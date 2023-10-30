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Cumhuriyet özel sayımız yayınlandı

Silah arkadaşlarıyla birlikte bağımsız bir ülke kuran ve onu ilkeleriyle güçlü zemine oturtan Mustafa Kemal Atatürk’ü ve en büyük mirası olan Cumhuriyet’i, özel sayımız ile kutladık.

Gündem 30.10.2023, 16:16 30.10.2023, 19:11
Cumhuriyet özel sayımız yayınlandı

Cumhuriyet 100 yaşında” özel sayımızda; Cumhuriyet dönemi Türkiye ekonomisi, Cumhuriyet dönemi Bursa ekonomisi ve Cumhuriyet dönemi ihracatı gibi birçok içeriğe yer verdik. Ayrıca değerli köşe yazarlarımızın da ‘Cumhuriyet’ özelinde kaleme aldığı yazıları ile bu önemli mirası 100 yıl önce bizlere emanet eden başta Atatürk ve silah arkadaşlarını özlem, minnet ve saygı ile yâd ettik.

#Cumhuriyet #özel sayı #100 #100.Yıl #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #Cumhuriyet Bayramı #29 Ekim #kutlama #Bursa #Cumhuriyet 100 yaşında
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