Tekstil ve sanayide markalaşmaya destek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Yar­dımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki 2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Top­lantısı’na ilişkin, “Toplantıdan çıkan sonuç şudur ki hükümetimiz tekstil ve sanayi alanında markalaşmamız için önümüz­deki dönemde destek verecek” dedi.

Finansmana erişim konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şim­şek’in birkaç ay içerisinde yapılacak düzenlemelerle yol alınacağı, bu konuda biraz daha rahatlanacağını söylediğini an­latan Baran, “İnanıyorum ki birkaç ay içe­risinde, bugün konuştuğumuz konuların bir kısmını artık konuşuyor olmayacağız” dedi. Toplantıda konuştukları en önemli konuların başında katma değerli ihracat ve markalı üretimin geldiğini belir­ten Baran, şunları kaydetti:

“Toplantıda, markalaşmakla ilgili des­tekler verilmesini talep ettik ve bu öneri­miz kabul edildi. Bizim üreticimizin artık yurt dışındaki markalara hizmet etmek ye­rine kendi markalarımızı oluşturarak ken­dimize hizmet etmek ve kendi karlılığımızı katma değerimizi artırmakla ilgili girişim­lerde bulunacağız. Hükümetimizin üyeleri bu girişimlere destek ve teşvik verecekle­rini söylediler.”