TÜGİK'in genel kuruluna mahkemece iptal kararı

TÜGİK’in geçen sene Ankara’da gerçekleşen ve Erkan Güral’ın yeniden Başkan seçildiği Genel Kurulun ardından aralarında GESİAD’ın da bulunduğu 15 GİAD ortak deklarasyon yayınlayarak, TÜGİK Genel Kurulu’nda hak, hukuk ve teamüllerin herkesin gözü önünde ayaklar altına alındığı iddiasıyla genel kurulun iptali için mahkemeye başvuruda bulunmuşlardı.

İptal kararının ardından GESİAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kurucuları arasında olduğumuz ve dönem başkanlığını üstlendiğimiz TÜGİK’in 02.02.2022 tarihinde gerçekleşen Genel Kurulu’na karşı Genel Kurulun Genel Kurulun iptali talebi ile açılan ve Derneğimizin de davacı olarak taraf olduğu davanın 14.06.2023 tarihli duruşmasında verilen karar ilr TÜGİK’in 02.02.2022 tarihli Genel Kurulu’nun Mahkeme Kararı ile iptaline karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla arz olunur” açıklaması yapıldı.