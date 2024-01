Bursa iş dünyası 2024’e hazır

Mahmut Demirtaş

Bursa Valisi

Bir yılın yaşanmışlıklarını daha geride bırakarak yeni umutlar ve dileklerle yeni bir yılı daha siz değerli hemşehrilerimle karşılamanın heyecanı içindeyim. 2024 yılının ilimize, ülkemize ve tüm insanlık âlemine huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bilindiği üzere her yeni yıl beraberinde yeni beklentileri, beklentiler ise daha güzel başlangıçları hayatımıza getirir. Bizler de ülkemizin gelişimine paralel olarak Bursa’mızın her alanda kalkınması ve vatandaşlarımızın refahı için bireysel ve kurumsal olarak sorumluluklarımızın bilinci içinde bugüne kadar sürdürdüğümüz çalışmaları 2024 yılında da sürdürme kararlılığı içinde yeni bir yıla adım atacağız. Osmangazi’nin duası, Orhangazi’nin Fetih Şehri, Osmanlı Dibacesi Ulu şehir Bursa’mızı, köklü kültürü ve güçlü sosyal dokusuyla birçok alanda cazibe merkezi olarak geleceğe taşıma çabasıyla başta eğitim, sağlık, ulaşım ve sanayi olmak üzere hemen her alanda hayata geçirdiğimiz projeleri, önümüzdeki yılda da sürdürerek ülkemizin aydınlık yarınlarına katkı yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Bugüne kadar daha güzel ve daha yaşanabilir bir ülke ve Bursa için yaptığımız çalışmalarda, bizden desteklerini hiç eksik etmeyen tüm hemşehrilerimize ve tüm kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. İlimizin daha mutlu ve müreffeh yarınlara kavuşması adına herkesin aynı çabayı göstermeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmeleri için Valiliğimizce gerekli tüm tedbirlerin alındığını hatırlatırken sevginin ve barışın hüküm sürdüğü, refah seviyesinin daha da arttığı, bütün vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam sürdüğü, geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Bursa görmek umuduyla Bursalı hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, esenlikler diliyorum.

Alinur Aktaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar pek çok yatırım planıyla 2023 yılına giren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarından taviz vermedi. Bursa’nın 17 ilçesi, 1060 mahallesinde ‘dokunmadığımız yer kalmadı’ desem abartı olmaz. Bazı yatırımlarımızda aksamalar yaşansa bile ulaşımdan kentsel dönüşüme, çevreden tarihi mirasa kadar pek çok yatırımı Bursa’mıza kazandırdık. Yeni yılda da hedeflerimiz sürecek. 2024 yılının bolluk ve bereketle dolu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum.

Mustafa Dündar

Osmangazi Belediye Başkanı

Altyapıdan kentsel dönüşüme, tarihi mirasın ayağa kaldırılmasından, sosyal belediyeciliğe kadar birçok alanda önemli yatırımı hayata geçirdik. İlçemize kazandırdığımız bu hizmetler, sadece Osmangazi’ye değil Bursa ve tüm Türkiye’ye değer katıyor. Yeni yılda da Türkiye Yüzyılı vizyonuyla vatandaşlarımızın hayatına dokunan yaşam merkezleri, spordan sağlığa, eğitimden kültür sanat, çevre ve tarihi mirasın korunmasına yönelik yatırımları şehrimize kazandıracağız.

Turgay Erdem

Nilüfer Belediye Başkanı

Nilüfer’de 2023 verimli geçti. Ekonomik sıkıntılara rağmen çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Dayanışma ile güçlü bir kent oluşturduk, kentimize değer katan projeleri hayata geçirdik. 2024 yılının, barışın hakim olduğu, savaşların, felaketlerin olmadığı, çocukların özgürce sokaklarda oynayabildiği, kadınların hayatın her alanında yer aldığı, ekonomik krizin artık durduğu, bütün canlıların mutlu olduğu bir yıl olmasını diliyorum.

Oktay Yılmaz

Yıldırım Belediye Başkanı

2023, her şeyden önce Cumhuriyetimizin 100. yılı olması hasebiyle bizim ayrı bir öneme sahip.

Çarpık ve plansız yapılaşma ile anılan Yıldırım artık, kentsel dönüşüm, güvenli konutlar, orman parkları, sosyal donatı alanları ile gündeme geliyor. 2023’te bu konuda önemli adımlar attık. 2024 ile birlikte plansız ve çarpık yapılaşmanın tarih olduğu, geniş ulaşım aksları, yükselen yaşam standartları ile Türkiye Yüzyılı’na yakışacak bir Yıldırım için çalışmaya

Prof. Dr. Ferudun YILMAZ

BUÜ Rektörü

Kalkınmayı hedefleyen toplumlarda, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, eğitimin önemi büyüktür. Üniversiteler, bulundukları bölgeleri gelecek çağlara taşıyacak, nitelikli insan gücünü yetiştiren yükseköğretim kurumları olarak tüm insanlığın yararına çalışmaktadır. Bursa Uludağ Üniversitesi de bu doğrultuda üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Üniversitemiz, Ülkemizin müreffeh seviyeye ulaşması adına tüm imkânlarını sonuna kadar ve en doğru şekilde kullanmaya gayret gösteriyor, en iyisini hak eden milletimiz için fedakarlıkla faaliyetlerini sürdürmektedir. Araştırma Üniversitesi misyonuyla bilimsel ve akademik çalışmalara odaklanan Üniversitemiz, aynı zamanda uluslararasılaşma ve İhtisaslaşma alanlarındaki başarısının yeni yılda daha da gelişmesi için azimle çalışmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; 2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözümü için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum. Başta öğrencilerimiz olmak üzere, akademik ve idari personelimizin, Bursalı hemşehrilerimizin ve tüm insanlığın yeni yılını kutluyorum.

Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR

BTÜ Rektörü

Bursa’nın tek teknik üniversitesi olan Bursa Teknik Üniversitesi, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına yaraşır şekilde faaliyetlerini sürdürdü. Akademik, bilimsel, toplumsal, eğitsel gibi hemen hemen her alanda büyük projelerde imzası bulunan BTÜ, aynı zamanda sanayinin de akademik bakışına açılan penceresi olmaya devam etti. ‘İyileştirme Yılı’ olarak ilan ettiğimiz 2023’de pek çok revizyona giderken, buluşlarımız ve öğrenci dostu projelerimizle de anılmayı sürdürdük. ‘Geliştirme Yılı’ olarak ilan ettiğimiz 2024’de ise hayata geçireceğimiz projelerle; öğrencilere, iş dünyasına ve topluma faydalı hizmetlerde bulunmayı sürdüreceğiz. Bünyesinde "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesine giren akademisyenlerin bulunduğu BTÜ, pek çok kulvarda uluslararası alanda girmeyi başardığı sıralamalarda, 2024 yılında da var olacak. Bu vesile ile tüm halkımızın ve Bursalı hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

İbrahim Burkay

BTSO YKB

2023 yılı gerek küresel konjonktürden kaynaklanan gelişmeler gerekse de iç piyasada yüksek enflasyon ve fiyat istikrarsızlığı nedeniyle iş dünyası için oldukça zor bir yıl oldu. İhracatta da çok büyük bir olasılıkla Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyesine ulaşacağız. Diğer taraftan Merkez Bankası’nın rezervleri hızla artarken, cari açık arzu ettiğimiz şekilde geriliyor. Pozitif gelişmelerin etkisiyle yeni yılda risklerimizin azaldığı, finansal istikrarın ve fiyat istikrarının sağlandığı bir dönemin başlamasını arzu ediyoruz.

Özer Matlı

BTB YKB

2023 yılı, Türkiye ve dünya genelinde pandemi sonrası ortaya çıkan ekonomik zorlukların yaşanmaya devam ettiği bir yıl oldu. Dünya, uzun yıllar sonra yüksek enflasyon ile tanışırken, küresel piyasalardaki yavaşlamanın iktisadi etkilerinin yanı sıra yüksek enflasyon, hammadde ve enerji fiyatlarındaki artış, döviz kurlarındaki dalgalanma, finansmana erişim sorunları, ülkemizi yasa boğan deprem ve sel felaketleri, reel sektörümüzü derinden etkileyen başlıca konular arasında yer aldı. Ekonomimizin böylesi hassas ve kırılgan olduğu bir dönemde Bursa Ticaret Borsası olarak, kent ve ülke ekonomisine değer katan çalışmalara imza atmayı sürdürdük. Bu süreçte üretmekten, ülkemize katma değer yaratmaktan geri durmayan üyelerimizin özverili çalışmalarının bir sonucu olarak tescil işlem hacmimizi yılın ilk 9 ayında, 21 milyar liranın üzerine çıkarma başarısı gösterdik. 2023 yılı yalnızca ekonomik anlamda değil, hayatın her alanında zorluklarla başa çıktığımız bir yıl oldu. Bu süreçte Bursa Ticaret Borsası olarak, üyelerimizle birlikte ihtiyaç duyulan her alanda elimizi taşın altına koymaktan asla geri durmadık. Kurumumuzun 100. yaşını kutlayacağımız 2024 yılını da yine üyelerimiz ile oluşturduğumuz dayanışma ve birliktelik ruhuyla yeni projeler ve girişimlerle taçlandırmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle 2024 yılının üyelerimiz başta olmak üzere ülkemiz için barış, umut, huzur ve bereket dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Ali Uğur

BTSO Meclis Başkanı

2023 yılı hemTürkiye hem de dünya ekonomisi açısından oldukça zorlu bir yılı. Yeşil dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin, sektörleri ve istihdam piyasasını güçlü bir şekilde dönüştürmeyi sürdürecek. Bu yeni süreci en iyi şekilde yönetmemiz ve doğru politikalar geliştirmemiz gerekiyor. İş dünyası olarak yeni yılda daha tedbirli ve temkinli hareket etmek zorundayız. 2024’ün iş dünyamız ve tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum.

Baran Çelik

UİB ve OİB Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizde ve dünyada ne yazık ki üzücü olaylarla geçen 2023 yılını geride bırakıyoruz. Tüm dünyayı etkisini altına alan pandeminin etkilerini silmeye çalıştığımız bir dönemde 6 şubat ve sonrasında yaşanan depremler can kayıplarının verdiği üzüntülerinin yanında ülkemizi maddi olarak da sarstı. Diğer yandan bölgemizde yaşanan savaşlar resesyon riskini artırdı. 2024 yılının da aynı durağanlık ve sıkıntılarla geçmemesi için ülkemizde yaşanan enflasyonla mücadelenin topyekun sürdürülerek, üreticiye ve ihracatçıya yerinde ve zamanında desteklerin verilmesi beklentisindeyiz. Ülkemizin güçlü geleceğine giden yolda adımlarımızın aksamaması için ekonominin, istihdamın ve kalkınmanın ana damarları olan üretici ve ihracatçılar, her koşulda işlerinin başında, Türkiye ekonomisine destek vermeye devam edecektir. Bu sıkıntılı süreci devlet-iş dünyası el ele atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan acı olaylarla birlikte ekonomik çalkantıların hakim olduğu 2023 yılının etkilerinin yeni yılda yaşanmaması için biz üretici ve ihracatçılar olarak her zaman olduğu üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız. Ekonomimizde yaşanan sorunların doğru tespit edilip, yerinde ve zamanında hamlelerle iyileştirilmesi iş dünyasının önünü açacaktır. Türkiye krizlere dayanıklı bir ekonomiye sahip ve zor dönemler gerekli aksiyonların alınması ile daha önce de aşıldı ve yine aşılacaktır.

Pınar Taşdelen Engin

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizde ve dünyada yaşanan acı olayların etkisiyle geçirdiğimiz 2023 yılının ardından yeni bir yıla yeni umutlarla giriyoruz. Dünya genelinde yaşanan resesyonun ve ülkemize etkilerinin son bulması için biz üretici ve ihracatçılar olarak her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yerine getiriyor, çalışıyor, üretiyoruz. Ülkemizde her alanda kalkınmanın, üretim, istihdam ve ihracatın devamı için devletimizin de destekleri ile çabalarımızı sürdüreceğiz.

Nüvit Gündemir

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı

2023 yılı ne yazık ki acı olayların yanı sıra dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluğun etkileri ile tamamlanıyor. Yeni yılda her kesimden insanımızı etkileyen başta enflasyon ve kur dalgalanmaları olmak üzere ekonomimiz önündeki tüm engellerin devlet – iş dünyası iş birliği ile aşılacağına inanıyoruz. Burada sektörlerin sorunlarının ve yerinde tespitlerin önemi çok büyük. Türkiye çok güçlü bir ülke. Üreticiyi, ihracatçıyı, iş dünyasını destekleyen yerinde adımlarla iş dünyasının önü açılabilecektir.

Özkan Kamiloğlu

UMSMİB Yönetim Kurulu Başkanı

2023 yılında yaşanan acı olayların ve ekonomik durgunluğun yeni yılda çözüme kavuşturulmasının yolu üreticinin, ihracatçının ve iş dünyasının desteklenmesinden geçiyor. Yeni yılda da ülkemize yakışır şekilde üretim ve ihracatımızı sürdürerek, her alandaki kalkınma hedeflerimizin destekçisi olmayı sürdürecek adımlarda üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz.

Prof. Dr. Senih Yazgan

UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemiz tüm dünyada olduğu gibi zorlu bir süreçten geçiyor. Bir yanda savaşlar diğer yanda yaşanan doğal afetlerin silinmeye çalışılan izleri. 2024 yılının üreticilerimizi ve kaliteli üretim anlayışımızı koruyarak, ihracatta pazarımızı genişleterek geçireceğimiz daha güzel bir yıl olmasını bekliyorum. Bizler her koşulda olduğu gibi işimizi iyi yapmaya devam edeceğiz. Devletimizin de destekleri ile bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağımıza olan inancımız tamdır.

Hüseyin Durmaz

Bursa OSB YKB

Zaman hızlı geçiyor, 2023 yılını da geride bırakıyoruz. Geride bıraktığımız seneyi 6 Şubatta meydana gelen ve Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 11 ilde büyük yıkıma sebep olan, hepimizi derinden üzen deprem ile hatırlayacağız. Global ekonomide yaşananlar ise bütün dünyayı etkiliyor. 2024’ün hepimiz için sağlık, mutluluk ve iş rastlığı getirmesini diliyorum.

Levent ESKİ

DOSAB YKB

13 Nisan 2023 tarihindeki genel kurulda başkanlık görevini aldım, dolayısıyla 4 yıllık yönetim dönemi sürecimiz başladı. DOSAB, ülkemizdeki OSB’ler içinde katılımcı firmalarına sunduğu çağdaş alt yapı olanakları, çalışanlarına sağladığı imkanlar, topluma karşı sosyal sorumluluk gerekliliklerini yerine getirme gibi bir çok alanda sizler sayesinde öncü, örnek ve önde olmuştur. Bu çerçevede 2023 yılında da proje ve yatırımlarımız devam etti. Atıksu ve geri kazanım tesisimizdeki MBR kapasitesini arttırmaya dönük yatırımımız devam ediyor. Haberleşme ve veri merkezi projemiz hızla ilerliyor. Yeşil OSB ve ulaşım yatırımlarımız sürüyor. Yeni DOSAB Cami projemiz yükseliyor. Bunların yanında daha birçok proje ve yatırımımız ile toplumsal refaha, ülkemizin kalkınmasına katkı koyuyoruz. 2024 yılında sosyal faaliyetlerimizi daha da arttırmak önceliklerimizden birisi olacak. 2024 yılının hepimiz için huzur ve refah getirmesini diliyorum. Yeni yılda sağlıklı, mutlu ve başarılı günler sizlerle, bizlerle birlikte olsun.

Erol Gülmez

NOSAB YK Başkanı

2023, Türkiye için birçok önemli gelişmenin yaşandığı bir yıl oldu. Ekonomideki dalgalanmalar ve küresel belirsizliklere rağmen, teknoloji ve yenilik odaklı adımların atıldığı bir dönemdi. Ancak yaşanan deprem felaketi, siyasi ve toplumsal alanlarda yaşanan zorluklar bu süreçte daha fazla birlik ve beraberlik ihtiyacını ortaya çıkardı. Millet olarak dayanışmaya her zamankinden daha fazla muhtacız. 2024'te güçlü bir ekonomik istikrar, toplumsal barış ve adaletin pekiştirilmesi konusunda daha etkili adımlar atılması temennisinde bulunuyorum. Ülkemizin, birlik ve beraberlik içinde daha aydınlık bir geleceğe ilerlemesi dileğiyle...

Enes Çelik

Uludağ OSB YKB

15 Haziran 2023 tarihinde göreve geldiğimiz günden bu yana 6 aylık süreçte tempolu bir çalışma yürüterek Bölgenin kredi borcunu yüzde 85 oranında kapatıp, finansal sorunları halledip, bölgede yaşanan elektrik sorunlarını ortadan kaldıracak projeleri tamamladık. Bununla birlikte Bölge içerisinde belirlenmiş caddelerin peyzaj, altyapı ve aydınlatma çalışmalarına başlayarak etap etap tamamladık. 2023 yılında 6 ay gibi kısa sürede Bölgenin önemli problemlerini halletmiş durumdayız. 2024 yılı daha çok çalışacağımız bir yıl olacak. Öncelikli projelerimiz arasında çevre konularına ağırlık vererek Bölgenin toprak ve hava kalitesini ölçecek projeler üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2024 yılı mottomuz çevreci OSB olmak diyebiliriz. Ocak ayı itibari ile kendi sosyal tesisimizi faaliyete geçirerek bununla birlikte, kreş, cami gibi birçok projeyi faaliyete geçireceğiz. 2024 yılı da çok çalışacağımız ve birçok projeyi hayata geçireceğimiz verimli bir yıl olması beklentisi içerisindeyiz.

Yalçın Toy

Kayapa OSB YKB

2023 yılı krizli bir yıl oldu. İnişli çıkışlı bir yıldı ama her şeye rağmen 2024 yılından olan umudumuzu kaybetmiyoruz. Türkiye büyük bir devlet. Ülkemiz güçlü, her türlü zorluğa rağmen 2024’ün daha iyi olacağına inanıyorum. Gelecek yıldan umudumuzu kaybetmiyoruz.

Ömer Faruk KORUN

HOSAB YKB

Ülkemizde sanayileşme Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren bir devlet politikası olarak benimsenmiş, planlı kalkınma dönemleri ile sanayileşmede önemli somut adımlar atılmıştır. Hasanağa Organize Sanayi Bölgemiz de bu zorluklardan geçmiştir. Ne mutlu ki, bölge sanayicileri olarak bizler birbirimize kenetlenerek bu zorlukları aştık ve özellikle son 15 yılda yaptığımız yatırımlarla HOSAB'ı çağdaş olanaklara kavuşturduk, başarılı bir OSB ortaya çıkarttık. Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi olarak 2023 yılında kuruluşumuzun 20.yılını kutladık. Ben ve yönetim kurulunda görev alan tüm sanayici dostlarımız, müteşebbis heyet üyelerimiz, bölgemizi yöneten profesyonel kadromuz ile sanayimize hizmet vermenin 20 yıllık gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin de bu yıl 100.yılını kutluyoruz, bir asrın gururunu yaşıyoruz. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı bu vesileyle bir kez daha saygı ve şükranla anıyoruz. Ekonomik anlamda zor geçmesini beklediğim 2024 yılının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum.

Rasim Çağan

BOSİAD YKB

Pandemi ile başlayan devletlerin liberal ekonomiye müdahalesi, 2023 yılında Türkiye’de de iç büyümenin kollandığı ve enflasyonla mücadelenin tam olarak yapılmadığı bir dönem oldu. Artan enflasyonu dizginlemek için müdahale edilen kurlar sonucunda, doğal denge sağlanamadı ve ihracat pazarlarımızda pahalı duruma geldik. Gerek dünya ekonomilerinde yavaşlayan ekonomi sonucu azalan talep ve gerek rakip ülkelere göre pahalılaşmamız sonucu ihracatımızda düşme yaşadık. İhracat merkezli değil ama tüketim merkezli %5 civarında bir büyüme ile bitireceğiz diye düşünüyorum. 2023 yılının son çeyreğinde talebi boğarak enflasyonu düşürmek için yükseltilen faizler, özellikle ufak işletmeleri 2024 yılında zorlayacaktır. Yine enflasyonu düşürmek için baskılanan dövizin ise her an atak yapma riskinin olduğu da başka bir risk olarak görülmelidir. Tüm bu sebeplerden dolayı gerek iş dünyasının daha temkinli hareket etmesi ve gerek yüksek faizlerin tüketici davranışlarını baskılaması sonucu 2024 yılının büyüme oranı geçen seneye göre daha düşük %3.5-4 civarında öngörülmekte. Türkiye artan nüfusuna iş gücü yaratmak için asgari %3, mümkün mertebe %5 civarında büyümek zorunda. Bundan yüksek, hatta %7 üzerinde büyümeler yaratacağı cari açıklar sebebiyle büyük zorluklar yaşatacaktır. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya fırsatlar diyarıdır. Örnek vermek gerekirse, ambargoların olduğu bölgeler, ihtiyaçlarını Türkiye’den temin etmektedir. Bugün tekrar savaş sebebiyle değişen rotalar, gerek maliyetler gerekse terminler konusunda Türkiye’nin lehine bir durum oluşturacaktır. Özetlemek gerekirse, öngörülen şartlar Türkiye’nin %3.5-4 civarında bir büyüme kaydedeceğini gösteriyor. Ama mükemmel coğrafyamızın getireceği şartlar bunu her an değiştirebilir bizi daha yüksek büyüme oranlarına taşıyabilir.”

Yalçın Aras

NİLSİAD YKB

2023 yılı dünya için hem siyasi hem sosyal açıdan belirsizliklerle geçen bir yıl oldu. Bunun yanında dünya; doğal afetler, Rusya Ukrayna olası savaşı, oluşabilecek enerji krizi gibi birçok konuyla mücadele etmek zorunda kaldı. Büyüme oranları düştü. Deprem, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, küresel etkiler Türkiye ekonomisini olumsuz etkiledi. Bunun yanında krizi fırsata çevirenler de oldu. Dünyada ve özellikle Avrupa’daki zayıf seyir, bazı sektörlerde ihracatı arttırırken, özellikle demir-çelik sektöründe ihracat düştü. Ayrıca faiz oranlarında son 20-25 yılın en yüksek faiz oranlarını gördük. Sanayiciler için üretim maliyetleri arttı. Rekabetten dolayı hammadde ve fiyatlar düşerken; cirolarımız da düştü. Her açıdan zor bir yıl olan 2023’ü geride bırakırken, yeni yıla yeni umutlarla giriyoruz. 2024 yılında küresel ekonomide büyüme sancıları yaşanacak olsa da Türk Sanayicisinin tüm bu zorlukların altından kalkacağına inanıyoruz. Yerel seçimler sonrası belirsizlikler giderilerek; büyüme için üretim, istihdam ve ihracatın önceliklendirildiği politikaların denge içinde olacağını umuyoruz. 2024’te enflasyonla mücadele sürerken, fiyat ve finansal istikrarın sağlanacağını umuyoruz.

Nilüfer Çevikel

DOSABSİAD YKB

2023 yılı, Türkiye ve dünya genelinde ekonomik açıdan zorlu bir dönemdi. Yüksek enflasyonla mücadele, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel belirsizlikler gibi faktörler hem iş dünyasını hem de vatandaşlarımızı oldukça etkiledi. Bu süreçte, ekonomik istikrarı koruma ve sürdürülebilir bir büyüme trendi oluşturma hedefleri doğrultusunda önemli adımlar da atıldı. İhracat ve büyüme performansımızı devam ettirmek adına kamu – özel sektör iş birliği ile aşma gayretimiz ve dayanışma duygumuz yaşadığımız zorlukların üstesinden gelmede önemli bir role sahipti. DOSABSİAD olarak tüm üyelerimizle birlikte bizler de ülkemizin kalkınması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için özveri ile çalıştık. Ekonomik istikrarın daha sağlam bir zemine oturması için yapılan makroekonomik düzenlemelerin, finansal reformlarla desteklenmesi ile beraber olumlu sonuçlarını hep birlikte görmeyi umut ediyoruz. Bu süreçte, iş dünyasının ekonomik öngörülebilirlik beklentisini sağlama ve yeni yatırımlara yönelik güveni güçlendirmeye yönelik politika ve uygulamaların artarak devam etmesi çok önemli. Ayrıca, Ar-Ge ve inovasyona dayalı nitelikli üretime daha fazla öncelik verilerek, ülkemizin ve kentimizin rekabetçiliğini yükseltecek adımların da atılması başlıca beklentilerimiz arasında. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda destek ve teşviklerle hızlı ve somut adımlar atılması, uluslararası ticarette avantaj sağlamak adına belirleyici olacaktır. Geçmiş yılın zorluklarına rağmen, işbirliği ve kararlılıkla 2024'ün olumlu bir yıl olmasını umuyorum.

Arif Demirören

BARSİAD YKB

2023 yılı Türkiye ve dünya ekonomisi için oldukça zorlu bir dönem oldu. Ülkemizde, yüksek enflasyon ve artan döviz kurları gibi faktörler iş dünyasında belirsizliklere neden oldu. Ayrıca, 6 Şubat depremleri ve dünyada yaşanan savaşlar da ülkemizin ekonomisini olumsuz etkiledi. Ancak, seçimler sonrasında ülkemiz yeni bir ekonomik kadro ve ekonomi modeli ile bu süreci aşmaya gayret etti ve iş dünyası olarak da bu süreçte elimizi taşın altına koymaya koymaya çalıştık. BOSAB ve BARSİAD olarak özellikle Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerimize odaklandık. Özel sektör ve kamu işbirlikleriyle birlikte, bölgemizin kalkınma ivmesini artırmak için çeşitli çalışmalar yaptık. Yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sanayiciler arasında işbirliği ve dayanışma kültürünü güçlendirmeye devam ettik. Umut ediyoruz ki, 2024 yılında ekonomik istikrarı sağlamak için atılacak adımlar, enflasyonla mücadele kadar üretim, istihdam ve ihracat konularını da dengeli bir şekilde ele alınacaktır. Bu ulusal kalkınma hamlesi için önemli bir adım olacaktır. Aynı zamanda, yerli üretim teşviklerine devam edilmesini ve yeni yatırımların önünün açılmasını, teknolojik gelişmelere uyum ve inovasyona yatırımların artmasını umut ediyoruz. İstihdamı yükseltmeye yönelik politikaları desteklemek ve ihracat potansiyelimizi artırmak için uluslararası rekabetçiliğimizi güçlendirecek düzenlemeler yapılmasını da bekliyoruz. Bu adımların sonucunda istikrarlı bir ekonomi ve sürdürülebilir bir kalkınma hedefine ulaşılacağına inanıyoruz.

Osman Güler

IBIA YKB

2023 yılında dünya genelinde yatak üretiminde yüzde 30-40’lık bir azalma görülüyor. Bu durum yatak üreticilerine makine ve malzeme tedarik eden sektörümüzü haliyle etkilemiştir. Bu düşüş 2024’te de devam eder diye tahmin ediyoruz. Biz Elektroteks olarak 2023 yılını yeni yatırımlarımızla tamamladık ve büyümemizi sürdürdük. Çalışmalarımız 2024 yılında da devam edecek.

Kağan Yeşil

BURPAS Başkanı

Küresel finansal çevrelerin raporlarına göre Türkiye olarak, 2023 yılını ortalama yüzde 3’lük bir büyümeyle, 2024 yılında da 2.5’lere kadar gerileyen bir daralma olacağı yönünde tahminler var. Bu noktada başta ekonomi yönetimi olmak üzere hepimize büyük görevler düşüyor. Hükümetimizden 2024 yılının ilk yarısında reel sektörü destekleyecek yeni kararlar almasını bekliyoruz. Yine 2024 yılında özel sektörü destekleyecek yeni pazar arayışları ve mevcut pazarların korunmasına yönelik de teşvik edici adımlarla zorlu geçecek bir yılı başarıyla tamamlayabiliriz.

Şeref Demir

İMSİAD YKB

Yaşanan 6 Şubat deprem felaketi, uzun soluklu seçim dönemi, komşu ülkelerde meydana gelen savaşlar, ülkemizde ve dünyada ki ekonomik daralma, devamında enflasyon ile mücadele sürecinin yaşandığı zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Jeopolitik riskleri göz önünde bulundurarak, 2024 yılında temkinli fakat umutlu, özellikle nakit akışına iyi yöneterek İşletmelerimizi geliştirmenin, üretim yapmanın, ülke ekonomisine katkı sağlamanın gayretinde olacağız. Çağın gereği olarak teknolojik gelişmeyi, dijitalleşmeyi yakalamaya çalışmalıyız. Merkez Bankası rezervlerinin yükselmesi, kredi notunun pozitife çevrilmesi olumlu gelişmeler. Enflasyonun kontrol altına alınması, faizlerin düşürülmesi, jeopolitik risklerin azalması bütün sektörler için çok önemli. 2024 yılında düzelecek ekonomik göstergeler ile birlikte ekonomiye güvenin artması, dış sermaye akışını sağlayacak, bunun neticesi olarak finansmana ve ekonomiye olumlu etkisi olacaktır. İnşaat sektörü olarak özellikle konut kredisinde kamunun desteğini beklemekteyiz.

Zarif ALP

RUMELİSİAD YKB

2023 yılı baktığımızda Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin savaşının etkileri, globalde yaşanan enflasyon ortamı, üretim-tüketim harcamalarında yaşanan olumsuzluklar, finansmana, hammaddeye ve iş gücüne ulaşmakta sıkıntılar, enerji krizleri ve tedarik zinciri problemleri derken belirsizliklerle dolu bir yıldı, yeni yılda bu tür belirsizliklerin azalacağını ümit ediyoruz. Aynı şekilde 2023 yılında sanayicinin en büyük yüklerinden ve problemlerinden biri kira ve yer problemiydi. İhracatçılar için kurların düşük kalması maliyet artışlarında ciddi etken oldu, umarım 2024 yılında bu problemlere çözüm üretilir. Dünyadaki talep düşüşlerinin 2024 yılı içinde de düşmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bu durum, yatırımcılar için büyük tehlike. Tüm sanayicilere ve esnafa desteklerin artırılması, ucuz finansman kaynaklarının devreye alınması çok önemli. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen iş dünyası temsilcileri olarak inancımızı koruduk ve mücadelemize devam ettik. RUMELİSİAD olarak, bugüne kadar hem Türkiye’de hem Balkanlarda ticari ve ekonomik faaliyetlerden sosyal sorumluluk çalışmalarına kadar pek çok alanda önemli çalışmaya imza attık, yeni yılda da daha fazlasını yapma hedefiyle çalışmalarımız sürecek. Bursa’mızın, ülkemizin ve Balkanların ekonomik ve sosyal olarak kalkınması adına elimizden geleni 2023 yılında yaptık, 2024’te de yapmaya devam edeceğiz.

Alpaslan Şenocak

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı

Bölgemizde yaşanan savaşlar ve yaşadığımız 6 Şubat depremleri ile birlikte Merkez Bankası’nın politika değişikliği ve faiz artışları olarak sıralayabileceğimiz yerel etkenlerle birlikte küresel ticarette daralma ve Avrupa Birliği pazarında yavaşlama gibi dış gelişmelerle geçen 2023 yılı yine özel sektörümüzün üretim ve ihracat azmine şahit olduk. Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 5 gibi bir büyüme performansına ulaşırken, 2023 yılı ihracatımız ise Türkiye olarak 255 milyar dolar, Bursa açısından da 18 milyar dolar seviyesine ulaşmış olacak. Bizler de MÜSİAD Bursa Şubesi olarak, 16 sektör kurulumuz ve 270 üyemizle sektörlerin gelişimine önemli katkılar sağlamaya devam ettik. Türkiye’mizin büyüme hamlesinin devam etmesi kamu yatırımları ile birlikte, reel sektörün yatırım, üretim ve ihracat performansının teşvik edilmeye devam etmesi ile ivme kazanacaktır. Finansal istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak yapısal reform adımlarının yanı sıra, yeşil ve dijital dönüşüm destekleri, uygun finansmana ulaşım kolaylıkları, istihdam destekleri, yeni sanayi ve inşaat yatırımları için mekânsal planlamaya dayalı alan üretimi gibi öncelikli başlıklarda hızlı adımlar atılmasını özel sektörümüzün öncelikli beklentileri.2024 yılında MÜSİAD Bursa ailesi olarak üyelerimize daha fazla network imkanı sunacak etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz.

Fatih Şakir

BALKANTÜRKSİAD YKB

2023 yılı, şubat ayında yaşadığımız ve büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremler ile ikinci yılına yaklaşan kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı ve maalesef Gazze’de yaşananların yanı sıra global ekonomik kriz ile hatırlanacak. Mevcut durumun 2024 yılında da devam edeceğini düşünüyoruz, ümidimiz 2025 yılında.

Murat Kaya

GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Büyük bir heyecan ve gururla beklediğimiz Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümü olan 2023 yılının sonuna geldik. Çok büyük hedeflerimiz vardı. Son yıllarda gerek küresel ekonomide, gerekse ülkemizde bozulan dengeler bu çok özel yılı buruk kapatmamıza neden oldu. Yılın ilk yarısını 6 Şubat’ta yaşanan en büyük felaketlerden olan depremin yarattığı yıkım ve belirsizlik ortamı hepimizi etkiledi. Ortaya çıkan motivasyonsuzlukla birlikte 2023’ün ikinci yarısını yeni ekonomi yönetiminin aldığı güçlü kararlar ile umutla geçtiğini söyleyebiliriz. 2024 yılından beklentimiz alınan güçlü kararlardan taviz verilmemesi, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi, istikrarlı bir kur-faiz politikası ve yatırım ortamının teşvik edilmesini isteriz. Rekabetin zorlaştığı günümüzde katma değerli üretime destek verilmesi gerektiğine ve finansa ulaşımın önündeki engellerin kaldırılması gerekliliğine önemle vurgulamak istiyorum. Yeni yılın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını sağlık, mutluluk ve bereket dolu nice seneler diliyorum.

Ramazan Kaya

MARSİFED YKB

Değerli dostlar, 2023 yılına girerken, özellikle Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıl dönümü olması dolayısıyla, daha büyük bir heyecanla ve umutlarla girmiştik. Fakat maalesef 6 Şubat’ta tarihimizin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadık. 50 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti. 100 milyar $ ’ın üzerinde maddi bir kayıp oldu. Hem kamu hem de özel sektör işbirliği ile depremin yaraları sarılmaya çalışıldı. Arkasında gelen genel seçim atmosferi nedeniyle de yılın ilk yarısı ekonomide atılması gereken adımlar atılmadığı için kayıp bir ilk yarı geçirdik. Seçim sonrası ekonomi kurmaylarının değişmesi ve uygulanmaya çalışılan düşük faiz politikasından vazgeçilerek, piyasa şartlarına uygun sıkı para politikası uygulanmaya başlanması hem içeride hem de dışarıda ekonomi yönetimine olan güveni sağladı. Ülke risk primimiz 800’lerden 300’lere doğru geriledi. Fakat özellikle 2023’ ün son çeyreğinde, sıkı para politikasına bağlı olarak durgunluk arttı. Enflasyondaki yükselişe karşılık, dövizin aynı oranda yükselmemesi ihracatçılarımızı çok zorlamaya başladı. Özellikle tekstil sektörde yılbaşı öncesi ciddi işçi çıkarmaları yaşandı. 2024 yılının 2023’ ten çok daha zor geçeceğini öngörüyorum. Faiz oranlarının yüksekliği, işletmelerin yüksek finans maliyeti nedeniyle yatırımlarında önü kesilmeye başlamıştır. Önümüzde ayrıca yerel seçimler vardır. Bu süreçte ve sonrasında uygulanmaya başlanan sıkı para politikasından vazgeçilmemelidir. 2024’ ün ilk yarısının sonuna doğru ABD ve AB’ de faiz indirimlerinin başlaması öngörülmektedir. Bu ülke ekonomimiz için olumlu olacağını düşünmekle beraber Türkiye’nin erken bir faiz indirimi sürecine girmemesi gerekmektedir. Ayrıca enflasyonla mücadele de başarılı olabilmemiz için, top yekün bir mücadeleye ihtiyaç vardır. Bu konuda kamu sektörü de üzerine düşen görevleri yapmalıdır. Fakat orada da yerel seçimler nedeniyle kararlı bir mücadele verileceğini düşünmüyorum. Sonuç olarak zor bir yıl daha bizi bekliyor. Bu vesileyle de tüm okurlarımızın yeni yılını kutluyor ve gönlünüze göre bir yıl geçirmenizi diliyorum.

Nermin Ceyhan

TEKSİDER YKB

2023 yılı ülkemiz ve dünya açısından zor bir yıl oldu. Pandeminin etkilerini silmeye çalıştığımız bir dönemde yaşanan depremler, bu gerçeği hepimize acı bir şekilde hatırlattı. Diğer yandan bölgemizde yaşanan savaşlar dünya genelinde duygusal ve ekonomik sıkıntıları pekiştirdi. 2023 yılı ekonomik olarak enflasyon gerçeği ile yüzleştiğimiz bir yıl olarak akıllarda kalacak. Ekonomideki durağanlık, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı ve her alandaki üreticiyi zorlayan girdi maliyetlerindeki artışla birlikte sektörümüzü de derinden etkiledi. 2024 yılında yaşanan bu sorulara karşı iş dünyasını destekleyen hamlelerin bir an önce atılmasını diliyoruz. Ekonomi çarklarının dönmeye devam etmesi için devletin her ölçekten üreticiyi ve iş dünyası temsilcisini desteklemesi şart.

Servet Yılmaz

BEKSİAD Başkanı

Pandemi sonrası rekorlarla kapattığımız 2022 yılının ardından büyük umutlarla girdiğimiz 2023’te maalesef piyasalar durgunlaştı. Enflasyonla birlikte ailelerin alım gücünün düşmesi her sektörü olduğu gibi bizi de etkiledi. İşlerimizde, üretimimizde durgunluklar yaşansa da bunun çok uzun süreceğini düşünmüyoruz. 2024’tün Nisan ayından sonra tekrar işlerin rayına gireceği inancındayız. 2024 yılının sektörümüz ve ülkemiz ekonomisi açısından verimli bir yıl olmasını diliyorum.

Şeyda Şençayır

BUİKAD YKB

2023 yılı dünya ve Türkiye için zorlu bir yıl oldu. Savaşların, ekonomik krizlerin, resesyon, enflasyonist ortamın, risklerin ve endişelerin olduğu bir yılı geride bırakıyoruz. Yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizlik gibi faktörler, iş dünyasını olağanüstü bir baskı altına alıyor. Öte taraftan 2023 yılı yapay zekayı en çok konuştuğumuz yıl oldu. 2024 yılında bir yandan yapay zeka, dijitalleşme, yeşil ekonomiyi konuşacağımız bir yandan da enflasyonla mücadele ederken üretimin, istihdamın ve ihracatın önceliklendirildiği politikaların bir denge içinde götürülmesini önemsediğimiz bir yıl olacak. Türkiye ekonomisi, yüksek enflasyonla mücadeleyi önceleyen bir dengelenme süreci içerisinde. Dolayısıyla faiz oranlarının 2024'ün ikinci yarısına kadar yüksek seyrini koruyacağınız öngörüyorum. 2024 yılının zorlu sürecin ardından kavuşacağımız istikrarın, dengenin ve başarıların hiç eksik olmayacağı bir yıl olmasını diliyorum.

Erdinç Acar

ARSİYAD YKB

2023 yılı özellikle iş dünyası ve ekonomimiz için zor bir yıl oldu. Daralmayla birlikte bankaların kredi kullandırmakta imtina ettiği bir dönemdeyiz. Faizlerinde yükselmesiyle birlikte üreticiler, iş insanları paraya ulaşamadı. Bu şartlar da zorlananlar oldu. 2024’te de ekonominin daralacağı öngörüyor. Benim şahsi görüşüm önümüzde yıl, ekonomik anlamda elbette 2023 gibi olursa razıyım. 2023 yılında Türkiye büyük felaketler yaşadı. Bu felaketlerden ekonomi çok etkilendi. 2024 yılında bu felaketlerle olmazsa ekonomimizde yavaş yavaş yukarıya doğru çıkacağını tahmin ediyorum

Mustafa Gümüş

BUMİAD YKB

2023 yılı alın terine bağlı çalışma hayatı için maalesef kötü bir yıl oldu. Son günleri ise acılarla doldu. Yılın ikinci yarısından itibaren reel ekonomiye dönme çabaları ancak 2024’ün ikinci yarısından itibaren iyileşme olarak görülecek gibi. Yeni yılın bütün vatandaşlarımız için acı ve şehit haberlerinden uzak, umut sağlık neşe ve başarı dolu olmasını dilerim.

Ülfet Öztürk

BUMKAD YKB

Zorlu ve mücadele ile geçen 2023 yılının ardından karşılamaya hazırlandığımız 2024 yılında tüm dünyaya önce barış, sonra huzur ve yeşil bir dünya diliyorum. Bursa Mühendis Kadınlar Derneği olarak çok çalıştığımız, kendimizi geliştirdiğimiz hızla büyüdüğümüz bir yıl oldu. Türkiye’deki tüm mühendis kadınlarımızı kapsamaya hazırlandığımız 2024 yılında daha iyi bir dünya için çalışmaya, üretmeye ve önce ülkemize sonra dünyaya değer katmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm dünyaya iyilik ve hoşgörü ile dolu bir yıl diliyorum.

Dr. İlker DURAN

Bursa AFSİAD Yönetin Kurul Başkanı

Hükümetin açıkladığı OVP 2023’ün son 9 ayında titiz bir şekilde uygulandığını görüyoruz. Program çerçevesinde Faizler artmaya devam ediyor. KKM’dın bitmesi için önemli kararlar peş peşe alınıyor, merkez bankası rezervleri artırılıyor ve döviz artışı kontrol altında tutuluyor. Enflasyonla mücadele konusunda merkez bankasının ve ekonomi yönetiminin bütün enstrümanları kullanmaya başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönem ihracatın önemli olduğunun farkındayız yönde çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Üretim maliyetlerinin artması dengemizi bozuyor ve Ciro kaybı korkusundan dolayı tam fiyatlara yansıtamıyoruz. Zor bir süreçten geçtiğimizin farkındayız. Son dönemde firmalarımızın ilk sıradaki sorunu krediye ulaşamamak ve kredi maliyetlerinin yüksel olması, yatırım yapmamıza işlerimizi sağlıklı yürütmemize en büyük engel teşkil ediyor. Daha sonra üretim maliyetlerinin artması ile karlılıklarımızın çok düşmesi önemli sıkıntılarımızdan. 2024 yılında iç piyasada daralma devam edecek ve ihracat daha önemli hale gelecek. Nakit yönetimini ve maliyet yönetimini çok iyi yapmak gerektiğini düşünüyorum. Risk priminin düşmesi, yatırımcı güvenin artması, rezervlerimizin güçlenmesi, TL’deki kan kaybı durması ile kurlardaki oynaklığın azalması OVP’a olan inancımızı artırıyor. Ayrıca Yapısal reformlarla ilgili çalışmaların başlamış olması da sevindirici olumlu gelişmeler. Vergi reformu, vergide sadelik, adaletli vergi uygulamaları ve dolaylı vergilerin kaldırılması gibi önemli konulardaki süreçlerin özellikle STK’larla ve özel sektörle istişare ederek yürütülmesinde büyük fayda var. Bu çalışmalarla birlikte acilen Kamudaki israfı önlemek için acil eylem planı hazırlanıp uygulamaya konmalıdır.

Esra İnhanlı

YDKB Bursa Şube Başkanı

yılı 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi ile birlikte sektörümüzün yaşadığı en sıkıntılı yıllardan biriydi diyebilirim. Tüm Türkiye de depremin hem sektöre hem ekonomik anlamda hem de psikolojik anlamda olumsuz etkisi oldu ve hala da devam etmekte. Yapı denetim Kuruluşları olarak özellikle bölgede bulunan meslektaşlarımız bu süreci çok daha derinden yaşadı. Yapı denetim firmaları özelinde 2023 yılında da yine aynı 2022 yılında olduğu gibi inşaat birim fiyatlarına, yakıta ve asgari ücrete gelen ikinci zamlarla birlikte bizlerinde hizmet bedelleri bu süreçte yine eridi. Ekonomik olarak zor geçen bir yıldı fakat mesleğimizin ne denli önemli olduğunun farkındalığının da arttığı bir yıl oldu. Bu da bizler için bir kazanımdı aslında. 2024 yılı için her şeyden önce sağlık diliyorum. Mesleğimizi daha iyi şartlarda ve hakkıyla yapabilmemizi sağlayacak akademik ve ekonomik şartların oluşturulmasına esas çalışmaların yapılacağı bir yıl olmasını diliyorum.

Yavuz Kazangil

TOSYÖV Başkanı

2023 genel anlamda sancılı geçti, dünya genelinde ve Türkiye’de durgunluk ve finansman sıkıntısı yaşanıyor. 2024 yılında genel anlamda özellikle ilk yarıda beklenti bu ekonomik durgunluğun devam etmesidir. Avrupa’da en büyük ekonomik küçülme Almanya’da bekleniyor. Türkiye’nin en büyük müşteri portföyü Almanya olduğunu da düşünürsek doğal olarak Türkiye’de bu daralmadan ciddi anlamda etkileneceği öngörülüyor.

Recep Öztürk

BUDSİAD Başkanı

2023 yılı bizi, Şubat ayında yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli ve bölgedeki 11 ilde büyük yıkıma sebep olan yüzyılın depremi nedeniyle üzdü. Depremin etkileri her alanda yaşandı. Diğer taraftan global ekonomide yaşanan durgunluk başta olmak üzere ekonomik gelişmelerden haliyle etkilenmiş olmamıza rağmen, ticaretin yanı sıra üretim, istihdam gibi alanlarda faaliyetlerimizi sürdürdük. 2024 yılında da aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Faik Çelik

Beyçelik Holding YKB

2023 yılı faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda yeni fabrika yatırımlarımızın tamamlanacağı yıldı. Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm bu yeni üretim tesisi yatırımlarımızı tamamlayarak üretime geçmeye odaklanmıştık. Bu hedefimizi de başardık. 2023 yılında büyümemizi sürdürdük. Ciro ve ihracat için belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmayı başardık. Holding olarak 2024 yılında da otomotiv ağırlıklı olmak üzere imalat sanayi alanında faaliyetlerimize ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yenilenebilir Enerji alanında büyüme hedefimiz var.

Ali İhsan Yeşilova

Yeşilova Holding YKB

Sürdürülebilir büyüme hedefimize uygun olarak yeni yatırımları devreye aldığımız bir yılı daha geride bırakıyoruz. Global ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle zor bir yol yürüsek de nitelikli insan kaynağımız, çevik yönetim anlayışımız ve en önemlisi ülkemizin geleceğine olan inancımızla 2023’te de çalışmalarımıza devam ettik. 2023 yılı kıymetli başarılara ulaştığımız bir sene olarak da hafızalarımıza kazındı. Alüminyum ekstrüzyon, alüminyum enjeksiyon ve otomotiv kanadında önemli yatırımları tamamladık. Aynı zamanda, Deloitte Private tarafından Türkiye ve dünyada 45 ülkede gerçekleştirilen “En İyi Yönetilen Şirketler” programının kazananları arasında yer alırken, başarılı çalışmalarımız neticesinde KalDer tarafından verilen Kalite Büyük Ödülü’nü kucakladık. Bizim için en önemli gelişmelerden biri de senenin son ayında gerçekleşti. Çalışan odaklı uygulamaların değerlendirilerek bu alandaki başarının ölçümlendiği “Great Place To Work” sürecinden çok yüksek bir puan elde ederek sertifika almaya hak kazandık. 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yaşını da büyük bir coşku ve gururla kutladık. Ulu Önder Atatürk’ün bizlere en büyük armağanı Cumhuriyetimizin temelleri olan bağımsızlık, özgürlük, hürriyet gibi değerlerin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu bir kez daha anımsadık. Cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilkelerine sıkı sıkıya olan bağlılığımızın bir yansıması olarak, tam 48 yıldır ülkemiz ve insanlarımız için kalıcı değerler oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlayışla tüm müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızla birlikte, 2024’te de üretmeye, ülkemizin aydınlık geleceği için yatırımlar yapmaya, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Fahrettin Gülener

Ermetal Şirketler Grubu YKB

2023 yılının ilk 8 ayı bütçe planlamalarımız seviyesinde gerçekleşirken son 4 ayı maalesef öngörülerimizin yüzde 25-30seviyelerinde altında kaldı. Bu beklenmedik olumsuz değişim de 2023 yılı bütçe hedeflerimizi olumsuz olarak etkiledi. 2024 yılının da 2023 yılını bitirmekte olduğumuz bugünlerdeki üretim seviyeleriyle devam edeceğini öngörüyoruz.2024 yılının son çeyreğinde az da olsa bir yükseliş öngörebiliriz. Ermetal Otomotiv olarak devreye girecek özellikle ihracat artışı getirecek projelerle birlikte yaklaşık yüze 15-20 oranlarında bir büyüme öngörüyoruz. Bu artışı ile ihracatın ciromuz içindeki payı yüzde 20 seviyelerine kadar çıkacaktır. 2025’ten itibaren de mevcut anlaşmaların devreye girmesiyle birlikte bu değerin yüzde 25-30 oranlarına kadar çıkmasını planlıyoruz. Otomotivdeki diğer bir şirketimiz olan Plasmot’ta da benzer bir ciro büyümesinin gerçekleşmesini öngörüyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi otomotiv şirketlerimiz açısından geçen yıldan başlayan ve önümüzdeki yıl sonlarına kadar yoğun bir şekilde devam edecek yeni projeler nedeniyle yatırımlarımız da 2024-2025 yıllarını kapsayacak şekilde devam edecek. Bu kapsamda kaynak robot yatırımları en önemli payı alacak. Bununla birlikte fabrika içerisinde Üretim& lojistik alan düzenlemeleri, verimlilik ve sürdürebilirlik kapsamında ekipman yatırımlarımız olacak. Plasmot firmamızda da yeni projelerde kullanmak için 1 Adet bin 400 ton enjeksiyon makinası Ocak 2024 ‘te, diğeri 2K (çift enjeksiyonlu) 530 tonluk Enjeksiyon Makinesi ise Haziran 2024’te devreye alınacaktır. Bu yeni makine ile ürün gamımızı genişleteceğimiz için yeni iş imkanlarını da arttıracağını öngörüyoruz. Bu projeler ve yatırımlar tamamlandığında yaklaşık 50-75 arasında çalışan istihdamımız da artacak.

Erdem Acay

Coşkunöz Holding CEO

Coşkunöz Holding olarak çalışma ve yatırımlarımızı 2023 yılında da tüm hızıyla sürdürdük. Yurt dışında da mevcut ve yeni yatırımlarımızla büyümeye devam ettik. 2022’de 500 milyon Euro olarak gerçekleşen ciromuzu bu yıl 600 milyon Euro’ya çıkardık. Bugün itibariyle 17 ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam ciromuz içinde ihracatın payını yüzde 40’a çıkarmayı, yılda 60 milyon Euro’yu aşan doğrudan ihracatımızı orta vadede 100 milyon Euro’nun üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz. 2024 yılında Slovakya’da faaliyete geçecek olan montaj fabrikamız ve lojistik merkezimiz ile global alanda üretimimiz ile ön plana çıkacağız. Coşkunöz Holding olarak inovasyona ciddi yatırım yapıyor, Ar-Ge’ye her yıl yaklaşık 4 milyon Euro civarında bütçe ayırıyoruz. Batarya soğutma sistemleri ve katmanlı imalat ürün ve proses geliştirme faaliyetleri, yeni malzemeler, çevreye uyumlu teknolojiler gibi konularda çalışmalar gerçekleştiren 2 Ar-Ge merkezimizin ardından 2023 yılında otomotiv sektörünün değişen beklentileri doğrultusunda şasi ürünleri ve bunların üretimine yönelik prosesler ile elektrikli araç trendinin yayılmasıyla en kritik yapılardan biri haline gelen batarya teknolojilerine odaklanacak olan üçüncü Ar-Ge merkezimizi açtık. Ar-Ge merkezlerimizde ulusal ve uluslararası alanda 32 adet tescillenmiş ve ticarileşmiş patentimiz, 16 adedi yurt dışında olmak üzere toplam 99 adet patent başvurumuz bulunuyor. Coşkunöz Holding olarak 2022 yılından bu yana Coşkunöz Holding Kurumsal Girişim Sermayesi CVentures aracılığıyla da mobilite, medikal teknolojiler, tarım, havacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren start-up girişimlere yatırım yapıyoruz. Şu ana kadar Optiyol, Kuartismed, Trabtech, Upschool, Nanomik Bioteknoloji ve Saha Robotik adlı 6 start-up’a yatırım yaptık. Önümüzdeki yıllarda teknoloji odaklı erken aşama girişimlere yatırım yapmaya, yeni girişimlerle tanışmaya, ekosistem paydaşlarımızla bir araya gelip iş birliklerimiz ile sinerji yaratmaya devam edeceğiz.

Ayhan Korgavuş

Ünver Group YKB

Ünver Group olarak, 2023 yılı boyunca faaliyetlerimizi ara vermeden sürdürerek otomotiv sektörüne ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak için büyük bir çaba sarf ettik. Geleceğimizi belirleyecek projelere ve yatırımlara odaklanarak yeni istihdam olanakları yarattık. Elektrikli araçlara yönelik ürünlerimize olan talebi karşılamak adına üretim kapasitemizi artırdık. Tüm sanayici ve iş insanlarının ortak beklentisi ise, ülkemizin istikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik geleceğe sahip olmasıdır. Biz de bu doğrultuda, sürdürülebilir büyüme ve istikrar için çalışmalarımızı azimle ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizin ekonomik potansiyelini desteklemek ve geliştirmek adına atacağımız adımlarla, 2024'ün ülkemiz ve otomotiv sanayii için parlak bir yıl olacağını umut ediyorum. 2024 yılında birlikte daha fazla başarıya, daha fazla dayanışmaya ve daha güçlü bir geleceğe adım atacağımız bir yıl olacağını ümit ediyor, hepimize mutluluk, sağlık ve başarı dolu bir yıl diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.

Osman Aşlav

Demircioğlu Group YKB

2023 yılının seçim yılı olması, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, dünyada ve bölgemizde yaşanan karışıklıklar ve makro ekonomik belirsizlikler nedeniyle bizim açımızdan ilginç bir yıl oldu. Ancak yeni ekonomi yönetiminin aldığı karalar neticesinde önümüzü görmemiz kolaylaştı. Yatırımlarını tamamlamış ve ihracat odaklı vizyonumuzla yıllardır yurtdışı satış/pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermiş bir firma olarak bu yıl reel olarak büyümeyi başarabilmiş kuruluşlardan bir tanesi olduk. 2024 yılında yerel seçim belirsizliğinin kalkması, tedarik zincirinde ve bölgesel olarak karışıklıkların giderilmesiyle beraber iyi bir yıl geçireceğimiz kanaatindeyim. Ekonomi yönetiminin belirlediği hedefler doğrultusunda büyük bir sapma yaşanmadan reel anlamda bu senede büyümeyi hedefliyoruz.

Esma BAŞ GÖCEN

Yepsan YKÜ

Yepsan Grup şirketleri olarak otomotivde yoğun bir yılı geride bıraktık. 2023 yılında ülkemizce ve uluslararası yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen mali hedeflerimizi yüzde 90 oranında yakaladık. Hükümetimizin aldığı sıkı para politikaları neticesinde bütün sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de iç satışlarda yüzde 20’e yakın daralma bekliyoruz. Kemer sıkma politikası 2024’te de devam edecek. Yeni yılda Yepsan olarak müşteri çeşitliliğini arttırmak ve ihracat payımızı büyütmek istiyoruz. 2023 yılında başlamış olduğumuz kendi ürünlerimize ait Ar-Ge çalışmalarımızın neticelerini, 2024’te görmeyi hedefliyoruz. 2024 yılının önce dünyaya, ülkemize, milletimize ve çalışanlarımıza barış huzur bereket ve güven getirmesini diliyoruz. En büyük duamız masumların ölmediği çocukların hayallerini yaşayabildiği savaşın olmadığı bir dünyanın olmasıdır.

Taner Yılmaz

May Fren Genel Müdürü

2023 yılı imalat sektörü açısından çok zorlayıcı bir yıl oldu. Yaklaşık 30 yıllık ticaret hayatımda bankaların bu kadar elini çekmiş olduğu bir döneme şahit olmadım. Bugüne kadar yatırımlarını bankalar üzerinden yapan iş dünyası açısından çok zor geçti. Şu anda krediye ulaşım kolaylaştı ancak yüksek fiyatlamalardan dolayı sanayicinin olumsuz etkileneceğini düşünüyorum. Faiz oranları istenilen seviye gelmedikçe iş dünyasının yatırım yapmakta zorlanacağı kanaatindeyim. Şirket olarak ise 2023 yılını euro bazında yüzde 25’in üzerinde bir büyüme ile kapatırken 2024 yılında ise yüzde 15’in üzerinde bir büyüme bekliyoruz. After market firması olarak sektörümüzde fark yaratan işler yaparak küresel krizleri fırsata çevirecek yatırımlar yaparak büyümeye devam edeceğiz.

Emel Özkan Taşyakan

Destek Amortisör YKÜ

2023 yılı ülkemizde yaşanan deprem felaketi ile başlayan, ekonomik ve psikolojik etkileri ise halen devam eden bir yıl olarak akıllarımıza kazındı. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan sanayi yapılarının depremde hasar alması, can kaybının yansıra işgücü kaybı, üretimdeki aksamalar gibi ekonomik kayıplara neden olduğunu acı bir şekilde gözler önüne serdi. Deprem esnasında can kayıplarının, mal kayıplarının ve bu yapıların deprem sonrasında ayakta kalmalarını sağlayarak ekonomik kayıpların önüne geçilmesi amacı ile 2019 yılında yeni bir proje fikri ile çalışmalar başlatmıştık. Sanayi yapılarının büyük çoğunluğunu prefabrik yapılar oluşturduğunu ve bu yapıları depremlere karşı korumak yapılara eklenecek viskoz deprem sönümleyiciler ile mümkün olduğunu gördük. Yaşanan felaketin ardından Ar-Ge fizibilite çalışmaları devam eden Viskoz Sönümleyici ürünleri geliştirilmesi projesini önceliklendirdik ve 2023 yılında TÜBİTAK Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge Yenilik Konuları Çağrısına başvurduk. Proje önerimizin kabul edilmesi ile birlikte VİSKOZ DEPREM SÖNÜMLEYİ’ci projesini başlattık. 2024 yılındaki hedefimiz bu ürünlerin prototiplerini üreterek testlerini başarı ile gerçekleştirmektir.

İsmail Tatar

İbraş Genel Müdürü

2023, İbraş Kauçuk için stratejik hedeflere ulaşma, finansal başarılar, inovasyon, müşteri memnuniyeti ve sosyal sorumluluk alanlarında elde ettiği önemli başarıların öne çıktığı bir yıldı. Aynı zamanda gelecek hedeflere odaklanma, başarıya ulaşılan çalışmalar ve karşılaşılan zorluklar ile öğrenilmiş derslerin not edildiği bir süreç oldu. 2024, İbraş Kauçuk için stratejik hedeflere yeni bir bakış açısı getirme, finansal büyümeyi sürdürme, inovasyon ve teknoloji alanında ilerleme kaydetme, müşteri memnuniyetini artırma ve sosyal sorumluluk projelerine daha fazla odaklanma yılı olacak. Ayrıca, öğrenilmiş derslerden çıkarımlar, çalışan katkısı ve iş süreçlerindeki verimlilikle birlikte karşılaşılabilecek zorlukları aşma ve sürdürülebilir büyümeye odaklanma öne çıkacak.

Tuba Özlem Bilgin

Öztuğ Otomotiv Gen. Mdr.

2024 yılında Öztuğ Otomotiv, Türkiye ve Bursa’nın kalkınmasında daha güçlü rol almayı, ihracat oranlarını arttırarak yurtdışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi ve müşterilerinin memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflemektedir. Yüksek standartlardaki kalite anlayışı ve teknolojiyi yakından takip eden üretim anlayışı ile Öztuğ Otomotiv gelecek senelerde daha da kuvvetli bir firma olmak yolunda çalışmalarına devam etmektedir.

Tevfik Sayar

Nevpa Group YKÜ

2023 bizim için başarılı geçen ve yatırımlarımıza hız verdiğimiz bir yıl oldu. Pandemi döneminin ardından lojistik sektörünün yeniden hız kazanması, treyler yedek parçası üretimi yapan firmamıza pozitif yansıdı. Bunun yanı sıra Bursa’daki yatırımlarımıza bir yenisini daha ekledik. Bursa OSB’deki fabrikamızın temellerini attık. Son üretim teknolojileriyle donattığımız bu fabrikamızı 2024’ün ilk çeyreğinde devreye almayı hedefliyoruz. Böylece hem üretim ve ihracat hacmimizi artıracağız hem de yeni istihdam alanları oluşturarak ülke ekonomisine katma değer sağlayacağız. Yatırımlarımız 2024 yılında da hız kesmeden devam edecek. Sakarya’daki yeni fabrikamızın temellerini 2024’ün 6’ncı ayında atmayı planlıyoruz. Hem ülkemizde hem de küresel ölçekte para politikalarındaki sıkılaşma eğilimlerine rağmen yatırımlarımıza, üretimimizle ve istihdamımızla ülkemize katma değer sağlamaya ve sektörümüzde global bir oyuncu olma misyonumuzla ilerlemeye devam edeceğiz.

Rengin EREN

Erener Otomotiv YKÜ

Yılın başında deprem felaketini yaşadık, ardından uzun soluklu bir seçim süreci yaşadık. Seçimlerden sonra da ekonomi yönetimindeki değişim yıla en çok damga vuran gelişmeler oldu. 2023 yılı, dünya çapında birçok zorlukla geçen bir yıldı. Pandemi kabusundan bir nebze nefes alan dünya, bu kez de Ukrayna-Rusya savaşının etkisini iliklerine kadar yaşadı. Küresel enflasyon, iklim değişikliği ve siyasi istikrarsızlık gibi konular dünyanın gündemini belirlerken, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım ise yeni yıla gireceğimiz şu günlerde bile devam ediyor.

Yeni ekonomi yönetimi işbaşı yaptığında en dikkat çekici konular enflasyon ve cari açıktı. Ekonomik görünüm çerçevesinde hızla aksiyon alındı, faiz artırımı sürecine girdik, makro ihtiyati tedbirler açıklandı ve sadeleşme adımları atıldı. Şu an daha öngörülebilir bir ekonomik görünüm var. Bunu ekonomik göstergelerde ve beklentilerde de görebiliyoruz. Orta ve uzun vadede ise atılan adımların daha fazla karşılığı olacağına ve bu adımların sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum. Önümüzdeki yılda şu an atılan ve atılmaya devam edilen adımların sonuçlarını daha net bir şekilde göreceğiz inşallah. Gelecek sene için beklentilerim; atılan sıkılaştırıcı adımlarla birlikte iç talebin azalmasıyla enflasyonda kalıcı düşüşün olması, dolarizasyonun azalması, verimli ekonomik büyüme ve ihracatın daha çok teşviki ile cari açığın azalması. 2024 yılında iyileşen ekonomik göstergelerle birlikte ekonomiye güvenin artmasını ve küresel koşulların durumuna bağlı olarak sermaye akımlarının başlamasını umuyorum.

Mesut Erduman

Erduman Otomotiv YKB

2023 gerek işgücü, makina ve teçhizat alımı, gerekse maddi duran varlık alımı gibi yatırımlarımızı arttırarak faaliyetlerimizi genişletmemize yardımcı olan oldukça verimli bir yıldı. Bu yıl Türkiye’de ekonomi alanında dönemsel ve sektörel daralmalar, artan vergi politikaları gibi bazı ekstra sorumluluklar üreticiyi zorlasa dahi otomotiv sektöründe yer alan özellikle ihracat faaliyetlerinde bulunan firmalar açısından gözle görülür bir genişleme olduğunu düşünüyoruz. Tedarik açısından artan kur maliyetleri ve ödeme politikalarındaki katılık, baskılanan kur ki bu ihracatçı açısından çok özellikli bir konu, sektörün faaliyet karını eskiye oranla düşüren durumları da beraberinde getirmiştir. 2023 yılı ile birlikte bir işletmenin kar elde etmesi tanımının, kar oranı üzerinden değil kar marjı kavramı üzerinden değerlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır diye düşünüyoruz. 2 - 2024 yılı için en önemli hedefimiz yatırımlarımızın büyümesi ve istihdam sağlayabilme kolaylığı. Sektörel anlamda devlet desteklerinin artması, yine sektörel bazlı konularda devletin ekonomik olarak üreticiyi koruması ve üretim faaliyetlerini arttırıcı etkin bir rol oynaması. Artan maliyetler karşısında yeni teknikler geliştirilebilmesi, kendi alanımızda üretim tekniklerimizi daha pratik ve sürdürülebilir hale dönüştürebilmek. Ve en önemlisi ülke ekonomimizin büyümesi, bizlerin de sektör olarak bu büyümeye katkı sağlayabilmemiz beklentilerimiz arasındadır.

İpek Yalçın

Sage Diniz Genel Müdürü

Her bir yıl bir öncekini aradığımız bir yıl oluyor ama umut olmadan yaşanmaz. 2023 yılı Hatay depremi ile acı ile başladı kayıplarımız oldu; ülke olarak zor bir süreçten geçtik. Sonrasında 2022 yılında başlayan yüksek enflasyon ve ekonomik sıkıntılar hepimizi zorladı. Yakın coğrafyamızda yaşanan ve masum insanların ve çocukların öldüğü savaşlar insanlığın bir daha sorgulanmasına yol açtı. Bu neden ile 2024 yılının önce sağlık; huzur ve barış getirmesini diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız 2023 yılında hepimize bireysel ve şirketler olarak görevler düşmektedir. Hedefimiz; Türkiye ekonomisini ve şirketlerimizi dünya standartlarında, üretim kabiliyetleri ve insan kaynağı ile tercih edilir hale getirmek olmalıdır. Çok büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Dijital çağ ile birlikte şirketlerimizin çok daha hızlı ve doğru uyumlanma yapmak zorunda oldukları bir döneme giriyoruz. Daha fazla üretken ve rekabetçi olmamız gerekmektedir. Ayrıca hem bireyler hem de kurumlar olarak “Sürdürülebilirlik” ve “Döngüsel Ekonomi” konuları, ana ilgi odağımız olmalı çünkü tek bir Dünya var ve sınırlı kaynaklarını hızlıca tüketmekteyiz. Sage Diniz olarak 2023 yılında yüzde 50 büyüdük ve şu an Türkiye’deki tüm OEM’lerin koltuk kumaşlarını üretiyoruz. Hedefimiz 2024 yılında da uzman kadrosu ve tecrübesi ile pazardaki payını koruyarak büyümek. Bu yılda odağımızda; çalışanlarımızın güvenliği, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm var. 2024 yılının hepimize sağlık, başarı, mutluluk getirmesini dilerim.

Engin Işık

Engin Otomotiv Genel Müdürü

Engin Oto olarak servis minibüslerine otomatik kayar kapı kayar basamak koltuk sensörü ve kamera kayıt sistemleri imalatı yapmaktayız. 2023 yılında işlerimiz güzeldi, bir önceki yıla göre ihracatımızı yüzde 50 artırdık buna etken yurtdışı fuarlarına katılmamızın büyük önemi var. Geçen yıl Almanya ve Belçika’da 2 fuara katıldık beklentilerimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık, yeni ürünlerimizi tanıtma fırsatları oldu yurtdışında ciddi müşterilerle çalışıyoruz. Yurtiçinde ilk sekiz ay çok güzeldi daha sonra faizlerin arması ile birlikte biraz gevşemeye başladı ama yine de şükür işlerimiz güzel 2024 yılından beklentilerimiz daha iyi olacak diye tahmin ediyoruz. Yurt içinde faizlerin yavaş yavaş düşeceğini tahmin ediyoruz buna bağlı olarak işler hızlanmaya başlayacak, yurt dışı müşterileri ise Türkiye’ye ilgileri gitgide daha artıyor tahminimiz ihracatımız 2024 yılında yüzde 50 daha artması yönünde bunun için yatırımlarımızı artırıyoruz halen mevcut olan fabrikamızın yanına ilave 1500 mt fabrika inşaatı yaptık içerisine makina yatırımı da yapmaya başladık. Bizim bütün sanayiciler gibi kalifiye eleman sıkıntımız var. Artık vasıfsız eleman bile bulmakta zorlanıyoruz. Türkiye böyle büyümeye devam ederse sanırım ileride yurt dışında eleman ithal edeceğiz.

Adnan Numan

MRC Otomotiv Genel Müdürü

2023 yılı ilk 6 ayı gayet güzeldi işlerimizde yoğundu hem iç piyasa hem dış piyasa olarak baktığımızda tatmin ediciydi. Ama yılın 2.yarısı için aynı şeyleri söylemek zor özellikle banka faizlerinin yükselmesiyle bütün iç piyasalar daralmaya gitti birçok iş kolu durdu bunların başında inşaat tekstil ve otomotiv de ciddi iş kapasite düşüşleri yaşanmaya başladı özellikle ihracat yapmayan firmalar nakit akışını sağlamada oldukça zorlandı bizim yurtdışı ihracatımız yaklaşık yüzde 30’larda olmasına rağmen nakit bulmada oldukça zorladı buda doğal olarak firmaların cirolarını etkiledi. 2024 için düşüncemiz büyük bir ihtimalle yılın ilk çeyreğine kadar yani seçimlere kadar bu şekilde ilerleyecek faizlerin yüksek olması yatırımcıların faizlerden dolayı yatırıma sıcak bakmaması bizim görüşümüz yılın ilk 6. Ayını bulur sonrasında faizlerin biraz düşmesiyle piyasalarda canlılık başlayacaktır diye ümit ediyoruz. Yani bizlerin bu konudaki düşüncelerini dile getirmek istersek 2024 2023 ten daha zorlu geçecek gibi gözüküyor biz her zaman olduğu gibi emin adımlarla ince eleyip sık dokuyarak şartlar ne olursa olsun emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Ahmet ÖZKAYAN

Ermaksan YKB Vek. ve Gen. Mdr.

2023 yılı küresel ölçekte belirsizliklerle geçti. Pandeminin ardından, yakın coğrafyamızda yaşanan savaş iklimi, dünya genelinde oluşan yüksek enflasyonist ortam, enerji krizi, döviz kurundaki dalgalanmalar gibi faktörlerin etkisiyle zorlu bir yılı geride bıraktık. Ermaksan olarak, sektörde yarım asrı aşkın tecrübeye sahibiz. İleri teknolojiye sahip makineler üretmenin yanında tüm dünyaya teknoloji transfer ederek, akıllı üretim süreçlerine de katkıda bulunuyoruz. Şirket olarak 2023 yılını mevcut stratejimiz ve hedeflerimiz ile uyumlu olarak başarılı bir şekilde geride bırakıyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve kârlılık hedefiyle ilerlediğimiz global pazarlarda, değişen müşteri beklentilerine yanıt verebilmek amacıyla piyasaya sunduğumuz yenilikler de ihracat performansımıza pozitif yönde etki ediyor. Bu doğrultuda, 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da yeni pazarlara giriş yapmaya ve mevcut pazarlarımızdaki konumumuzu güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız hızla devam edecek.

Sürdürülebilirliği ve verimliliği odağımıza alan çalışmalarla, Ermaksan’ın geleceğini güçlü temeller üzerine inşa etme odaklı çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürme amacındayız.

Engin Çetiner

BekaMak YKB

2023 yılı genel olarak çok yoğun ve verimli geçti. 2023 yılında; makine geliştirme, üretim ve satış hedeflerimizin hepsini gerçekleştirmiş bulunmaktayız ve yıl sonuna doğru Türkiye'de üretilmiş olan en büyük Şerit Testere Makinamızı Polonya'daki müşterimize teslim etmenin gururunu yaşadık. Ayrıca, 2023 yılı içerisinde artan özel tasarım ve otomasyon ağırlıklı talepleri karşılamak uzun vadeli hedeflerimiz için çalışmalar başlatmış bulunmaktayız. Bu bağlamda, yeni üretim alanımızın inşaatını başlattık ve personel sayımızı arttırdık. 2024 yılı için hedeflerimizi ve planlarımız oluşturduk. Mevcutta bayilerimiz olan ülkelerde pazar payımızı artırmak, bayimizin olmadığı ülkelerde güçlü bayiler oluşturmak ve yeni üretim alanımızı devreye alarak yeni istihdam oluşturmak başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bizler üretici olduğumuz için döviz kurlarının değişkenliği ve enflasyonun altında kalması yatırımlarımızın zorlaşmasına en önemlisi global pazarda rekabet gücümüzün azalmasına sebep vermektedir. Ayrıca şu an üretim yapan firmaların en büyük sıkıntısı çalışacak kalifiye eleman bulamaması. Ülkemizde ara eleman sıkıntısı hat safhaya ulaşmış durumdadır. Bunun için acil olarak önlem alınmalı ve Meslek Liselerine ilgi artırılmalıdır.

Orhan ER

ERLER Group YKB

Ülke olarak hiç de kolay olmayan günler geçirdiklerini, senenin başında yaşanan büyük deprem felaketi başta olmak üzere Ortadoğu ve Rusya- Ukrayna’daki savaşlar ve yıl boyunca belirsizliğin devam ettiği bir yıl oldu. Hem Türkiye hem de global piyasalarda bir tedirginlik oldu bunların da ekonomiyi etkiledi. Tüm yaşanan gelişmelere rağmen 2024 yılına iyimser beklentilerle giriyoruz. Son gelen rakamlar, yılı yüzde 3- 3,5 aralığında bir büyüme ile tamamlayacağımız yönünde. Global ekonomideki olumsuz koşulları ve ülke olarak yaşadığımız olayları düşündüğümüzde bu büyüme oranı makul karşılanabilir. 2024 yılının ilk çeyreğinde de yine bir seçim yaşanacak olması, her ne kadar işsizlik oranların artması, piyasalardaki dalgalanmalar, büyümedeki yavaşlama ve krediye erişimin neredeyse imkansızlaşması iş dünyasının karşı karşıya kaldığı sorunların başında gelse de ülkemizde pozitif yönlü gelişmeler olacağını düşünüyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 2023 yılını geride bırakırken, ülke olarak sahip olduğumuz yüksek potansiyeli ortaya çıkarmalıyız. Bizler, şirketlerimizden üretim yaptığımız Erbend Makine için, ihracatımızı arttırmanın yanında yurt içi pazarda ince sac katlama teknolojisi ile büyük yatırımcılar gibi küçük ve orta ölçekli işletmeleri de tanıştırmak için planlamalarımızı yaptık. Yine bir diğer şirketimiz Erfab Makine de ise ülkemiz yatırımcıları ile imalat sektörümüzün ihtiyacı olan teknoloji çözümler için dünyanın en önde gelen makine markalarını buluşturmaya devam edeceğiz.

Alper KÖRÜSTAN

NUKON YKB Yrd.

Firma olarak başarılı bir yılı geride bıraktık. Üstün kalitemiz ve yerli inovatif ürünlerimiz ile TEKNOSAB’daki yeni fabrikamızda üretime başladık. TEKNOSAB'da sadece üretimi değil, istihdamı da artıracağız. Bu da ihracat rakamlarımıza önemli bir katkı sağlayacaktır. 2023 yılında Türkiye’nin yanı sıra Almanya’dan İngiltere’ye, İtalya’dan Çekya’ya kadar farklı ülkelerde düzenlenen sektörün önde gelen fuarlarına katıldık. 2024 yılına da yeni hedeflerle giriyoruz. Nukon olarak sektörümüzde fark yaratacak işler yapmaya devam edeceğiz.

Erdem ALTINTAŞ

LoyalMak YK Başkanı

2023 yılı zirve yaptığımız yıl oldu. Bu yıl ciromuzu çok ciddi oranda arttırdık. Mevcut fabrikamıza ilave olarak Kayapa’da ikinci tesisimizi faaliyete aldık. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda fuara katıldık. Gelecek yıldan daha da umutluyuz. Ciromuzun ve ihracatımızın artarak devam edeceğine inanıyorum.

Serdar Sağlam

Yavuzlar Dişli YKB Yrd

Yavuzlar Dişli A.Ş. olarak 2023 senesini çok büyük ölçüde tüm hedeflerimizi yakalamanın memnuniyeti içerisinde kapattık. Ciromuz artarken ihracat oranımız yüzde 60’lara dayandı. Toplamda 30 farklı ülkeye ihracat yapma başarısı elde ettik. İhracatta kilogram değerimiz 14 euro seviyelerini aştı. Rusya’ya ve İsrail’e ilk defa ihracat gerçekleştirdik. Ukrayna ve Irak’ta yeni müşterilere ulaşmayı başardık. Personel istihdam oranımızda yüzde 4 artış sağladık. Yurt dışında Almanya’da 2 fuara, Türkiye’de 1 fuara katıldık. Bursa Bumatech fuarında Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesinden Cumhuriyetimizin 100. Yılına ithafen, 100 öğrenciyi standımıza ve fuar alanına getirdik. Birçok sosyal projede katkı sağladık. YDS Technology markası ile yaptığımız manuel lineer kesim makinesini, KOSGEB destekli Ur-Ge projesi ile yarı otomatik kesim makinesi haline dönüştürdük. Geçtiğimiz sene birçok olumlu gelişme kaydettik. Fakat ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon, kira artışları, enerji maliyetleri ve krediye ulaşmadaki zorluklarla da mücadele etmek durumunda da kaldık. Yeni yıl için umudumuzu ve ümidimizi kırmadan, ihtiyatlı iyimser olarak yolumuza devam edeceğiz. Yeni hedeflere ulaşmak için yetkin personelimiz ile var gücümüzle çabalayacağız. Yeni yılda dünyada var olan tüm savaşların ve zulümlerin sonlanmasını ve Ülkemiz adına terör olaylarının bitmesini, hep beraber yüksek refah seviyesini ulaşmayı canı gönülden istiyoruz.

Turan CESUR

CESURBEND YKB

Dünyada yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen 2023 firmamız için güzel bir yıl oldu. Dünyanın dört bir yanındaki yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıl içerisinde çok sayıda fuara katıldık ve ürünlerimizi sergiledik. Sektörümüzün dünya genelinde yeni pazarlara açılması ve dış ticaretin teşvik edilmesi ihracatımızdaki artışa da olumlu yansıyor. 2024 için yeni projelerimiz var. Yeni ürünler çıkarmayı planlıyoruz. Yeni yıldan beklentimiz bu yıla oranla daha fazla olacak.

Erhan Yılmazdöl

İleri Teknik Genel Müdürü

“Yenilikçi kesim teknolojileri” mottosuyla üretim faaliyetlerimizi sürdürerek dünyanın 5 kıtasında yaklaşık 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Dünya genelinde ve Türkiye’de bulunan geniş servis ağıyla müşterilerine sağladığı hızlı satış sonrası hizmetimizle öne çıkıyoruz. 2023 yılı firmamız ve makine sektörü açısında gayet başarılı geçti. 2024 yılından da umutluyuz.

Musa Saydı

ALPMAC Genel Müdürü

2023 yılında yeni fabrikamıza taşındık, 2022 de planlamasını yaptığımız yeni tezgah yatırımlarımızı 2023 yılında devreye alarak üretim kapasitemizi arttırdık. Tüm makine gövde ve parçalarını özgün tasarımlar ile ALPMAC Kayapa fabrikamızda üretiyoruz, kaynak talaşlı imalat on montaj boya ve final montaj kontrol devreye alma bölümlerini ayırarak yeni üretim hollerini oluşturduk. Sac işleme makineleri imalatı konusundaki, uzmanlığımızı müşteri istekleri ile birleştirerek makinelerimize yeni özellikler ekledik, katma değeri daha yüksek olan otomasyonlu robotlu makineleri Avrupa’da birçok ülkede devreye aldık. Endüstri 4.0 ve karanlık fabrikalar da üretim yapabilen otomasyon sistemleri ile tam uyumlu, birbiri ile ve ana sistem ile konuşan makineler üreterek, uzmanlığımızı bir ileriye taşıdık. Yeni ve eski ekip arkadaşlarımız ile birlikte hep birlikte başarılı olduk. Alpmac makineleri üretim adetleri artarak yeni pazarlara girdi. Yüzde 97-98 ihracat kapasitesi ile üretim kapasitemiz arttı. 2024 yılına Ar-Ge projeleri ile giriyoruz daha verimli elektrik tüketim değerleri daha düşük makine projelerimizi ve sac işleme makineleri imalatın da Türkiye de üretilmeyen farklı makine projelerimizi tamamlamak hedefimiz. Yine ticari olarak yeni pazarlar arama çalışmalarımız devam ediyor. Partnerlerimiz ile mevcut pazarımızı genişleterek büyüme hedefimiz devam ediyor.

Müşfik Yadigar

MGG Makine Genel Müdürü

2023 yılı grubumuz açısından yıl başındaki beklentilerin gerçekleştiği, firmamızın organik olarak ve euro bazında büyüdüğü ve kapasite kullanım oranında optimum seviyeye ulaştığı bir yıl oldu. İhracatçı nitelikli bir grup olduğumuz için yurtiçindeki ekonomik çalkantılardan görece daha az etkilendik. Ancak fonlama maliyetlerinden dolayı ilave yatırım noktasında çok da agresif olduğumuz söylenemez hatta temkinli olduk. Buna rağmen net döviz kazandırıcı grup kimliğimizle özellikle TCMB Reeskont ve Eximbank gibi fonlara ulaşabildik. Bu da işletme sermayesi ihtiyacı konusunda grubumuzu tahkim etmiş uluslararası piyasada rekabet edebilmemizde yardımcı olmuştur. Ezcümle 2023 yılı öngördüğümüz gibi neticelendi. 2024 yılında yine temkinli bir büyüme öngörüyoruz. 2024 yılının ekonomik açıdan zor ve çok iyi yönetilmesi gereken bir yıl olduğunun farkındayız. Kendi işimiz perspektifinde uluslararası piyasada epeyce bir iş var ve bu işler konusunda rekabetçi olacağız. Grubumuza ve ülkemize inancımız tamdır. Burada öngörülebilir maliyetler ve rekabetçi döviz kuru hususu önem kazanıyor. İhracatçının elindeki rekabet avantajını kaybetmemesi gerekiyor.

İbrahim ALTIPARMAK

Nümerik Mühendislik Kurucu Ortağı

2023 yılında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda fuara katılım sağladık. Bu fuarlarda yurt dışından birçok firmayı öncelikle fuar standında daha sonrada fabrikamızda ağırlama şansı bulduk. Bir çoğunla sürdürülebilir ilişkimizi ticaretle süsledik. Ülkemizin ihracatta büyüme payına ufakta olsa katkı sağladık. 2024 yılına birçok firmanın umut bağladığı ve yatırımlarının şekilleneceği yıl olarak görüyorum. Önümüzdeki yıllarda rekabetçi ve sektöründe lider olma vizyonuyla hareket etmeyi planlıyoruz.

Mesut BARUT

Nümerik Mühendislik Kurucu Ortağı

2023 yılı tüm dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen verimli geçti. İş akışının hızlandığı ve yeniliklerimizi sunma fırsatı yakaladığımız güzel bir yıl oldu. Mevcut durum karşısında olumsuzluğa kapılmadan firmalar pozisyonlarını kontrol ederek uzun vade planlamalarının yanına kısa vade planlamalarını da eklemeli. Bu durumundan avantaj sağlayabileceğimizi düşünüyorum. 2024 yılından beklentimiz yüksek.

Fatih Sezgin

Sezgin Lazer Makine YKB

Başarıyla tamamladığımız beklentilerimizin üstünde geçen yıldan çok daha verimli bir yılı sonlandırıyoruz. Kalitemizle adımızdan söz ettirdiğimiz, Lazer Kaynak makinelerimizde ürün gamımızı zenginleştirdiğimiz her bütçeye uygun ürettiğimiz makinelerle, müşteri ağımızı genişlettiğimiz ve müşterilerimizin memnuniyetleriyle gururlandığımız bir yıl oldu. 2024 yılının ilk iki çeyreğinin daha zorlayıcı olacaktır. Ancak yine de umutluyuz. Mevcut taleplerle bu dönemi sorunsuz atlatacağız.

Aytekin KOÇ

Atik Endüstriyel YK Başkanı

Atik Endüstriyel çatısı altında lego mantığıyla çalışan kaynak masaları, yardımcı ekipmanlar ve mıknatısları sanayicimizle buluşturuyoruz. Öte yandan Alman markası Siegmund’un Türkiye distribütörlüğünü üstlendik. Flaig ve Vep Automation firmalarının satışını da yapıyoruz. Kaliteli markaları sanayicimizle buluşturmaya özen gösteriyoruz. 2023 bir önceki yıla göre daha güzel geçti. 2024 yılının ise daha verimli geçeceğini düşünüyorum.

Hasan TORUN

TESLAMAK Kurucu Ortağı

2023 yılı bizim için verimli bir yıl oldu. Yurt içi ve yurt dışında fuarlarına katılım sağladık. Makine üretim sayımızı yüzde 40 artırırken, ciddi oranda makine satışı gerçekleştirdik. Biz de TESLAMAK ve TESLABEND markalarını dünyada tanıtmak istiyoruz. Kalitemizle ve fiyat rekabetimizle küçük CNC makineler denilince akla Bursa’nın ve TESLAMAK’ın gelmesini istiyoruz. Hedefimiz 2024 yılında ihracat odaklı çalışmalarımızla buradaki payımızı artırmak.

Zeki Acar

BUVİSAN YKB

BUVİSAN olarak geçtiğimiz yıl boyunca hep birlikte neler başardığımızı hatırlayacak ve gelecek hedeflerimize odaklanacağız. 2023 yılı bizim için unutulmaz kılan noktalar: Yaptığımız yatırımlarla tesisimizi 8 bin m2 kapalı 5 bin m2 açık alana yükselttik, yeni CNC, Plazma kesim ve Lazer makineleriyle üretim kapasitemizi arttırdık. Çalışanlarımızın becerileriyle müşterilerimize sunulan üstün hizmetlerle markamızın itibarını daha da güçlendirdik. İnovatif projelerle artan ürün yelpazemizde gezer köprülü, portal, pergel vinçlerle vinç sektöründe öncü olmanın gururunu yaşadık. Büyüyen kadromuzla zorlukların üstesinden geldik, ve birbirimize destek olduğumuz için her zaman geliştik. Ancak, iş dünyasında daima ileriye bakmak önemlidir. Bu nedenle, yeni yılın getireceği fırsatları değerlendirmek için hazır olmalıyız! Ülkemizde yatırımlar yapan veya ihracat yaptığımız birçok ülkede vinçlerimiz sayesinde milli katma değeri arttırmayı amaçlıyoruz. Birlikte büyümek ve başarılarımızı daha da ileri taşımak için yeni stratejiler belirleyeceğiz. Ekip olarak vizyonumuzu paylaşacak ve her birinizin fikirlerine değer vereceğiz. Çünkü önümüzdeki yıl , geleceğimizi şekillendirmek için bir fırsat olacaktır.

İbrahim Harman

DCB Lazer YKB

Türkiye’nin önde gelen endüstriyel ve lazer parça tedarikçisi DCB Laser Technology olarak, ithalat ve çözüm odaklı hizmetlerimizle Türk sanayisine kaliteli malzeme sunuyoruz. Dünya markalarının Türkiye’deki satış noktası olarak, optik lenslerden kesici kafalara kadar geniş ürün yelpazesiyle Türk sanayicisinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. 2023 yılında yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen başarılı geçti, 2024 yılından ise umudumuz yüksek.

Lütfi Akıncıoğlu

Lothbrog Makine Genel Müdürü

2023 ülkemizde birçok sektörde olduğu gibi makine sektöründe de hareketli geçen, iniş çıkışlarla dolu bir yıldı. Lothbrog Makine olarak geride bıraktığımız yıl bizler içinse gerek satışlarımız gerekse satış sonrası hizmet faaliyetlerimiz açısından hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. Lothbrog Makine olarak 2023 yılında pek çok yerli üreticiyi kaliteli ve yüksek teknoloji ürünü makinelerimiz ile ulaşılabilir fiyatlarla buluştururken aynı zamanda 2023 yılı firmamız için de ilkleri gerçekleştirdiğimiz bir yıl idi. Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye’ye teslim edilen ve kurulan ilk 30 KW makinenin tedarikini gerçekleştirdik. 2024 yılında da ilk 60KW’lık makinenin tedarikini sağlayarak önümüzdeki yıl da sektörde ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2019 yılında kurulan firmamızın 4 yıl gibi kısa bir sürede ulaştığı pazar payı ve güçlü referans ağı önümüzdeki yıla dair hedeflerimizi ulaşılabilir kılmakta, bu da önümüzdeki yıl sektördeki payımızı sağlam ve doğru adımlarla daha da geliştirmemize olanak sağlamaktadır. 2024 yılında başta enflasyon olmak üzere makroekonomik verilerin, döviz kurlarındaki seyrin ve yerel seçim sürecinin ülkemiz ekonomisi üzerinde etkili olacağını öngörsek de sektörel anlamda değerlendirdiğimizde ürünlerimizin pek çok sektöre hitap etmesi ve model çeşitliliğimiz ile makinelerimize olan ilgi ve talebin önümüzdeki yıl da yoğun olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda sektördeki bilgi, birikim ve tecrübemizden yola çıkarak 2024 yılında müşteri sayımızı ve istihdamımızı artırmayı hedefliyoruz. 2024 yılında alanında uzman kadromuz ve güçlü referans ağımız ile yerli üreticileri ve imalat sektörünü kaliteli ve ulaşılabilir makinelerimiz ile buluştururken mevcut müşterilerimiz için de çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.

 Serkan Turan

BİEL Makine Genel Müdürü

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından paylaşılan makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, yılın ilk 10 ayı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 23,4 milyar dolar oldu fakat kurdaki duraksamanın ihracat yapan üretici üzerindeki yükü artarken, bir de kur yükünün üzerine maliyetlerdeki artışın her gün kendini revize etmesi eklendi. Yılın ilk 2 çeyreği iç piyasada oldukça durağan ve nakit akışı yavaş geçti. Yılın ikinci yarısında ise nakit paranın çok daha değerli olduğu, üreticinin zorunlu yatırımlar dışında herhangi bir yatırım yapmadığı, kredilerin yüksek, alım gücünün ise düşük olduğu bir yıl geride kaldı. Üreticinin finansör olarak her alanda rol aldığı bu yıl bitmeden, önümüzdeki yıl da finansal anlamda farklı olmayacağının sinyallerini veriyor. Bu süreçte son 3 ay geciken / geciktirilen yatırımlar yapıldı. BIEL MAKINE olarak bu pastadan güzel bir pay aldık. Bursa BUMATECH Fuarında makinelerimize gösterilen ilgi ve eski müşterilerimizden gelen memnuniyet bizi daha da güçlendirdi. Temsilciliğini yürüttüğümüz DNE LASER markasının Avrupa pazarına da açılması ile artık daha çok konuşulacak ve daha çok yerde DNE LASER markasını göreceğiz. 2024 yılı sektörel anlamda yüksek güçlü lazerlerin arenası olacak. Firmaların sadece fiyat politikası ile makine satamayacağı bir yıla giriyoruz. Pandemi de kurulmuş bir şirket olarak global anlamda ekonominin daraldığı bir yıl olacak olan 2024 yılı ne kadar zor bir yıl olacak olsa da bizim parladığımız bir yıl olacak kanaatindeyim. Yapmış oluğumuz yatırımlar, temsilciliğini yapmış olduğumuz firmaların tam desteği ve sağlam teknik kadromuz ile yeni yılda tüm partnerlerimize yepyeni bir BIEL MAKINE sunacağız.

Umut Karagülle

MTC Metalurji Genel Müdürü

Merhabalar 2023 yılı firmamız adına gayet başarılı geçti. Firmamız 2023 yılında Kalite Kontrol Fuarı, Konya Maktek Fuarı, Bumatech Bursa fuarlarına katılım sağladı ve tamamen Avrupa menşeli son teknolojik ürünler sergiledik. 2023 yılında ülkemizin önde gelen firmalarına ürün satışı gerçekleştirdik. ARÇELİK firmasının Eskişehir, Tekirdağ ve Gebze fabrikalarına Ascott marka Korozyon kabini satışı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ünv. İnnovatest firmasının Nemesis 5103 Universal sertlik ölçüm cihazı satışı, Dündarlar Makina SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Nin Laboratuvar kurulumunu gerçekleştirdik. Aynı zamanda ihracat yönünden de olumlu işler başardık. Özellikle Özbekistan’dan A.S.C LLC firmasının Laboratuvar Kurulumunu gerçekleştirdik. Şu an hali hazırda devam eden Azerbaycan projemiz var. Aynı zamanda firmamız 2023 yılı aralık ayından itibaren büyük bir showroom ile müşterilerine hizmet vermeye devam edecektir. 2024 yılı sektörümüz adına büyüyerek devam edeceği kanısındayım. 2023 yılının son periyodunda izlenimimiz. Devlet teşvikleri 2024 önemli rol oynayabilir.

Serkan KARIŞAN

Kozanlı Mühendislik Ür. Md.

Seri imalat kapasitemizi artırarak Türkiye’de ve yurt dışında CNC tezgah imalatçılarının önemli bir tedarikçisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Deneyimli teknik ekibimizle birlikte metal ve sac işleme sektörü başta olmak üzere yurt içindeki hizmetlerimizin yanı sıra, yurt dışındaki makine imalatçılarının artan talepleri doğrultusunda ihracatımızı artırmayı sürdürüyoruz. Yeni pazarlara açılmak ve ürün gamını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyoruz. 2024 yılında da büyüme hedeflerini sürdürüyoruz.

Arzu Işık

Işıksoy Tekstil YKÜ

2023 yılı geçmiş yıllara nazaran tekstil sektörü açısından zorlu bir yıldı. Yaşadığımız acılı deprem, Ülkeler arasındaki savaşlar, seçim süreci, maliyetlerin sürekli artması maalesef sektörümüzde daralmaya sebebiyet verdi. Hiçbir olumsuz durum daimi değildir bu sebeple Işıksoy olarak 2024 den umutluyuz, ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya var gücümüzle devam edeceğiz. Tüm üretici firmalarımız için üreticinin her açıdan desteklendiği, teşviklerin arttığı, talebin bollaştığı, ülkemizin yıldızının parladığı bir yıl olmasını temenni eder ve ayrıca Tüm insanlık için barış ve huzur içinde geçireceğimiz bir yıl olması dilerim.

Özkan İrman

Minteks Şirketler Grubu Bşk

2023 yılı sonunda her ne kadar adetsel satışımız ve ciromuz diğer yıllara göre artmış görünse de sektörün artan girdi maliyetleri karlılığımızı oldukça azalttı. Hem hammadde fiyatlarındaki artış hem de yüksek işçilik maliyetleri tekstil sektörünün rekabet gücünü korumasını zorlaştırıyor. 2024 yılında umarım biraz daha maliyetlerin kontrol altında tutulduğu, taşların yerine oturduğu hem çalışanların hem işverenlerin iyi olduğu bir yıl olur. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Bu ülkenin gemisi yüzdüğü sürece işçisinden memuruna işverenine, gencinden yaşlısına herkes refah içinde yaşar bu ülkede. Hiçbir şeyi ekonomiden ayıramayız. Çünkü iyi bir ekonomi demek varlık demek, yaşam kalitesi demek. O yüzden 2024 yılında çarkların daha iyi döndüğü daha müreffeh bir ülke arzumuz var.

Haluk Bükümcü

Pakipek Group YKB

Türkiye 2023 yılına şubat ayındaki depremle başladı! 50.000 insanımızı kaybettik! Ardından ekonomik dengesizlikler, Avrupa’da ve Türkiye’de yükselen enflasyon, alım gücünün azalması, dövizin yükselişi hayatımızı olumsuz etkiledi. Fiyat istikrarsızlığı maliyet ve satış fiyatının bir kez daha önemini gösterdi. Çevre kirliliği, çevreye bir kez daha önem verilmesini hatırlattı. Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen Pakipek olarak 2023 yılında yerimizi koruduk. 2024 yılında insana yatırım yapmak, hedef belirlemek var olan tesisimize yeni yatırımlar yapmak, müşterilerimizle daha sıkı ilişkilerde bulunmak, Ar-Ge ve Ür-Ge’ye daha fazla bütçe ayırmak hedeflerimiz arasında. 2024 yılında da enflasyonun devam edeceğini, mart ayında yapılacak yerel seçimlerin kısmen seçim ekonomisine döneceğimi gösteriyor. Bütün bunlara rağmen, 2024 yılından umutluyum. 1956’dan beri birçok krizden başarı ile çıkan şirketimiz, bu olumsuzlukları da atlatacağını düşünüyorum. Heyecan ve hedefi olan bir şirket olarak Türkiye ekonomisine katkılarımız devam edecektir.

Ali Sayın

Karkent Tekstil YKB

2023 yılı, Tekstil sektörü için öngörülebilirliğin zayıfladığı, iş hacimlerinin düştüğü ve yavaşlayan bir ivme ile üretim kapasitelerinin azaldığı bir yıl oldu. Ve etkileri 2024 yılının ilk yarısında da devam edecek gibi görünüyor. Sektör genelinde her ne kadar durağan olarak geçse de Karkent Tekstil olarak iş hacmimizde düşme yaşamadan ve mali olarak çok da etkilenmeden bu süreçten çıktık diyebilirim. Bunun oluşmasında, geleceğe yönelik yatırımlarımız ile moda ekseninde sürdürülebilir katma değerli ürünleri pazara sunmamızın büyük etkisi vardır diye düşünüyorum. Tekstil sektörü, 2024 başında gerek yerel seçimler gerekse döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle bir müddet daha krizle baş başa olacak gibi görünüyor. 2023’te olduğu gibi 2024 yılında da günceli takip etmeyen, modaya ayak uydurmayan, yatırmalarını ve sermayesini doğru yönetemeyen birçok firmanın açık vermesine, borç altına girmesine ve dahası iflas etmesine sebebiyet verebileceği gibi, durağan dönemi her anlamda iyi yöneten ve ileri görüşlü firmaların yükselmesine ve lider olmasına da zemin hazırlayacaktır. Her ne olursa olsun Türkiye’nin en önemli sektörlerinin başında gelmektedir Tekstil Sektörü. Ayağa kaldırılması ve tekrardan canlanması, devlet ile birlikte firmaların da doğru adımları atmasıyla birlikte mümkün olacaktır.

Şenol Şankaya

Yeşim Group CEO

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 bizim için de özel bir yıldı. Yeşim Grup olarak bu yıl 40. kuruluş yıldönümümüzü kutladık. Ayrıca 2023, Yeşim Kreşimizin 35., Yeşimspor’un 20. ve Jade Tekstil’in ise 15. kuruluş yıl dönümleriydi. Bunları bir arada kutlamak 2023’ü bizim için özel kıldı. Öte yandan 2023 yılı sevinçler kadar derin üzüntüleri de birlikte yaşadığımız bir yıl oldu. 6 Şubat tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremler ve yaşadığımız kayıplar hepimizi büyük üzüntüye soktu. Devam eden Rusya – Ukrayna savaşının yanı sıra yıl sonuna doğru başlayan İsrail – Filistin savaşı da hem ülkemiz hem yakın coğrafyamız hem de küresel piyasalar için olumsuzlukları ve belirsizlikleri beraberinde getirdi. Sektörümüz için ise 2023 yılı 2022’ye kıyasla gerilemeyle geçti diyebiliriz. Yılsonu itibariyle siparişlerde yüzde 15, ihracatta ise yüzde 10 gerileme yaşandığı görülüyor. Hem ülkemizde hem de global piyasalarda para politikalarındaki sıkılaşma eğilimi 2024 yılının ilk çeyreğinde de devam edecek gibi gözüküyor. Bu durum hem iç hem de dış piyasadan gelen taleplerde yavaşlamaya yol açıyor. Krediye ve finansmana erişim sıkıntısının ise iş dünyasının önümüzdeki dönemdeki en büyük sıkıntısı olmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Koşullardaki sıkılaşma ve yavaşlama yönündeki eğilim nedeniyle özellikle yerel seçimlere kadar iş dünyasının ve şirketlerin temkinli devam edeceğini söylemek mümkün. Ancak global piyasalara ve ülkemizdeki şartlara bakıldığında, enflasyondaki artışın da azalmasıyla birlikte yılın ikinci yarısından itibaren kademeli bir toparlanma yaşanacağını düşünüyorum.

Murat Canik

Elvin Tekstil Gen. Mdr.

2023 yılı ciro anlamında 2022 yılı ile benzer bir yıl olmasına rağmen Türkiye’deki işçilik giderlerinde ki artış sebebiyle karlılık anlamında düşüşün yaşandığı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Burada diğer rekabet edilen ülkelerde bu oranda bir işçilik artışı gözlemlenmediğinden ülke olarak rekabetçiliğimizin ihracatçı anlamında azaldığını söylemek yanlış olmaz. Burada döviz kurlarında ki beklenti ihracatçının beklentisini karşılamamaktadır. Bunun yanı sıra faiz oranlarında ki yükseklikte yatırım iştahını bir hayli kısıtlı bırakmaktadır. 2024 yılında faiz oranları ve kurlarda bir miktar sanayiciyi destekleyecek politikalar geliştirilebilirse daha iyi bir yıl olma ihtimali bulunmakta. Fakat burada da tekstil anlamında jeopolitik istikrarsızlıklar dış talebin bir miktar azalma ihtimalini artırabilir. Umarız 2024 herkes için daha iyi bir yıl olur.

Yavuz Özdemir

Akrida Tekstil YKB

2023 yılını değerlendirdiğimizde firmalar; piyasa kredisi ve özsermayenin değerini geçtiğimiz senelere göre net bir şekilde idrak etmiş oldu. Bankaların mantıklı finansal partnerler olmadığını gelişen piyasa koşullarında her ölçekte işletme derinden tecrübe etti. Özellikle hazır giyim grubunda pazarın ciddi manada daraldığını ve ülkemizin fiyat-kalite-servis ekseninde geçen senelere nazaran rekabetçi olma özelliğini kaybettiğini gözlemledik. Bulunduğu sektörde her türlü hizmet ile farklılığı ve gelişimi hedeflemeyen firmaların, ürettikleri ürün gruplarında fiyatlarda belirleyici olamayışları, bunun yanında kur ve enflasyon etkisi ile karlılığın eridiği, satılan ürünün yerine koyulmasının da özellikle döviz bazlı üretim maliyetleri sebebiyle mümkün olmadığı bir yılı arkamızda bırakıyoruz. 2024 yılında maliyet artışları ile birlikte kişilerden kurumlara, alım gücü kaybının derinleşeceği, borçlanmalarda çok daha kontrollü olunacağı, iç ve dış piyasanın bu sebeple daha fazla daralacağını öngörmekteyiz. Geçtiğimiz yıllarda işsizlikten ziyade, iş beğenmeme durumu ile karşı karşıyaydık. Bu münasebetle işçisizlik söz konusuydu neredeyse. Ancak bu dönemde birçok firma mevcut durumda hayatiyetini sürdürmek adına personel çıkarmak durumunda kalacak ve bunların başladığını da görüyoruz. Dolayısıyla 2024 yılında can yakıcı gerçek bir işsizliği ve etkilerini net şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Finansal yapısı ve piyasa kredisi güçlü olmayan firmalar pastadan pay almakta zorlanacaklar. Nakit akışı, alacak/borç ve stok devir hızlarının her zamankinden daha fazla kontrollü olunması gereken bir yıla giriyoruz. Olası jeopolitik hadiselerin ülkelerin ve özellik ülkemizin ekonomisine etkileri de zihnimizin bir kenarında sürekli diri tutmamız gereken önemli bir konu. Ödeme döngüsü, risk yönetimi, piyasa bilgisi, müşteri ilişkileri, üretim kabiliyeti ve çözüme yönelik yaklaşımları sağlıklı olan kurumların 2024 yılının getireceğini olumsuzlukları daha rahat aşabileceğini düşünüyorum.

Veda Girgin Eroğlu

VGE Tekstil YKB

2023 yılında tüm dünyada yaşanan ekonomik krizi tüm sektörlerde hissettiğimiz bir yıl oldu. Türkiye’de ise depremin ilk çeyrekte yaşattığı olumsuz etkiye rağmen, son çeyrekte gelecek 2024 için beklentilerimizi, umutlarımızı koruyoruz. Bu yıl yaşanan ekonomik dalgalanmaların, artan maliyetlerin, rekabetin son bulacağı, istikrarın hakim olacağı bir 2024 yılı beklentimiz olsa da, zor bir yılın bizi beklediğinin bilinci ile sağlık, huzur ve barışın hakim olduğu yeni bir yıl temennimizdir.

Tangün Ocak

Güleser Tekstil Genel Müdürü

2023 yılının özellikle ikinci yarısı tekstil sektörü için yavaş bir yıldı diyebiliriz. Amerika’nın Çin’den tedariğini azaltması ve karşı politikalar yürütmesi Çin’deki firmalarda kapasite boşluklarına neden oldu. Hükümet sanayi sektörünü korumak adına firmalara vergi avantajı ve enerji desteği sağlamaya başladı. Bunun ışığında Amerika’ya ürün satamayan Çin’deki firmalar bizim kuvvetli olduğumuz Avrupa, Ortadoğu ve Rusya pazarlarına olağanüstü rekabetçi fiyatlar ile girmesinden kaynaklı pazardaki payımızın daralmasına neden oldu. Ülkemizdeki kurun sabit ilerlemesi ve enerjiye gelebilecek olası zamlar 2024’te bizim bu pazarlardaki payımızın daha fazla daralmasına neden olacaktır. Bu olumsuz havaya rağmen Güleser Tekstil olarak esnek firma yapımız ve pazarın ihtiyaçlarını iyi bir şekilde analizini gerçekleştirmemizden dolayı sureci hasarsız şekilde geçirmekteyiz.

Ayhan Denizci

Ayhan Denizci YKB

2023 yılı bizler için zor yıldı. Bildiğiniz gibi dünyanın her yerinde büyük bir rekabet yaşanmaktadır. Gittiğimiz her ülkede bunu fazlasıyla hissediyoruz. Ben şu ana kadar 82 ülkeye seyahat ettim. Bu ülkelerin tamamında birçok zorluklarla karşı karşıya kalmaktayız. Coğrafi şartlar, iklim, güvenlik, sağlık ve mesafe bunların başında gelmektedir. Tüm bu zorluklara göğüs gererek işimizi yapmaya çalışıyoruz ama kolay olmuyor. Müşterilerimiz bizi bu konularda iyi anlayıp, bize destek oluyorlar. Tabii ki ekonomik zorluklar bizim en büyük sıkıntımız. Tüm dünyada şu anda yaşanan ekonomik krizler bizleri derinden etkilemektedir. 2024 yılı da zorlukların devam edeceği bir yıl olacaktır. Yani 2024 yılı kolay bir yıl olmayacağını gösteriyor. Ancak, ticarette karamsarlığa yer yok. Yeni yıl hep yeni umuttur, yeni fırsatlardır, yeni çalışmalardır. Bunların sonucunda kazananın her zaman çalışmaktan kaçmayan yatırımcılar olacağına, yapılan ticaretin veriminin her zaman bize döneceğine inanıyorum. Çok dikkatli adımlar da atmak zorundayız. Karar verme sürecinde dikkatimizi kaybetmemeli ve en önemlisi doğabilecek riskleri minimum seviyelere çekmeliyiz. Bu seneki planlarımızı, şirketimizin uluslararası pazarlardaki sağlam konumunu korumak ve mevcut pazarlarımıza yenilerini eklemek odaklı olarak idame ettireceğiz. Yeni ülke pazarlarına ulaşmayı ve hâkim pazarlarımızdaki müşteri çeşitliliğini artırmayı arzu ediyoruz.

Hüseyin Kuru

Durak Tekstil YKB

2023 yılı sektörümüz için oldukça zorlu geçti. Gerek artan üretim maliyetleri gerekse düşen rekabet gücü nedeniyle ihracat pazarlarında yaşanan kayıplar 2023 yılında öne çıktı. Bununla birlikte yeni ekonomik politikanın şekillenmesi öngörülebilir bir pazar ortamının oluşması olumlu gelişmeler oldu. 2024 yılının sektör adına bir toparlanma dönemi olmasını bekliyoruz. Durak Tekstil olarak 2023 yılında ihracatta ciddi bir gelişme katettik ve 2024 yılında Turquality programının verdiği destekle yurt dışı pazarlarda daha da aktif olacağız. 2024, Durak Tekstil’in, ihracatta yeni kazanımlar elde ettiği yıl olacaktır.

Fatma AYYILDIZ

Befase Tekstil YKB

2023 yılı müşteri fiyat beklentileri ve yüksek maliyetler açısından sektörümüz için zorlu bir yıl olmuştur. Fakat bu durumda bile firmamız ve sektörümüz her zaman daha iyi ve yeniyi üretme çabasını sürdürmüştür. Ekonomimizi ayakta tutacak olan bizleriz. Gelecek yılın herkes için sağlıklı, hayırlı, bereketli olmasını temenni ederim. 2024 yılında beklentimiz piyasa belirsizliklerinin minimize olduğu, üreten ve çalışanın desteklendiği bir yıl olmasıdır.

H. Burak ARAS

GÖKÇELİK Strateji ve İş Geliştirme Müdürü

Türkiye ve dünya açısından 2023 yılı belirsizliklerle dolu bir yıl oldu. Dünya; Rusya-Ukrayna savaşı, doğal afetler, salgın hastalıklar, olası bir enerji krizi gibi birçok konu ile karşı karşıya kaldı. Bazı sektörler krizi fırsata çevirerek büyüdü. Bazı sektörlerde ise demir-çelik gibi daralma yaşandı. Küresel kriz Avrupa’daki düşük seyir, enerji, artan maliyetler gibi etkilerden dolayı ihracat azaldı. Gökçelik markasıyla 45 yıldır depo ve raf sistemleri üreten sanayici olarak, biz de ekonomik daralmadan etkilendik. 2024 yılından ise umutluyuz. Krizi fırsata çevirerek yeni yatırımlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Seçim sonrası belirsizliklerin kalkacağını, enflasyonla mücadele edilerek fiyat istikrarı sağlanacağı ve reel sektörün önünün açılacağını düşünüyoruz. Avrupa’daki daralma nedeniyle yeni yılda yeni pazarlara açılma umudundayız. Gökçelik olarak AR-GE çalışmalarımıza devam ederek yeni ürünlerle yeni pazarlara girme hedefindeyiz. Yeni pazarlar ve yeni yatırımlar konusunda da devletin, sanayiciyi destekleyeceği inancındayız.

Merve ÖNSEVER ÇAĞLAYAN

PMS Alüminyum YKÜ

2023 yılı Türkiye ve dünya ekonomisi açısından son derece zorlu geçti. Dünyada yaşanan yüksek enflasyon ortamı, enerji krizi, resesyon endişesi, yakın coğrafyamızda yaşanan savaşların etkileri, döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar gibi pek çok faktör küresel piyasaları yakından etkiledi. Tüm bu faktörlerden dolayı dünya ekonomisi 2024 yılına da belirsizliklerin gölgesinde girmeye hazırlanıyor. Bu süreçte PMS Alüminyum olarak, yeni yatırımlarımızın da devreye girmesiyle birlikte 2023 yılı hedeflerimizi yakaladığımız ve sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzda emin adımlarla ilerlediğimiz bir yıl oldu. Özellikle TEKNOSAB’daki yeni fabrikamızın, gelecek hedeflerimize çok önemli katkılar sağlamasını bekliyoruz. Bu fabrikamızla birlikte, son derece güçlü bir AR-GE altyapısına da ulaşmış olduk. Dolayısıyla teknoloji geliştirme odaklı çalışmalarımız artarak devam edecek. Bu anlamda, kendimizi sürekli geliştirmeyi ve yeni teknolojileri bünyemize katmayı sürdüreceğiz. 2024 yılından beklentimiz de çok yüksek. Yerli ve milli üretim önceliğimizle, dünya pazarlarında güçlü adımlarla ilerleyişimiz devam ediyor. Yeni yılda da sürdürülebilir büyüme vizyonumuzla, geleceğe değer katmak temel önceliğimiz olmaya devam edecek.

Ayşe Köksal

Era Grup Alüminyum YKB

2023 yılı hem dünya hem de ülkemiz için pek çok alanda sınavların verildiği bir sene oldu. İlk yarı yılda yaşanan deprem, hepimizi derinden üzerken, global anlamda yaşanan ekonomik durağanlık ülkemizi de etkiledi. Bu süreçte verimlilik odaklı çalışmalar, iş geliştirme faaliyetleri daha da önemli hale geldi. Avrupa ve ABD ‘de gerçekleşen fuarlara katılımlarımız, yeni yatırımlarımızın devreye girmesi, otomasyon odaklı modernizasyonlarımız, yeni ERP programına geçişimiz ile sektörel anlamda fırsatları değerlendirdiğimiz ve yakaladığımız bir sene geçirdik. 2024 yılının tüm dünya için barışın hâkim olacağı, ülkemiz için, Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına yakışır, değerleri ve ilkeleriyle büyüyen, güçlü bir yıl olacağına olan inancımız tam.

Melih İyigüllü

AKİŞ Boya YKB

2023 yılını yüzde 15 büyüme ile kapattık. Yeni Ar-Ge merkezimizi devreye aldık ve Balıkesir hizmet noktamızı açtık. Fabrikadaki filtre ve havalandırma sistemimizi yeniledik. ABD’li büyük bir boya firmasının Yeni Zelanda ve Avustralya pazarı için ürettikleri ürünlerin pilot ürün denemelerini tamamladık ve bu bölgeye ilk ihracatımız başlattık. 2024 yılında tüm Dünya’da bir durağanlık bekliyoruz ve finansal politikamızı buna göre planlıyoruz. Buna rağmen fabrikamızda altyapı inşaat yatırımları ve yeni makine yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek.

Yılı tamamlarken, ELS Lift'in 2023'teki yolculuğunu belirleyen kilometre taşlarına daha yakından bakmak için uygun bir zaman. Bu yıl genişleme, stratejik ortaklıklar, teknolojik yenilikler ve sürdürülebilir büyümenin gelişimi için önemli bir yıl oldu. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Hindistan, Ukrayna, Rusya ve diğer ülkelerdeki önemli iş birliklerine vurgu yaparak küresel ayak izimiz önemli ölçüde genişledi. Almanya'daki partnerlerimizle yapılan iş birlikleri, Avrupa pazarlarındaki varlığımızı artırma kararlılığımızın altını çiziyor. Polonya’daki iş ortaklarımızla yapılan anlaşmalardan sonra Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ile resmi bayilik ilişkilerimiz güçlendirilmiş; potansiyel olarak İtalya ve İngiltere gibi ülkelerle yapılan girişimler, ELS Lift'in ticareti, teknik hizmetleri ve parça dağıtımını geliştirmeye yönelik, ileriye dönük stratejilerini sergilemektedir. Yeniliğe olan bağlılığımızı gösteren ELS Lift e-serisi makaslı platformlar gibi gelişmelere odaklanarak elektrikle çalışan modellerin verimliliğini artırıyor ve hidrolik bağımlılıkları azaltıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin ilk elektrikli arazi tipi platformunun da kullanıma sunulması için ar-ge ve üretim çalışmalarımız devam ediyor ve bu da sektörde küresel anlamda duyarlı ve sürdürülebilir bir yaklaşıma bağlılığın göstergesidir. Stratejik planlama oturumlarımız, küresel ve yenilikçi bir marka olma yönündeki kararlılığımızı yeniden teyit ederek, tüm ürün yelpazemizi 2025 yılına kadar daha yeşil bir yelpazeye dönüştürme hedefimizi güçlendiriyor. Küresel pazar dalgalanmalarına rağmen ELS Lift, tedarik zincirindeki ve pazar taleplerindeki aksaklıkları başarıyla yönetti. Sektör uzmanlarından gelen görüşler, çeşitli tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve yerli makinelerin kullanımının teşvik edilmesi ihtiyacını vurguluyor. İleriye baktığımızda, ELS Lift, kendisini sürdürülebilir bir gelecek için konumlandırmak üzere Türkiye'nin niş üretimdeki güçlü yanlarından yararlanarak dayanıklılık göstermeye devam ediyor. Sonuç olarak, ELS Lift'in 2023'teki yolculuğu dayanıklılığın, yenilikçiliğin ve uyarlanabilirliğin bir kanıtıdır. Gelişen küresel ortamda şirket, personel kaldırma platformu sektöründeki liderliğini sürdürüyor ve gelecek vaat eden sürdürülebilirlik, teknolojik ilerleme ve küresel liderliği hedefliyoruz.

Şinasi Güneş

Bemis Teknik Elektrik YKB

Bemis Teknik Elektrik A.Ş. olarak endüstriyel elektrik malzemeleri üretimi yapmaktayız. Zengin ürün çeşidimiz, kalite ve fiyat performansımız müşteri tercihlerine neden olmaktadır. Ayrıca, ürünlerimize beş yıl gibi bir garanti süresi sunarak öne çıkmaktayız. Stoklu çalışma anlayışımızla kısa terminlerle ürün sevkiyatı yapmamız da tercih sebebimiz olmaktadır. Bu nedenle, 2023 yılı, başarılı hedeflerimizi tutturduğumuz memnuniyet verici bir yıl olmuştur. 2024 yılında ise kapasite artışı ve verimlilik için ilave makina ve otomasyon yatırımları yapmaktayız. Ayrıca, güncel gelişmelere bağlı olarak ürünlerimizde yeniliklere imza atmaktayız. Elektrikli araç şarj fiş prizleri ve istasyonları yapma hazırlığı içerisindeyiz. Bu doğrultuda, 2024 yılının da başarılı olacağına inanıyoruz. Ayrıca, 2024 yılı Bemis'nin 30. yılı olması vesilesiyle, 5. ayda yurt içi ve yurt dışı bayilerimiz, tedarikçilerimiz ve dostlarımızın katılacağı görkemli bir gala yemeği düzenleyerek ertesi gün fabrika gezisi planlıyoruz. Faaliyetlerimizi yazılı, görsel ve sosyal medyada paylaşarak müşteri memnuniyeti ve bilinirliğimizi arttırmayı hedefliyoruz. Bu sayede pazar payımızı büyüteceğimize inanıyoruz. Dünya genelindeki yüksek riskli durumu göz önünde bulundurarak, mümkün olduğunca öz sermayeye dayalı maksimum tedbirler alarak yolumuza devam etmeliyiz. Endişeye kapılmak veya panik yapmak yerine, kadim milletimizin geçmişte olduğu gibi bu zor zamanları da aşacağına inanıyoruz. İşimizi layıkıyla yapmaya ve sonuç odaklı değil, süreç odaklı olmaya özen göstermeliyiz. Bu zorlu süreçte birlikte hareket ederek başarılarımızı daha da artıracağımıza inanıyor, sizlere olan saygılarımı sunuyorum.

Hakan Özdoğan

Ayaz Kauçuk Gen. Mdr.

2023 yılında yeni fabrikamızı inşaa ederek ve yatırımlarımızı teknolojiye yönlendirerek üretimde kalite standartlarımızı yükselttik. Bu adım, müşteri memnuniyetini artırmamıza ve sektörde liderliğimizi pekiştirmemize katkı sağladı. 2024'te ise sürdürülebilir büyüme hedefimizi koruyarak daha fazla inovasyon planlıyoruz.

Tevfik Kumru

Burpres Genel Müdür Yrd.

Burpres Metal Sanayi A.Ş. 1982 yılında Bursa’ da faaliyetlerine başlamıştır bu süreçte talaşlı imalat sektöründe kendini ispatlamış bir firmadır. 2023 yılının başında alınan kararlar neticesinde mevcut üretimini yaptığı ürünlerin iyileştirilmesine ve yeni devreye aldığı projelerin Ar-Ge ve üretim yatırımlarına ağırlık vermiştir. Yıl sonuna gelindiğinde yapılan çalışmaların meyvesini almaya başlamış ve 2023 yılını firma bünyesinde ihracata dönüşüm yılı olarak ilan etmiştir. Dünya çapında ekonomik sıkıntılar başlamış olmasına rağmen firma yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir. 2024 yılına hızlı bir giriş yapmak isteyen Burpres Metal Sanayi A.Ş ihracat hedeflerini belirlemiş ve odak noktasını tamamen ihracata çevirmiş bu kapsamda tüm fizibilite çalışmalarını tamamlamış olarak ihracat konusunda büyük adımlar atmak için yoğun mesai harcamaktadır.

Lamia Eren OLDUK

BYB Etiket YKÜ

2023’te de yatırımlarımıza devam ettik; Faaliyetlerimize hız kazandırdığımız Kayapa Organize Sanayi bölgesindeki 7000m2’lik yeni yerimizde, başlattığımız yeni yatırımların devamı, 2023 yılında da hız kesmeden devam etmiştir. Aynı gün içerisinde, 1 ila 10.000 adet arasındaki müşteri taleplerine hizmet verebilmek için, dijital makina yatırımı yapıldı. Bu sayede kaliteyi en hızlı şekilde teslim ederek, müşteri memnuniyetimizi bir kademe daha arttırmış olduk. Özellikle Beyaz Eşya, Mobilya ve Otomotiv gibi birçok büyük sektörde kullanılan Metal Etiket (thin cut nickel sticker) üretimine yatırım yaparak, Türkiye’deki ikinci üretici olduk. “0 hata” vizyonu ve %100 müşteri memnuniyeti doğrultusunda, video ve yapay zeka (AI) destekli %100 kalite kontrol makina yatırımlarımızı yerine getirdik ve üretim proseslerini daha da geliştirdik. Gerçek anlamda sadece uygulanabilir ve sürdürülebilir sistemleri hayata geçirdik. Bu sistemler sayesinde tedarikten teslime kadar izlenebilirlik sağlandı, iç hata oranları azaldı ve müşteri memnuniyeti arttı. Tüm bu çerçevede gerek büyüme gerekse de gelişim açısından çok verimli bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz. 2024’te de sürekli gelişmekte istekli ve ısrarcı olacağız. Metal Etiket (thin cut nickel sticker) üretimi ile yurtdışı pazara açılmak ve ihracat payımızı ciddi anlamda arttırmak istiyoruz. Geliştirmeye çok açık olan bu sektörde, kendi Ar-Ge çalışmalarımız ile de katkı sağlayarak, metal etiket tedariğinde tercih edilen öncelikli firma konumunda olmak istiyoruz. Dijital Pazarlama Entegrasyonu doğrultusunda, etiket tasarım ve sipariş süreçlerini, dijital pazarlama stratejileriyle entegre edilerek, müşteriyle etkileşimi güçlendirmeyi planlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz hem en son gelişmelerden anlık haber alabilecekler, hem de sistem üzerinden kendi süreçlerini de başlatabilecek ve takip edebilecekler. Mümkün olabildiğince çevre dostu yeni nesil hammadde kullanımlarını arttırma gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda, geri dönüştürülebilir teknolojiler için Ar-Ge faaliyet çalışmalarına hız kazandırmak ve bu anlamda hem sektörel bir avantaj sağlamak hem de çevreye duyarlı ve faydalı bir adım atmak istiyoruz.

Ramazan Çelik

MTK Teknik Kaplama YKB

Mtk teknik kaplama olarak nitrasyon siyah nitrasyon, oksidasyon ve çinko kaplama prosesleriyle hizmet veriyoruz. 2023: Hedeflerimizi Aştık, Geleceğe Güvenle Bakıyoruz. Geçtiğimiz yıl, şirket olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşmada büyük bir başarı elde ettik. Bu başarı, gelir artışı, pazar payındaki büyüme, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik konularında belirlediğimiz kriterlere ulaşmamızla öne çıkıyor. Yıl boyunca değişik illerde fuarlara katılarak hizmetlerimizi vizyonumuzu hedeflerimizi ziyaretçilerimizle paylaştık. Belirlediğimiz 2023 hedeflerine ulaşmanın verdiği güçle, geleceğe daha da güvenle bakıyoruz. Müşterilerimize değer katma ve sektördeki öncü rolümüzü sürdürme konusundaki kararlılığımızla, önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. 2023’e göre 2024 ekonomik olarak zor bir yıl olsa da almış olduğumuz tedbirler le 2023’deki büyümenin üstünü hedefliyoruz müşterinin ne istediğini analiz eden ekibimizle sürdürülebilen hizmet vermeyi dahada yukarlara taşıyacağız.

İsmail Yılmaz

STS Group Genel Müdürü

2023 yılının son demlerini yaşadığımız bu günlerde STS GROUP olarak 20 yılı aşan bir birikim ve tecrübe ile metal kablo kanalı üretimimiz ile enerjiye yön veren firmaların arasında bulunmaktayız. Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında değişen satın alma alışkanlıklarına paralel olarak sektörde hızlı teslimat ve fiyat istikrarı sağlayan tedarikçiler arasında yerimizi almak en baştaki hedefimizdi. Bu hedefimize 2019 yılının sonlarına doğru Dilovası Makine İhtisas OSB de bulunan 20.000 m2 lik fabrikamızda kendi makina parkurumuzu ve üretim hızımızı arttıracak yeniliklerde bulunarak ulaşmış bulunmaktayız. Bu yeniliklerin faydasını özellikle 2023 yılında yakaladığımız adetsel bazda büyüme sayesinde teyid ettik. Elektrik sektöründe özellikle taahhüt grubunda daralmanın meydana geldiği 2022 ve 2023 yılında, pazarlama faaliyetlerimizin güvenilir tedarikçileri arasında yer almak neticesinde konumumuzu sağlamlaştırdığını görmekteyiz. Bu konumumuzun süreklilik arz etmesi hedefiyle özellikle satın alma, satış ve üretim ekiplerimizin nitelikli ve tecrübeli kişilerden oluşmasına ayrıca önem vererek bu konuda sürekli olarak eğitimler ve seminerler düzenledik. Ayrıca sektörümüzün güvenilir hammadde tedarikçileri ile yapmış olduğumuz uygun fiyatlı satın alma bağlantıları ve yapılan organizasyonlara sponsor olmak gibi faaliyetlerin bizi 2024 yılında daha da bilinen ve güvenilen tedarikçiler arasında tutmaya devam edeceğine inanıyoruz. 2024 yılında ise aylık 2000 ton kapasiteli üretim hattımızı daha da geliştirip çeşitlendirerek 2023 yılında olduğu gibi Türkiye’nin ve ihracat yaptığımız ülkelerin önde gelen projelerinde güvenilir iş ortağı olma hedefimizde çalışmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmek arzusundayız. 2024 yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesi dileklerimizle…

Cemre Tekeli

Ce-Tek Nozzle Kurucusu

2023 yılı Cetek Spray olarak üretimi daha da arttırıp ihracata yüklendiğimiz bir yıl oldu. Fuar katılımları ile canlandırdığımız ticari hayatımıza üçüncü ofisimizi açarak devam ettirdik. Yeni kadın çalışma arkadaşlarımızı aramıza alarak daha güçlü bir ekip olma yolunda ilerlemekteyiz. 2024 bizler için yerli üretimi yüzde 100 yapma hedefine daha da fazla ilerlemek demektir. Her geçen gün büyüyen üretimimiz, kadromuz ile dünyanın lider nozul firmalarından olma yolunda ilerleyeceğiz

Yusuf Bakioğlu

Begüm Referans Grup YK Başkanı

2023 belirsizliklerle geçen zor bir yıl olsa da Begüm Referans Grup olarak, tüm olumsuzluklara rağmen büyüme hamlemizi sürdürdük. Yeni yatırımlarımız ve yeni müşterilerimizle sektörümüzün öncü firmalarından biri olmaya devam ettik. Ham madde, işçilik ve enerji maliyetlerindeki yüksek oranlı artışlara rağmen, kalitemizden ödün vermedik. Yaşanan ekonomik koşullar tüm iş dünyasını olduğu gibi bizi de etkilese de emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz. 2024 yılı kolay bir yıl olmayacak elbet, ama biz Begüm Referans Grup olarak, hem sektörümüze, hem Bursa’ya, hem de ülkemize değer katan çalışmalar yapmak için var gücümüzle çalışacağız.

Tayfun Kurdal

Kayra Yemek Genel Müdürü

İklim değişikliği ve pandemi nedeniyle gıda fiyatları ciddi anlamda etkilendi. Enerji maliyetlerinin ve akaryakıt zamlarının tarihindeki en yüksek seviyelere gelmesi küresel enflasyon dalgasının güçlenmesine yardımcı oldu. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gittikçe güçlenen enflasyon baskısı, gıda fiyatlarını tarihi yüksek seviyelere çıkardı. Endüstriyel yemek sanayindeki üretim girdi kalemlerinin birçoğu kurla bağlantılı olduğundan kurdaki hareketlenmeler sektörümüzü etkiliyor. Cumhuriyetimizin 100.yılında Kayra Yemek hem sektörüne hem de ülke ekonomisine olan sorumluluğunu yerine getirmek için canla başla çalıştı. Yüksek enflasyon ile birlikte artan girdi fiyatları sektörümüzdeki akışları zorlasa da; güçlü finansal alt yapımızla, satın alma gücümüzle, nitelikli insan kaynağımızla ve tüm güçlüklere rağmen 2023 yılında yaptığımız teknolojik yatırımlarımızla 2024’e umutlu ve olumlu bakıyoruz.

A.Şakir Özen

Örnek Yemek Sanayi YKB

2023 yılı ocak ayı güzel başladığımız fakat ülkemiz için yüzyılın felaketi diye adlandırılan 06.şubat depremi ile büyük bir acı yaşadığımız ve çok büyük can kayıpları verdiğimiz deprem felaketleri ile geride bıraktığımız bir yıl oldu sonlara doğru yine depremle sarsılıyoruz onun için hepimizin öncelikle evlerimiz ve daha sonra iş yerlerimizin gözden geçireceğimiz bir yıl olması gerekiyor 2024 yılı da umutla ve güzelliklerle gelmesini diliyor temkinli bir şekilde işlerimizin devamını ve verimlilik esaslı yapılanmalar ile yılın ikinci yarısından sonra hareketlenme ile birlikte büyümeyi hedeflediğimiz bir yıl olmasını bekliyoruz firmalarımız açısından Örnek yemek de yerinde üretim projeleri ve taşıma yemek servislerimiz de ki verimlilik ve kalite anlamında hiç taviz vermeden üretimimize devam edeceğiz. Elimizdeki Müşterilerimize sahip çıkarak Yeni ve güzel projelerle büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Abidin usta Osmanlı Sofrası olarak da 6. Şubemiz olacak Uludağ Üniversitesi şubesinin Ocak ayı içerisinde faaliyete geçmesini hedefliyoruz güzel Bursa’mızın batı yakasına da Abidin usta Osman Sofrasını ulaştırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz Türk mutfağını ve Osmanlı sofrasını yarınlara taşıyacak bir proje olduğuna da inancım tamdır ülke olarakta ekonominin şartları her geçen gün iyiye doğru gittiğini görmek ve deprem vb gibi bir olumsuzlukları ülke olarak en kısa sürede de bunun üzerinden geleceğimize de inancım tamdır. 2024 yılı başta ülkemize ve tüm dünyaya sağlık huzur mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum.

Cemal Özen

Özen Grup YKB

2023 yılı başlamadan ekonomik olarak zor bir yıl olacağı tahmin ediliyordu ancak tahmin edilemeyen olumsuzluklar bu yılı maalesef acılarla hatırlamamıza sebep olacak. Şubat ayında yaşadığımız asrın felaketi ve ardından yaralarımızı sarma çabalarımız, ki bu dönemde biz de Onur Market olarak birçok proje ile bölge halkının ve ekonomisinin normalleşmesi için çalıştık, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’de yaşanan insanlık dramı ve son olarak kaybettiğimiz şehitlerimiz 2023 yılını pandemiden sonra yaşadığımız en zor yıl olarak değerlendirmemize sebep oluyor. Oysa bu yılın yalnızca Cumhuriyetimizin 100.yılını kutladığımız coşku dolu bir yıl olarak hatırlanmasını dilerdik. Global tedarik ve gıda arzı krizinin etkisiyle tüm dünyada artan enflasyon ülkemizde de yıl boyunca etkisini sürdürmeye devam etti. Bizde Onur Market olarak yıl boyunca enflasyonla mücadeleye destek veren kampanyalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Özellikle Ekim ayında Cumhuriyetimizin 100.yılına özel ay boyunca sürdürdüğümüz kampanyamız büyük ses getirdi ve alışverişçilerimiz yoğun ilgisi ile karşılaştı. Yıl boyunca yeni mağaza ve tarımsal yatırımlarımız devam etti. 2024 yılı 2023’ten kötü bir mirasla başlasa da yılın son çeyreğinde enflasyonun yavaşlaması 2024’e umutla bakmamıza sebep oluyor. Özellikle tarımsal yatırımların, ihracat artışının ve yerli teknolojik yatırımların hız kazanacağı bir yıl olması olası olmakla beraber toplam büyümenin artmasını bekleyebiliriz. Perakende sektörü Türkiye’de gıda tedarik zincirinin yine en önemli garantisi ve güvencesi olmaya ve güçlü büyümesine devam edecektir. Ayrıca Onur Market olarak enflasyonla mücadeleye destek vermeye ve alışverişçilerimize her yıl olduğu gibi en taze, en güvenilir ürünleri bütçe dostu olarak sunmaya ve daha iyi hizmet sunmak için yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz.

Naci Şahin

Burçin İnşaat YKB

2022 projelerimizin devamı olarak 2023 oldukça durağan geçti. 2024 yılında yeni bir proje şu anlık yok, çünkü inşaat maliyetleri bir yıl içerisinde 6-7 defa arttı, sattığını yerine koymakta imkansızlaştı. Ortalama 1 daire 6 milyon TL, Vatandaş 1 milyona 50 bin TL faiz almakta 6 milyon TL bankaya koyduğunda 300 bin TL faizden kazanırken asla yatırım düşünmemekte, hatta ev ve araç ihtiyaç dahi olsa almayıp paradan para (yüksek faiz) kazanmayı tercih ediyor. 2024 yılında beklentim, ekonomi 2023 yılı gibi faizler yüksek döviz artmaya devam ederse vatandaşın da alım gücü olmazsa, yeni proje üretmemiz 2024 yılı için de hayal olmakta. Mevcutlar bile eriyebiliyor. 20 yılda kira amortisi olan gayrimenkul 45-50 yıla çıktı yani yatırım amacı olmaktan çıktı. Dükkân kiralarının getirisi çok düşük olduğundan yenisini üretmenin bir manası yok. İnsanlar gayrimenkulü satın almaktansa kiralamayı tercih ediyor bu da Mevcut gayrimenkuller bile yüzde 50 değer kaybettiğini gösteriyor. O zaman da karlı olmayan bir işin üretimini niye yapalım. 2024 de arz talep dengeleri oluşursa önümüzü görebilir ve yeni projeler düşünebiliriz.

Hüseyin Ergün KIRATLI

Kıratlı İnşaat YKB

2022 Şubat ayından beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlar tüm dünyada enflasyona sebep olmuştur. Bununla birlikte 6/Şubat’ta yaşadığımız büyük deprem neticesinde ekonomik dengeler daha da bozuldu. Sonrasında hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında faizleri arttırması ve parasal sıkılaştırma politikaları neticesinde 2023 yılı zor geçti. 7/Ekim’de bölgemizde başlayan İsrail saldırıları da olumsuzlukları arttırdı. Tüm girdi maliyetlerinin artmasına rağmen, satış fiyatlarımızı aynı oranda arttıramadık. Çünkü talep çok azaldı. Bu olumsuz şartlara rağmen ülke ekonomisinin resesyona girmemesi de 2023 değerlendirmesinin olumlu yanı olarak düşünebiliriz. 2024 yılının ikinci yarısından itibaren, global ve bizim merkez bankamızın faiz indirimlerine başlayacağını öngörmekteyim. Dolayısıyla 2024 ve sonrası için enflasyonla mücadelenin sonuç vermeye başlayacağını faizlerin düşeceğini ve parasal sıkılaştırma politikalarının biraz gevşetilmesi ile talebin artacağını ve yatırımların tekrar hız kazanacağını öngörmekteyim.

Sertaç Karaalp

Alpiş Holding YKB

2023 yılı maalesef 6 şubat depremiyle anılan bir yıl oldu. Ülkece çok üzüldük, bölgenin tekrar kalkınması için elimizden geleni yaptık. Bir yandan da hayat devam etti, işlerimize dört elle sarıldık, ülkemiz adına üretmeye devam ettik. 2023 bu üzücü durumun yanı sıra aynı zamanda Cumhuriyetimizin de 100. yılıydı. Buna layık olmak için hiç durmadık ve yıl boyunca 5 projede aktif olarak çalışmalarımızı sürdürdük. 3 projemizden 2’sini tamamlayıp, 2 yeni projenin de temelini attık. Her yeni yıl yeni umutlar, yeni heyecan ve hedefler demektir. Bu motivasyonla geçmişte olduğu gibi gelecekte de şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya, üretmeye ve katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Şimdiden herkese ailesi ve sevdikleriyle birlikte güzel bir yıl diliyorum.

Levent Bilek

Bilekler Group YKB

2023 yılı rüzgar gibi geçti demeyeceğim fırtına gibi geçti. Pandemi sonrası toparlamayan dünya yeni yeni global tehlikeli savaşlar yaşar oldu. Fakat yaşanan çok büyük savaşlara rağmen piyasalar bence beklenenden daha sakin bir reaksiyon verdi. Belki de çok yorgun olduğu içindir. Türkiye bu savaşlardan çok etkilenmedi gibi görünüyor. Ülkemiz, Avrupa ülkeleri ile aynı ekonomik çizgide hareket etmekte. Bizim tek handikabımız yüksek enflasyon ve kredi faizleri yüksekliğidir. Bu şekilde devam etmesi durumunda önlem alamayan şirketler ve iş kolları çok zarar görür. Yüksek enflasyon ve buna karşılık düşük döviz kuru ülkemizi ihracat fiyatlarının artması yönünde tehlikeye götürür. 2024 yılında en azından aynı politikanın uygulanacağını varsayarsak özellikle konut üretimi ve satışı tamamen duracaktır. Ürettiğinin altında bir fiyata ürün satmak doğru ve devamlılığı olan bir uygulama olamaz. Sermaye sahibi daha fazla kabuğuna çekilecektir. Üretemeyen ülke tüketmez. Birçok sektör sıkıntıya girebilir ve zincirleme reaksiyon oluşabilir. Bilinen tüm bu sorunlara önlem almak mümkünse çözüm üretmek gerek. Umut her zaman var ama akıllı umut olmak lazım.

Muhammet Adiloğlu

Adiloğlu Grup YKB

Geçtiğimiz yıl, hammadde fiyatlarındaki artışın yavaşlaması bizleri umutlandırmıştı. Fakat ard arda gelen faiz arttırımları ile hükümetin enflasyonu düşürmek için durağanlığı hedeflemesi özellikle yılın son çeyreğinde piyasaların oldukça durgunlaşmasına sebep oldu.

2024 yılının piyasalar açısından geçtiğimiz yıla göre daha hareketli geçmesini bekliyoruz. Fakat 2024 ün ilk yarısında bu hareketliliği göremeyebiliriz. Umudumuz 2024 ün ikinci yarısında. İnşallah yeni yılın iş dünyasına bereket ve bolluk getirmesini temenni ediyoruz.

Yusuf Şehitoğlu

Şehitoğlu İnşaat YKB

2023 Yılı tüm sektörler için özellikle finansmana erişim tarafında zorlanılan bir yıl olarak gerçekleşti diyebilirim. Enflasyon etkisiyle yaşanan nominal büyümeyle aynı oranda artmayan karlılık seviyeleri işletme sermayesi, nakit devir hızı ve alacak devir hızını negatif yönde etkiledi. Enflasyon etkisiyle fiyatlar genel seviyesindeki artış ve artış beklentisi bir ölçüde enflasyonu tetikleyen bir talebe ve bazı tüketim malı ürünlerinin bir yatırım malı olarak değerlendirilmesine neden oldu. Para politikalarındaki sıkılaşma etkisi henüz maliyetler tarafında artış kontrol edilemediği için şirketlerde fiyatlar genel seviyesinde bir baskı oluşturdu. İhracat tarafında kur baskısı fiyat tutturamamalara neden oldu. Özellikle işçilik ağırlıklı sektörlerde önemli dönüşümlere ihtiyaç olduğu ortaya çıktı diyebilirim. 2024 yılı için senenin ikinci yarısından sonra olumlu yönde bir toparlanma bekliyorum. İnşaat sektöründe kentsel dönüşüm ülkemizin ana gündemi olacak ancak burada bürokratik süreç ve engellerin kalması, bu alandaki yatırımcıların bir sanayici olarak algılanması gerekmektedir. Dünya’nın birçok ülkesi ve şehirleri değişimi planlarken bizlerde bu alanda adımları atmalıyız. Uluslararası ticaret alanında daha etkin olmamız gerektiğini ve sektörlerimizdeki dönüşümleri organize bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekliliği artık oldukça görünür vaziyette. Karbon ekosistemi ve Artifical Intelligence Tech (AI) 2024 yılıyla birlikte daha fazla duyacağımız başlıklar olacak. İnsan kaynağımızı ve kurumlarımızı buna hazırlamak önceliğimiz olmalı. Dünya’ya Liderlik edebilecek bir ülke olarak 2024 yılıyla birlikte değişimin öncüsü olmalıyız. Yeni Dünya’da Hindistan, Afrika ve Güney Asya ucuz üretim üssü olarak konumlanıyor. Biz ülke olarak ucuzu üretmek yerine nitelik üretim tarafına odaklanmalı, buna da bir sanayi envanteri çıkararak başlayabiliriz. Her ne kadar ülkemiz ve tüm Dünya zor süreçlerden geçse de bir değişim sancısı yaşanmakta, Ülke olarak biz de değişimin öncüsü olmalıyız. Üreten ve dinamik İş Dünyamıza ve Ekohaber Ailesine sağlıklı, bereketli, başarılarla dolu bir 2024 yılı diliyorum.

Cem Kaleli

KALELİ YKB

2023 yılı, KALELİ için dinamik ve atılımlarla dolu bir yıl oldu. Yılın ortasında bir hafta arayla iki yeni mağazamızı hizmete açarak önemli bir genişleme gerçekleştirdik. Pendik Bölgesi’nde hakimiyetimizi güçlendirirken; Çanakkale'nin en büyük yapı malzemeleri mağazasını açmanın gururunu taşıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu mevcut enflasyonun zorlayıcı etkilerini sebebiyle belirlediğimiz satış hedeflerine tam olarak ulaşamasak da şirketimiz için önemli yeni hedefler belirlemeye ve ekibimizi genişletmeye fırsat bulduk. Ayrıca, Mobika A.Ş. olarak fabrikamız için 2024 yılı sonuna kadar planladığımız iki fazlık yatırımı öne çekerek 2023 yılında tamamladık. Üretim kapasitemizi genişleterek sektördeki konumumuzu daha da güçlendirdik ve ihracat yatırımımızı arttırdık. 2023'ü tamamlarken, önümüzdeki dönem için yeni projelerin kapısını aralamış olduk. 2024 yılında öncelikli beklentimiz, 2023'teki yatırımlarımızın meyvelerini almaktır. Yeni mağazalarımızın performansının artması, üretim kapasitemizdeki genişlemeden kaynaklanan avantajları kullanarak hedeflediğimiz satış cirosuna ulaşmak istiyoruz. Ayrıca, yeni pazarlara açılmak ve işletmemizi daha geniş bir müşteri kitlesiyle buluşturmak için çeşitli stratejiler geliştiriyoruz. 2024, büyüme ve başarı için yeni fırsatlarla dolu bir yıl olacak ve bu hedeflere ulaşmak adına ekibimizle birlikte azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Nurcan Özdemir

EPSA Yalıtım YKB

Her şeyden önce savaşların sona erdiği ve terörün her türünün ortadan kalktığı, dostluk ve sevginin hüküm sürdüğü bir yeni yıl diliyorum. Ülkemiz ve dünya ekonomisindeki belirsizlik ve tedirginliklerle mücadele ettiğimiz bir yılı geride bırakırken 2023 yılının bizler için hem fırsatlarla dolu hem de sınavlar ile karşı karşıya kaldığımız bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Küresel ekonomik dalgalanmaların ülkemizdeki yansımalarına EPSA olarak yenilikçi yaklaşımlarımızla karşılık verdik. Yıl boyunca teknolojik yenilik ve dijital dönüşüm yatırımlarımız yanında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ayrı bir önem verdik ve bu alanlarda da yatırımlarda bulunduk. Eskişehir fabrikamızda GES yatırımızı hayata geçiriyoruz. Üniversitelerle, sivil toplum örgütleri ile mesleki eğitim ve teknik bilgiye dayalı iş gücü geliştirmeye yönelik çalışmalarımız oldu ve önümüzdeki yılda devam edeceğiz. Halen acısını yüreğimizde hissettiğimiz deprem felaketinin ardından güvenli yapılar için faaliyet gösterdiğimiz alanlarda her türlü teknolojik gelişme ile sektöre güç katmanın sorumluluğunu hissediyoruz. Geride bırakmaya hazırlandığımız yıl boyunca hız kesmeden TEKNOSAB'da inşaatı devam eden fabrikamızı 2024 yılı ilk yarısında yüzde 100 kapasitesi ile faaliyete alacak olmanın heyecanı içindeyiz. Son derece hareketli, hızlı ve kazanımları yüksek bir yıl geride bırakıyoruz diyebilirim. 2024 yılına yine iyimserliğimi muhafaza ederek giriyorum. Enflasyon ve işsizlik oranlarının düşmesi, ekonomimizin canlanması, yatırımların artması, özellikle teknoloji ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki gelişmelere ağırlık verilen bir yıl olması umudundayım.

Zerrin Özgüle

Zerrin Özgüle İnşaat YKB

2023 yılı iki şirketimiz içinde kötü değildi, inşaat firmamız da zer 6 plaza projemizi bitirdik. Zer 7 plaza projemiz de bitmek üzere ve üçüncü projemiz olan Kayapa‘da ruhsatı alınarak inşaata başlama sürecini yaşıyor. İnşaat alanında faizlerin yüksek olması, krediler verilmemesi satışların azalmasına sebep olsa da yine de durmadık. Otomasyon sektöründe ise yılın ikinci yarısında bazı projelerin ertelenmesi ya da iptal edilmesiyle hafif duraklama yaşandı. 2024 Seçimler sonrası piyasaların kademe kademe açılacağını ümit ediyorum. İnşaat sektöründe Kayapa projemize ağırlık vereceğiz çok özel bir proje yapıyoruz. Otomasyon sektöründe şirketimizde yeni yapılanma yeni distribütörlükler kovalıyor ancak piyasaların daha tatmin edici boyutlarına 2025 itibarıyla geleceğini düşünüyorum.

Cemal TUNA

Tuna Boya YKB

2023 yılı sektörümüz ve ülkemiz açısından zorlu geçti. Artan maliyetler ve enflasyon her sektörü olduğu gibi inşaat sektörünü dolayısıyla da bizi de etkiledi. Üretim ekonomisine odaklanan ülkemizin 2024 yılında çok iyi bir sürece gireceğini öngörüyoruz. Biz de 2024’te üretim ve istihdam odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Mustafa Altın

Altın İnşaat YKB

2023 yılında; tam pandeminin etkilerinin bittiğini düşündüğümüz ve normalleşmeye adım attığımız bir zamanda, şubat ayında yaşadığımız “asrın felaketi” olarak kayıtlara geçen büyük deprem hepimizde şok etkisi meydana getirdi. Binlerce canımızı kaybettiğimiz bu depremin sosyal boyutları ile birlikte ekonomik etkilerini de yaşıyoruz ve bir süre daha yaşamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Deprem sonrası seçim sürecinin belirsizliğini yaşadık tüm ülke olarak. Seçimler tamamlanıp belirsizlik ortadan kalktıktan sonra, ekonomide rasyonel politikalara geçiş ve sıkılaşma ile birlikte tekrar umutlansak da finansmana erişim vs gibi yaşadığımız sıkıntılar tam arzu ettiğimiz ekonomik hareketliliği maalesef göremedik. Bir yanda mazlum Gazzeli kardeşlerimizin yaşadığı drama üzülürken bir yandan bu olayların ekonomik yansımalarını gördük, görmeye devam ediyoruz. Ez cümle 2023 yılı; ekonomik ve sosyal açından insanlık ve ülkemiz adına maalesef çok istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi geçmedi. 2023 yılında yaşadığımız bu olayların etkileri bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. 2024 yılı için ise; her yeni sene yeni bir başlangıç ve yeni bir umut… Depremden gerekli dersleri çıkarıp, başta doğru kentsel dönüşüm olmak üzere planlı ve akıllı şehirler için üzerimize düşeni yapmak için çalışacağız. Rasyonel ekonomi politikalarındaki kararlı adımların olumlu semeresini de 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren göreceğimizi düşünüyor ve umut ediyoruz. 2024 yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada insanlık adına güzel bir sene olmasını temenni ediyoruz.

Hüseyin Kul

BARS Kimya YKB

2023 yılı depremin de etkisi ile maalesef çok olumsuz başladı. İç pazardaki daralma, kredilerdeki sıkılaştırma politikası, yükselen enflasyon ve faiz oranları ile büyümenin yavaşlaması bizler için hep dezavantaj oluşturdu. İç pazardaki bu olumsuzlukların yanı sıra bel bağladığımız ihracatta da dünya ekonomisindeki durağanlık, Avrupa’daki resesyon emareleri ve Çin Devleti'nin sınır ve kural tanımaz ticaret anlayışı, bunlara ek olarak dünya pazarlarına ucuz iş gücü ile yeni katılan oyuncular işleri giderek zora sokan etkenler oldu. Tüm bu olumsuz durumlara rağmen biz yatırımlarımıza devam ettik ve yeni pazarlar oluşturmaya çalıştık. Hedefimize ulaşamadık ama çok da uzağında kalmadığımızı söyleyebilirim. İnşaat sektöründeki hareket günden güne azalmasına rağmen yeni konut ve kentsel dönüşüm projeleri üretilmeye devam etti. 2024 yılında gözler yine enflasyon ve faiz oranları üzerinde olacak. Ekonomi politikaları istenilen şekilde giderse yılın ortalarında iyileşmelerin başlayacağını düşünüyorum. Hali hazırda yaklaşan deprem gerçeği ile atılan adımlar kamu ve özel sektörün kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vermesi, inşaat malzemeleri sektöründe bir miktar hareket oluşturacaktır. Sektörümüz ülkemiz ve insanlık adına güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Gökhan YAVUZ

Endogaz Gen. Md.

2023 yılında hem küresel hem de yerel ekonomimiz açısından zor bir yıl oldu. Kurdaki oynaklık ve yaşanan dalgalanmalar her sektörü fazlası ile etkiledi. 2022 yılında inşaat sektöründe hissedilen daralmalar 2023 yılında daha da arttı. Artan maliyetler ve eleman bulma sıkıntılarımız giderek yoğunlaştı. Genel anlamda 2023 zorlayıcı bir yıl oldu. 2024 yılının da zorlayıcı bir yıl olacağını düşünmekle beraber, yeni senede beklentimiz piyasalarda ekonomik rahatlama ve iş dünyasının elini güçlendirecek desteklerin sağlanmasıdır.

İbrahim Doğru

Doğru Lift Genel Müdür

Ezberlerin bozulduğu süreçler içerisinden geçiyoruz. 2023 yılı ekonomide ve piyasalarda dengesizlikler olsa da 2022 yılına göre biraz daha iyiydi. Fakat ham madde fiyatlarındaki astronomik artış her sektörü etkilediği gibi bizi de etkiledi.2024 yılında ise inşaat sektörü iyi geçmesi ve üretimin artmasıyla ekonominin ve piyasanın biraz daha rahatlayacağı inancındayım. Asansör üreticisi olarak bu süreçten biz de nasibimiz fazlasıyla alıyoruz. Önümüzdeki yıl için koyduğumuz hedefler için çalışmalarımız devam ediyor. Bu dalgalı ve zor süreci her zaman altınız çizdiğimiz gibi yerli ve milli üretimle ancak atlatabiliriz.

Erol Dağlıoğlu

Dağlıoğlu Enerji YKB

2023 yılının ilk yarısı beklediğimiz gibi yukarı yönlü ivmelenerek başladı. Enerji fiyatlarının yükselmesinden dolayı sanayicinin yeşil dönüşüme ilgisi arttı ve GES yatırımları hız kazandı. İkinci yarısında ise ekonomik belirsizlikler ve kredi faizlerinde yükselişler yatırımcıların hızını yavaşlattı. Sınırda karbon vergisi uygulamasının hayata geçmesi ve KOSGEB, Avrupa Yatırım Bankası kurumların desteklerinin artması, 2024 yılında GES kurumları başta olmak üzere yeşil enerjiye yapılacak yatırımlar hızlanacaktır. Ayrıca bünyemizde yer alan hidroelektrik santral işletmeciliğimizin yanı sıra tüm dünyada elektrikli araçlara artan ilgiden dolayı ulusal şarj ağımız olan Arsima enerjinin de bu süreçte ivmeleneceğini düşünüyorum.

Ömer Annaç

ANR Enerji YKB

2023 yılı firmamız açısında başarılı bir yıl oldu. 2024 yılında ise DAYLAND Grup firmalarından olan ANR Enerji olarak yeni yatırımımız olan ve Bursa’nın ilk güneş paneli üretim tesisini faaliyete geçirmeye hazırlanıyoruz. TEKNOSAB’ta 15.611 m2 kapalı alan 5.000 m2 açık alanda olmak üzere yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip olacak tesis 2024 yılının Haziran ayında hizmete geçecek. Fabrikamız üretime geçtiğinde yıllık 720.000 adet panel üretimi yapacak.

Eren Ertoksöz

Oktay Holding YKB

Maalesef 2023 yılını bir kayıp yıl olarak geçirdik. Büyük insani kayıplar verdik. Şimdi Yeni bir yıla giriyoruz. Her yeni yıla girildiğinde çok umutlu, iç açıcı, beklentileri dillendiren cümleler kurulur. İnşallah öyle olur ama '2023 yılı nasıl geçti' derseniz Diyarbakır'ın bir tabiri var: 'Gidesen, gelmeyesen', 'Gidişin olsun, gelişin olmasın' İnşallah bu önümüzdeki dönemde böylesine sıkıntılı böylesine umutsuz ve olumsuz günler yaşamayız. 2024 yılında temkinli iyimserlik en doğru tutum olacaktır. Hayallerimiz, yatırım ve büyüme iştahımız dinamizmini mutlaka korumalı ama kontrolü de elden kaçırmamak gerekiyor.

Anıl Alirıza Şohoğlu

EVO Grup YKB

Bu yıl 20 yaşını doldurmuş firmamız, Endüstriyel Mekanik Taahhüt sektörü ile Enerji sektörün de faaliyet göstermektedir. Mekanik sektörünün tamamına yakını yatırımlar ile doğru orantılı olarak seyir göstermekte olup, ekonomi, büyüme hızı, iç - dış yatırım hamleleri, genel istikrar, siyaset vb. bir çok konular ile doğru orantılıdır. Pandemi ile birlikte başlayan ve sonrasında 2022 ve 2023 yıllarında da devam eden istikrarsız ortam dolayı ile yatırımların da azalmasına sebep olmuştur. Ayrıca, kur hareketliliği, olumsuz ekonomik diğer göstergeler bizlerinde yeni takip edeceğimiz projelere çekinerek bakmamızı sağlamıştır. Ancak bu durumdan fayda çıkararak dijitalleşme yatırımı yapmış bulunmaktayız. Böylelikle, taahhüdünü aldığımız tüm projelerimizi artık anlık veri akışları ile dijital ortamda takip edebilir olduk. Dolayısı ile 2023 yılı da bizim gibi birçok sektörümüzdeki firmalar gibi durağan geçmiştir. 2024 yılının en azından ilk yarısında da yukarıda saydığım birçok unsurda da olumlu bir değişim beklenmemektedir. Böylesi olumsuz değişken durumlara karşı tecrübeli olan firmamız 2023 yılında geçmiş tarihlerde almış olduğu taahhütlerini sonlandırmıştır. Her biten yıldan alınacak dersler ve yeni yıla aktarılan umutlarımızla birlikte 2024 yılında yapılacak yatırımları takip etmekte, çalışan personel niteliğimizi yenilemekte geleceğe hem daha hızlı hem de güçlü girmeyi hedeflemekteyiz. Enerji sektöründe de yatırımları olan firmamız 2023 yılında beklentilerine paralel bir sonuç yakalasa da geleceğin sektörü olan enerji sektöründe devletimizin yatırımlara ve yatırımcılara 2024 yılında desteklerini arttırmasını beklemekteyiz. Çevreyi, canlıları, havayı genel olarak dünyamızı koruyan sektörümüzün sorunlarına çare bulunmasını özellikle talep etmekteyiz. İletişim ile çözülemeyecek hiçbir sorun olamaz umarız ki biz yatırımcıların 2024 yılında sorunlarına çok daha fazla çözüm sağlanabilir.

Murat Kılıç

Sunvital Enerji Kurucu Ortağı

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 2023 yılı dünyada ve ülkemizde yenilenebilir enerji farkındalığının arttığı bir yıl olarak da tarihte yerini almak üzere. Ülke olarak 11.300-MW kurulu GES gücümüzle henüz yolun başında olsak da 2035 yılı 53.000-MW olarak belirlenen ulusal hedefimizle bu yolda hızlıca ilerleyeceğimiz aşikar. Sağlanan teşvikler ve yatırımcılarımızın GES avantajlarına dair artan farkındalıkları, bu yıl yaşanan finansal zorluklara rağmen, hedefimize ulaşmakta biz sektör paydaşları için olağanüstü bir itici güç halini aldı. Biz de Sunvital Enerji ailesi olarak bu hedefin gerçekleşmesinde kalitemiz, tecrübemiz, mutlu çalışan ve sürdürülebilirlik ilkeleri ile katkı sağlamaya tüm motivasyonumuzla devam ediyoruz. 10. yaşımızı kutladığımız 2023 yılında toplamda 200’e yakın GES kurulumumuz ile Türkiye yenilebilir enerji tarihine adımızı gururla yazdırmış olduk. Ayrıca tüm sektörlerde, firmalarının girmeye çalıştığı Happy Place to Work listesinin Türkiye’deki ilk 90 firması içinde kendimize yer bulduk. BU şekilde yüzde 100 müşteri memnuniyeti hedefimizin yanında aldığımız bu çalışan memnuniyeti ödülü de bizleri gururlandırdı. 2024 yılı, 2035 hedeflerimiz düşünüldüğünde, artık yenilenebilir enerji sektörünün şaha kalkacağı bir yıl olmalıdır. Yatırımcıların finans sağlamada sorun yaşamadığı, teşvik ve hibelerin yenilebilir enerjiyi özendirici şekilde artarak devam ettiği ve EPC firmalarının sadece iş yapmak için değil sektöre değer katmak için var olmaya çalıştığı bir yıl geçirmek ümidi ve beklentisiyle güzel ülkemize mutlu yıllar diliyoruz.

Orhan Özcü

Sisina Enerji YK Başkanı

2023 yılını hem ülkemizde hem dünya genelinde farklı hadiseler sebebiyle yoğun olarak geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bilindiği üzere yakın coğrafyamızda devam eden savaşlar ve çatışmalar mevcut, umuyoruz ki en kısa zamanda sonlanır ve tüm insanlar için barış ortamı sağlanabilir. 2023 yılına hepimiz için sarsıcı sonuçları olan depremlerle başladık, devam eden savaşlar ve dünya çapında finansal hareketliliklerin yansıması sebebiyle ülke olarak zorlu bir süreç yaşadık. İstikrarın sağlanmasının getirdiği olumlu etkileri görsek de önümüzdeki senede de dikkatli hareket edip sağlam adımlar atacağımız bir yıl olması gerektiğini düşünüyoruz. Enerji sektörü olarak artarak gelişmeye devam ettiğimiz bir seneydi, 2022 yılında 9.450 MW seviyelerinde olan Güneş Enerji Santrali kurulu gücü 2023 yılında yüzde 20 artışla 11.300 MW’a yükseldi. Bu oranların giderek artacağı bir yıl geçirmemizi ve hatta önümüzdeki 5 sene içerisinde yüzde 42 seviyelerinde olan Türkiye’deki elektrik kurulu güçteki yenilenebilir enerji oranın yüzde 50’nin üzerine çıkmasını beklemekteyiz. Burada Devletimiz birçok açıdan enerji sektörünü desteklediğiniz söyleyebiliriz, yatırımcılarımıza teşvikler ve destek kalemleri hatta destek veren yeni kurumların olduğunu, aynı zamanda verimsiz devlet arazilerini bu projeler için tahsis ettiğini belirtebiliriz. Tabi aynı zamanda sektörümüzde ciddi talep artışı da söz konusu ancak çeşitli sebeplerle enerji sektöründe olmak isteyip henüz somut adım atamamış yatırımcılarımız da var. Burada öncelikli konunun yatırım ve finansman maliyeti olduğunu görmekteyiz ve bu aslında tüm sektörlerimiz için de geçerli hale geldi, yine diğer önemli konumuz da yenilebilir enerji için ayrılan kapasitelerin yetersiz kalmasıdır. 2024 yılında bu konuların da iyileştiğini gördüğümüzde hem iş hayatı açısından hem sektörümüz açısından gelişen ve büyüyen bir iş dünyası görmeyi bekliyoruz. 2024 yılının başta milletimiz olmak üzere herkes için sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyoruz.

Fatih Selim Yıldızhan

ELM Kimya YKB Yrd.

2023 yılı, ELM Kimya için büyük bir başarı ve büyüme yılı oldu. Plastik endüstrisindeki liderliğimizi daha da pekiştirdik ve Bursa'nın en büyük plastik tedarikçilerinden biri olarak sektördeki varlığımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu yıl hem yerel hem de uluslararası pazarda müşterilerimize plastik hammadde tedariğimizi gerçekleştirdik. Özellikle PE ve PP hammaddelerin geri dönüşümü konusunda yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları ve geliştirdiğimiz ürünler, ihracatta olumlu sonuçlar elde etmemize yardımcı oldu. İş dünyasının zorluklarına ve rekabetin yoğunluğuna rağmen, müşteri odaklı yaklaşımımızı ve yenilikçi çözümlerimiz sayesinde 2022 yılında 1.7 Milyar Türk Lirası olan ciromuzu 2023 yılında 4 Milyar TL’ye çıkarmayı başardık. Bu, ELM Kimya'nın sadece büyümesine değil, aynı zamanda müşteri memnuniyetini artırmaya da katkıda bulundu. 2024, daha fazla büyüme, başarı ve pozitif değişim getireceğimize olan inancımızla dolu bir yıl olacak.

Olgun Şafak Karabiber

LimaDEM YKB

Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail’in Filistin’e olan saldırılarına bağlı olarak yaşanan tedarik sıkıntıları ve global düzeydeki enflasyonla geçen zor bir yıl oldu. Bu gelişmeler ülkemizi de etkiledi. Limadem ve Limaç olarak çalışarak ülkemizin ekonomisine katkı yaptık. 2024’ten beklentimiz enflasyonun tek haneye inmesi, satın alma gücünün yeniden toparlanması, iç talebin canlanması ve makroekonomik dengenin bozulmadan büyümenin hızlanmasıdır.

Uzm.Dr.Erol Kılıç

Burtom Sağlık Grubu YKB

Sağlık sadece bireysel açıdan değil, gelişmiş bir toplum yapısının oluşması bakımından da önem arz etmektedir. Türkiye’nin yüzüncü yılında sağlık göstergeleri açısından bugünden daha başarılı olabilmesi için sağlık personeli başta olmak üzere sağlık kurumlarına önemli görevler düştüğü bir yılı daha geride bıraktık. Türkiye Özel Sağlık Hizmetleri Sektörü geçtiğimiz 20 yıl içerisinde, Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin gelişmesine paralel bir şekilde büyüme göstermiş ve 2023 yılında da bu pozisyonunu korumaya devam ettirmiştir. Türkiye’de; nüfusun artacağı ve giderek yaşlanacağı, yaşlanan nüfus, kentleşme ve yaşam tarzına bağlı olarak bulaşıcı olmayan kronik rahatsızlıkların artacağı ve hastalıkların yaygınlaşacağı ve buna paralel olarak da uzun süreli bakım, evde bakım gibi ihtiyaçların artarak daha da önemli hale geleceği yıllar bizi bekliyor diyebiliriz. Diğer taraftan yükselen bir değer olan sağlık turizmi geçen yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da özel sağlık kuruluşlarının stratejik planlarında etkili olacak temel faktörler arasında yerini alacaktır. Önümüzdeki yıllarda dijitalleşmenin hem dünyada hem de Türkiye’de her alanda yoğun olarak etkisini göstereceğini düşünüyorum. Bunun sonucu olarak, Türkiye’de sağlık sektöründe teknoloji çok daha yoğun kullanılacağını ve sağlık yatırımlarının bu yöne kayacağını öngörüyorum.

Dr. Ömer Yavuz Namlı

Doruk Hastaneleri YKB

Genel olarak tüm dünyayı etkileyen doğal afetler yangınlar küresel zorluklarla geçen bir yılı geride bıraktık. Doruk hastanesi olarak 2023 yılında yatırımlarımızla ekonomiye katkı sağlamaya çalıştık. Başta Güney Marmara ve tüm ülkeye hizmet verecek ve sağlık turizmini hedefleyen Doruk Nilüfer Hastanesi’ni Bursalılara kazandırdık. Özellikle sağlık turizminde ülkemize ve kentimize ciddi katkılarımızın olduğu verilerle doğrulanmaktadır. Ancak küresel çapta yaşanan ekonomik dalgalanmalardan ve yanı başımızda patlak veren savaşlardan sağlık sektörü de payına düşeni malesef aldı. Özellikle Gazze’de yaşanan katliam ve dünyanın bu katliama sessiz kalışı, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi temel hakların savunucu olduğunu iddia eden batının samimiyetine ciddi gölge düşürse de bizler doğruya, adalete ve güzelliğe ve hukuka olan inancımız ile dünyaya bakmaya devem edeceğiz. Genel anlamda şartlar zorlaşsa da Sağlıkta mükemmele ulaşma arzumuz, önümüze bakıp, daha nitelikli, daha teknolojik bir sağlık hizmeti nasıl sunabiliriz, neler yapabiliriz diye bunun için projeler hazırlıyor ve yatırımlarımıza odaklanıyoruz. 2024 yılının daha iyi geçeceğini umut ediyor, bütün insanlığa, Türkiye’ye ve Bursa’mıza sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum.

Türkay Eyrice

Eyrice Grup YKB

2023 yılı Eyrice Dental ve Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz açısından oldukça başarılı bir yıl oldu. Bursa’da en kapsamlı ve alanında tek olan hastanemize başta Bursalı hemşerilerimiz olmak üzere Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen hastalarımızın ilgisi bizleri çok mutlu etti. Eyrice Dental ailesi olarak ise 2024 yılında faaliyete başlamasını hedeflediğimiz TEKNOSAB’daki yeni üretim tesisimizle alanımızdaki başarılarımıza bir yenisini daha eklemeyi planlıyoruz.

Uzm. Dr. Fatih ÖZKUL

Hayat Hastanesi Başhekimi

2023 yılı ekonomideki dalgalanmalar ve depremlerle geçen ülkemiz için zor bir yıl oldu. Biz sağlık hizmetlerimizi aksatmadan yolumuza devam ettik. Özel sağlık sektörü için sıkıntılı geçen 2023 yılında da yatırımlarımıza devam ettik. İstanbul'da Pendik Şifa Hastanesi ve Ürotaş'ı bünyemize kattık. 2024 yılında da etik, kaliteli güvenilir sağlık hizmeti ile yaptığımız işin en iyisini yapmak için çalışacağız. Yatırımlarımız önce insan anlayışıyla sürecek, zor geçecek olan 2024 yılından da umutluyuz. Yeni yılın herkese sevdikleri ile beraber sağlık, mutluluk, bereket, huzur ve başarılar getirmesini temenni ederim.

Çetin Yıldırım

Uludağ Koleji YKB

Gelecek nesilin, 21. yüzyıl becerilerinin gelişim sürecine ivme kattığımız, Profesör ve Doçentlerden oluşan Bilim Kurulumuz ve Uludağ Gelişim Akademisi öncülüğünde hayata geçirdiğimiz yeni nesil derslerimiz ile Türkiye’nin ilk ve tek okulu olmanın ayrıcalığını yaşamakla birlikte, Word’s Best School Prizes (Dünyanın En İyi Okulu) yarışmasında ülkemizi temsil etmiş olmanın da gururunu yaşıyoruz. Tüm bunlarla birlikte, akademik ve sosyal kazanımların hem ana dilinde hem de yabancı dilde doğal, interaktif ve iletişimsel öğrenme ortamlarında edinmesini desteklediğimiz Çift Dilli Eğitim programımıza devam ederek çocuklarımızın akademik derslerinde hem İngilizce hem Türkçe iki dilde eş zamanlı eğitim alıyor, sanat ve spor becerilerini geliştirmeye yönelik branş derslerinde de sosyal alanlarda da İngilizce öğretmenleri eşliğinde yabancı dili deneyimleme fırsatını bu sene de öğrencilerimiz doyasıya yaşıyor. Michigan State University ile gerçekleştirmiş olduğumuz akreditasyon ile öğrencilerimiz, uluslararası geçerliliğe sahip ‘Amerika Lise Diploması’ alma ve ‘Amerika ve Avrupa’daki Üniversitelere Sınavsız Geçiş’ ile kabul önceliği ile kariyer belirleme süreçlerine ivme katmaya devam ediyor. Çocuklarımızı çağa uygun yeni nesil metodlarla yeni bilgi ve deneyimlerle tanıştırıyor olmakla birlikte onların ulusal ve uluslararası platformda da spordan sanata, bilimden teknolojiye hayatın her alanında Dünya Şampiyonlukları, Türkiye Şampiyonlukları ve dereceleri elde etmelerini destekleyerek nesilden nesile miras bırakılacak başarı öykülerinin mimarı olmanın mutluluğunu bu sene de doyasıya yaşadık. Ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm gelişim ve değişimleri değerlendirdiğimizde eğer bu gelişim sürecinde “biz de varız” diyebildiysek ve bu değişim sürecinde insanların yaşamlarını yine o insanların anlatabileceği başarı hikayelerine dönüştürebildiysek başarı yolculuğumuza sığdırdığımız 2023 senesi de bizler için çok şey ifade ediyor demektir. Gelişimin bir parçası olmak, geleceğe cesaret ve umut vermek sadece günü değil yarınları da kurtarmanın bir formülü…

Gürsel Durmuş

Ekonomi Döviz YKB

2023 de enflasyonun yükselişe devam ettiği toplumda enflasyondan korunmak için borsa, kur korumalı hesaplara ve dövize altına talep gösterildiği, yükselişlerin tüm alana yayıldığı bir dönemi yaşadık. Seçimden sonra yeni ekonomi takımı ve konvansiyonel politikalara geri dönülmesi neticesinde, faizlerin yükseltilmesi, paraya ulaşmanın zorlaştırılması hem iç piyasaya hem dış piyasaya güven verme çabası içerisinde bir denge bulma politikasıyla yılı tamamlıyoruz. 2024 de politika değişikliği gidilmemesi ve beklenmedik olumsuz gelişmeler olmaması durumunda, seçim öncesi çok parayı sıkmadan mevcut sürecin sürdürülmesi şeklinde bir ortam, seçim sonrasında daha sıkı para politikası ve gelir artırıcı tedbirlerinde uygulanacağı bir kemer sıkma politika beklentisi var. Bu süreçte yabancı sermaye girişinin artacağını enflasyonda düşüşler ve sonrasında faizlerde düşüşlerin olacağı bir süreç yanabilir.

Durmuş Kumru

Massif Mobilya YKB

2023 yılında tüketicinin alım gücünün düşmeye devam etmesiyle iç pazarda ucuz ürün üretme tercihi yaygınlaşmaya başlamıştır. Yoğun iş gücü ve ucuz ürün tercihi katma değerli ürünü azaltmaktadır. Karlılıkları çok düşen mobilya sektöründe firmalar giderlerini karşılamakta zorluk çekmektedir. İthal döşemelik kumaş ve ara mamule uygulanan ek vergiler neticesinde İtalyan üreticiler bile hibrit üretim sayesinde Türkiye ile yakın fiyatlara ürün sunmaktalar. 2024 yılında da bu durumun devam edeceğini düşünüyorum.

Hasan Eker

Burkon Turizm Genel Müdürü

Son günlerini yaşadığımız 2023 yılı firmamız için beklentilerimizin üzerinde bir seviyede başarılı geçti. Kongre departmanımız 6 farklı şehirde, 13 farklı otelde toplam 17 adet kongre / sempozyum organizasyonu gerçekleştirdi. Bu organizasyonlarımızda yaklaşık 6000 misafirimize başarılı bir seviyede servis vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turizm departmanımız ise hem münferit satış kulvarında hem de kurumsal satış kulvarında yüzümüzü güldüren satış rakamlarına ve müşteri memnuniyetine ulaşarak emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutluyuz. Düzenli olarak yaptığımız misafir memnuniyeti anketlerinden aldığımız sonuçlara göre misafirlerimizin memnuniyetinde önemli bir artış sağladık. Amacımız önümüzdeki yıllarda bu başarıyı önce korumak sonra da daha yukarıya taşımaktır. Diğer taraftan 2023 yılı içerisinde dijitalleşme adına önemli kararlar aldık ve bu kararlarımızı uygulamaya başladık. Gerek yazılımsal anlamda gerek demirbaş anlamında yatırımlarımız tüm hızıyla 2024 yılında devam edecektir. 2024 yılı bizim için ayrı bir öneme sahip. Firmamızın kuruluşunun 25. yılını kutluyoruz. Çizgimizi bozmadan her geçen yıl daha iyisini, daha güzelini, daha doğrusunu yapmaya kararlıyız. Bunu yapabilmek için gerekli iç eğitim planlamamızı oluşturarak istihdam ettiğimiz personelimizin kişisel gelişimine de katkı sağlamaya devam edeceğiz. Son olarak, 2024 yılının beraberinde tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini, acıların bir an önce son bulmasını ve daha iyi bir gelecek için herkesin üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmesini temenni ediyorum.

Erdem Kaya

Erdem Kaya Patent Genel Müdürü

Müvekkillerimize stratejik rehberlik sunarak başarılı projelere imza attığımız, hukuki gelişmeleri yakından takip edip müvekkillerimizin varlıklarını koruma odaklı çözümler sunduğumuz bir yılı daha geride bıraktık. Sektörel yeniliklere ve dalgalanmalara hızla adapte olduğumuz, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm konularında önemli adımlar attığımız 2023, firmamız için büyüme ve gelişimle dolu bir yıl oldu. 2024'te de aynı azim ve enerjiyle fikri mülkiyet hakları danışmanlığı alanında en üst seviyede katkıda bulunmaya devam etmeyi hedefliyoruz.

Gelecek yıl için dileğim, adil gelir dağılımının olduğu ekonomik bir ortamda daha fazla buluş, sanat ve toplumsal katkılara teşvikin artmasıdır. Ülkemizi refah ve kültür seviyesi olarak zengin bir hale getirecek olan bu unsurlar, aynı zamanda sosyal kalkınmayı destekleyerek toplumsal bağları güçlendirecektir. Erdem Kaya Patent olarak, 2024'te daha fazla inovatif çalışma ve buluşun ortaya çıkmasıyla birlikte ülkemizi ileriye taşıyacak girişimlere en üst seviyede destek olmayı hedefliyor, fikirleri değere dönüştürme yolculuğumuzu sürdürmeyi diliyorum. Herkesin sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yıl geçirmesini temenni ederim.

Ömer KOCAKUŞAK

BTSO 55. Komite Başkanı

2023 yılı Ülkemizde sınai mülkiyet hakları açısından önemli bir dönüm noktasıydı. Ülkemiz patent başvurularında dünyada 12. Marka başvurularında 4.Tasarım başvurularında ise 2. sırayı aldı. Ülkemizdeki özel şirketler ve pek çok kurum Sınai mülkiyet ürünlerinin öneminin farkına varmaya başladı. Bir kurumun değeri artık maddi varlıklarından ziyade Sınai mülkiyet hakları gibi gayri maddi mal varlıkları ile ölçülüyor. Ülkemizde bin 700, şehrimizde 200'e yakın ar-ge ve tasarım merkezi şirketlerimizin değerlerinin ar-ge ve sonucunda ortaya çıkan patent ile ölçüldüğünün farkında olduğumuzun bir göstergesidir. İşte Buradan hareketle 2023 yılında yakaladığımız ivmenin 2024 yılında artarak devam edeceğine inanıyorum.

Semra Baykan

Hedef Patent Genel Müdürü

Her sektöre hitap eden bir alanda çalıştığımız için 2023’ün bazı sektörleri zorladığını maalesef yaşayarak gördük. Kur artışlarından veya ihracat artışlarından kaynaklı kurumsal ve yurt dışına yönelik çalışan daha büyük ölçekli firmalar durumlarını daha rahat korurken hatta artış gösterirken, küçük ölçekli ve kurumsal çalışmayan firmalarda durumun daha kötüye gittiği ve işyerlerinin kapatılmaya kadar geldiğini fark ettik. Umutla başlanmış işler, yapılmış marka başvuruları son aşamaya geldiğinde tescile bağlanamadı maalesef. ‘Devam etmiyoruz, işyerini kapattık’ cümlelerini en çok duyduğumuz yıldı diyebilirim. Ekonomi biraz küçük işletmeleri vurdu. Bir şişe suya kadar aldığımız her şeyde fiyatına şaşırdığımız bir enflasyon yaşarken, alışveriş yapmanın da çığ gibi büyüdüğü bir hayatı yaşadık bu yıl. Bence şimdi almazsam daha sonra daha pahalıya alırım zihniyeti ile ihtiyaç olsun olmasın stoklama ve yoğun alışverişin olduğu bir dönem yaşanıyor. Ülkemizde ve dünyada yaşanan savaş, deprem, pandemi etkisi, enerji ve çip krizi ekonomik bir darboğaz yaşattı diyebiliriz. 2024’ten umudumuz beklentimiz, dünyada yaşanan bu kargaşaların bitmesi. Savaşların, çıkar ilişkilerinin son bulması. İnsanların çıkardığı krizlerle, doğal afetlerin yarattığı yıkımlar olduğu sürecek genel bir ekonomik düzelme yaşanamayacak sanırım. Yılbaşı itibari ile beklenen resmi harç ve asgari ücret artışları, fiyatları daha da yukarı çıkarttığı için enflasyonu tetikleyen bir yapı oluşturuyor. Bu tür atışların sebep olduğu her şeyde yaşanacak fiyat artışını daha olağan karşılamaya başlayan bir kitle haline geldik. Alım gücünün daha da azalacağı ama satın almanın azalmayacağı bir yıl yine bizi bekliyor sanıyorum. Bu yaklaşımla 2024 belki bir şekilde idare edilebilir ama bu açıkla 2025 daha sıkıntılı gelebilir diye düşünüyorum.

Simge KAYA

Özbay Eğitim Kurumları YKÜ

2023 yılında yaşanan enflasyonist ortam temel maliyet kalemlerimizde fiyat artışlarına neden oldu. Bu durum da önümüzü görmemizi oldukça zorlaştırdı aslında. Araç fiyatlarındaki artış, akaryakıt zamları, servis ve bakım maliyetlerinin yükselmesi ve çift ödenen MTV sektörel manada bizi olumsuz etkiledi. 2023 yılına eğitim hizmetlerimize olan talep açısından baktığımızda ise geçtiğimiz yıllara göre oldukça farklı bir tablo ile karşılaşıyoruz. Ekonomik koşulların gittikçe zorlaşması, uluslararası çalışmanın daha cazip hale gelmesi, lojistik alanında nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacın artması ile taşımacılık sektöründe geçmiş ile günümüz arasındaki farkın bu yıl daha da açıldığını söylememiz mümkün. İstatistiklere baktığımızda taşımacılık alanındaki mesleki eğitimlere olan taleplerde cinsiyet ve eğitim düzeyi açısından gözle görülür bir farklılık olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin 2020 yılında üniversite mezunu adayların toplam aday sayısındaki oranı %15 iken, 2023 yılında bu oran %30 lara çıktı. Yine 2023 yılında taşımacılık alanındaki mesleki eğitimlere başvuru yapan kadın sayısının 2020 yılına oranla azımsanamayacak bir artış gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu veriler, önümüzdeki dönem insan kaynağı planlamalarının seyrini de değiştirecek gibi görünüyor. 2024 yılından ulusal manada beklentimiz ise elbette ki enflasyonun düşürülmesi, fiyat istikrarının sağlanması, alım gücümüzün artması ve güven ortamının tesis edilmesidir. Ayrıca daha fazla istihdam sağlamanın önünde ciddi bir engel oluşturan vergi yükünün azaltılmasının da ekonomiye ciddi ölçüde katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sektörel manada beklentimiz ise; eğitim ve sınav araçlarımız için ÖTV muafiyeti ile eğitim ücretlerinde KDV indirimi. 2024 yılından umutluyuz. Gerekli zamanda, doğru adımların atılmasıyla daha aydınlık günlere kavuşmamız mümkün. Bu vesileyle herkesin yeni yılını kutluyor, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum.

Erdi Altıntaş

ESA Lojistik YKB

2023 yılını geride bırakıyoruz, günler, yıllar çok hızlı geçiyor, her yeni yıl temennimiz bir önceki yılı aramayalım oluyor.2023 yılı üzücü bir yıl oldu, deprem hepimizi çok etkiledi kayıplar verdik derinden üzüldük, deprem gerçeğini bir kere daha acı fark ettik. 2023 yılından aklımda kalan bir söz, ticari faaliyetler olsun, sosyal aktiviteler olsun bir yana,’’ Deprem her şeyin üstündedir.’’ . 2024 yılının ve takip eden yılların Ülkemize, milletimize başta sağlık, mutluluk ve huzur, her şeyin gönüllerce olduğu yüzlerden gülümsemenin eksik olmadığı, gençlerin umutlu, yaşlıların huzur dolu olduğu yıllar diliyorum. Geçtiğimiz yıllar anlatıyor ki bizim ihtiyacımız olan sağlık, mutluluk, huzur. Ticari olarak baktığımız da ise Yüksek enflasyon, ihracat için global satış faaliyetleri ve rekabetin zorlaşması Çin rakamları ile rekabet etmenin zorluğu bu zorluğa rağmen Türk ihracatçısının azmi uğraşı ve yeni yılda bu süreçleri aşmayı daha çok satmayı daha çok taşımayı gelecek için ekonomik güçlenmeyi hedefleyen bir ülke konumuna geçmeliyiz.

Özleyiş Ardalı

Senteservıces Ajans Başkanı

Son birkaç yılda dünya genelinde yaşanan tarihi olaylar, modern zamanlar içerisinde hiç görülmemiş belirsizlikleri de beraberinde getirdi. 2020 başından itibaren ortaya çıkan Covid-19 pandemisi ile başlayan süreç, Rusya- Ukrayna savaşı ile bozulan dengeler ve yapay zekanın yarattığı endişeler, son olarak İsrail-Hamas savaşı ile zirveye çıkan ‘Üçüncü Dünya Savaşı’ senaryoları ile devam etti. Bu zor dönemde Türkiye ise bir de 6 Şubat deprem felaketi ile sarsıldı. Yaşadığımız ulusal yas ve enkazların altından çıkabilmek için oluşturduğumuz beraberlik ruhu, Cumhuriyet’in 100. yılını kutladığımız 2023’e de damgasını vurmuş oldu. 2024 yılına girerken, devam eden mevcut sorunlar ve belirsizliklere rağmen tabi ki gelecekten umutluyuz. 2023 yılı sonu için açıklanan yüzde 65’lik enflasyon beklentisi, enflasyonla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Bu noktada umutlar yeni ekonomi yönetimine bağlanırken, yalnızca para politikasının değil; maliye politikaları, yapısal reformlar ve hukukun üstünlüğünü baz alan uygulamaların da öne çıkması talebi giderek artıyor. Bunun yanı sıra dünya ticaretinde giderek belirginleşen soğuma eğilimi, Türkiye’nin ana ihracat pazarlarındaki faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kamu tarafında büyüme performansını çok zedelemeden yapılacak enflasyon mücadelesi, iş dünyasında ise üretim ve istihdam için elzem olan ihracat artışını ön plana alan bir oyun planı kurgulanmaktadır. Bu arada dünya trendleri ile uyumlu bir şekilde sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeye yönelik adımlar da hızlandırılmaktadır. Türkiye üzerinde ki olumsuzluk tozundan silkelenerek kurtulmalıdır. “En kötü geride kaldı. Şimdi ayağa kalkma zamanı!”