısından gelecek yıllarda Bursa’daki büyük makine üreticilerinin Avrupa pazarında daha fazla söz sahibi olacağını ve daha fazla ihracat yapacağını öngörüyoruz.

Özgür YILDIZ

Siff Elektromekanik Gen. Md. Yrd.

Hedefe yönelik bir fuar

EuroBLECH Fuarı’na 12 yıldır katılıyoruz. Bu fuar, özellikle bizim hedef pazarımız olan Avrupa’ya yönelik en büyük endüstri fuarlarından bir tanesi. Fuara katıldığımız 12 yıl boyunca dünyanın birçok ülkesinden müşterilerle bağlantı kurduk. 4 yıl aradan sonra bu fuar düzenlendi. Büyük ölçüde bizim talep ve beklentilerimizi karşıladı. Fuarda Avrupa başta olmak üzere Kuzey ve Güney Amerika’dan çok sayıda ziyaretçi vardı. Geçtiğimiz fuarlarda da benzer bir ziyaretçi profili vardı. Büyük, çok uluslu firma temsilcileri fuarı ziyaret etti. Türkiye’deki fuarlarla EuroBLECH Fuarı’nı kıyaslamak gerekirse EuroBLECH’in çok daha müşteriye yönelik olduğunu söyleyebilirim. İnsan yoğunluğundan ziyade projeler, planlar, yeni üretim hatları ve makineler konuşuluyor. Bu açıdan EuroBLECH Fuarı’nı daha faydalı görüyoruz. Pandemi sonrasında hemen hemen her sektörde olduğu gibi makine sektöründe de bir genişleme öngörülüyor. Biz de buna yönelik düzenlemeler yaptık. Avrupa’nın yanında Güney Afrika, Avusturalya, Yeni Zelanda, Kuzey Amerika ülkeleri gibi farklı pazarlara ağırlık verdik.

Gürkan UZUNLAR

Bölük Makina Kurucu Ortağı

Sektör dijitalleşiyor

EuroBLECH Fuarı sac işleme sektörü için dünyanın bir numaralı ticari et­kinliği. Dünyanın her yerinden işletmelerle iletişim kurarak en yeni makineler ile yazı­lımları kendi üretim süreçleriyle bütünleş­tirmek için iyi bir fırsat sunuyor. Bizim adı­mıza çok verimli bir fuar olduğunu, beklentilerimizi kesinlikle karşıladığını söyle­yebilirim.

Çok yoğun bir fuar geçirdik. Köklü firmala­rın standımızı ziyaret edip makinelerimize gösterdikleri ilginin, doğru yolda ilerlememi­zin bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Standımızda yoğun olarak Avrupa ülkelerin­den ve Amerika’dan gelen misafirlerimizi ağırladık. Fuarda 3 toplu silindir makineleri­miz ve kordon makinelerimiz büyük ilgi gördü. Aynı zamanda ziyaret­çilerimize, yeni projemiz olan 4 toplu hidrolik silindir makine­lerimizi çok yakında satışa su­nacağımızın müjdesini verdik. Onların da yeni projemize olan destekleri ve talepleri açıkçası bizi çok mutlu etti.

MAKTEK Fuarı’na katıldık. MAKTEK Fuarı da firmamız için çok verimli geçmişti. Yurt içinden ve özel­likle Rusya ve Orta Doğu ülkelerinden ciddi zi­yaretçilerimiz olmuştu. EuroBLECH sac işleme sektörü için dünyanın bir numaralı fuarı. Dünyanın her yerinden katılımcılar ve ziya­retçiler geliyor. İki fuarı kıyasladığımızda Eu­roBLECH’de çok daha fazla kitleye ulaştığımızı söyleyebilirim.

Dünya makine sektörü her geçen gün diji­talleşiyor. Bizlerin de bu yönde ilerlememiz ve enerji verimini arttırmamız gerektiğini dü­şünüyorum.

Alkım DENİZCİLER

Coşkunöz Kalıp Makina Gen. Md.

Barış Murat KARAADAK

Coşkunöz Metal Form Genel Müdürü

Üretim yetkinliklerimizi ortaya koyduk

EuroBLECH Fuarı, pandemi sonrası glo­bal sektör öncülerinin tekrar bir araya gelmesi, arada geçen sürede geliştirdikleri teknolojilerini ve yaptıkları yeni yatırımları sergileme fırsatı sunması açısından çok önemliydi. Özellikle hızla di­jitalleşen bu süreçte, fuarların dijital platformlara taşınıp taşınma­yacağına dair tartışmalar yaşanırken vardığımız sonuç, yüz yüze ile­tişimin teknoloji ile buluştuğu bu gibi fuarların hala en etkili platformlar arasında olduğu. Bu açıdan fuarın beklentilerimizi fazla­sıyla karşıladığını söyleyebiliriz. Bu yılki fuar geç­miş yıllara göre daha az yoğun olmasına rağmen, bizim sektörümüz açısından son derece nitelikli bir katılımcı ve ziyaretçi profiline sahipti. Tedarikçi fir­malarımızla ve müşterilerimizle bir araya gelerek, gelecek için umut vadeden somut adımlar atma­mıza vesile oldu. Otomotiv sektöründen birçok OEM yetkilisiyle önemli toplantılar yapma fırsatımız da oldu. Dola­yısıyla hem Coşkunöz Kalıp Makina A.Ş. hem de Coşkunöz Metal Form A.Ş. olarak, organizasyonun bizim beklentilerimizi fazlasıyla karşıladığını söyleyebiliriz. Fuarda, faaliyet gösterdiğimiz sektörler olan otomobil gövde paneli kalıbı ve otomobil sac parça imalatına yönelik mühendislik ve üretim yetkinliklerimizi ortaya koyduk.

Serdar SAĞLAM

Yavuzlar Dişli YKB Yrd.

Makine sektöründe markayız

EuroBLECH Fuarına ilk defa ziyaretçi olarak katıldım. EuroBLECH, sac iş­leme makineleri ve kalıp teknolojileri ko­nusunda en kapsamlı, en fazla katılımcısı ve ziyaretçisi bir fuar. Ancak Hannover Messe’nin 27 fuar salonuna sahip olma­sına rağmen, sadece 8 salon katılımcılara açılmıştı. Alman­ya’da Hannover’de düzenlenen birçok fuarda katılımcılara, zi­yaretçileri için ücretsiz bilet veriliyordu. Ancak bu fuarda, bu uygulama iptal edilmişti. Fuara giriş ücretliydi. Türkiye’den 154 firma katılım sağlarken, sadece Bursa’dan 55 makine ve kalıp/otomotiv parçası imalatçısı bu fuarda boy gösterdi. Bir önceki fuara göre özellikle Çin’den ve İtalya’dan çok daha az katılımcı ve ziyaretçi iştirak etti. Fuarda, pandemiden önceki kapasiteye ulaşılamamıştır. Bursalı ve diğer yerli firmaların ta­mamı fuarın iyi geçtiğini, memnun olduklarını ve tekrar katıl­mayı düşündüklerini söylediler. Önümüzdeki yılarda makine üreticilerinin genel kanısı sektörün daha da ivmeleneceği ve ül­kemizin avantajlı bir pozisyonda olduğu şeklinde. Fuara Türk firmalarının ve Türk firmalarından da ziyade Bursa firmalarının damga vurduğunu söyleyebilirim. Bursa makine imalatı konu­sunda artık dünyada söz sahibi olan marka bir şehirdir.

Abdullah ÖZDEMİR

Karmak Makina Kurucusu

Bursa, makinede marka şehir

Sektörde 40 yıllık bir tecrübeye sahi­bim. 15 yıl önce kendi firmamı kur­dum. Profil, boru ve sac şekillendirme ma­kineleri imal ediyoruz. İhracat ağırlıklı çalışıyoruz. Üretimimizin yüzde 90’ına yakınını yabancı ülkelere satıyo­ruz. EuroBLECH Fuarı’na 10 yıldır katılıyoruz. Pandeminin ar­dından Avrupa’da bir ekonomik daralma var. Pandemiden sonraki ilk EuroBLECH ol­ması nedeniyle iyi bir fuar geçirdiğimizi söy­leyebilirim. Fuarda Avrupa ülkelerinin yanı sıra Malezya ve Avusturalya gibi dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerimiz oldu.EuroBLECH’te sac şekillendirme maki­nelerimizi sergiledik. Bu yıl MAKTEK Fua­rı’na da katılmıştık. MAKTEK de kendi öze­linde başarılı bir fuar. EuroBLECH ise dünyaya hitap edebileceğiniz bir fuar. Tabiri yerindeyse dünya ayağınıza geliyor. Bursa, makineciler şehri. Sektörde bir marka. Dünyada adı duyulan bir şehir.

Murat BİNGÖL

Binmak Makina Genel Müdürü

Dünyada lider konumdayız

1960 yılında tekstil makineleri üretimi alanında kurulan bir firmayız. Son 20 yıldır da sac işleme, saca form veren maki­neler üretmekteyiz. Firma olarak üretimimizin yüzde 80’inini Avrupa, Rusya ve ABD’ye ihraç ediyoruz. Eu­roBLECH’e ilk defa katıldık. Fuar süresince dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziya­retçilerimiz ve bayilerimiz oldu. Yeni müşterilerle ta­nışma fırsatı yakaladık. Bu anlamda fuardan oldukça memnun olduğumuzu söyle­yebilirim. Önümüzdeki yıl­larda da bu fuara mutlaka ka­tılacağız. Firma olarak üretimimizin yüzde 60’a ya­kını müşteri taleplerine yönelik, özel üretilen makine­ler. Flanş makinesi, iki toplu silindir makinesi ve özel üretimimiz olan büküm makinemizi fuarda sergiledik.

İlyas TÜRTÜK

Fresan Makine Genel Müdürü

En büyük tehlike ara eleman

Firmamız 1974 yılında kuruldu. 1990’lı yıllarından başından itibaren de ihra­cata başladık. Firma olarak pres grupla­rında imalat gerçekleştiriyoruz. Fuara ağırlıklı olarak Avrupa’dan ziyaretçiler geldi. EuroBLECH’in olumlu ta­rafı satıcıların gelmesi. Biz ağırlıklı olarak ürünlerimizi satıcı firmalara satıyoruz. Bu fuara 2000 yılından beri katılı­yoruz. İlk katıldığımızda firma­mıza çok fazla ilgili yoktu an­cak biz yılmadık. Avrupalı müşterilerin güvenini kazan­mak için birkaç yıl art arda bu­rada olmanız lazım. Avrupalı firmaların güvenini kazandığı­nızda da onlar sizi kolay kolay bırakmıyor. Önümüzdeki yıllarda sektörümüzde bir satış sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyorum. Ancak bizi bekleyen en büyük tehlike ara eleman sıkıntısı.

Fatih SEZGİN

Sezgin Lazer Makine Gen.Md.

En önemli fuar

EuroBLECH dünyadaki en büyük ve en önemli makine fuarıdır. Bu yıl biz de bu fuara katılmaktan çok mutluyuz. 4 yıllık bir ara­dan sonra gerçekleşen bu fuarda katılımcıların ve ziyaretçilerin büyük ilgisini gözlemledik. Fir­malar uzun aradan sonra son teknoloji ile donatılmış ürünlerini büyük bir hevesle kullanıcılarının beğenisine sundular. Biz de 2021 BUMATECH Fuarı’nda ilk kez tanıtımını yaptığımız Laserso­nic el kaynak makinemizi yurt dışındaki potansiyel kullanıcıları ile buluşturduk. Yurt içinde belli bir üretim ve satış hacmine ulaş­tık. Artık ürünlerimiz yurt dışında yeni bayii networkümüz ile Av­rupalı kullanıcılara ulaştırmayı hedefliyoruz. Fuardaki ziyaretçile­rimizin çoğu Avrupa ülkelerinden bizi ziyarete geldi. Almanya başta olmak üzere, İsviçre, Fransa, İtalya, Estonya, İngiltere’den misafirlerimizi fuar standımızda ve demo uygulama kabinimizde ağırladık. Bayilik talebi olan firmalar ile de görüşme fırsatımız oldu.

Emre ÇAKMAK

Soylu Kalıp YK Başkanı

Türkiye atağa kalkacak

1986 yılından beri sac, metal parça imalatı, yüksek karbonlu ve paslan­maz çelikler, özel alüminyumlu çeliklerin soğuk bir şekilde şekillendirme ve formlama proseslerini yapı­yoruz. Hem kalıp imalatı hem de parça baskı hizmetimiz var.

EuroBLECH’e ilk katılışımız oldu. Fuarın ilk günü biraz sa­kindi. Çalıştığımız müşteriler ve tedarikçilerimizle görüşmeler gerçekleştirdik. 2’nci ve 3’üncü gün daha yo­ğun geçti. İkili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Fuar süresince parça imalatında yurt dışı, ka­lıp imalatıyla ilgili de yerli müşterilerle gö-rüştük. Fuarda montajlı parçalar, yüksek karbonlu çelikler ve paslanmaz malzemeleri vurguladık. Otomotive yönelik trimli parça­larımızı da fuarda sergiledik.

Kendi sektörümüzle ilgili değerlendir­mede bulunacak olursam Türkiye’de otomo­tivin gelecek 10 yıl içinde daha ileri gideceğini düşünüyorum. Global düzeyde resesyon yaşansa da Türkiye’de bir atak yaşa­nacağı kanaatindeyim. Enerji konusu Avrupa’da sıkıntıya yol açarken, Türkiye’de otomotivin hızlanmasına katkı sunabilir.

Erhan UYDUR

Turgay Dişli Genel Müdürü

Ülkemizde üretim artıyor

Bursa’da küçük bir atölyede başladık. İşlerimiz ve ürün gamımız da her ge­çen gün büyüdü. Teknolojik yatırımlara önem verdik. Bunun sonucunda da dişli programları, çizimlerin yanında dişli ve makine ye­dek parça imalatı yapıyoruz.

EuroBLECH Fuarı’na ilk defa katıldık. Oldukça iyi bir fuarı geride bıraktık. Bizim için fuarda irtibat kur­duğumuz her kişi, potansiyel ihracat müşterimiz. Bu kapsamda ziyaretçileri­mize en iyi sunumu yapıp, en iyi müşteriyi yakala­maya çalıştık. Fuara katı­lım amacımız kurduğu­muz ikili ilişkilerle ihracattaki payımızı artır­mak.

Fuarda dişli grupları­mızı sergiledik. Rulmanlı dişli, zincirli ve taşlanmış dişliler ile vida ürünlerimiz ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekti. Ülkemiz, makine sektöründe oldukça iyi konumda. Türkiye’de üretim artıyor. Her firma ihracat yapmak için özveriyle çalışı­yor. Bu noktada biz de geliştirdiğimiz ürünlerle ihra­catta söz sahibi olmak istiyoruz.

Atakan NERMİNER

Anerka Makine Genel Müdürü

ABD’den sonra Avrupa

Silindir bükme, profil bükme makine­leri üretiyor ve yüzde 99 yurt dışına çalışıyoruz. İhracatımızın yüzde 90’ını da ABD’ye gerçekleştiriyoruz. Sektörümüzde ihracat yapan firmalar genellikle Avrupa pazarından başlar. Ancak biz hedef olarak ABD’yi belirledik. Orada 2 bayimiz var.

EuroBLECH Fuarı’na ilk katılışımız oldu. Daha önceleri ABD’deki FABTECH fuarlarına katılıyorduk. ABD’deki işleri­miz düzene girdi ve hızla ilerliyor. Biz de ABD’den sonra Av­rupa pazarına açılmak için çalışmalarımıza başladık.

Fuara tamamen otomatik, insan eli değmeden, obüslü tanklar imal edebi­len ve bunu 1 dakika içinde gerçekleşti­rebilen tam otomatik bükme makinesi getirdik. Bu makinemiz 2 metre genişli­ğinde, yaklaşık 400 mm çaptan 150 mm çapa kadar yuvarlak tanklar üretebili­yor. Bu makinemizi fuarın ardından Po­lonya’ya kuracağız. Müşterimiz yılda 100 bin tane tank üretmek istiyor. Maki­nemiz bunu sağlayabilecek kapasitede. Böylece müşterimiz bu makine sayesinde yılda 100 bin tane tank üretebilecek. Makinemiz sahip olduğu otomasyon sistemiyle bu talebi karşılayabilecek kapasiteye sahip. İyi bir büküm operatörü bu işlemi minimum 5 dakikada yapabilirken, bizim ürünü­müz 57 saniyede bu operasyonu tamamlıyor.

Mehmet YILDIZ

Efe Lazer Genel Müdürü

Bursa değerini bulamadı

Firmamız 2010 yılında kuruldu. Lazer kesim işlemleri yapıyoruz. Osmanga­zi’de Küçükbalıklı mahallesinde 5 bin met­rekarelik kapalı alana sahip bir tesiste üre­tim gerçekleştiriyoruz. 3 adet lazer kesim makinesi, 1 adet boru profil kesim makinemiz, 7 adet abkantımız ile robotik kaynak ve lazer kaynak makinemiz ile kesim ve kaynaklı imalat yapıyoruz. EuroBLECH Fuarı’na ilk defa katıldık. Av­rupa’da yaşanan ekonomik gelişmeler ve maliyetlerin yükselmesiyle birlikte ara tedarikçi olarak buradaki tedarikçi firmalara partner olmak niyetiyle bu fuarda ye­rimizi aldık. Firma olarak şu ana ka­dar ihracatımız yok. EuroBLECH’in fir­mamıza ihracat kapısını aralamasını arzu ediyoruz. Almanya’nın yanı sıra Afrika ülkelerinden ve Türki cumhuri­yetlerden gelen ziyaretçileri standı­mızda ağırladık. Ancak sektörümüzle ilgili çok fazla yoğunluk olmadığını söyleyebilirim. Bursa, Türkiye’nin gizli hazinesi. Ancak Bursa’nın değerini tam olarak bulmadığını düşünüyorum. Çok fazla üretici firmamız var. Onlar da oldukça başarılı ilerliyorlar. Bu kapsamda Bursa’nın ilerleyen yıllarda daha da iyi olacağını düşünüyorum.

Fikret BALCI

KAS Otomotiv YK Üyesi

Yeni projeler gelmeye başladı

Firma olarak hem ihracata hem de iç piyasaya yönelik çalışıyoruz. Ağırlıklı ihracat pazarımız Avrupa. Biz hem kalıp üreticisiyiz hem de preshanemiz var. Presli parçalar basıyoruz. EuroBLECH’te de saclı parçalar, kalıptan çıkan parça ürünlerimiz gibi otomotive yönelik ürünlerimizi sergile­dik. Otomotiv sektöründe yeni projelerde bi­raz durgunluk yaşanmıştı. Ancak pandemi dönemin­deki bu du­rağanlık ül­kemize yaramıştı. Bu ivmeyi devam etti­rebilirsek Türkiye otomotiv sektörü olarak, bir gelişim yakalama şansı­mız olur. Ancak son dönemde bilhassa elek­trikli araçlar üzerine yeni projeler geliyor. Bundan dolayı önümüzdeki süreçten umutluyum.

Haşim ÜNVER

Ünverler Makine Genel Müdürü

Pandemi Türkiye’ye yaradı

Firmamız 1965 yılında bir aile şirketi olarak kuruldu. Ben 2’nci kuşak ola­rak işi babamdan devraldım.

EuroBLECH Fuarı’na 3’üncü katılışımız. Pandeminin etkileri hala hissediliyor. Çin, İtalya ve Arap ül­keleri fuara katılmadı. Fuar Kuzey Amerika ve Kanada ağır­lıklı oldu. Firma olarak Avrupa ülkeleriyle çalışıyoruz. Fuarda mevcut müşterilerimizin de ziyaretleri oldu.

Firma olarak sac işleme makinelerinin hidrolik silindirleri­nin imalatını yapıyoruz. Özel imalat gerçek­leştiriyoruz. Bu fuar da sac işleme makine­leri ağırlıklı olduğu için bize hitap ediyor.

Pandemi ülkemize çok yaradı. Bunun se­bebi de ulaşım, lokasyon ve lojistik avantaj­larımızdan kaynaklıydı. Türkiye’ye müthiş bir talep oldu. Önümüzdeki yıl Türkiye’deki makine imalatçılarının kapasitelerinin yüzde 60 artacağını düşünüyorum. Bunun yanında Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rus firmalardan da ülkemize gelen talepler arttı.

Fuarlar her zaman için iyidir. Firma olarak buralarda yer almalı ve kendinizi göstermelisiniz. Çünkü, görüşemediğiniz müşterilerinizle böyle fuarlarda görüşme fırsatı yakalıyorsunuz.

Burak ÜTÜCÜ

Yaşalar Kalıp Satış Müdürü

Siparişler Türkiye’ye kayıyor

EuroBLECH Fuarı’na ilk defa katıldık. Fuarda ağırlıklı olarak Almanya, İtalya ve Hindistan’dan gelen müşte­rilerimizi ağırladık. Firma en büyük avantajımız kendi kalıplarımızı ve fikstürle­rimizi tasarlamamız ve bunları kendimiz üretmemiz. Dolayı­sıyla fuarda kendi tasarımımız olan prograsif kalıbımızı ve kaynak fikstürümüzü sergile­dik. Pandemi ve bunun ardın­dan yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı dünyada birçok den­geyi değiştirdi. Bunun en önemli etkilerinden biri de te­darik zincirinin kırılması oldu. Hissedilen enerji kriziyle bir­likte, malzeme tedarikinde ya­şanan sıkıntıları ciddi hissedilir hale geldi. Bu durum ülkemiz için büyük bir avantaj. Bu sü­reçte firmaların Avrupa’daki si­parişlerini Türkiye’ye kaydırdı­ğını gözlemledik.

Yücel Tolga KÖKALP

Hidrometa Firma Ortağı

Hedef Avrupa

2003 yılında kurulduk. Ağırlıklı olarak hareket kontrolü içeren hidrolik sis­tem tasarımı ve elektromekanik sistem ta­sarımı işleri gerçekleştirdik.

EuroBLECH Fuarı’na ilk defa katıldık. Çünkü bu zaman kadar ki çalışma portföyü­müz ağırlıklı olarak makine imalatçılarına hidrolik ve elektromekanik sistemler hazırla­maktı. Bunun yanında isteğe özel, çeşitli tipli makine imalatları da gerçekleştirdik. Ancak son yıllarda makine imalatçılığına doğru bir geçiş aşamasındayız. Standart üretimler yap­mak istiyoruz. Bu kapsamda tasarımını ger­çekleştirdiğimiz ve imalatını gerçekleştirdiği­miz ürünümüzü bu fuarda görü­cüye çıkardık. Bu ürünümüz 20 ton altındaki işler için kullanılabilecek hassas ve pozis­yon, kuvvet kont­rolü yapabilen, özel yazılıma sa­hip bir makine. Fuara katılım amacımız da bu ürünümüzü pazarlamaktı. Bu ürünü­müze bir talep var. İhracata da başladık. Fuar süresince ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerin­den ziyaretçileri misafir ettik. Firma olarak şu anki hedefimiz Avrupa pazarına hitap et­mek. Dolayısıyla ilk etapta Avrupa’da yay­gınlaşıp, sonrasında iç pazara yönelmeyi dü­şünüyoruz.

İbrahim SAYDAN

Famak Makine Mek. Müh.

İşin profesyonelleri fuardaydı

1974 yılından bugüne makine üretiyo­ruz. Makinelere yedek parça imalatı yaparak başladık. 2004 yılından beri de sa­dece ahşap, metal ve kompozit üzerine yü­zey zımpara çözümleri üretiyoruz. 3 boyutlu yüzeylerden, düz yüzeylere kadar çok çeşitli çözümlerimiz var.

EuroBLECH Fuarı’na ilk defa katıldık. Yoğun bir fuar geçir­dik. İşin profesyonelleri fuarı ziyaret etti. Ni­telikli alıcılar ve iş sahipleriyle bir araya gel­dik. Fuarda yüzey zımpara ve çapak alma makinelerimizi sergiledik.

Sektörümüzdeki en büyük problem ele­man sıkıntısı. Bursa’da birçok firma kalifiye eleman bulamıyor. Ağır bir sektör olduğu için, insanlar genellikle daha hafif işlere yö­neliyor. Ancak en büyük problem ise gençle­rin çalışmak istememesi. Ancak bu durum firmamızın işlerine olumlu yansıyor. Bizim makinelerimiz bir çalışanın 1 haftada yaptığı işi 1 saatte yapıyor. Personel sıkın­tısı, bizim ürünlerimize olan talebi artıran en önemli etken.

Emin İŞALMAZ

Parladı Metal Sat. Tem.

Türkiye’ye talep çok

4yıl aradan sonra kapıla­rını yeniden açan Eu­roBLECH Fuarı beklentileri­mizi oldukça karşıladı. Almanya ve Almanya’nın komşu ülkelerinden fuara yo­ğun bir ilgi vardı. Firma ola­rak yassı çelik imalatı yapıyo­ruz. Bu ürünlerde görsellikten ziyade kalite daha ön planda oluyor. Bu­nun haricinde lazer kesimi yaptığımız ürünleri standı­mızda sergiledik. Türkiye’ye makine alanında ciddi talep var. Bu durum Bursa için de geçerli.

Mesut AKYAPAK

Uzma Makine Genel Müdürü

Yurt dışına açılmalıyız

2008 yılında kurulduk. Metal işleme makineleri üretiyoruz. Sadece yurt dı­şına satış gerçekleştiriyoruz. Pazarımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Şu anda 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu rakamı daha da artırmak istiyoruz.

EuroBLECH Fuarı’na 2016 ve 2018 yılla­rında katıldık. Çok keyifli bir fuar oldu. Dünyanın her yerinden müş­teriler geldi. Avrupa’nın yanı sıra ABD ve Yeni Ze­landa gibi ül­kelerden ziyaretçilerimiz oldu. Ürünlerimize olan ilgi bizleri mutlu etti.

Murat LAMDERE

Ada Otomotiv Genel Müdürü

İhracata açılan kapı

Firmamız 2008 yılında kuruldu. Oto­motiv sektörüne yönelik kalıp üretimi yapıyoruz. Tofaş, Renault gibi ana sanayi firmalarının alt tedarikçileriyle çalışıyoruz. EuroBLECH Fuarı’na ilk defa katıldık. Firma­mızın şu anda ihracatı yok, ancak bu fuara katılma amacımız da ihracata adım atmaktı. Fuar süresince Almanya, Portekiz, Fransa gibi Avrupa ülke­lerinden gelen ziyaretçilerin yanında Suudi Arabistan’dan da ziyaretçiler ağırladık. Bu anlamda fuarın beklentilerimizi karşıladı­ğını söyleyebilirim. Firma olarak prograsif, transfer, tandem ve proto kalıplarda uzman­lığımız var. Sac ile yapılabilecek her şeyi imal edebiliriz. Bu fuara da kalıplarımızdan çıkan parçaları getirerek, ziyaretçilerin beğe­nisine sunduk. Otomotiv sektöründe sipariş­ler yeniden Çin’e kaymaya başladı. Özellikle navlun fiyatla­rındaki düşüş bunda etkili oldu.

Ferruh BENLİ

Burtek Kalıp Firma Sahibi

Gelecekten umutluyuz

3yıllık bir firmayız. Otomotiv üzerine çalışıyoruz. Otomotiv yan sanayi fir­malarına yönelik üretimlerimiz var. Sac ka­lıp ve pres imalatı gerçekleştiriyoruz. Müş­terilerimizin taleplerine göre projeler üretiyoruz. Yeni bir firmayız ve EuroBLECH ilk katıldığımız fuar oldu. Fuarda ağırlıklı ola­rak Belçika, Danimarka, Almanya ve Polon­ya’dan ge­len misafir­lerimiz oldu. Ve­rimli bir fuar geçir­dik. Çok ça­lıştığımız, verimli bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Yeniden yoğun bir proje dönemine gireceğiz. Sektörümüzün geleceği­nin daha da iyi olacağını düşünüyorum.

Musa SAYLI

Alpmac Genel Müdürü

Pandemiden sonra ilk rahat fuar

2014 yılında kurulduk. Kayapa OSB ve Çalı’daki tesislerimizde sac işleme makineleri imalatı gerçekleştiriyoruz. Bü­tün imalatı kendi bünyemizde yapıyoruz. Özgün tasarımlarımız var. Üretimimizin yüzde 98’ini ihraç ediyoruz. Avrupa ve ABD ağırlıklı pazarlarımız.

Bu yılki fuarda 2018 ve 2016 yıllarındaki yoğunluk yoktu. Ancak geçen yılki Blech EXPO Fuarı’na göre daha kalabalık bir fuardı. Pandeminin ardından ilk rahat fuarımızı geçirdik. Fuara ağırlıklı olarak Av­rupa, ABD ve Kanada’dan katılım oldu. Orta Doğu’dan çok fazla müşteri görmedik.

Fuarda abkant pres ve CNC giyotin maka­sımızı ziyaretçilerin beğenisine sunduk.

Dünyada bir ekonomik durgunluk yaşa­nacağı beklentisi var. Ancak her kriz kendi içinde bir fırsatı da barındırıyor. Avrupa ve ABD’deki ekonomik durgunluğun ülkemize yansımaları çok farklı olabilir. Türkiye, jeopolitik olarak önemli bir yerde. Dünyadaki ülkelerin erişemediği kaynak­lara çok daha kolay ulaşabiliyoruz. Bu durum bizim için bir fırsat olabilir.

İsmail PEKER

Vartek Makine Ür. Md.

Türkiye cazibe merkezi oldu

Firmamız 2014 yılında Emre Varışlı tarafından kuruldu. Abkant ve makas üretimi gerçekleştiriyoruz. Ağırlıklı Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ih­racat yapıyoruz. EuroBLECH Fuarı’na 2018 yılında katıl­mıştık. EuroBLECH sektörü­müzün en büyük fuarların­dan biri olduğu için katılım sürekli yoğun. Bu yılki fuar da 2018’e göre daha yoğun geçti. Yarı elektrikli, yarı hid­rolik hibrit makinemizi ilk defa bu fuarda görücüye çı­kardık. Normalde hidrolik ya­pıyoruz abkant makineleri­mizi. Yarı elektrikli olan bu ürünümüz daha çok enerji ta­sarrufu sağlıyor ve yağı da daha az kullanıyor. Enerji krizi ve Avrupa’daki ekono­mik sıkıntılardan dolayı önü­müzdeki süreçte bir durgun­luk yaşanacağını düşünüyoruz. Döviz kurların­dan dolayı Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi.