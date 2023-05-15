Hedef 3 dakikada bir üretim

Togg ta­rafın­dan Gemlik Teknoloji Kampü­sü’nde bir basın bu­luşması ger­çekleştirildi. Karakaş ve Togg ekibi­nin katılı­mıyla gerçekleştirilen buluşmada, Togg’un üretim tesisleri de basın mensuplarına gezdi­rildi.

Üretim ve gelecek dönem hedefleri hakkında açıkla­malarda bulunan Karakaş, tesiste her 3 dakikada bir şe­kilde plan yaptıklarını be­lirtti. Günlük 80 araç çıkarabilecek teknik olgunluğa eriş­tiklerini dile getiren Karakaş olgun­luk seviyesinin zaman içerisinde gelişeceğini ifade etti.

Teslimat sürecinin planlanan şekilde devam etti­ğini kayde­den Karakaş, “Beklentileri­mizin üze­rinde bir ilgiyle karşı­laştık. Şu ana kadar 170’e yakın aracımızı teslim ettik. Gösterilen ilgiye kayıtsız kal­mamak adına 2023 yılı için planlanan toplam üretimi 20 binden 28 bine çıkardık” dedi. Karakaş, C-SUV olan T10X modelinin ardından 2024 yılının sonunda sedan gövde tipinin de pazara su­nulacağını, bundan 6 ay sonra da Cross Coupe modelinin devreye alı­nacağını sözlerine ekledi.