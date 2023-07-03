Temmuzda doğal gaza zam yok

BOTAŞ’ın internet si­tesinde temmuz ayına ilişkin tarife açık­landı.

Doğal gazda tem­muzda geçerli olacak mesken ve sanayi abone­leri ile elektrik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için da­ğıtım şirketlerine hazi­randa uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp do­ğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin ta­rifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira ola­rak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metre­küp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyu­ruldu.

Doğal gazda fiyat tari­feleri aylık hesaplanıyor.