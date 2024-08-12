Konuşmasında güncel ekonomik durumun sektöre etkilerine de değinen Demir, “Sektörümüz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Özellikle arsa kıtlığı ve yüksek arsa fiyatlarının yanı sıra maliyetler öngörülemeyen bir şekilde sürekli artıyor. Durma noktasına gelen satışlardan dolayı finansman sıkıntısı yaşanıyor” dedi.

Yapılan seçim sonucu İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asıl: Şeref Demir, Muhammet Adiloğlu, Nurcan Özdemir, İbrahim Cem Oflaz, Osman Özelif, Murat Ay, Doğan Gündüz, Yılmaz Avşar, Sait Zorlu, Sinan Sulu, Melih Güngör

Yönetim Kurulu Yedek: Mustafa Hakkı Taşolar, Selma Özsabuncu, İbrahim Taşır, Osman Yıldız, Ahmet Hilmi Kaslıoğlu, Coşkun Özgel, Muhammet Kaya, Burak Coşkun, Bekir Bayramoğlu, Onur Şiar Demir, Mehmet Demirci

Denetim Kurulu Asıl: Latif Altay, Nedim Yılmaz, Abdulkadir Fenerci

Denetim Kurulu Yedek: Sinan Özok, Osman Arslan, Şeref Yılmaz

Disiplin Kurulu Asıl: Mahmut Sami Döven, Uğur Yıldırım, Hacı Bekir Ergene

Disiplin Kurulu Yedek: Şerafettin Demir, Şükrü Merdim, Melikşah Kahveci

Yüksek Danışma Kurulu: Ali Tuğcu, Murat Demir, Muzaffer Rızvanoğlu, Ömer Kumova, Ahmet Atış, Mümin Bostancı, Mehmet Kurt, İsrafil Karataş, Hüseyin Kıratlı, Ahmet Ziyaeddin Temizel

Federasyon Delegeleri Asıl: Şeref Demir, İbrahim Cem Oflaz, Muhammet Adiloğlu, Osman Özelif, Latif Altay, Hakan Özdemir, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Sait Zorlu, İbrahim Taşır, Fatih Tahtalı, Selma Özsabuncu, Hüseyin Kul, Şeref Yılmaz, Hacı Bekir Ergene, Özgür Şimşek, Kenan Taşköprü, Furkan Eryıldız, Abdülkadir Fenerci, Naim Boksor, Berat Kılıçarslan