Yatak endüstrisi IBIA çatısı altında dernekleşti

IBIA’nın Başkanı Osman Güler

Ülkemizde 3 milyar dolarlık cirosal büyüklüğü bulunan ve 2,5 milyar dolarlık ihracatın yanı sıra 25 bin kişinin istihdam edildiği yatak endüstrisi sektöründe, makinadan kumaşa, yay ve süngerden, iplik ve kimyevi maddelere kadar 10 farklı alt dalda ülke genelinde üretim yapan 57 firma kısa sürede bir araya gelerek Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği’ni (IBIA) kurdular. Dernek kısa süre içinde sektördeki tüm firmaları bünyesine dahil etmeyi hedefliyor.

Kuruluş süreci Bursa’da Kayapa OSB’de faaliyet gösteren Elektroteks’in Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler’in öncülüğünde sürdürülen Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği’nin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Genel Kurul Toplantısında Derneğin kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Osman Güler, üyelerin oylarıyla yeniden Başkanlığa seçildi.

Kayseri’den Kar-As Tekstil Yatak Yay Ltd. Şti Genel Müdürü Erdoğan Aslan’ın Divan Başkanlığını yaptığı Genel Kurul toplantısında konuşan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Başkanı Osman Güler, “Türkiye, iplikten, kumaşa ve makinaya kadar hemen her alanda dünyanın öncü 4-5 ülkesinden biri konumunda. Ülke ekonomisine bu denli önemli katkılarda bulunan bir sektörün başta kamusal alanlar olmak üzere çeşitli platformlarda temsil edilmemesi düşünülemezdi. Ülkemizin her bölgesinden, alanlarının en güçlü firmaları derneğimiz çatısı altında buluşturduk. İlk hedefimiz sektörümüzdeki firmaların tamamını derneğimize üye yapmaktır” dedi.

“Katılımcılığa özen gösterip şeffaf bir şekilde çalışacağız”

Mesleki birlik ve beraberliği sağlamak, fuar düzenlemek, ticari heyet organizasyonları yapmak, sektörün rekabet gücünü artırmak için çalışmalar yürütmek, uluslararası entegrasyona yönelik etkinlikler gerçekleştirmek, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, mesleki örgütlerle işbirliği içinde olmak, eğitim çalışmaları ile sosyal faaliyetler gerçekleştirmek hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Başkanı Güler, “Hedefimiz; kısa sürede ciro, istihdam ve ihracatta yüzde 30 artış sağlayarak, ciroda 3 milyardan 4 milyar dolara, ihracatta 1,5 milyar dolardan 2.5 milyar dolara, istihdamda da 25 bin kişiden 35 bin kişiye ulaşmak. Üstlendiğimiz sorumluluğun farkında olarak, bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız.

Katılımcılığa özen gösterecek ve tüm çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Genel Kurul toplantısında 2021-2024 yılları arasında görev yapacak Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği’nin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine şu isimler seçildi:

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Osman Güler (ELEKTROTEKS), Mustafa Nebi Doğan (MND İÇ VE DIŞ TİCARET), Ersin Koç (BEKAERT TEKSTİL), Zafer Baktır (METAL MATRİS), Engin Kalkan (ÖZEN İPLİK), Erdoğan Arslan (KAR-AS YAY), Mustafa Kiper (KALİTEKS), Erhan Karakaşlar (GİZ GRUP TEKSTİL), Abdullah Nursaçan (MİLKAY TEKSTİL)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Kevork Kalaycıyan (ADALAR KİMYA), Hakan Tanrıöven (ROBATECH TUTKAL), Barış Ümit (ÜMİT MAKİNA), Hakan Günaydın (KARDEŞLER DERİ), Akın Bebek (FERYAL FERMUAR) , Ramazan Çelik (SEFA KİMYA), Onur Kırayoğlu (KIRAYTEKS) , Koray Atamer (FURNİÇİN) , Mehmet Demirok (MERT MAKİNA)

Denetleme Kurulu Asıl Üyeler: Mustafa Taka (NOVA SÜNGER), Saffet Güngör (LİNEEER MAKİNA), Yiğit Durak (DURAK TEKSTİL)

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler: Emirhan Yeterler (URAL MEDİKAL), Lokman Özay (ÖZAY GRUP), Kazım Sezerkan (GEMBA MAKİNA)