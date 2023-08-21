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Şimşek’ten sadeleşme ve sıkılaşma vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “2023 yılında bütün sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz” dedi.

Gündem 21.08.2023, 22:04
Şimşek’ten sadeleşme ve sıkılaşma vurgusu

Büyümenin temel belirleyicisinin iç talep ol­duğunu belirten Şimşek, “İç talepteki bu güçlü artış makro finansal istikrarı, cari açık ve enflasyon üzerinden tehdit ediyor. Bu türden bir sorunlarla ülkemizi karşı karşıya bı­rakmış durumda” diye konuştu.

Şimşek, “Para, maliye ve kredi po­litikalarımızı bu hedefleri sağlaya­cak şekilde oluşturuyoruz. Piyasa mekanizmalarının işlevselliğini ar­tırmak için para politikasında baş­lattığımız sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir” dedi.

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