Şimşek’ten sadeleşme ve sıkılaşma vurgusu

Büyümenin temel belirleyicisinin iç talep ol­duğunu belirten Şimşek, “İç talepteki bu güçlü artış makro finansal istikrarı, cari açık ve enflasyon üzerinden tehdit ediyor. Bu türden bir sorunlarla ülkemizi karşı karşıya bı­rakmış durumda” diye konuştu.

Şimşek, “Para, maliye ve kredi po­litikalarımızı bu hedefleri sağlaya­cak şekilde oluşturuyoruz. Piyasa mekanizmalarının işlevselliğini ar­tırmak için para politikasında baş­lattığımız sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir” dedi.