Dünya Bankası heyeti NOSAB’da

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Bölge Müdürü Mehmet Koçer ve proje ekibi, konuk Dünya Bankası heyetine çalışmalarını anlatıp projeleri hakkında bilgiler verdi. Dünya Bankası Proje Ekip Lideri Dr. Stefka Slavova, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sa­nayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Baş­kanı Haşim Cihan Demirköprülü ve beraberindeki heyet NOSAB’da gerçekleşen toplantıda OSB ve proje hakkında görüştü.

Gülmez: En çevreci OSB’lerden biriyiz

Görüşmenin açılışında konuşan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gül­mez, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin planlı kurulmuş, en yeşil ve en çevreci OSB’le­rinden birisi olduğunu söyledi.

NOSAB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Dayanıklı, Hakan Gündoğdu ve Özgür Yıldız ile proje danışmanı Prof. Dr. Bülent Keskin­ler’in de hazır bulunduğu ziyarette çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara büyük önem verdiğini söyleyen NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, “Bundan son­raki öncelikli hedeflerimiz arasında bölgemi­zin mevcut arıtma tesisinin kapasitesini artırmak, yeni bir biyolojik arıtma tesis kur­mak ve bu tesislerin çatılarına GES kurulma­sıyla güneş enerjisinden elektrik üretmek bulunuyor” dedi.

Slavova: Dikkate değer çalışmalar

Dünya Bankası Proje Ekip Lideri Dr. Stefka Slavova, Dünya Bankası ekibinin Nilüfer Or­ganize Sanayi Bölgesi projelerini yakından takip ettiğini ve bugüne kadar verimlilik ve sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışma­lardan etkilendiklerini söyledi. Dr. Slavova, Dünya Bankası tarafından finanse edilen Or­ganize Sanayi Bölgeleri projesi kapsamında Nilüfer OSB’nin atık su arıtma projesine ve muhtemelen gelecekte yapılacak diğer faa­liyetlere destek sağlayacaklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Böl­geleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Haşim Cihan Demirköprülü de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ülkemizin endüstriyel kalkın­ması için organize sanayi bölgelerine önem verdiğini dile getirdi ve “OSB’lerimizin verim­liliğine katkı sağlayacak tüm projelerin ha­yata geçmesi için azami özen gösteriyoruz. NOSAB da çalışmalarını takdir ettiğimiz sanayi bölgelerimizden biri. Bu pro­jede başarılı olacaklarına inanıyorum.” dedi.

Heyet üyeleri NOSAB Bölge Müdürü Meh­met Koçer’in sunumunun ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Heyet üyeleri, NOSAB Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi ve yeni arıtma tesisi alanını gör­dükten sonra fabrikalara da teknik ziyarette bulundu.