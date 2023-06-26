Çevreci üretim yapanlar ödüllendirildi

Semih AYDIN

Bursa OSB ve BOSİAD’ın kirletmeyen sanayi ile daha temiz çevre farkındalığı yaratmak amacıyla düzenlediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen ödül töreninde kazanan firmalar ödüllerini aldı. Çevreye Kirletici Etkisi Olan Tesisler, İzin-Lisan Muafiyeti Olan Tesisler ve Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Tesisler olmak üzere üç kategoride dağıtılan ödüllerde birinciler Beyçelik Gestamp Otomotiv, Coşkunöz Kalıp Makina ve Karsan Otomotiv oldu. İkincilik anlamına gelen teşvik ödüllerinin kazanları ise İpeker Tekstil, Martur Sünger ve Koltuk ile Rudolf Duraner Kimyevi Maddeler oldu.

Yarışmaya katılan firmalara ise plaket takdim edildi.

Etkinlikte Fütürist, Ekonomist, Yazar Ufuk Tarhan, “Geleceğin Sanayisi: Çevreci ve 5.0” başlıklı bir konuşma yaptı.

“Kirletmeden üretmek zorundayız”

Ödül töreninin açılışında konuşan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, Çevreye Duyarlı Sa­nayi Tesisi Yarışması’nda öncelikli hedeflerinin far­kındalık yaratmak olduğunu vurguladı. Yarışma­nın kaybedeni olmadığının altını çizen Çağan, “Geldiğimiz noktada farkındalıktan çok daha ileri bir yere geldiğimizi görüyo­rum. Artık firmalarımızın sadece atıksularını arıtmada değil çevre konu­sunda sürdürülebilirlik raporlarından karbon ayak izi hesaplamalarına kadar çok ileri düzeyde çalışmalar yaptığını görmekteyiz. Kirletmeden üretmek zorundayız. Buna hem vic­dani olarak hem de ticari olarak mecburuz. Yakın gelecekte Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ihracat yapabilmek için üretimimizi doğaya saygılı ve uyumlu yapmak zorundayız” dedi.

“Kirletmeden üretim yapmak anlayışımız var”

Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Şahin ise, Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olarak pek çok konuda örnek alındıklarını belirterek, çevre hassasiyetlerinin de bunlar arasında olduğunu söyledi. Arıtma ve su üretim tesisi, tüm bölgeye hizmet veren Çevre Laboratuvarı ile sıfır atık yönetim sistemi gibi çalışmaları yıllardır başarıyla sürdürdüklerini dile getiren Şahin, “Kirlettikten sonra temizlemek yerine, kirletmeden üretim yapmak anlayışıyla hareket ediyoruz. Bölge sanayicilerimiz de bu hassasiyetlere özen gösteriyor. Bursa OSB olarak Yeşil OSB başvurumuzu yaptık. Bu bizi pozitif yönde ayrıştıracak. Tasarruf, verimlilik, sürdürülebilirlik ve ihracat yapan firmalarımıza rekabet üstünlüğü sağlayacak” dedi.