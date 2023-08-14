Üretim, yatırım ve ihracata yönelik adımlar atılacak

2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Ticaret Bakanlığındaki toplantıda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sos­yal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Toplantının ardından açıklamalarda bulu­nan Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadele kararlılık mesajı verdi.

Toplantıda Küçük ve orta ölçekli işletmele­rin finansa erişiminin de gündeme getirildi­ğini aktaran Yılmaz, “Para politikamız çerçevesinde atılan bazı adımlar var biliyor­sunuz. Kredilerde miktarsal sıkılaştırma denen uygulamalar yapılıyor.

Ancak ihracat, yatırım ve üretim konuları istisna kılınmış durumda bu sıkılaştırmada. Aşırı birtakım tüketim noktalarında veya büyüme ile çok ilgili olmayan noktalarda miktarsal sıkılaştırma yapılırken, ihracatı­mızı, yatırımımızı, üretimimizi arttıracak konularda daha esnek bir tutum olduğunu ifade edebilirim” sözlerini sarf etti.

“Döviz kazandırıcı faaliyetler geliştirilmeli”

Yılmaz, ihracat ve döviz kazandırıcı faa­liyetlerin, Türkiye için çok kıymetli oldu­ğuna dikkati çekerek, “Bir taraftan ithal ürünleri yurt içinde üreterek, ama diğer taraf­tan da daha fazla ihracat yaparak, sadece mal ihracatı değil daha fazla hizmet ihracatı yapa­rak, döviz kazandırıcı faaliyetlerin geliştiril­mesi gerekiyor.

Burada, en az miktar kadar, katma değeri­nin de çok önemli olduğu ifade edildi” bilgi­sini verdi. Yılmaz, toplantıda sanayinin arazi sorununun da gündeme geldiğini bildirerek, bu konuda uluslararası bazı mukayeselerle, çevreye, tarıma diğer hususlara da dikkat ederek, sanayinin ihtiyaç duyduğu araziyi uygun maliyetlerle sağlama noktasında bir çalışmanın dile getirildiğini ifade etti.