Erdoğan: Olumlu bir kanaat hakim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hakim” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerini hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak sözlerimizin arkasında durduk, duruyoruz. Kazan-kazan ilkesiyle yürütülen müzakerelerin somut sonuçlarını en kısa zamanda görmek istiyoruz.” dedi.

“Avrupa Birliği’nden göreceğimiz olumlu çalışmalar neticesinde biz de verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için çalışmalara başlarız” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa Birliğinden göreceğimiz olumlu çalışmalar neticesinde biz de verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için çalışmalara başlarız” açıklamasında bulundu.