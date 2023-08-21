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Şimşek’ten sadeleşme ve sıkılaşma vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “2023 yılında bütün sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz” dedi.
Gündem 21.08.2023, 22:04
Büyümenin temel belirleyicisinin iç talep olduğunu belirten Şimşek, “İç talepteki bu güçlü artış makro finansal istikrarı, cari açık ve enflasyon üzerinden tehdit ediyor. Bu türden bir sorunlarla ülkemizi karşı karşıya bırakmış durumda” diye konuştu.
Şimşek, “Para, maliye ve kredi politikalarımızı bu hedefleri sağlayacak şekilde oluşturuyoruz. Piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artırmak için para politikasında başlattığımız sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir” dedi.
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