Enflasyon son 17 yılın en düşük seviyesinde

Tüketici Fiyat En­deksi (TÜFE), ma­yısta aylık bazda yüzde 0,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyat­larında yüzde 39,59 ile son 17 ayın, yurt içi üre­tici fiyatlarında da yüzde 40,76 ile son 24 ayın en düşük seviyesine geri­ledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayısta 12 aylık ortala­malar dikkate alındı­ğında, tüketici fiyatları yüzde 63,72, yurt içi üre­tici fiyatları yüzde 95,8 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,04, Yİ-ÜFE yüzde 0,65 artış gösterdi.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,81 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüke­tici fiyatlarında yüzde 39,59, yurt içi üretici fi­yatlarında yüzde 40,76 oldu.

Böylece yıllık enflas­yon, TÜFE’de son 17, Yİ-ÜFE’de ise son 24 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.