Türkiye'nin yeni silahı "UÇA"

25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023), son dönemde geliştirilen yerli ve milli teknolojiler gün yüzüne çıkacak.

Fuarda ilk kez sergilenecek en dikkati çeken çözümlerden biri UÇA olacak.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Koç Savunma ve TÜBİTAK SAGE tarafından kendi öz kaynaklarıyla başlatılan UÇA Projesi, MK-84 tipi genel maksat bombalarına GÖKÇE Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) ve akıllı hedef tespit ve mayın ateşleme birimi entegre edilerek, bunların taarruzi deniz mayınına dönüştürülmesini içeriyor.

Türkiye'nin başarısını kanıtlamış milli teknolojileri arasında yer alan GÖKÇE KGK ile MK serisi uçak bombaları atıldığı noktadan çok uzağa uçabilen ve hedefe hassas vuruş sağlayan sistemlere dönüşüyor.

Uçaklar ve taarruzi insansız hava araçları (TİHA), UÇA'nın aerodinamik özellikleri ve sunduğu yeteneklerle düşman deniz üssü çıkışlarını, geçiş güzergahlarını riske girmeden uzaktan taarruzi mayınlama yapabilecek.

Tamamıyla yerli ve milli imkanlarla geliştirilen UÇA, dünya literatüründe ilk uzun menzilli akıllı dip mayını olmaya aday bulunuyor.

F-16, F-4, Bayraktar AKINCI, AKSUNGUR gibi MK-84 genel maksat uçak bombası atabilen envanterdeki hava platformlarıyla taşınacak UÇA, alçak-orta irtifa hava savunma sistemlerinin menzili dışından yüksek irtifalardan, yüksek hızlarda bırakılacak, planör uçuşu ile mayınlama noktasına ilerleyecek, radar abzorban kaplama yeteneği sayesinde radara yakalanmadan hedef noktadan denize girecek. UÇA, akustik soğurucu kaplaması sayesinde suyun içinde sonarlara yakalanmadan hedef gemiyi bekleyeceği deniz tabanına hassas olarak yerleşebilecek.

UÇA, sahip olduğu sensörlerle hedefleri akustik, manyetik, basınç izlerine göre tespit ve sınıflandırarak düşman gemilerin ve denizaltıların harekatını kısıtlayan, MALAMAN hedef tespit ve ateşleme sisteminin özelliklerine haiz etkili bir güdümlü stratejik mühimmat olarak görev yapacak.

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