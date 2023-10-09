Bursa’da 50 yatırıma teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın temmuz ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Sadece temmuz ayında Bursa’da hayata geçirilmek üzere toplam değeri 909 milyon 323 bin 206 TL’yi bulan teşvik belgesi düzenlendi.

Bakanlığın yayımladığı temmuz ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesine göre, bin 195 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 66 milyar 258 milyon 399 bin 641 lira olarak hesaplandı.

Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 25 bin 823 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bakanlık temmuz ayında Bursa’da 50 proje için yatırım teşvik belgesi onaylandı.

Bursa’da teşvik listesinin birinci sırasında 24 milyon 730 bin lira ile İnegöl’de bulunan Erol Sünbül Koltuk yer aldı. Bunu 4 milyon 526 bin 702 bin lira ile yine İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren YESS Mobilya izledi. Bursa’da 50 firma için onaylanan yatırım teşvik belgeleri ile 460 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bursa’da nisan ayında yatırım teşvik projesi almaya hak kazanan 96 firma bulunuyordu. Bu firmaların yatırımı 1 milyar 780 milyon 919 bin 755 lira iken, bin 63 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyordu.

Mayıs ayında ise Bursa’daki 94 projeye 2 milyar 105 milyon 402 bin 260 lira tutarında teşvik belgesi düzenlenmişti.

Bu rakamlarla birlikte ilde bin 378 kişinin istihdamı öngörülüyordu. Haziran ayında 71 proje, yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı.