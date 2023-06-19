Sanayici, KOBİ ve girişimcilere dev destek

Bakan Kacır, KOSGEB eliyle KOBİ’lerin yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm yatırımlarını, TÜBİTAK eliyle de döngüsel ekonomiye ve karbon salınımını azaltmaya yönelik AR-GE projelerini destekleyeceklerini söyledi.

Kacır, şunları söyledi: “İhracatımızın yüzde 90’dan fazlasını gerçekleştiren Türk sanayisini, özelikle AB sınırda karbon mekanizmasına daha hazır hale getireceğiz. Aynı zamanda 2021’de yüce Meclisimiz tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkemizin karbon net sıfır hedeflerine daha da yaklaşmasını sağlayacağız. Türkiye yeşil sanayi projesinin şimdiden KOBİ’lerimize, ihracatçılarımıza, sanayicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” TÜBİTAK’ın kullanımına ise 175 milyon dolarlık kaynak tahsis edildi. 25 milyon dolarlık kaynak ulusal yeşil sanayi dönüşüm ajandasının uygulamaya konulabilmesi için kurumsal temellerin atılması amacıyla kullanılacak.