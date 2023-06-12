Son Dakika
Türkiye’nin büyüme beklentisi yükseldi
Dünya Bankası ve OECD Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini yükseltti.
Gündem 12.06.2023, 18:15
Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için, yıl başında yüzde 2,7 olarak öngörürken, ekonominin ilk çeyrek dirençli kalmasının etkisiyle yüzde 3,2’ye yükseltti. Dünya Bankası’nın Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu’nda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2, gelecek yıl yüzde 4,3 ve 2025’te yüzde 4,1 büyümesinin beklendiği bildirildi.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise Haziran Ayı Ekonomik Görünüm Raporu’nda martta bu yıl için yüzde 2,8 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yöne- lik büyüme tahmini, bugün yayımlanan raporda yüzde 3,6’ya yükseltildi.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız