Üretim, yatırım ve ihracata yönelik adımlar atılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kredilerde miktarsal sıkılaştırma denen uygulamalar yapılıyor. Ancak ihracat, yatırım ve üretim konuları istisna kılınmış durumda bu sıkılaştırmada. Bu konularda daha esnek bir tutum olduğunu ifade edebilirim” dedi.
2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı.
Ticaret Bakanlığındaki toplantıda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı iş dünyası temsilcileriyle buluştu.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadele kararlılık mesajı verdi.
Toplantıda Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansa erişiminin de gündeme getirildiğini aktaran Yılmaz, “Para politikamız çerçevesinde atılan bazı adımlar var biliyorsunuz. Kredilerde miktarsal sıkılaştırma denen uygulamalar yapılıyor.
Ancak ihracat, yatırım ve üretim konuları istisna kılınmış durumda bu sıkılaştırmada. Aşırı birtakım tüketim noktalarında veya büyüme ile çok ilgili olmayan noktalarda miktarsal sıkılaştırma yapılırken, ihracatımızı, yatırımımızı, üretimimizi arttıracak konularda daha esnek bir tutum olduğunu ifade edebilirim” sözlerini sarf etti.
“Döviz kazandırıcı faaliyetler geliştirilmeli”
Yılmaz, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin, Türkiye için çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, “Bir taraftan ithal ürünleri yurt içinde üreterek, ama diğer taraftan da daha fazla ihracat yaparak, sadece mal ihracatı değil daha fazla hizmet ihracatı yaparak, döviz kazandırıcı faaliyetlerin geliştirilmesi gerekiyor.
Burada, en az miktar kadar, katma değerinin de çok önemli olduğu ifade edildi” bilgisini verdi. Yılmaz, toplantıda sanayinin arazi sorununun da gündeme geldiğini bildirerek, bu konuda uluslararası bazı mukayeselerle, çevreye, tarıma diğer hususlara da dikkat ederek, sanayinin ihtiyaç duyduğu araziyi uygun maliyetlerle sağlama noktasında bir çalışmanın dile getirildiğini ifade etti.