BUÜ'nin yeni rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) Rektörlük görevine Prof. Dr. Ferudun Yılmaz atandı.

06 Haziran 2023 tarihli ve 32213 sayılı Resmi Gazete’de BUÜ dahil 13 üniversiteye yapılan rektör atamaları kararları yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre BUÜ’nün yeni rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz oldu.

Daha önce BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ile Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Yılmaz, Prof. Dr. A. Saim Kılavuz’dan sonra BUÜ’nün yeni rektörü oldu.