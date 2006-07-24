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Otomotiv ihracatı şahlandı
Otomotiv ihracatı şahlandı
Gündem 24.07.2006, 21:00 24.07.2006, 21:00
Otomotiv ihracatı şahlandı
Ekonominin lokomotifi haline gelen otomotiv sektörünün ihracatı, 6.5 ayda yüzde 12 oranında artarak 8 milyar 20 milyon dolara ulaştı.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 1-15 Temmuz arasında yüzde 14'lük artışla 616 milyon 259 bin doları bulan sektör ihracatı, geçen yılın aynı döneminde 539 milyon 363 bin dolarda kalmıştı.
1 Ocak-15 Temmuz döneminde ise yüzde 12 oranında artarak 8 milyar 20 milyon 787 bin dolara yükselen ihracat, geçen yılın aynı döneminde 7 milyar 174 milyon 745 bin dolar olarak gerçekleşmişti.
Ekonominin lokomotifi haline gelen otomotiv sektörünün ihracatı, 6.5 ayda yüzde 12 oranında artarak 8 milyar 20 milyon dolara ulaştı.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 1-15 Temmuz arasında yüzde 14'lük artışla 616 milyon 259 bin doları bulan sektör ihracatı, geçen yılın aynı döneminde 539 milyon 363 bin dolarda kalmıştı.
1 Ocak-15 Temmuz döneminde ise yüzde 12 oranında artarak 8 milyar 20 milyon 787 bin dolara yükselen ihracat, geçen yılın aynı döneminde 7 milyar 174 milyon 745 bin dolar olarak gerçekleşmişti.
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