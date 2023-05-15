Hedef 3 dakikada bir üretim
Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, şu ana kadar 170’e yakın araç teslim ettiklerini belirterek, tesiste her 3 dakikada bir araç şekilde planlama yaptıklarını söyledi.
Togg tarafından Gemlik Teknoloji Kampüsü’nde bir basın buluşması gerçekleştirildi. Karakaş ve Togg ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, Togg’un üretim tesisleri de basın mensuplarına gezdirildi.
Üretim ve gelecek dönem hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Karakaş, tesiste her 3 dakikada bir şekilde plan yaptıklarını belirtti. Günlük 80 araç çıkarabilecek teknik olgunluğa eriştiklerini dile getiren Karakaş olgunluk seviyesinin zaman içerisinde gelişeceğini ifade etti.
Teslimat sürecinin planlanan şekilde devam ettiğini kaydeden Karakaş, “Beklentilerimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Şu ana kadar 170’e yakın aracımızı teslim ettik. Gösterilen ilgiye kayıtsız kalmamak adına 2023 yılı için planlanan toplam üretimi 20 binden 28 bine çıkardık” dedi. Karakaş, C-SUV olan T10X modelinin ardından 2024 yılının sonunda sedan gövde tipinin de pazara sunulacağını, bundan 6 ay sonra da Cross Coupe modelinin devreye alınacağını sözlerine ekledi.