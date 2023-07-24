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İlk yarıda Bursa’da 2 bin 655 şirket kuruldu

Ocak – Haziran döneminde Bursa’da kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,80 azalarak 2 bin 655 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısında da yüzde 7,73 düşüş yaşandı.

Gündem 24.07.2023, 21:29
İlk yarıda Bursa’da 2 bin 655 şirket kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) haziran ayına ilişkin kurulan – kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı.

Buna göre haziran ayında Bursa’da kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,40 azalarak 426 olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz ay Bursa’da kapanan şirket sayısı da geçen yılın haziran ayına göre yüzde 13,18 azalarak 112 oldu.

Yılın ilk yarısında Bursa’da kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,80 azalarak 2 bin 655 oldu.

Bu dönemde Bursa’da kapanan şirket sayısı da geçen yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 7,73 düşerek 595 olarak kayıtlara geçti.

#TOBB
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