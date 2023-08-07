TL’nin reel değeri 1,5 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kuru verilerini açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru temmuzda 48,82 değeriyle, Aralık 2021’in ardından en düşük seviyeyi gördü. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Aralık 2021’de 47,61 değerini almıştı.

Reel efektif döviz kurundaki düşüş bu yılın mart ayından beri sürüyor.

Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk lirasının ortalama değeri ile nominal efektif döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna ulaşılıyor.