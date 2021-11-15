Konut satışları ekimde azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, ekimde satılan konut sayısı eylüle göre yüzde 6,6 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,9 artış göstererek 137 bin 401 oldu.

Bursa’da ise bu ayda satılan konut sayısı eylüle göre yüzde 6,5 azalırken geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 11,4 arttı. Ekim ayında 4 bin 728 konutun satıldığı Bursa bu rakamla, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın ardından en fazla konutun satıldığı 5’inci oldu.

İlk on ayda satışlar düştü

Ocak-eylül döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 azalarak, 1 milyon 86 bin 539’a geriledi.

Bursa’da ise ocak – ekim arasındaki dönemde, geçen yılın aynı dönemine yüzde 18,3 düşüşle toplam 39 bin 47 konut satıldı.

Bursa’da yabancılara satış azaldı

Ekimde yabancılar 5 bin 893 konut satın aldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ekimde yıllık bazda yüzde 12,1 artış kaydetti.

Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 oldu

Yabancılara konut satışlarında, ekimde ilk sırayı 2 bin 464 satışla İstanbul aldı. Bu kenti sırasıyla 1385 konut satışıyla Antalya, 359 satışla Ankara izledi. Ekim ayında Bursa’da yabancılara yapılan konut satışında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 düşüş yaşandı. Bu ayda yabancılar Bursa’dan 167 konut satın aldı.

