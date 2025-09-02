Toplantıda, Bursa ve ilçelerinde hayvancılık sektörünün mevcut durumu değerlendirilirken, belediyelerin ortak projelerle sektöre nasıl katkı sağlayabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Talebi olan ilçelere gerekli desteklerin sağlanmasına yönelik kararların alındığı toplantıda, HAGEL’in gelecek dönemde kırsal kalkınmanın geliştirilmesi için planladığı projeler masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tarım ve hayvancılığa verdikleri önemi dile getirdi. Kırsal kalkınmanın önemine vurgu yapan Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer Belediyesi olarak bu konuda hayata geçirilebilecek iş birliklerine ve ortak projelere her zaman hazırız” dedi. Toplantının ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, HAGEL heyetini makamında ağırladı.