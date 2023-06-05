UİB’in mayıs ihracatı 3.1 milyar dolar
Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) mayıs ayı ihracatı, 3 milyar 147 milyon 832 bin dolar olarak gerçekleşti.
Mayıs ayı ihracat verilerini değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Bu yılın ilk çeyreğini yüzde 4 büyüme ile kapatıyor olmak, ülkemiz tarihinin en büyük depreminin olduğu bir dönemi ve küresel ekonomide yaşanan sorunları göz önüne aldığımızda, kötü bir sonuç değil. Bu büyümeye, enflasyona paralel artan girdi maliyetleri nedeniyle rekabette zorlanan sanayi sektörlerinin katkısı bir miktar düşük oldu. Ama ilk çeyrekte OECD Ülkeleri içinde en çok büyüyen 2. ülke olmak önemli. Bu sonuç, ihracatçılarımızın her türlü soruna rağmen var gücüyle çalıştığının da bir göstergesi’ dedi.
Mayıs ayında 2 milyar 615 milyon 801 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), mayıs ayında 2 milyar 615 milyon 801 bin dolar oldu. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Mayıs ayında 105 milyon 200 bin dolar ihracata imza attı. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB), ise mayıs ayında 91 milyon 148 bin dolar ihracata ulaştı. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geçtiğimiz ay 21 milyon 846 bin dolar ihracat yaptı. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) mayıs ayı ihracatı 10 milyon 350 bin dolar oldu.