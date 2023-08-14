Tekstil ve sanayide markalaşmaya destek
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki 2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı’na ilişkin, “Toplantıdan çıkan sonuç şudur ki hükümetimiz tekstil ve sanayi alanında markalaşmamız için önümüzdeki dönemde destek verecek” dedi.
Finansmana erişim konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in birkaç ay içerisinde yapılacak düzenlemelerle yol alınacağı, bu konuda biraz daha rahatlanacağını söylediğini anlatan Baran, “İnanıyorum ki birkaç ay içerisinde, bugün konuştuğumuz konuların bir kısmını artık konuşuyor olmayacağız” dedi. Toplantıda konuştukları en önemli konuların başında katma değerli ihracat ve markalı üretimin geldiğini belirten Baran, şunları kaydetti:
“Toplantıda, markalaşmakla ilgili destekler verilmesini talep ettik ve bu önerimiz kabul edildi. Bizim üreticimizin artık yurt dışındaki markalara hizmet etmek yerine kendi markalarımızı oluşturarak kendimize hizmet etmek ve kendi karlılığımızı katma değerimizi artırmakla ilgili girişimlerde bulunacağız. Hükümetimizin üyeleri bu girişimlere destek ve teşvik vereceklerini söylediler.”