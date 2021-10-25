Türkiye’nin ilk yerli geri dönüşüm makinesi iECO

ÜÇGE Mağaza Ekipmanları AŞ Genel Yönetmeni Esra Güven; ÜÇGE’nin geleceğin teknolojilerini geliştirme hedefiyle hayata geçirdiği yeni nesil akıllı dijital ürünlerini Sirius markası çatısı altında sunmaya başladıklarını, bu konuda çok ciddi ve iddialı projelerin tek tek hayata geçirileceğini belirtti. Güven; bu kapsamda, Wyndham Grand İstanbul Levent’te düzenlenen ve perakende sektöründen yüzlerce profesyonelin bir araya geldiği GPD- Ortak Gelişim Kongresi’nde lansmanını yaptıkları ilk ürün iECO Geri Kazanım Sistemi ile sektörlerinde fark yaratan diğer çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

Kolaylık ve zaman kazandırıyor

“Türkiye’de 1 Ocak 2022’den itibaren depozito yönetim sistemi uygulamalarına; cam, pet ve alüminyum içecek ambalajları öncelikli olmak üzere başlanılması planlanıyor. ÜÇGE olarak biz de bu kapsamda günümüzün en büyük çevre sorunlarından biri olan ambalaj atıklarından kaynaklı kirliliğin önüne geçebilmek, sürdürülebilir bir sistem yaratmak, tüm sektörlere kolaylık ve zaman kazandırmak amacıyla, ‘iECO Geri Kazanım Sistemi’ ürünümüzü hayata geçirdik. Sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak da gördüğümüz bir proje olan iECO; tüketicilere de geri dönüşüm alışkanlığı kazandırıyor. iECO işleyiş olarak; anlaşmalı müşteri sadakat kartları ve geri dönüşüme uygun ürünlerin kayıtlı olduğu bir sisteme sahip.”

Maliyet avantajı sağlıyor

iECO’nun mağazalardan marketlere, AVM’lerden restoranlara, fabrikalardan okullara kadar pek çok alanda kullanılabilecek bir teknoloji olduğunu belirten Güven, “Tüketicilerin pet, cam ve metal kutu atıklarını iECO Geri Kazanım Sistemi makinesine atmasına ve akabinde depozito ücretinin müşteri sadakat kartlarına iade edilmesine olanak sağlıyor. Sistemle ilgili geri dönüşüm istatistikleri de oluşturuyor. Çok farklı konfigürasyonlara sahip olan ve maliyet olarak da önemli avantaj sağlayan iECO, ihtiyaç duyulan her noktada tercih sebebi olacak bir ürün. bu önemli sistemi, yüzde yüz Türk sermayeli bir firma olarak, Türkiye’de bu kapsamda üretilen tamamen yerli ilk ve tek ürün olarak hayata geçirmiş olmaktan da ayrıca gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

